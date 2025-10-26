Un embrion de dinozaur în stare perfectă de conservare a fost descoperit în China. Oare cum o fi rezistat negătit în China?
Românii cu cel mult 8 clase cred că suntem controlaţi prin AI şi 5G. Dar știm și oameni cu două facultăți care cred asta # Impact.ro
Un nou studiu național despre credințele românilor arată că, dincolo de strigoi și blesteme, unii concetățeni se tem mai mult de inteligența artificială și de antenele 5G. Potrivit datelor, persoanele cu cel mult 8 clase
Surpriză de proporții pe scena politică! Grupul „Pace – Întâi România", de condus de Victor Ponta, s-a oferit să sprijine Guvernul Bolojan, dar numai dacă USR iese de la guvernare. „Suntem 30, putem compensa", au
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să iasă în evidență și la marea slujbă de sfințire a Catedralei Naționale. Becali a apărut într-un costum în dungi verticale, atrăgând imediat privirile tuturor celor prezenți. Martorii spun
Momente amuzante la ceremonia de sfințire a Catedralei: fiul cel mic al președintelui a fost mai amuzant decât președintele # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a venit duminică la ceremonia de Sfințire a Catedralei Naționale, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Un moment amuzant s-a petrecut la scurt timp după
FCSB – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de
Metaloglobus – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 14:00, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct
Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 decembrie să fie cea mai lungă din acest an: va avea 25 de ore. O oră în plus de pierdut pe
Nicușor Dan folosește un telefon ieftin: merge cu el printre politicieni și nu i-l fură nimeni # Impact.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins folosind un telefon modest, vechi de câțiva ani, spre uimirea internauților care se așteptau ca șeful statului să aibă un model de top, ca orice milionar. Într-o postare
O nouă planetă locuibilă, descoperită la doar 18,2 ani-lumină distanță: GJ 251c, planeta cu nume de Logan cu numere de Gorj # Impact.ro
Astronomii au descoperit o planetă de tip „super-Pământ", aflată în zona locuibilă a unei stele pitice roșii, la doar 18,2 ani-lumină distanță. Planeta, botezată GJ 251c, de parcă ar fi Logan cu numere Gorj, este
Marcel Ciolacu candidează la președinția Consiliului Județean Buzău. Trebuia la Galați, că acolo e și bac # Impact.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut sâmbătă sprijinul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean. Evenimentul a avut loc la Sala Mare a CJ, unde s-au adunat delegații pentru conferința extraordinară a
În primele nouă luni ale anului, România a înregistrat o scădere semnificativă a infracționalității. Or fi plecat elitele pe Anglia # Impact.ro
Poliția Română anunță o veste rară: în primele nouă luni ale anului 2025, infracționalitatea a scăzut cu peste 12%. Au fost sesizate 368.493 de fapte penale, cu 51.264 mai puține decât în aceeași perioadă a
Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntari # Impact.ro
Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntar Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual europarlamentar PSD și doamnă de fier a Voluntariului, a anunțat
CFR Cluj – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct
Oţelul Galaţi – U Cluj, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct
Lucian Mândruță ar candida la Primăria Capitalei ca să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face # Impact.ro
Domnul Mândruță a pus acest anunț pe Facebook. Vrea să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face. Nu zice însă ce anume. Probabil că nimic, dată fiind natura postului pentru care se candidează – un
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București. Atât de mare că, dacă îi dădeai un papuc, se încalța cu el # Impact.ro
Scene de groază (sau de documentar National Geographic, depinde cum privești) într-o brutărie din București: un șobolan de dimensiuni respectabile a fost surprins plimbându-se printre pâini, în vitrina unde ar fi trebuit să fie doar
Doamnelor, pentru voi a venit Moș Crăciun mai devreme: a reapărut Ionuț, SPP-istul lui Nicușor! # Impact.ro
Ionuț, pofta inimii, SPP-istul lui tata la copii, Nicușor Dan, și-a făcut astăzi repartiția în dispozitivul președintelui. Ocazia: vizita președintelui la Iași. Vizită foarte mediatizata datorită salutului făcut de președinte către cei care îl huiduiau
Sondaj: Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Ceilalți au bani de benzină # Impact.ro
Un nou sondaj INSCOP arată ce mașini și-ar lua românii dacă ar avea bani. Aparent, visul național nu mai e vila cu piscină, ci hibridul cu autonomie decentă. 30,9% dintre români ar cumpăra o mașină
Nicușor Dan i-a salutat cu mâna pe cei câțiva fani Călin Georgescu care îl huiduiau. Trăiască mâna! # Impact.ro
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași de un grup de susținători ai lui Călin Georgescu, veniți special să-l informeze că e „trădător" și că ar trebui „să meargă în Ucraina". Președintele nu s-a enervat,
Primul rezultat cu adevărat notabil al ultimelor guvernări: Carrefour pleacă din România # Impact.ro
Lanțul francez Carrefour face ceea ce fac, de obicei, corporațiile străine când nu mai câștigă „ca pe vremuri": pleacă înspr locuri cu vremuri mai bănoase. Potrivit publicației franceze l'Informe, citată de Bloomberg, Carrefour a mandatat
Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie: „nava extraterestră” e doar o cometă. A, și nici războiul nu a început în septembrie… # Impact.ro
