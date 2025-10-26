Distrigaz Sud, despre reluarea alimentării cu gaze din Rahova: Au fost detectate pierderi de gaz pentru 225 clienţi
Buletin de București, 26 octombrie 2025 15:50
În urma verificărilor pentru reluarea alimentării cu gaze în zona exploziei din Rahova, au fost detectate pierderi de gaz pe instalațiile comune sau individuale pentru 225 consumatori, anunță Distrigaz Sud Rețele. Din această cauză, repornirea gazului în condiții de siguranță a fost posibilă pentru doar 174 clienți din cei 451 programați sâmbătă, a transmis compania
Acum o oră
15:50
Acum 4 ore
14:00
Imagini cu tăierile ilegale din IOR, proiectate în zona retrocedată. Programul evenimentului artistic din 26 octombrie # Buletin de București
Mai multe activități artistice și ecologice au loc sâmbătă, 26 octombrie, în zona retrocedată din Parcul IOR, în cadrul evenimentului intitulat „Intervenții IN-SITU". Programul include un tur ghidat, un picnic comunitar, dar și proiectarea imaginilor cu tăierile ilegale ale arborilor de pe terenul retrocedat. Parcul IOR, marcat de tăieri abuzive și incendii, devine astfel un
Acum 6 ore
12:10
Sondaj Avangarde | Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Primarii de sector Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) s-ar clasa în topul preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, la o diferență de doar două procente, potrivit unui sondaj Avangarde. Cercetarea a fost realizată în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane, dintre care 81% înclină spre a se prezenta la
10:40
Statul român a alocat peste 315 milioane euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Discrepanțe majore între documentele oficiale și comunicările BOR | Să fie Lumină # Buletin de București
„Biserica Ortodoxă Română nu se bizuie pe sprijinul statului, pentru acordarea unor subvenții de la guvern, deci din bani publici", declara Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul în 2010, anul în care au demarat lucrările pentru Catedrala Mântuirii Neamului. 15 ani mai târziu, complexul religios „înghițise" peste 315 milioane euro, bani publici, potrivit unui bilanț al alocărilor bugetare,
Acum 8 ore
08:50
Sector 3 | Încă 20.000 euro pentru Biserica Sfânta Vineri – Herasca. Parohia a mai primit 100.000 euro în perioada 2024-2025 # Buletin de București
Încă 20.000 euro vor pleca din bugetul local al Sectorului 3 pentru Biserica Sfânta Vineri Herasca, dacă proiectul de hotărâre în acest sens va trece de votul consilierilor locali în ședința de miercuri, 29 august. Banii vor fi utilizați pentru continuarea lucrărilor de conservare-restaurare a catapetesmei, pentru care Primăria Sectorului 3 mai acordase 100.000 euro
08:30
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 27 octombrie-2 noiembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 27 octombrie-2 noiembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie Sector 1 27 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 13:00 Sector 3 29 octombrie-Lipsă apă în intervalul orar 09:00
Acum 12 ore
08:10
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 27.10.2025 Marți, 28.10.2025 Miercuri, 29.10.2025 Joi, 30.10.2025 CITEȘTE ȘI: Autostrada Moldovei
07:50
METEO | Ploaie slabă, la început de săptămână, în Capitală. Temperaturile cresc miercuri, până la 18 grade # Buletin de București
Săptămâna 27 octombrie‑2 noiembrie începe cu ploaie slabă, la București. În cea de-a doua jumătate intervalului, temperaturile maxime cresc și ajung până la 18 grade. Luni, 27 octombrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul și sfârșitul intervalului, iar în prima parte a zilei,
Acum 24 ore
17:10
Noi scurgeri de gaz în Rahova. Echipele Distrigaz au pus din nou sigiliu. Locatarii de pe Strada Oltina solicită debranșarea totală # Buletin de București
Noi scurgeri de gaz au fost descoperite sâmbătă, 25 octombrie, în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia care a ucis trei persoane. Deși alimentarea cu gaze ar fi trebuit reluată treptat în cursul zilei, echipele Distrigaz au decis să pună, din nou, sigiliu, notează jurnaliștii Antena 3. Aproximativ 1.000 de oameni
Ieri
14:00
EDITORIAL | La școala groazei, din Rahova, un pictor ratat îndeamnă la răzmeriță. Van Gogh pleacă la război # Buletin de București
Van Gogh pleacă la război. Școala online a lovit, din nou! De data asta, doar o mână de copii din cartierul Rahova. Vreo 600 de suflete au fost țintuite, iar, în fața calculatoarelor. Nu din cauza vreunei pandemii, ci din cauza exploziei, de lângă școala devenită, într-o dimineață, una a groazei: Liceul Bolintineanu. Că școala
