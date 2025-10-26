IBM afirmă că algoritmul cheie pentru calculul cuantic poate rula pe cipuri convenționale de la AMD

G4Media, 26 octombrie 2025 15:50

IBM a declarat vineri că este capabil să ruleze un algoritm cheie pentru calculul cuantic pe cipurile disponibile în mod obișnuit de la Advanced Micro...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
16:20
Prințesa de Wales descoperă meditația: noul ritual de liniște al lui Kate Middleton G4Media
Prințesa de Wales are un program încărcat de angajamente regale, însă un nou hobby pare să o ajute să își acorde un moment de liniște...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:10
VIDEO | Peltea de gutui și mere/ Dulcele de casă la care folosim resturile de fructe de la alte prăjituri G4Media
Îi povesteam în urmă cu câteva zilei proprietarei magazinului din zonă că vreau să fac peltea. Și m-a întrebat: ce-i aia? Femeia are aproape 40...   © G4Media.ro.
Acum o oră
15:50
IBM afirmă că algoritmul cheie pentru calculul cuantic poate rula pe cipuri convenționale de la AMD G4Media
IBM a declarat vineri că este capabil să ruleze un algoritm cheie pentru calculul cuantic pe cipurile disponibile în mod obișnuit de la Advanced Micro...   © G4Media.ro.
15:50
Apple ar fi renunțat la producția modelului iPhone Air / Cel mai subțire telefon al Apple are vânzări cu mult sub așteptări G4Media
La doar o săptămână după zvonurile privind anularea de către Samsung a modelului Galaxy S26 Edge din cauza vânzărilor scăzute ale modelului ultra-subțire S25 Edge,...   © G4Media.ro.
15:50
Peste 80 de persoane au fost reţinute pentru a fi chestionate după lupte de stradă între migranți, în Moscova G4Media
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală...   © G4Media.ro.
15:40
Un bărbat de 46 de ani din Botoşani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a sechestrat partenera şi a agresat-o fizic G4Media
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:20
Cum s-au îmbrăcat liderii și foștii lideri ai României la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului G4Media
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a adus împreună lideri politici, clerici și personalități publice într-o atmosferă solemnă, unde decența și respectul s-au tradus și prin vestimentație....   © G4Media.ro.
15:20
Devine tot mai scump pentru americani să-și ia doza zilnică de cofeină G4Media
Prețul mediu al unei livre (aprox. 450 g) de cafea măcinată în Statele Unite a ajuns în septembrie la 9,14 dolari, o creștere de 3%...   © G4Media.ro.
15:20
Focuri de armă airsoft în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/ Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată G4Media
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la...   © G4Media.ro.
15:10
Producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover G4Media
Producţia de automobile din Regatul Unit a înregistrat o scădere accentuată în septembrie, de 27%, potrivit datelor publicate vineri de Society of Motor Manufacturers and...   © G4Media.ro.
15:10
Noul CEO al Porsche va moșteni problemele vechi ale companiei / Investitor: Compania „se confruntă cu o provocare majoră” G4Media
CEO-ul Porsche, Oliver Blume, care își încheie mandatul, mai are de prezentat un raport trimestrial vineri, înainte ca mandatul său de zece ani să ia...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
Meta integrează instrumentele AI de editare direct în Instagram Stories G4Media
Funcțiile de editare bazate pe inteligență artificială sunt acum disponibile direct în Instagram Stories, oferind utilizatorilor posibilitatea de a modifica fotografii și videoclipuri prin comenzi...   © G4Media.ro.
13:20
Un activist conservator din SUA dă în judecată Google pentru că un model AI al companiei ar fi generat informații „extrem de false” despre el G4Media
Activistul conservator Robby Starbuck a dat în judecată Google, susținând că sistemele de inteligență artificială ale gigantului tehnologic au generat informații „extrem de false” despre...   © G4Media.ro.
13:20
Cum să-ți speli prosoapele ca să fie moi ca la hotel G4Media
Te-ai săturat de prosoapele tari și aspre? Urmează acești pași ca să le redai moliciunea și pufoșenia de altădată. Puține lucruri se compară cu senzația...   © G4Media.ro.