S-a spulberat încă un vis apocaliptic de pe internet. Obiectul cosmic 3I/ATLAS, despre care unii susțineau că ar fi o navă extraterestră în drum spre Pământ, s-a dovedit a fi – surpriză! – o simplă
Andi Moisescu a întinerit brusc după divorțul de Olivia Steer. O fi început și el să mănânce grătar # Impact.ro
Presa de profil monden remarcă faptul că domnul Andi Moisescu se prezintă într-o condiție fizică de invidiat, tinerească, după ce a finalizat divorțul de Olivia Steer, influencerița vegană și antivaccinistă. Să fie de la grătar,
Dacă mi-am pus o astfel de întrebare, ai putea spune că am o problemă. Ei bine, aflați că nu am. Sunt doar curios, dacă cineva, undeva a făcut o anliză în această direcție. Se spune
FC Argeş – Dinamo, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct de
Csikszereda – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct
Doi tiktokeri din Nigeria, condamnați să se căsătorească după ce s-au sărutat pe internet. Acei judecători chiar merită pensii speciale # Impact.ro
Un tribunal din Nigeria a decis ca doi influenceri de pe TikTok să fie obligați să se căsătorească după ce au postat un clip în care se sărutau, considerat „imoral" în statul Kano, unde se
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat diplomele. Are mai multe, poate da din ele și foștilor premieri, celor care nu au deloc # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat joi, pe Facebook, diplomele care atestă studiile sale, demonstrând că are acte în regulă – ba chiar mai multe decât e media printre foștii ocupanți ai funcției. Bolojan a explicat
Şase din zece angajaţi din România sunt îngrijoraţi de stabilitatea locului de muncă. Ceilalți patru din zece sunt probabil nepoți angajați la stat # Impact.ro
Un studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio arată că șase din zece angajați români sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă până la pensie. Restul de patru par mai liniștiți, probabil pentru
După Moscova, Diana Șoșoacă s-a dus la Beijing. Urmează să viziteze și Phenianul, că tocmai ce s-a făcut coaja de copac # Impact.ro
După vizita triumfală de la Moscova, Diana Șoșoacă a ajuns acum la Beijing, unde spune că se află într-o „misiune diplomatică". Ceea ce, tradus în limbaj diplomatic real, înseamnă că statul român n-are nicio idee
Am o veste foarte bună pentru cei care îl apreciază, pentru cei care-l iubesc pe Doru Octavian Dumitru. Acesta este bine, mult mai bine decât putea fi, având în vedere că a fost găsit inconștient,
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Va „beneficia” și ea, ca politician, de susținerea Ancăi Alexandrescu # Impact.ro
Anca Alexandrescu a decis să intre în cursa pentru Primăria Bucureștiului, punând astfel capăt unei perioade lungi în care doar îi analiza pe politicieni. Acum va avea ocazia să se analizeze pe ea însăși. După
Diana Șoșoacă laudă orașul Moscova: „E curat de lingi pe jos”. Dacă nu era dragostea nețărmurită de patrie, rămânea acolo # Impact.ro
Diana Șoșoacă s-a întors de la Moscova cu ochii plini de admirație și cu gura plină de laude. Senatoarea a declarat că Moscova este „una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume" și „atât de
Un con aproape perfect apare pe suprafața planetei Marte. O fi fost făcut de daci înainte să fie alungați și de acolo? # Impact.ro
Un nou mister a apărut pe Marte, unde un con aproape perfect, cu o suprafață netedă și strălucitoare, a fost surprins de unul dintre roverele NASA. Cercetătorii încearcă acum să afle dacă e vorba de
Marcel Ciolacu, deținătorul celei mai discrete diplome de bac, vrea să fie ales șef la Buzău # Impact.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat că va cere sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean. Până acum, nu are contracandidat, probabil pentru că nimeni nu vrea să intre într-o
Mogo România, parte a grupului internațional Eleving Group, anunță extinderea portofoliului de produse prin lansarea oficială a creditului de nevoi personale. După 9 ani în care a finanțat exclusiv achiziția autoturismelor rulate, compania își diversifică
Multe persoane asociază cazinourile online doar cu jocurile electronice inspirate de aparatele de sloturi din mediul offline. Aceste „vedete" de pe platformele de cazinou virtual se bucură de o largă popularitate, dar nu sunt singurele
Universitatea Craiova – Noah, meci contând pentru etapa a 2-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în
FCSB – Bologna, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în
Angajatorii români au nevoie de mai mulți lucrători străini. Pentru că lucrătorii români spun că au nevoie de mai mult salariu ca în vest # Impact.ro
România continuă să importe muncitori mai repede decât importă investiții. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFMR) susține că țara are nevoie, în 2026, de un număr mult mai mare de lucrători străini decât a
Bucureștiul, considerat pe cifre mai prosper decât Roma, Milano sau Madrid. Oficial și statistic, o ducem bine # Impact.ro
Și totuși, românii din Roma, Milano sau Madrid nu emigrează la București… Conform celor mai recente date Eurostat, Bucureștiul e campionul surpriză al Europei. Capitala României a depășit, la PIB pe locu
Ministrul Apărării spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi doborâte. Președintele va avea în sfârșit ocazia să pună mâna pe una # Impact.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus ferm că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat în spațiul aerian românesc „va fi dată jos”. Traducere practică: dacă vin drone, vin şi bărbaţii cu arme, iar discuţia […] The post Ministrul Apărării spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi doborâte. Președintele va avea în sfârșit ocazia să pună mâna pe una appeared first on IMPACT.ro.