12:50
Gabriela Firea anunţă că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu am trădat și nu voi trăda” # Buletin de București
Președinta PSD București Gabriela Firea anunță că nu va candida la alegerile pentru noul primar al Capitalei, din 7 decembrie. Declarația vine la scurt timp după ce colegul său Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a susținut că cel mai probabil va candida, dacă PSD îl va susține în acest demers. Gabriela Firea nu va candida
11:40
Manualul neoficial al primarilor „gospodari” care confundă natura cu mobilierul urban | Republica.ro # Buletin de București
Un text publicat pe platforma Republica.ro de către Dan Bărbulescu, director al Asociației Parcul Natural Văcărești și contributor al publicației, expune într-o notă realistă modul în care edilii locali reușesc să distrugă spațiile verzi din oraș, sub pretextul reabilitării sau extinderii. Materialul, structurat ca un „manual neoficial" cu pași simpli, descrie o serie de tactici
11:30
Explozia din Rahova | Distrigaz Sud anunță că reia treptat alimentarea cu gaze. Lista imobilelor vizate # Buletin de București
Alimentarea cu gaze naturale se va reluat treptat, începând de sâmbătă, 25 octombrie, pentru consumatorii din Rahova care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță, a anunțat Distrigaz Sud Rețele. Pentru blocurile de pe Strada Vicina și Calea Rahovei, în zona afectată de explozia din 17 octombrie, repornirea gazelor se va face numai după finalizarea cercetărilor
10:30
Ziua Armatei Române. Programul ceremoniilor militare și religioase din București # Buletin de București
Ceremonii militare și religioase au loc sâmbătă, 25 octombrie, în Capitală, pentru a celebra Ziua Armatei Române. Pentru buna desfășurare a evenimentelor, vor fi impuse și restricții de circulație. Ziua Armatei Române. Manifestații în București În Capitală, Ministerul Apărării Naționale organizează mai multe evenimente, după cum urmează: Pentru buna desfășurare a evenimentelor, traficul rutier se
10:10
Autostrada Moldovei | Când va fi gata „podul turcilor” pentru E85 de la Buzău. Structura, parte a unui lot care costă 15,4 milioane de euro per kilometru # Buletin de București
Lotul 3 Pietroasele – Buzău (13,9 km) din Autostrada A7 Ploiești – Buzău este următorul tronson care ar urma să fie dat în trafic și care va completa astfel legătura rutieră de mare viteză de la București până la Focșani, ocolind complet Buzăul. Acesta include două lucrări de infrastructură majoră: un pod pentru E85(DN2) care
07:20
DGASPC Sector 2 nu vede o problemă: 47.000€ pentru o firmă de burghie cu un angajat. „Nu a subminat dezvoltarea infrastructurii dedicată seniorilor” # Buletin de București
La începutul lunii octombrie, Buletin de București a dezvăluit cum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 a contractat o firmă „specializată" în vânzarea de burghie, cu un singur angajat declarat anul trecut, pentru organizarea, din bani publici, a unui eveniment pentru aproximativ 1.200 seniori. Intitulat „Octombrie, Luna Seniorilor", „serbarea-umbrelă" presupune
06:00
În weekendul 25 – 26 octombrie are loc Campionatul Mondial de Frumusețe Felină 2025 la Romexpo, Pavilionul Central, evenimentul fiind dedicat iubitorilor de pisici. La eveniment, vor participa peste 1000 de feline, din 200 de rase, arbitrate de peste 20 de experți internaționali. Acestea vor concura pe scena de la București. Tarifele pentru Campionatul Mondial
05:20
Pe 25 octombrie, în intervalul orar 06:00-18:00, banda de circulație centrală de pe Bulevardul Regele Mihai I, va fi restricționată pentru amenajarea platformelor stațiilor de autobuz. Este vorba despre sensul de deplasare dinspre Piața Arcul de Triumf, către Piața Presei Libere. În acest context, circulația vehiculelor pe sensul de mers dinspre Piața Arcul de Triumf
05:10
Patru linii STB ar putea fi deviate, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pentru meciul FCSB-UTA, de duminică seara. Este vorba despre liniile 86, 90, 104 și 143. Vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. În acest caz, cele patru linii STB vor funcționa
24 octombrie 2025
17:30
„Big Brother Negoiță“ | Primăria Sectorului 3 vrea să cumpere camere de supraveghere de aproape 800.000 de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a lansat o procedură de achiziție publică pentru cumpărarea unor camere de supraveghere video cu alimentare solară pentru monitorizarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor. Valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 800.000 de euro, potrivit documentației de atribuire consultată de BdB. Procedura a fost lansată pe 8 octombrie, iar ofertele
