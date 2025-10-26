Intră în istorie! Timișoreanul Radu Benea este campion în două discipline diferite, în același sezon
Timis Online, 26 octombrie 2025 16:20
Timișoreanul Radu Benea a obținut punctele necesare în etapa finală de la București și a devenit campion în divizia turismelor din Super Rally, pentru al doilea an consecutiv. Performanța vine la numai două săptămâni după ce și-a adjudecat și titlul la Viteză în Coastă. Este un rezultat unic pentru automobilismul sportiv din județul Timiș.
Acum 5 minute
16:30
Doi bărbați suspectați că ar fi fost implicați în spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris, comis pe 19 octombrie, au fost reținuți sâmbătă seara și plasați în arest, au declarat duminică două surse apropiate anchetei, confirmând informațiile apărute anterior în presa franceză, transmite AFP, citată de Agerpres.
16:30
O nouă lecție de la Babeș: Vitaminele și mineralele esențiale pentru imunitate în sezonul rece # Timis Online
Flavia Crișan, farmacist-șef la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, transmite că pentru perioada de toamna-iarnă organismul nostru are nevoie de un sprijin suplimentar. Imunitatea este mai solicitată, energia se epuizează mai repede, iar lipsa luminii naturale influențează negativ starea generală și sinteză unor vitamine esențiale.
Acum 15 minute
16:20
16:20
O nouă lecție de la Babeș: Vitaminele pentru întărirea organismului înaintea perioadei de iarnă # Timis Online
Flavia Crișan, farmacist șef la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, transmite că pentru perioada de toamna-iarnă organismul nostru are nevoie de un sprijin suplimentar. Imunitatea este mai solicitată, energia se epuizează mai repede, iar lipsa luminii naturale influențează negativ starea generală și sinteză unor vitamine esențiale.
Acum 4 ore
14:20
Se apropie de final sezonul de transport public cu vaporașele pe Bega. Ambarcațiunile societății de transport public vor fi andocate, sâmbătă, pe platforma special amenajată în depoul Dâmbovița, iar în perioada următoare vor intra în revizie tehnică.
Acum 8 ore
10:20
Pictura Catedralei Naționale, sfințită duminică. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la ceremonie # Timis Online
Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, în prezența a peste 100.000 de credincioși și numeroși oficiali. Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei BOR. După slujbă, credincioșii se vor putea închina în Sfântul Altar până la 31 octombrie, relatează Agerpres.
10:00
Necaz pentru o familie în zi de sărbătoare. Duminică dimineața, de Sf. Dumitru, în jurul orei 06:45, pompierii de la ISU Timiș au fost chemați să stingă un incendiu izbucnit la o anexă din comuna Giarmata.
10:00
Cămin de bătrâni din Timișoara dotat cu mobilier și echipamente noi în valoare de aproape 65.000 de euro # Timis Online
A fost finalizat primul set de dotări la Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu Micu Klein”. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a transmis că investițiile au fost realizate prin proiectul European HEARTS: HEalthyAging – ResourcesandpracTiceS (Resurse și practici de îngrijire pentru îmbătrânirea sănătoasă).
09:10
La marginea orășelului Uyuni, în sud-vestul Boliviei, sute de locomotive și vagoane ruginite zac abandonate în bătaia vântului și nisipului, formând un tablou metalic întins pe câteva hectare. A fost un vis industrial care a vrut să transforme Bolivia într-un centru de transport și comerț, dar care s-a prăbușit sub propria greutate. Azi, locul e vizitat de mii de turiști anual – un paradox al unui eșec care a devenit sursă de fascinație.
Acum 12 ore
08:10
26 octombrie, prăznuirea Sfântului Dimitrie, tânărul guvernator care L-a mărturisit pe Hristos până la moarte # Timis Online
În fiecare an, la data de 26 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți ai creștinătății. El este considerat ocrotitorul Tesalonicului și un neobosit făcător de minuni, care a adus mângâiere și vindecare celor care s-au rugat cu credință la el.
Acum 24 ore
00:10
Duminică puteți merge la mai multe proiecții, ateliere, expoziții și spectacole.
25 octombrie 2025
20:50
Din nefericire, se înmulțesc cazurile de violență domestică în Timiș. O tânără a trăit o spaimă greu de descris în cuvinte după ce fostul iubit a pălmuit-o, i-a lovit mașina cu piciorul, apoi s-a urcat la volan și i-a acroșat autoturismul. Femeia a chemat în sprijin oamenii legii, care vor cerceta cazul.
