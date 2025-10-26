Liberalul Alexandru Muraru îi cere explicaţii ministrului Transporturilor privind evoluţia ”extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje” a proiectului autostrăzii A8

10:00

Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Nivelurile excesive în organism pot duce însă la hipercalcemie, cu efect asuptra funcţiei renale şi a funcţiei inimii. Medicul Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, a explicat pentru News.ro că excesul de vitamină D, cauzat de administrarea de suplimente în doze mari, fără supraveghere medicală, poate afecta funcţia renală atunci când pacientul are o patologie preexistentă. Un pacient cu boală cronică renală sau pacienţii care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina D fără avizul medicului, spune Dr. Carmen Cristescu. Confuzia, apatia, oboseala, greaţa, vărsăturile, durerile abdominale, setea excesivă, eliminarea unei cantităţi mari de urină, aritmiile sunt simptome care pot fi asociate cu hipercalcemia şi în acest caz este important ca pacienţii să fie evaluaţi de medic care decide concret care este conduita terapeutică de urmat.