16:50
Greenpeace: costurile reale ale poluării, estimate la aproape 5 trilioane de euro. „Factura climatică”, expusă în mai multe zone din București # Buletin de București
Greenpeace România a organizat vineri dimineață, 24 octombrie, acțiuni simultane în mai multe puncte din București, pentru a expune costurile de aproape 5 trilioane de euro generate de marile companii de petrol și gaze. Organizația de mediu a acoperit spații publicitare din stațiile de autobuz de la Petrom City, Universitate, Piața Romană și Piața Victoriei
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Liniile 619 și 627 vor opri la noul terminal „METROU NICOLAE TECLU”, începând de sâmbătă # Buletin de București
Liniile 619 și 627 își schimba capătul de traseu, de sâmbătă. Începând din 25 octombrie, nu vor mai opri la locația actuală din incinta AUTOBAZEI TITAN. Mașinile vor merge la noul terminal „METROU NICOLAE TECLU". Liniile 619 și 627 vor funcționa pe următorul traseu: Linia 619 Linia 627 Liniile 619 și 627 vor opri în
14:30
Sector 1 | Primăria vrea să reamenajeze Parcul Bazilescu. Subiectul spațiilor verzi a fost evitat, spun activiștii # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a prezentat, într-o dezbatere publică organizată pe 20 octombrie, proiectul de reamenajare a Parcului Bazilescu, însă fără să atingă un subiect esențial: viitorul spațiilor verzi, după cum au semnalat activiștii, într-un comunicat. Discuția dintre primăria condusă de George Tuță și societatea civilă a fost inițiată de Grupul Civic Parc Bazilescu și au
14:20
O serie de evenimente restricționează traficul rutier, în weekend. Șoferii trebuie să evite zonele și să aleagă rute ocolitoare. Pe 25 octombrie, Ministerul Apărării Naționale va desfășura o serie de ceremonii militare și religioase, cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române după cum urmează: -între orele 08:00-16:00, ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și
14:00
„Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”. Expoziție-eveniment la Mița Biciclista # Buletin de București
O nouă expoziție intitulată „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă" va avea loc la Mița Biciclista, începând cu 31 octombrie. Evenimentul își propune o explorare a relațiilor autentice, prietenii, iubiri și legături umane care au rezistat războiului, dictaturii și trecerii timpului, printr-o combinație de instalații audio-vizuale, reconstituiri scenografice și obiecte de arhivă. Expoziția
13:40
METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Temperaturile rămân ridicate, pentru această perioadă # Buletin de București
Capitala se află sub cod galben de vânt, până în această seară, la ora 21:00. Meteorologii avertizează că vântul va bate cu 50… 70 km/h. Codul galben de vânt va afecta următoarele zone: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și în zonele de munte. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul
13:40
Proiect pentru îmbunătățirea calității aerului în Sectorul 2. Inițiativa a reunit peste 1.000 de cetățeni și elevi din 10 școli # Buletin de București
În perioada august-octombrie, Asociația Ecopolis a derulat, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, un proiect pentru îmbunătățirea calității aerului. Acesta s-a numit „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2" și a urmărit conștientizarea și implicarea comunității locale în privința combaterii poluării, precum și promovarea unui stil de viață sustenabil. Proiectul a început cu Festivalul de Stradă
13:20
Ciprian Ciucu, amenințări la adresa redacției BdB: „Partea proastă este că astfel de articole vi se vor întoarce în față și vă vor expune” # Buletin de București
Libertatea presei, deși un pilon fundamental al democrației, a ajuns un simplu moft pentru primarul PNL al Sectorului 6. Cel mai recent exempl
12:00
Primăria Capitalei: „Lucrăm la un program de refacere a Bucureștiului în caz de dezastre care nu au legătură cu evenimente naturale” # Buletin de București
Municipalitatea are în vedere crearea unui cadru legislativ nou care să reglementeze reconstrucția Bucureștiului în urma unor calamități care nu sunt evenimente naturale, precum incendiile sau exploziile. Declarația a fost făcută de primarul general interimar Stelian Bujduveanu în deschiderea ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată vineri, 24 octombrie și care […] The post Primăria Capitalei: „Lucrăm la un program de refacere a Bucureștiului în caz de dezastre care nu au legătură cu evenimente naturale” appeared first on Buletin de București.