18:10
Maria Callas – La Divina, interpretată de Oana Pellea, într-un spectacol-eveniment la Timișoara # Timis Online
O experiență teatrală unică la granița dintre teatru și operă, având în prim-plan fascinanta personalitate a legendarei Maria Callas, La Divina! Astfel este descris spectacolul-eveniment care o readuce la Timișoara, pe scena Operei Naționale Române, pe ilustra actriță Oana Pellea.
17:30
În Fârdea și Gladna Română, aproape de Lacul Surduc, vor fi construite două spații dedicate turiștilor # Timis Online
Consiliul Județean mai face încă un pas înainte pentru a transforma zona de est a Timișului. Vicepreședintele Alexandru Iovescu a anunțat, sâmbătă, că în Fârdea și Gladna Română vor fi construite două spații dedicate turiștilor și pasionaților de aventură. Localitățile se află în preajma Lacului Surduc, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județul Timiș.
17:20
O premieră arheologică și editorială: repertoriul movilelor funerare de pământ din județul Timiș # Timis Online
Movilă, Gomilă, Humka, Halom sau Hügel? Sensul acestei întrebări și răspunsurile la ea citind cartea scrisă de arheologii Dragoș Diaconescu și Victor Bunoiu după ce timp de 7 ani au cercetat, fotografiat, analizat și repertoriat peste 200 de tumuli din județului Timiș.
Ieri
16:10
Muzeul Național de Artă Timișoara dedică expoziția intitulată „Ethosul unei epoci” comemorării a două figuri emblematice ale artei spațiului bănățean: Károly Brocky (1807, Timișoara - 1855, Londra) și József Ferenczy (1866, Târgu-Mureș –1925, Timișoara), „artiști ale căror opere reflectă identitatea culturală maghiară a regiunii într-o perioadă de mari transformări”, subliniază organizatorii.
15:50
Un bărbat din comuna Biled, care fugea de pedeapsa cu închisoarea, a fost depistat pe aeroportul din Málaga, în sudul Spaniei.
15:30
Un weekend plin de energie la Iulius Town: Kendama Open Contest, competiție de șah și teatru interactiv pentru copii # Timis Online
În acest weekend, tinerii pasionați de kendama sunt invitați la Iulius Town pentru a-i întâlni pe membrii Echipei Kendama România și pentru a-și perfecționa mișcările în cadrul unui concurs special. În același timp, va avea loc și tradiționala competiție de șah, iar cei mai mici vizitatori se vor bucura de un spectacol de teatru interactiv.
15:10
FOTO. Sanctuarul neolitic de la Parța și Muzeul Traian Vuia vor putea fi explorate în tururi 3D interactive # Timis Online
Sanctuarul neolitic de la Parța și Muzeul Traian Vuia din comuna cu același nume vor putea fi „vizitate” de la distanță.
12:20
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7 la bârnă la Campionatul Mondial din Indonezia, după o cădere de pe aparat (12.533 puncte), ea urmând să concureze și în finala de la sol, alături de Denisa Golgotă, potrivit News.ro.
12:20
Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru hitul „Maneater”, a anunțat că își suspendă activitatea artistică pe termen nedeterminat, pentru a se dedica unor proiecte personale și creative „mai potrivite noii etape din viață”, potrivit News.ro.
12:20
FOTO. Simonis, de pe șantierul Centrului de Recuperare Medicală Lovrin: „Lucrările avansează într-un ritm bun” # Timis Online
Centrul de Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie pe care administrația județeană îl construiește în Lovrin este în plin șantier, iar lucrările avansează într-un „ritm bun". Locul a fost ales datorită apelor termale. De altfel, Lovrin este prima localitate rurală din România care folosește apa geotermală pentru încălzirea locuințelor, printr-un sistem cu finanțare europeană.
12:10
În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie 2025, spre duminică, 26 octombrie, România revine la Timpul Legal Român (UTC+2). Astfel, ora 4.00 devine ora 3.00, iar vom dormi cu o oră în plus — ziua de 26 octombrie având 25 de ore, relatează Agerpres.
12:10
Ziua Armatei Române, celebrată la 25 octombrie, marchează eliberarea orașelor Carei și Satu Mare în 1944, ultimul act al luptei pentru eliberarea Ardealului. Instituită prin Decretul nr. 381/1959, sărbătoarea este omagiată anual prin ceremonii militare și comemorative în țară și în străinătate, relatează Agerpres.