13:00
Ceasul Serpenti al Bulgari: o bijuterie secretă care ascunde timpul care valorează între 166.000 de dolari și 240.000 de dolari G4Media
Bulgari Serpenti Misteriosi High Jewellery este mai mult decât un ceas: este o capodoperă a rafinamentului discret, menită să fascineze chiar și cei mai exigenți...   © G4Media.ro.
12:40
Ce îi sperie cel mai tare pe americani? Un nou studiu arată că nu fantomele, ci corupția și războaiele G4Media
De Halloween, americanii nu se tem de stafii sau monștri, ci de ceva mult mai real: corupția politică, colapsul economic și atacurile cibernetice. Potrivit unui...   © G4Media.ro.
12:40
Doi bărbaţi au fost arestaţi după furtul de bijuterii de la Luvru G4Media
Doi bărbaţi suspectaţi de participarea la spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, pe 19 octombrie, la Paris, au fost arestaţi sâmbătă seara şi...   © G4Media.ro.
12:30
Schimbarea orei afectează animalele de companie mai mult decât ne-am aștepta: „Devin mai agitate, mai vocale sau refuză să mănânce la orele obișnuite”, susține medicul veterinar. Cum îți ajuți câinele sau pisica să se adapteze la ora de iarnă – EXCLUSIV G4Media
În acest weekend s-au dt ceasurile înapoi, oferindu-ne o oră în plus de somn. În noaptea dintre 25 și 26 octombrie, ora 04:00 a devenit...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:20
VIDEO | Clătite cu ton și capere, o rețetă echilibrată și plină de prospețime, ideală pentru masa de duminică G4Media
O rețetă perfectă pentru masa de prânz de duminică, clătitele cu ton și capere combină simplitatea clătitelor de casă cu gustul rafinat al tonului RIO Mare Filod’Olio....   © G4Media.ro.
12:20
Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei G4Media
Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League....   © G4Media.ro.
12:20
Poate Pilates să-ți facă mușchii „lungi și supli”? G4Media
Ce poate — și ce nu poate — face acest tip de antrenament pentru corpul tău. Promisiunea există de zeci de ani: prin exerciții controlate,...   © G4Media.ro.
11:50
De ce căscăm? Nu are nicio legătură cu oxigenul — ci cu „răcirea” creierului G4Media
O facem cu toții. De la copii la profesori, de la papagali la crocodili — o inspirație lentă, o gură larg deschisă, o expirație adâncă....   © G4Media.ro.
11:40
O Yamaha XT500 din 1988, păstrată în lada originală, vândută la licitație pentru 84.000 de euro G4Media
O motocicletă Yamaha XT500 fabricată în 1988, aflată într-o stare complet nouă și păstrată în lada originală de livrare, a fost vândută recent la licitație...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang / Doi piloţi au fost transportaţi la spital G4Media
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului...   © G4Media.ro.
11:20
Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică”...   © G4Media.ro.
11:10
CEO-ul Prada, Andrea Guerra: achiziția Versace se finalizează în două săptămâni. „Nu am fost abordați de Armani.” G4Media
Grupul Prada a raportat venituri de peste 4 miliarde de euro pentru primele nouă luni ale anului, în creștere cu 9% față de perioada similară...   © G4Media.ro.
11:00
Mesajul ministrului Educaţiei înaintea programului Matematică Remedial: ”Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional” G4Media
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:10
Brainrot: Cum social media, mai ales TikTok, ne ”putrezește” mintea / Diferențele dintre brainrot și burnout, explicate de specialiști G4Media
Iubești să stai ore în șir pe TikTok, scrollând prin sute de postări într-un ritm amețitor? Observi că, în ultima vreme, nu te mai poți...   © G4Media.ro.
10:10
Sondaj Avangarde: Aproape 70% din populație e nemulțumită de cum arată Bucureștiul / Cum ar vota bucureștenii pentru Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu G4Media
Un sondaj Avangarde arată că aproape 70% din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul. Mai mult, conform datelor prelucrate în sondaj, întrebați cum...   © G4Media.ro.