11:40
Trei linii STB modificate duminică, 26 octombrie, pentru evenimentul dedicat Sfințirii Catedralei Naționale # Buletin de București
Duminică, 26 octombrie, trei linii STB vor circula pe trasee modificate în contextul desfășurării evenimentului dedicat Sfințirii Catedralei Naționale, care vine cu restricții de trafic în centrul Capitalei. Pe 26 octombrie 2025, în intervalul 00:00 – 22:00, traficul rutier va fi restricționat, în ambele sensuri, pe: În intervalul menționat, troleibuzele liniei 63 și autobuzele liniilor […] The post Trei linii STB modificate duminică, 26 octombrie, pentru evenimentul dedicat Sfințirii Catedralei Naționale appeared first on Buletin de București.
08:10
TBPI confirmă că trenul metropolitan „a deraiat” în Parcul Liniei. Reabilitarea drumului de fier, „extrem de dificilă și aproape irealizabilă” din cauza investițiilor asumate de Ciprian Ciucu # Buletin de București
Un tronson-cheie al viitorului tren metropolitan din Sud-Vestul Capitalei a fost oficial „scos din joc” de investițiile publice în amenajările adiacente fostei linii industriale, de-a lungul noilor proiecte imobiliare din Sectorul 6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a confirmat oficial ceea ce Buletin de București a arătat în urmă cu două […] The post TBPI confirmă că trenul metropolitan „a deraiat” în Parcul Liniei. Reabilitarea drumului de fier, „extrem de dificilă și aproape irealizabilă” din cauza investițiilor asumate de Ciprian Ciucu appeared first on Buletin de București.
23 octombrie 2025
22:00
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului va fi oficiată de Patriarhul Constantinopolului # Buletin de București
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul sosirii în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, se va desfășura, vineri, de la ora 11:00, în Salonul Prezidențial […] The post Slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului va fi oficiată de Patriarhul Constantinopolului appeared first on Buletin de București.
21:20
Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu # Buletin de București
Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat joi președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Decizia va fi luată de Biroul Permanent Național. „Îmi propun să câștigăm Primăria Capitalei, fiindcă avem, în acest moment, primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță și Rareș Hopincă și Robert […] The post Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu appeared first on Buletin de București.
21:00
Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova și să-l doneze locatarilor. Guvernul a menționat că statul nu poate oferi pe gratis apartamentele refăcute # Buletin de București
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că dorește ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova care a explodat, apoi să-l doneze locatarilor sinistrați. Cu o zi înainte, Ministerul Dezvoltării a făcut un anunț similar, că statul se oferă să refacă imobilul, de la zero, dar a precizat că legea nu-i permite […] The post Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova și să-l doneze locatarilor. Guvernul a menționat că statul nu poate oferi pe gratis apartamentele refăcute appeared first on Buletin de București.
17:20
TPBI | Liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Schimbări și pentru linia navetă 636 # Buletin de București
În perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun. Vor fi schimbări de circulație și pentru linia navetă 636. Cele două linii de tramvai vor fi deviate în contextul lucrărilor de intervenție la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei, în zona intersecției cu […] The post TPBI | Liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Schimbări și pentru linia navetă 636 appeared first on Buletin de București.
