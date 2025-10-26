Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio unde verde pentru a ataca inamicii Israelului, după o serie de vizite din SUA
DigiFM.ro, 26 octombrie 2025 16:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară duminică că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un ”stat independent”, subliniază el, relatează AFP.
• • •
Acum 15 minute
16:20
Acum 30 minute
16:10
Sorin Grindeanu, la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale: „Un simbol al unității și speranței poporului român” # DigiFM.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat duminică, la invitația Patriarhului Daniel, la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, pe care a descris-o drept 'încununarea rugăciunilor unor generații întregi' și 'un simbol al unității și speranței poporului român'.
16:10
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico # DigiFM.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters.
Acum 2 ore
15:10
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată # DigiFM.ro
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma şi precizează că nicio persoană nu a fost rănită.
15:00
Maia Sandu: „Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii, să le spună că dacă nu susţin politica lui Putin, atunci vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor” # DigiFM.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii şi să le spună că dacă nu susţin politica lui Vladimir Putin, atunci li se poate întâmpla ceea ce păţesc ucrainenii şi a precizat că a încercat să îi încurajeze pe cetăţeni să aleagă ce este mai bine pentru ţară. Maia Sandu a mai spus că toate ţările din această regiune, mai ales care sunt vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse.
15:00
Pictura Catedralei Naționale a fost sfințită. Patriarhul Daniel: „Să folosim această împlinire ca pe un moment luminos de întărire a credinței” # DigiFM.ro
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
Acum 4 ore
12:50
Anthony Hopkins, dezvăluiri neașteptate despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul: „Puteam să ucid pe cineva!” # DigiFM.ro
Anthony Hopkins, dezvăluiri neașteptate despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul: „Puteam să ucid pe cineva!”
Acum 6 ore
11:40
Doi suspecţi au fost arestați în cazul furtului de la Luvru. Valoarea estimată a bijuteriilor sustrase depășește 85 de milioane de euro # DigiFM.ro
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.
Acum 8 ore
10:00
Ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită este Armata Română să facă faţă unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse: „Este pregătită, se pregăteşte în continuare” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că Armata Română este pregătită şi se pregăteşte în continuare, iar cea mai mare parte a acestor antrenamente este realizată împreună cu aliaţii din NATO. Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat cât de pregătită este Armata României în faţa unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse.
09:50
Cine sunt cei doi bărbați care au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR, în Suceava. Unul dintre ei avea trei copii și lupta cu o boală gravă # DigiFM.ro
Imaginile dramatice cu mașina spulberată de un TIR pe o șosea din județul Suceava au șocat o țară întreagă, iar detaliile care ies acum la iveală despre victime fac ca tragedia să fie cu atât mai dureroasă. Cei doi bărbați care și-au pierdut viața erau prieteni apropiați, purtau același nume, iar unul intre ei ducea o luptă cu o boală gravă.
09:50
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actualul antrenor al Inter Milano, împlineşte 45 de ani # DigiFM.ro
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actual antrenor al formaţiei Internazionale Milano, împlineşte, duminică, 45 de ani.
09:10
Mii de pelerini și invitaţi oficiali, asteptaţi la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a costat peste 200 de milioane de euro # DigiFM.ro
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti.
09:10
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea "în cele din urmă" să candideze din nou la preşedinţie, relatează AFP.
09:00
Pierderi de gaze în zona blocului distrus de explozie în Rahova. Ce recomandări a făcut Distrigaz după ce a întrerupt alimentarea gazului în sute de blocuri # DigiFM.ro
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie, însă pentru 225 de clienţi gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, a informat, în cursul serii, Biroul de Presă al companiei, potrivit News.ro.
09:00
Prefectul Capitalei, după ce Distrigaz a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei: „Cu siguranţă sunt probleme şi în alte locuri. Să nu facem o isterie în masă din asta” # DigiFM.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri”, dar că acum „nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta şi să ne panicăm”, pentru că aşa nu se rezolvă nimic. ”Dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine”, a adăugat prefectul.
08:40
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit sâmbătă de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama. A fost ucis în ziua de 26 octombrie, pentru că a mărturisit credinţa creştină şi nu a vrut să se închine la zei. În tradiţia populară, el este patronul păstorilor şi vestitorul iernii.