09:40
Trei morţi şi aproape 30 de răniţi la Kiev, într-un atac cu drone ruseşti, anunţă primarul Vitali Kliciko G4Media
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei,...   © G4Media.ro.
09:30
Suspendarea lui Jimmy Kimmel provoacă pierderi majore pentru Disney+ și Hulu G4Media
Controversa legată de suspendarea temporară a prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel a generat efecte vizibile în rândul abonaților serviciilor de streaming Disney+ și Hulu. După...   © G4Media.ro.
09:20
Veteranii aerului care au sfidat timpul: Topul avioanelor militare cu cel mai lung serviciu activ G4Media
Prea capabile să zboare pur și simplu spre un aerodrom de stocare, unele avioane au demonstrat că vârsta este doar un număr și au rezistat...   © G4Media.ro.
09:10
Primark se extinde în Orientul Mijlociu: primul magazin-franciză deschis în Kuweit G4Media
Brandul britanic de modă low-cost Primark a deschis primul său magazin în Orientul Mijlociu, marcând o etapă strategică în procesul său global de expansiune. Noul...   © G4Media.ro.
09:00
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah G4Media
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la...   © G4Media.ro.
08:50
Ministrul Apărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai...   © G4Media.ro.
08:50
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari G4Media
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale...   © G4Media.ro.
08:40
Doi urși panda giganți, vedetele Franței, se întorc definitiv în China după 13 ani, din cauza problemelor de sănătate. Puii lor gemeni rămân la grădina zoologică din Beauval G4Media
După 13 ani petrecuți în Franța, doi panda giganți, Huan Huan și Yuan Zi, se pregătesc să se întoarcă în China luna viitoare, lăsând în...   © G4Media.ro.
08:30
Ministrul Aoărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:20
Copiii mofturoși: când este normal și când refuzul hranei devine un semnal de alarmă / Răspunsul nutriționistului G4Media
Orice părinte a trecut, măcar o dată, prin etapa în care copilul refuză să mănânce anumite alimente sau „trăiește” doar cu câteva feluri preferate. Mofturile...   © G4Media.ro.
08:20
Peste 50.000 de oameni au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale G4Media
„Nu am uitat, nu am iertat”: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora,...   © G4Media.ro.
08:20
Tenismena Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo, al zecelea trofeu din carieră G4Media
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
08:10
VIDEO „Planeta se poate răci cu 2 grade Celsius prin plantarea a 550 de milioane de hectare de păduri” / Interviu cu Louis de Jaeger, despre criza climatică și pădurea amazoniană G4Media
Pentru designerul peisagist și antreprenorul ecologic Louis de Jaeger, soluția la criza climatică este simplă, dar profundă și presupune un efort comun. Reconectarea cu natura...   © G4Media.ro.
08:10
Autorităţile americane investighează modul ”Mad Max”, care încurajează comportamentul rutier agresiv, al sistemului de asistenţă Tesla G4Media
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit...   © G4Media.ro.
08:00
Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko G4Media
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă...   © G4Media.ro.
08:00
Formula 1: Lando Norris va pleca din pole-position la Marele Premiu al Mexicului G4Media
Britanicul Lando Norris (McLaren) va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula...   © G4Media.ro.
07:50
Un solicitant de azil a fost eliberat din greşeală din închisoare în Marea Britanie / A fost condamnat pentru agresiune sexuală G4Media
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune...   © G4Media.ro.
07:40
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc G4Media
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este...   © G4Media.ro.
07:40
Liniile 63, 385 şi N101 din București vor funcţiona pe trasee deviate G4Media
Liniile 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee deviate duminică, între orele 00:00-22:00, ca urmare a desfăşurării evenimentului dedicat sfinţirii Catedralei Naţionale, a anunţat...   © G4Media.ro.
07:40
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la Casa Albă G4Media
Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida „eventual” din nou...   © G4Media.ro.
07:30
Cât de bine văd, de fapt, pisicile noaptea. Doi medici veterinari demontează un mit despre magia ochilor de pisică G4Media
Pisicile au o abilitate care ne fascinează de secole. Aleargă prin casă, sar peste paturi, se strecoară printre obiecte și nu se lovesc niciodată chiar și...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.