11:00
FOTO. ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, a devenit Cetățean de Onoare al comunei Gavojdia # Timis Online
Sub genericul „Gala Gratitudinii”, biserica parohiei din comuna Gavojdia a găzduit joi, un eveniment organizat de Asociația Primarilor din Banatul Istoric, în parteneriat cu Primăria Gavojdia și Uniunea Ziariștilor din Banatul Istoric. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit al Banatului, ÎPS Ioan Selejan, a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Gavojdia.
10:50
VIDEO. Elevi din Timișoara, pe podium la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # Timis Online
Elevii români au obținut șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2025. Doi elevi sunt din Timișoara.
00:10
Sâmbătă puteți merge la mai multe proiecții, ateliere, expoziții și spectacole.
24 octombrie 2025
18:40
Filmul săptămânii: „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, o privire în culisele albumului „Nebraska” # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, o dramă muzicală biografică ce îl aduce pe Jeremy Allen White în pielea legendarului Bruce Springsteen.
18:10
Majoritatea românilor, aproape 8 din 10, cred că norocul este important în viață, indiferent de vârstă, nivel de educație, mediu de viață sau opțiuni politice, arată sondajul INSCOP „România între magie și ezoterie”, publicat în această săptămână.
17:40
Peste un milion de oameni din lume sunt diagnosticați anual cu cancere de sânge, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În România, se raportează aproximativ 900 de cazuri noi de leucemie limfocitară cronică (LLC) în fiecare an, însă specialiștii estimează că numărul real ar putea depăși 2.000–10.000 de cazuri, multe rămânând nediagnosticate.
17:10
Mituri și adevăruri despre cancerul de sân. Ce trebuie să știe femeile despre prevenție și diagnostic # Timis Online
Deși tot mai multe campanii vorbesc despre prevenția cancerului de sân, multe femei din România încă se lasă influențate de mituri și informații greșite. Medicii atrag atenția că informarea corectă și controalele regulate pot face diferența dintre un diagnostic timpuriu și unul tardiv, care reduce șansele de tratament eficient.
17:10
Adolescenții români, tot mai dependenți de mediul digital și mai expuși la consumul de alcool și tutun # Timis Online
Aproape jumătate dintre adolescenții din România se confruntă cu un risc ridicat de dependență digitală, potrivit Raportului European ESPAD 2024, realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și citat de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA). Fetele sunt mai afectate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent comportamente problematice legate de jocurile video (16% față de 6% la fete).
16:40
„Insula de Apă Vie”: un laborator creativ pentru familii, inspirat de fluiditatea apei # Timis Online
Proiectul de cercetare artistică „Colegi de lume”, inițiat de platforma culturală Indie Box, aduce la Timișoara o experiență interactivă dedicată părinților și copiilor, intitulată „Insula de Apă Vie: Unde Vacanța Învăță și Școala Se Joacă”.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
„Timişoara City Marathon” aduce restricții de trafic în zona centrală a orașului. Devieri și din alte cauze # Timis Online
Din cauza evenimentului sportiv „Timișoara City Marathon”, comisia de circulație a aprobat mai multe restricții de trafic care se vor aplica în zona centrală a orașului. Vor fi devieri inclusiv pe rutele a mai multe mijloace de transport în comun.
16:10
Vindecare mai rapidă acasă. Cum asistenții medicali comunitari sprijină pacienții vulnerabili # Timis Online
Asistenții medicali comunitari joacă un rol esențial în sprijinirea persoanelor care nu se pot îngriji singure, contribuind la reducerea numărului și duratei spitalizărilor. Potrivit Ministerului Sănătății, implicarea acestora îmbunătățește procesul de vindecare și recuperare, oferind o alternativă la serviciile medicale clasice furnizate de unitățile sanitare.
15:20
O tânără din Timișoara a cerut ajutorul poliției după ce a fost atacată de fostul partener # Timis Online
La începutul lunii septembrie, polițiștii timișoreni au fost sesizați de o tânără de 23 de ani că fostul iubit i-ar fi sustras portofelul, după care ar fi amenințat-o și agresat-o fizic.
15:10
O tânără din Timișoara ani a cerut ajutorul poliției după ce a fost atacată de fostul partener # Timis Online
La începutul lunii septembrie, polițiștii timișoreni au fost sesizați de o tânără de 23 de ani că fostul iubit i-ar fi sustras portofelul, după care ar fi amenințat-o și agresat-o fizic.