08:40
Donald Trump nu vrea să-şi „piardă timpul” întâlnindu-se cu Putin fără perspectiva unui acord privind Ucraina # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu va „pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord în vedere pentru a se pune capăt conflictului din Ucraina, relatează AFP.
Acum 24 ore
19:40
Noua şefă a guvernului nipon afirmă că a avut o discuţie "sinceră" cu preşedintele Trump # DigiFM.ro
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat sâmbătă că a avut o conversaţie "bună şi sinceră" cu Donald Trump, în contextul în care preşedintele american începe duminică un turneu în Asia, relatează AFP.
19:40
Pakistanul avertizează asupra unui "război deschis" cu Afganistanul dacă negocierile de pace eşuează # DigiFM.ro
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord în cadrul negocierilor de la Istanbul ar însemna un "război deschis", la câteva zile după ce ambele ţări au convenit asupra unui armistiţiu în urma unor confruntări armate sângeroase la frontieră, relatează Reuters.
18:00
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit controverse: „Cum să-mi mai trimit copiii la școală?” # DigiFM.ro
O profesoară de biologie din Iași este în centrul unui scandal după ce mai mulți elevi au descoperit că aceasta apare pe site-uri pentru adulți.
17:50
17:20
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a căzut de la o înălţime de şapte metri într-un şanţ vineri seara, au precizat autorităţile, potrivit DPA.
17:20
Cine este Catherine Connolly, femeia care a câștigat alegerile prezidențiale în Irlanda. Rivala sa și-a recunoscut înfrângerea # DigiFM.ro
Candidata independentă Catherine Connolly, susținută de opoziția de stânga, a fost declarată câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează AFP.
17:10
Nicuşor Dan: „Nu e suficient să te baţi cu pumnii în piept să spui că vrei pace; trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.
17:10
Rubio dă asigurări că eforturile continuă pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza # DigiFM.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a dat asigurări sâmbătă că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor continuă, în timpul unei întâlniri pe care şeful diplomaţiei americane a avut-o cu rudele a doi militari israeliano-americani, ale căror trupuri se află încă în Gaza, relatează AFP.
Ieri
15:40
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.
15:30
Volodimir Zelenski îi îndeamnă pe partenerii țării sale să apere cerul ucrainean, după noi atacuri ruse # DigiFM.ro
Cu o zi înainte, Zelenski și aliații săi s-au reunit la Londra pentru a discuta despre livrările de arme cu rază de acțiune lungă și de sisteme de apărare aeriană Kievului.
15:10
Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: „Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care Buzăul îl are pentru a ocupa această funcţie şi că poate face multe lucruri pozitive pentru acest judeţ.
15:00
Anastasia Soare, românca supranumită regina sprâncenelor de la Hollywood: „Nu știam cine este Cindy Crawford când am cunoscut-o” # DigiFM.ro
Anastasia Soare, românca devenită un adevărat fenomen în industria frumuseții de la Hollywood, a făcut o mărturisire neașteptată. Mai exact, ea a recunoscut că nu știa cine este supermodelul Cindy Crawford atunci când a întâlnit-o pentru prima dată.
13:40
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: „Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om!” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: ”Nu renunţăm la verighetă”. Ministrul Sănătăţii a replicat: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”.
13:40
Ministrul Sănătăţii, noi detalii despre pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova: „Se va întoarce în țară, dar va mai sta într-o secție de chirurgie plastică!” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că pacientul care a suferit arsuri în explozia blocului din cartierul Rahova din Bucureşti se va întoarce în România stabilizat şi va mai rămâne într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi. Rogobete a mai declarat că evoluţia stării de sănătate a celorlalţi pacienţi răniţi în explozie este favorabilă.
12:10
Clooney, la premiera filmului în care joacă alături de Adam Sandler: „Nu sunt pregătit să privesc în urmă şi să mă mulţumesc cu ceea ce am realizat” # DigiFM.ro
George Clooney este mai înclinat să privească spre viitor decât spre trecut, spre deosebire de personajul său din "Jay Kelly", o dramă introspectivă care va fi lansată în cinematografe în noiembrie.
