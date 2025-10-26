Distrigaz Sud, despre reluarea alimentării cu gaze din Rahova: Au fost detectate pierderi de gaz pentru 225 clienţi

12:40

Consiliul Local al Sectorului 2 are pe ordinea de zi un proiect privind creșterea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care beneficiază de salubrizare fără a avea contract cu Supercom. Conform proiectului, taxa urmează să fie actualizată de la 1 ianuarie 2026 la 76 de lei pe persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și să […]