Simona Halep ar fi pierdut 18.000.000 de dolari. Cu cât a rămas

Newsweek.ro, 26 octombrie 2025 15:50

Averea Simonei Halep ar fi înregistrat o scădere de 18 milioane de dolari, susțin jurnaliștii de la ...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
16:10
Ce îți poate spune un robot. Sistemele de AI conversaționale sunt din ce în ce mai utilizate Newsweek.ro
Sistemele de AI conversaționale sunt din ce în ce mai utilizate, iar cuvintele cheie sugerate frecve...
16:10
Amendă de 1.500 lei dacă speli rufe la bloc. Ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă speli rufe la bloc. Ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea...
Acum o oră
15:50
15:40
Eliberarea păsării Newsweek.ro
Elon Musk a declarat că a cumpărat Twitter pentru a promova libertatea de exprimare, dar acest fragm...
15:30
Din peste 900.000 de firme existente în România, doar 2,9% fac export Newsweek.ro
Numai 2,9% din persoanele juridice române fac export, adică 26.979 de firme. Anul trecut exportul Ro...
Acum 2 ore
15:20
Tehnologie cu un pas înainte. China ia fața Europe și SUA în materie de autoturisme electrice Newsweek.ro
China este în frunte când vine vorba de tehnologia vehiculelor electrice - ceea ce are implicații en...
15:10
COMPARAȚIE Franța: Pensii înghețate și taxe noi pentru bogați. România anulează și indexarea în 2026 Newsweek.ro
Franța se pregătește să înghețe pensiile și să ajusteze fiscalitatea pentru 2026, introducând noi ta...
15:00
Focuri de armă pe o stradă în București. O persoană a tras spre o mașină parcată Newsweek.ro
Un incident s-a produs pe o stradă din București, duminică după-amiază. O persoană a tras cu o armă ...
14:30
De ce nu avem niciun mare lanț românesc de supermarket-uri? Trăim traumele CAP-urilor: ăia mă fură! Newsweek.ro
La nivel național nu avem niciun mare lanț românesc de supermarket-uri deși există toate condițiile ...
Acum 4 ore
14:10
Bucureștiul, una dintre cele mai calde capitale europene. Temperaturi comparabile cu cele din Atena Newsweek.ro
Temperatura medie anuală, în orașele României, a crescut constant, depășind 12 grade Celsius, în per...
14:10
CALENDAR - OCTOMBRIE-NOIEMBRIE -10 ani de la tragedia din clubul Colectiv Newsweek.ro
30 octombrie 2015. 65 de tineri și-au pierdut viața și peste 184 de oameni au fost răniți în incendi...
13:50
Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze a clienților din zona Calea Rahovei Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienți...
13:30
Un șofer din Iași a intrat în șase mașini parcate și apoi a plonjat într-un râu Newsweek.ro
Un șofer care ar fi pierdut controlul direcției a intrat sâmbătă seara cu mașina în șase mașini parc...
13:10
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale Newsweek.ro
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale, care au ...
12:50
Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, confiscate de polițiști în primele nouă luni ale anului Newsweek.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în pr...
12:40
În București se trăiește mai bine ca în Budapesta. Ce e mai ieftin? Ce costă mai mult? Newsweek.ro
În București, capitala României, se trăiește mai bine decât în Budapesta, capitala Ungariei. Ce e ma...
Acum 6 ore
12:20
Escrocherie în numele OLX România. Ți se fură datele și banii. Avertismentul autorităților Newsweek.ro
Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag sâmbătă atenția asupra u...
12:00
Putin a testat o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară. Țintește la 14.000 Km Newsweek.ro
vladimir putin
11:50
SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, despărțiți de 2% în cursa pentru Primăria Capitalei Newsweek.ro
Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, doi potențiali candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei ce v...
11:30
Elevii pot face meditații gratis la școală. Anunțul Ministerului Educației Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise...
11:30
Doi suspecți au fost arestați în cazul furtului de la Muzeu Luvru din Paris Newsweek.ro
Doi suspecţi au fost arestaţi în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spar...
11:10
Ce a făcut fiul lui Nicușor Dan când a ajuns la Catedrală. Achim a profitat de moment Newsweek.ro
Moment „delicios” când familia prezidențială a ajuns la Catedrala Neamului. Fiul președintelui a pro...