Internetul românesc a fost binecuvântat cu un nou „miracol” marca TikTok: potrivit unui clip viral (cel de aici), doctorița Flavia Groșan ar fi ieșit din comă exact în clipa în care Călin Georgescu a intrat […] The post Încă un „miracol” pe TikTok de la Mesia de România: a salvat-o pe Flavia Groșan appeared first on IMPACT.ro.
Sarkozy nu a putut dormi în celula de lux din cauza vociferărilor deținuților din celulele pentru infractorii de rând # Impact.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut o primă noapte agitată în penitenciar. Deși a fost cazat într-o celulă considerată de lux, cu toaletă proprie, televizor și acces la bibliotecă, liniștea i-a lipsit cu desăvârșire. […] The post Sarkozy nu a putut dormi în celula de lux din cauza vociferărilor deținuților din celulele pentru infractorii de rând appeared first on IMPACT.ro.
Șeful Statului Major exclude un atac din partea Rusiei. Și are dreptate: putem fi cuceriți și fără război # Impact.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat miercuri că Armata României este „foarte bine pregătită” și că nu există nicio amenințare directă din partea Federației Ruse. „Armata României este pregătită pentru apărare, […] The post Șeful Statului Major exclude un atac din partea Rusiei. Și are dreptate: putem fi cuceriți și fără război appeared first on IMPACT.ro.
Deputații au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar, respectiv proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. S-au înregistrat 263 de voturi „pentru”, 11 voturi „contra” și 13 […] The post Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind voluntariatul militar appeared first on IMPACT.ro.
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va scrie o carte în închisoare. Propunere de titlu inspirațional: „Pas cu pas. Așa se ajunge aici” # Impact.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, care a început să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie, s-a apucat de scris o carte, probabil inspirat de faptul că are, în sfârșit, […] The post Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va scrie o carte în închisoare. Propunere de titlu inspirațional: „Pas cu pas. Așa se ajunge aici” appeared first on IMPACT.ro.
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a intrat la închisoare. În astfel de situații se ureaza „La mai mic!”, cu gândul la surorile mai mici ale Franței # Impact.ro
Și la foștii președinți ai acestora. Nu e cazul să se dea nume. Și nici faptele asociate acelor nume. Se știu și numele, și faptele. Se știu peste tot, mai puțin prin justiție. The post Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a intrat la închisoare. În astfel de situații se ureaza „La mai mic!”, cu gândul la surorile mai mici ale Franței appeared first on IMPACT.ro.
Fundația Centura Verde și Primăria Capitalei anunță semnarea protocolului pentru elaborarea Planului Operațional și implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Nicușor Dan reafirmă sprijinul pentru proiect # Impact.ro
Fundația Centura Verde și Primăria Municipiului București anunță oficial intrarea Centurii Verzi București-Ilfov în faza sa operațională, prin semnarea Protocolului pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței […] The post Fundația Centura Verde și Primăria Capitalei anunță semnarea protocolului pentru elaborarea Planului Operațional și implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Nicușor Dan reafirmă sprijinul pentru proiect appeared first on IMPACT.ro.
Mike Spano, primarul orașului Yonkers, vede umbra lui Donald Trump în spatele retragerii MGM Resorts din cursa pentru licențele de cazinouri din New York. Edilul solicită o anchetă, în timp ce compania președintelui SUA neagă […] The post Cazinouri în New York: Trump ar fi implicat în retragerea ofertei MGM Resorts appeared first on IMPACT.ro.