15:40
Începând de sâmbătă, 25.10.2025, autobuzele liniei 312 vor întoarce la „Piața de Gros”, în loc de „Arcade Berceni”, ca până acum. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus această măsură pentru asigurarea unei conexiuni între linia 312 și linia de troleibuz 73. Astfel, de sâmbătă, 25 octombrie, autobuzele liniei 312 va fi următorul: – pe sensul spre […] The post TPBI: Autobuzele liniei 312 vor întoarce la „Piața de Gros”, de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
15:30
Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania aeriană Flyone Airlines introduce șapte noi rute de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, începând cu primăvara anului 2026. Vor fi operate zboruri către mari orașe din Europa, precum Paris, Dublin, Frankfurt și Londra. În prezent, compania deja operează zboruri către alte țări europene. Flyone introduce șapte noi rute din București către orașe mari din […] The post Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
15:00
Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile # Buletin de București
Nodul rutier care face legătura dintre autostrada A7 și drumul național 2 va fi deschis circulației în câteva zile, a anunțat Ministerul Transporturilor. Breteaua de descărcare în DN2 în dreptul localității Spătaru este aproape gata. „Așa cum am promis, la momentul deschideri circulatiei pe lotul 2, antreprenorul a lucrat la finalizarea bretelei de descărcare a […] The post Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile appeared first on Buletin de București.
14:50
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 24 octombrie – 26 octombrie 2025, un târg de Sfântul Dumitru. Prăznuirea Sfântului Dumitru marchează ultima şi cea mai însemnată sărbătoare a toamnei. De asemenea, sâmbătă 25 octombrie, va avea loc prima ediție a Conferinței Naționale de Muzeologie „Etnomuzeologica – Georgeta Stoica”. Meşteri din întreaga ţară […] The post Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Naţional al Satului appeared first on Buletin de București.
14:40
Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu pentru lucrări neconforme în Parcul IOR # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu București, cu 50.000 de lei, pentru lucrări neconforme în Parcul IOR, pe spațiul verde din zona străzii Lotrioara. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au efectuat un control în Parcul IOR, după primirea unor sesizări privind lucrările desfășurate în zona limitrofă parcării […] The post Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu pentru lucrări neconforme în Parcul IOR appeared first on Buletin de București.
14:30
Programul West Side Hallo Fest 2025. Ce poți vedea în weekendul 24 – 26 octombrie la festivalul de pe Lacul Morii # Buletin de București
Programul West Side Hallo Fest 2025 cuprinde, în weekendul 24 – 26 octombrie, mai multe evenimente între străzile Mehadia și Vasile Mohor. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc diverse ateliere, activități și jocuri pentru copii, dar și concerte. Programul complet West Side Hallo Fest 2025 Festivalul West Side Hallo Fest 2025 […] The post Programul West Side Hallo Fest 2025. Ce poți vedea în weekendul 24 – 26 octombrie la festivalul de pe Lacul Morii appeared first on Buletin de București.
14:20
Sector 6 | West Side Hallo Fest închide o porțiune din pista de alergare, de pe Lacul Morii # Buletin de București
O porțiune din pista de alergare de pe Lacul Morii se închide din această noapte, de la ora 23:00, până luni, 27 octombrie, la ora 06:00. Primăria Sectorului 6 a luat această decizie pentru amenajarea promenadei pentru West Side Hallo Fest. Pista nu va mai putea fi folosită, pe zona dintre străzile Mohor și Mehadia. […] The post Sector 6 | West Side Hallo Fest închide o porțiune din pista de alergare, de pe Lacul Morii appeared first on Buletin de București.
14:10
Două femei reținute de polițiști după ce nu ar fi plătit intervențiile estetice la o clinică din București # Buletin de București
Două femei au fost reținute de polițiștii Capitalei după ce nu ar fi plătit intervențiile achiziționate la o clinică medicală din București. La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere emise pe numele celor două […] The post Două femei reținute de polițiști după ce nu ar fi plătit intervențiile estetice la o clinică din București appeared first on Buletin de București.
