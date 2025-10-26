Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare
Financial Intelligence, 26 octombrie 2025 15:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor […] The post Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
16:10
CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” legată de conducerea ședințelor # Financial Intelligence
CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” pentru profesioniști când vine vorba de conducerea […] The post CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” legată de conducerea ședințelor appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor […] The post Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
15:00
Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump # Financial Intelligence
Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între preşedintele rus Vladimir Putin şi […] The post Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru legile privind divulgarea informațiilor referitoare la climă # Financial Intelligence
Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru două legi privind divulgarea informațiilor climatice din 2023, care, potrivit […] The post Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru legile privind divulgarea informațiilor referitoare la climă appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Volkswagen nu are probleme cu cipurile, deocamdată, spune directorul general # Financial Intelligence
Grupul Volkswagen are suficiente cipuri pentru moment, a declarat directorul general Oliver Blume pentru un săptămânal german, într-un […] The post Volkswagen nu are probleme cu cipurile, deocamdată, spune directorul general appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico # Financial Intelligence
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în […] The post Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Comisarul european economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR # Financial Intelligence
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis va efectua în perioada 27-28 octombrie o […] The post Comisarul european economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:20
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea […] The post SUA: Kamala Harris ar putea candida din nou pentru Casa Albă appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Sondaj Avangarde – Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, […] The post Sondaj Avangarde – Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Rusia: Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu […] The post Rusia: Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:30
Ministrul norvegian al apărării: Rusia concentrează flota nucleară în Cercul Polar Arctic „pentru războiul cu NATO” (The Telegraph) # Financial Intelligence
Rusia adună arme nucleare și submarine de atac în Cercul Polar Arctic, pregătindu-se pentru război cu NATO, a […] The post Ministrul norvegian al apărării: Rusia concentrează flota nucleară în Cercul Polar Arctic „pentru războiul cu NATO” (The Telegraph) appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Ucraina închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi; Reacţia MAE: “Anunțul nu răspunde principiilor discutate” # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat sâmbătă la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de […] The post Ucraina închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi; Reacţia MAE: “Anunțul nu răspunde principiilor discutate” appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Cel mai influent bancher american, Jamie Dimon, avertizează asupra „gândacilor” din economia americană # Financial Intelligence
Mulți americani au ignorat implozia a două fonduri speculative Bear Stearns supraîndatorate în 2007. La urma urmei, acțiunile […] The post Cel mai influent bancher american, Jamie Dimon, avertizează asupra „gândacilor” din economia americană appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:20
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile; nu suntem în Coreea de Nord # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că […] The post Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile; nu suntem în Coreea de Nord appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului # Financial Intelligence
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să […] The post Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă # Financial Intelligence
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi […] The post Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Bolojan: Pacea nu mai este un fapt; apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un […] The post Bolojan: Pacea nu mai este un fapt; apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că […] The post Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Cosmin Marinescu: “Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea pentru situații de criză” # Financial Intelligence
Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea […] The post Cosmin Marinescu: “Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea pentru situații de criză” appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, afirmă că SUA, Ucraina și Rusia sunt aproape de o „soluție diplomatică” în conflictul armat # Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat vineri că, […] The post Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, afirmă că SUA, Ucraina și Rusia sunt aproape de o „soluție diplomatică” în conflictul armat appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Pentagonul va folosi o donaţie de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata – CNN # Financial Intelligence
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat […] The post Pentagonul va folosi o donaţie de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata – CNN appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer # Financial Intelligence
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent […] The post Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat vineri într-un comunicat că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a […] The post SUA impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei appeared first on Financial Intelligence.
09:00
O întâlnire Trump-Kim “nu se află pe ordinea de zi” a turneului în Asia (responsabil american) # Financial Intelligence
În ciuda speculaţiilor, o întâlnire între Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un “nu se află pe […] The post O întâlnire Trump-Kim “nu se află pe ordinea de zi” a turneului în Asia (responsabil american) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării # Financial Intelligence
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru […] The post Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Venezuela: “Ei inventează un război”, acuză Maduro în faţa desfăşurării americane # Financial Intelligence
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri Statele Unite că “inventează un război” cu ţara sa, denunţând desfăşurarea […] The post Venezuela: “Ei inventează un război”, acuză Maduro în faţa desfăşurării americane appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Moody’s a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva […] The post Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că este posibil ca, “forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi […] The post Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive appeared first on Financial Intelligence.
24 octombrie 2025
20:40
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE # Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […] The post Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage # Financial Intelligence
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în “zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a […] The post Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul […] The post Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 # Financial Intelligence
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, are la […] The post Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 appeared first on Financial Intelligence.
18:30
BVB propune o majorare de capital de 7 milioane de lei; BVB vrea să-și păstreze poziția majoritară în CCP.RO; propuneri din partea BRM, pe ordinea de zi a AGA # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București a decis completarea ordinii de zi a AGA din 12/13 […] The post BVB propune o majorare de capital de 7 milioane de lei; BVB vrea să-și păstreze poziția majoritară în CCP.RO; propuneri din partea BRM, pe ordinea de zi a AGA appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025, potrivit unui raport transmis Bursei […] The post Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Creșterea valorii tichetului de masă, o măsură echilibrată care sprijină angajații și economia locală # Financial Intelligence
Într-o perioadă în care costurile de trai continuă să apese asupra bugetelor familiilor, iar companiile caută soluții de […] The post Creșterea valorii tichetului de masă, o măsură echilibrată care sprijină angajații și economia locală appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani – CNBC # Financial Intelligence
Activele globale totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari în […] The post Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Analiză Sierra Quadrant: Companiile românești accelerează, în ciuda crizelor # Financial Intelligence
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și […] The post Analiză Sierra Quadrant: Companiile românești accelerează, în ciuda crizelor appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Future of Boards – Awards Gala 2025 / Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile şi liderii care dau formă leadershipului de mâine # Financial Intelligence
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei – Future of Boards. Evenimentul reunește […] The post Future of Boards – Awards Gala 2025 / Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile şi liderii care dau formă leadershipului de mâine appeared first on Financial Intelligence.
14:50
O seară de cântece de iarnă aflată la a 5-a ediție susținută de TVA (Trupa cu Valoare Adăugată) și […] The post A cincea ediție a spectacolului Mirosul Crăciunului – pe 16 decembrie appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești # Financial Intelligence
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar […] The post Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, […] The post Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE # Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […] The post Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei # Financial Intelligence
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat vineri că vrea să aducă pe “noi culmi” relaţiile […] The post Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză # Financial Intelligence
Virusul gripei aviare se răspândeşte rapid în Europa, cel mai mare număr de ţări din ultimul deceniu raportând […] The post Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Edilul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că scopul PNL este să câştige alegerile locale pentru Primăria Capitalei […] The post Bujduveanu: Scopul PNL este să câştige Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică # Financial Intelligence
România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare […] The post Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că fraternitatea militară dintre ţara sa şi Rusia va avansa neîncetat, […] The post Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi “foarte probabil” […] The post Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Donald Trump anunţă că a ‘rupt toate negocierile’ cu Canada asupra tarifelor vamale # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis joi seara să rupă toate negocierile comerciale cu Canada, acuzând autorităţile canadiene […] The post Donald Trump anunţă că a ‘rupt toate negocierile’ cu Canada asupra tarifelor vamale appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Financial Intelligence
Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a “ocoli” sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a […] The post Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse appeared first on Financial Intelligence.