10:50
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei. Prețul: 1.300.000 $ Newsweek.ro
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contracta...
10:40
Cum să rămâi însărcinată după vârsta de 30 de ani. Alimentele care îți cresc rapid fertilitatea Newsweek.ro
Cum să rămâi însărcinată după vârsta de 30 de ani. Alimentele care îți cresc rapid fertilitatea. Une...
10:30
Accident grav pe un drum din România. 6 răniți. Primul ajutor, acordat de un pompier în timpul liber Newsweek.ro
Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital în urma unui accident rutier în c...
Acum 8 ore
10:20
Atac cu drone rusești asupra Kievului. 3 morți și 30 de răniți. Printre victime sunt și copii Newsweek.ro
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, din...
10:10
Funcția de condus autonom „Mad Max” a Tesla, mai vitezomană și agresivă, investigată de NHTSA Newsweek.ro
Noua funcție de condus autonom „Mad Max” lansată de Tesla, care e mai vitezomană și agresivă, a intr...
09:50
Armata SUA, plătită de un „prieten” al lui Trump. Cine e miliardarul care a donat 130.000.000 $? Newsweek.ro
În timpul blocajului guvernamental, un „prieten” al lui Trump a plătit Armata SUA. Miliardarul a don...
09:30
România scrie istorie în șah. Echipa SuperChess a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor Newsweek.ro
Echipa SuperChess a scris istorie pentru România în lumea șahului. Pentru prima dată un club din Rom...
09:20
VIDEO Thailanda şi Cambodgia au semnat un acord de pace în prezenţa președintelui SUA Donald Trump Newsweek.ro
Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele. C...
09:00
Licitație - fulger: Primăria Capitalei închiriază „beculețe” de 8.000.000 lei pentru Sărbători Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să închirieze „beculețe” cu tema „Capitala sărbătorilor de iarnă - trăiește ...
08:40
Victorie extraordinară a unei echipe românești de handbal feminin, în Liga Campionilor Newsweek.ro
Echipa românească de handbal feminin Gloria Bistrița a reușit o vitorie extraordinară în Liga Campio...
08:30
LIVE VIDEO Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume Newsweek.ro
Sfințirea Catedralei Naționale (Catedrala Mântuirii Neamului) de la București, cea mai mare biserică...
Acum 12 ore
08:10
Cât te costă să-ți încălzești casa cu lemne în 2025. Prețul unui metru cub a explodat în octombrie Newsweek.ro
Temperaturile tot mai scăzute de afară din ultima vreme i-au determinat deja pe mulți români să porn...
08:00
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează. Ge...
07:50
Care este diferența dintre lime și lămâie? Care are mai multe vitamine și cu care să gătești? Newsweek.ro
Deși lămâile galbene și cele verzi aparțin aceleiași familii de citrice, ele prezintă diferențe subt...
07:40
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni Newsweek.ro
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni. Un proso...
07:30
FOTO Locomotiva-monstru unicat a CFR, de 4.400 cai, care „zbura” pe ruta București-Brașov în 1938 Newsweek.ro
În 1938, în dotarea CFR a intrat o locomotivă-monstru, de 4.400 cai putere, comandată special să poa...
07:20
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat Newsweek.ro
Mica Recalculare nu va însemna sume foarte mari de bani pentru pensionari. Cei care au avut venituri...
07:00
VIDEO Trei reguli simple dacă vrei să investești la Bursă. Poți începe și cu 100 de lei Newsweek.ro
Să investești la Bursă nu este atât de complicat cum pare la prima vedere. Consultantul financiar Ga...
Acum 24 ore
20:50
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă Newsweek.ro
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă. Secr...
20:40
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro Newsweek.ro
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro. Pr...
20:10
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat Newsweek.ro
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat. ...
20:10
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris Newsweek.ro
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris. Nouă t...
19:50
Un bărbat a ajuns la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați Newsweek.ro
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul...
19:40
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent Newsweek.ro
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent. St...
19:20
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic Newsweek.ro
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic. T...
19:10
Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el Newsweek.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau s...
19:00
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov Newsweek.ro
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov. ...
18:50
Boc: Suntem într-un moment de răscruce. Nu suntem uniți, va fi greu de rezistat în fața vremurilor Newsweek.ro
Emil Boc, fost premier, primarul Clujului, spune că suntem într-un moment de răscruce şi că, dacă nu...