13:40
„Garden of Lights”, la Grădina Botanică din București. Expoziția „Small World” se deschide vineri # Buletin de București
„Garden of Lights – Small World”, revine în Grădina Botanică din Capitală, pe 24 octombrie 2025. Evenimentul îmbină arta și tehnologia într-o călătorie în jurul lumii: de la Big Ben-ul londonez și Turnul Eiffel, până la Taj Mahal, Dragonul chinezesc, carnavalul de la Rio și skyline-ul New York-ului. Expoziția „Small World” „Small World oferă vizitatorilor de toate vârstele șansa de a descoperi magia […] The post „Garden of Lights”, la Grădina Botanică din București. Expoziția „Small World” se deschide vineri appeared first on Buletin de București.
12:40
Sector 2 | Primăria propune creșterea taxei speciale de salubrizare pentru locuitorii fără contracte cu Supercom # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 2 are pe ordinea de zi un proiect privind creșterea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care beneficiază de salubrizare fără a avea contract cu Supercom. Conform proiectului, taxa urmează să fie actualizată de la 1 ianuarie 2026 la 76 de lei pe persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și să […] The post Sector 2 | Primăria propune creșterea taxei speciale de salubrizare pentru locuitorii fără contracte cu Supercom appeared first on Buletin de București.
12:30
Pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Cu ce utilaje se va realiza deszăpezirea în sezonul rece # Buletin de București
Se fac pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Miercuri, 22 octombrie, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a organizat revista de front a utilajelor speciale de intervenție pentru perioada sezonului rece. Evenimentul este organizat anual și marchează începerea pregătirilor pentru iarnă. În cadrul acestuia, au fost prezentate 42 de utilaje multifuncționale performante, care vor fi […] The post Pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Cu ce utilaje se va realiza deszăpezirea în sezonul rece appeared first on Buletin de București.
12:20
METEO | Vremea se menține caldă, în weekend, la București. Vineri plouă în aversă iar vântul bate mai tare # Buletin de București
Vremea se menține caldă, în weekend, în Capitală. Meteorologii anunță ploaie și vânt, vineri 24 octombrie. Vineri, 24 octombrie, valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, însă se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Dimineața va fi ceață, iar după-amiaza vor fi înnorări și averse. Seara și noaptea cerul va […] The post METEO | Vremea se menține caldă, în weekend, la București. Vineri plouă în aversă iar vântul bate mai tare appeared first on Buletin de București.
12:00
CFR Călători trece la ora de iarnă, duminică. Cum va fi afectată circulația trenurilor din Gara de Nord # Buletin de București
România trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Această măsură, care transformă ora 03:00 în ora 04:00, aduce modificări și în circulația trenurilor de călători. Cu toate acestea, Mersul Trenurilor nu va fi modificat. Reprezentanții operatorului de transport feroviar, CFR Călători, au transmis prin intermediul unui comunicat de presă faptul […] The post CFR Călători trece la ora de iarnă, duminică. Cum va fi afectată circulația trenurilor din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
10:40
Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cel mai probabil voi candida” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Danial Băluță, a declarat despre alegerile pentru Primăria Capitalei că cel mai probabil va candida, dacă PSD îl va susține în acest demers. Și fosta primăriță generală Gabriela Firea își dorește să candideze din nou. „Dacă partidul va fi de acord, şi sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla, cel mai […] The post Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cel mai probabil voi candida” appeared first on Buletin de București.
09:50
Senzori defecți, țevi fisurate și scurgeri de gaze, la Grădinița nr.54 din Sectorul 5. Verificările, abia după tragedia din Rahova # Buletin de București
La doar câteva ore după explozia din Rahova, Grădinița nr. 54 din Sectorul 5 a fost debranșată de la rețeaua de gaze. Unitatea de învățământ de pe Calea Ferentari a fost verificată de Distrigaz în ziua tragediei și au fost descoperite defecțiuni majore la instalație. Potrivit unui amendament atașat la un proiectul de hotărâre consultat […] The post Senzori defecți, țevi fisurate și scurgeri de gaze, la Grădinița nr.54 din Sectorul 5. Verificările, abia după tragedia din Rahova appeared first on Buletin de București.