14:00
FOTO. 14 motive să zâmbești: pisicuțele de la Pisici Cafe Timișoara caută familii iubitoare # Timis Online
La Pisici Cafe din Timișoara caută oameni iubitori care să le ofere o casă caldă pisicuțelor aflate în grija lor. În total, 14 pisici, de toate vârstele, sunt pregătite să aducă bucurie în noile lor familii.
13:10
Primăria Municipiului Lugoj lansase, în vară, o licitație pentru amenajarea de piste de biciclete de-a lateralul a 13 kilometri de drumuri. Până la termenul din 20 octombrie, patru ofertanți – unul individual și trei asocieri – s-au arătat interesați de contractul de peste 5 milioane de euro.
12:20
Vineri, 24 octombrie, după terminarea cursurilor, elevii și copiii de grădiniță din întreaga țară intră în vacanța de toamnă, care va dura o săptămână, între 25 octombrie și 2 noiembrie, conform structurii anului școlar 2025-2026.
12:10
Un tată singur din Lugoj ne cere ajutorul pentru fiica sa. Rebeca are nevoie de 22.000 de lei pentru o operație la inimă # Timis Online
22.000 de lei, adică 4.400 de euro, este suma de care are nevoie Robert Marian Gross din Lugoj ca să o poată opera pe fiica sa de 14 ani la un spital privat din Timișoara. Bărbatul își crește singur fetița și nu dispune de această sumă, astfel că face apel la oamenii cu suflet mare să-l ajute.
12:10
Primăria Timișoara mai ia un credit de la BERD pentru regenerarea din Traian și rețeaua de termoficare # Timis Online
Primăria Timișoara a încheiat un nou acord cu BERD, pentru a primi un nou credit, de 30 de milioane de euro. Cu acesta, va putea asigura cofinanțarea a două proiecte care deja beneficiază de fonduri europene: regenerarea urbană a zone Traian și o nouă etapă a modernizării sistemului de termoficare.
11:50
Patru oferte pentru „definitivarea” celor două sensuri giratorii de pe drumul Timișoara – Giroc # Timis Online
Consiliul Județean Timiș intenționează să modernizeze două intersecții de pe drumul Timișoara – Giroc. Mai precis, intersecțiile DJ 595 cu strada Jupiter și cu Bulevardul Soarelui vor fi transformate din sensuri giratorii „provizorii” în „definitive”. La începutul lunii, autoritatea județeană lansa licitația pentru găsirea unui constructor, iar acum, la finalul termenului de depunere, s-a ales cu patru oferte.
11:40
Medicul cardiolog Gabriel Tatu Chițoiu trage un nou semnal de alarmă privind un produs promovat pe internet sub forma unui „tratament miraculos” pentru durerile articulare. Este vorba despre Depanten, un gel care ar „vindeca toate problemele articulare în 30 de zile”, conform unui site fals care imită un articol medical.
10:50
Baza Uszoda, tot închisă în ciuda anilor de promisiuni. Modernizarea, doar după ce e gata austeritatea # Timis Online
Administrația Fritz a anunțat prima dată în 2021 că fosta bază sportivă Uszoda va fi deschisă „încă din această vară”. Alți ani, alte „aceste veri”, iar baza încă stă abandonată. În 2023 a fost reamenajat terenul de baschet, dar cam atât. Acum, pentru viitorul cel puțin apropiat, reprezentanții primăriei dau vina pe măsurile de austeritate.
10:50
Timișorenii, invitați la turul tematic „Evreii din Cetate”. O incursiune în istoria unei comunități definitorii pentru oraș # Timis Online
„Evreii din Cetate” se numește noul tur tematic propus de Asociația Turism Alternativ prin proiectul Timișoara Free Tours. Turul este dedicat moștenirii evreiești din oraș.
10:50
În urma unui apel primit în această dimineață, echipajele de intervenție au descoperit o persoană căzută de la înălțime pe strada Armoniei din Timișoara. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, care a fost declarată decedată.
10:20
Un accident rutier în lanț a avut loc vineri, pe strada Simion Bărnuțiu din Timișoara, după ce un șofer de 28 de ani a lovit din spate o altă mașină. O tânără pasageră a fost rănită și transportată la spital.
09:20
Primăria Municipiului Lugoj și Unitatea Militară 01021 Lugoj vor organiza, sâmbătă, o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Armatei.
00:10
Vineri puteți merge la mai multe proiecții, expoziții și spectacole.