11:00
De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul cu mama lui: „Nici nu o voi ruga să împodobească bradul!” Este al 19-lea an în care stă departe de ea # DigiFM.ro
Fuego, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, a făcut o mărturisire emoționantă despre sărbătorile de iarnă. Cântărețul a explicat motivul pentru care nu își petrece Crăciunul alături de mama sa, fiind al 19-lea an în care stă departe de ea.
10:20
Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită” # DigiFM.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de "investiţii serioase" şi de o salarizare "demnă de respectul pe care îl merită".
10:00
Regina-mamă Sirikit a Thailandei a murit la 93 de ani. Era supranumită „Jackie Kennedy a Asiei” pentru eleganța sa legendară # DigiFM.ro
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, şi mama actualului monarh, a decedat la vârsta de 93 de ani, marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză.
09:50
Prințul Andrew, presat să părăsească Royal Lodge, reședința pentru care plătește o chirie simbolică # DigiFM.ro
Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat, relatează The Guardian, citând relatări de presă.
09:40
Două cutremure s-au produs în România sâmbătă dimineață, într-un interval mai mic de o oră. Ce magnitudine au avut # DigiFM.ro
Două cutremure, ambele de magnitudine 4,2, s-au produs sâmbătă dimineață în România, în mai puțin de o oră, a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului (INFP).
09:30
Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux # DigiFM.ro
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie.
09:30
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că este posibil ca, "forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive în România", punctând că sute sau mii de persoane ar putea să îşi piardă locurile de muncă.
09:20
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” # DigiFM.ro
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative şi personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieţii sale”.
09:20
Jaful de la Luvru - Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate, datorită echipamentelor lăsate de hoţi # DigiFM.ro
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale estimate la 88 de milioane de euro, relatează The Guardian.
08:10
Ora de iarnă 2025 readuce în discuție întrebarea clasică: când dăm ceasurile înapoi? România va trece la ora standard în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, la ora 04:00, ceasurile se dau înapoi la 03:00, marcând revenirea la fusul orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Practic, vom câștiga o oră de somn și vom avea parte de cea mai lungă zi din an.
24 octombrie 2025
17:00
Haos într-o brutărie din Sectorul 2. Un șobolan a fost filmat alergând printre pâinile proaspete: „Poate sare pe noi!” # DigiFM.ro
Un șobolan a fost filmat alergând printre pâinile proaspete aflate în vitrina unei brutării din Sectorul 2 al Capitalei. Imaginile, postate pe TikTok, au devenit rapid virale și au stârnit un val de reacții din partea internauților.
16:50
Panică într-o brutărie din Sectorul 2. Un șobolan a fost filmat alergând printre pâinile proaspete: „Poate sare pe noi!” # DigiFM.ro
Un șobolan a fost filmat alergând printre pâinile proaspete aflate în vitrina unei brutării din Sectorul 2 al Capitalei. Imaginile, postate pe TikTok, au devenit rapid virale și au stârnit un val de reacții din partea internauților.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine. Lumea lui se mărea, a mea se zguduia!” # DigiFM.ro
Despre viața amoroasă a lui Julio Iglesias s-a scris mult de-a lungul anilor, însă acum Isabel Preysler, femeia care i-a fost soție în perioada 1971 și 1978 și i-a dăruit trei copii, a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre infidelitățile care i-au distrus căsnicia.
16:10
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina # DigiFM.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP.
16:10
Ciclistul Kevin Bonaldo a murit la 25 de ani, la o lună după ce i s-a făcut rău în timpul unei curse # DigiFM.ro
Ciclistul Kevin Bonaldo, căruia i s-a făcut rău în timpul Piccola Sanremo la 21 septembrie, a murit vineri dimineaţă la spitalul din Vicenza. Ciclistul echipei SC Padovani Polo Cherry Bank, în vârstă de 25 de ani, a intrat în comă după incidentul de luna trecută, relatează RMC Sport.
15:40
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani de funcţionare, a suferit doar două defecţiuni majore # DigiFM.ro
Ian Westworth, unul dintre ceasornicarii de la Big Ben, se pregăteşte, ca în fiecare an în această perioadă, să primească e-mailuri de la londonezi furioşi. Motivul? Faimosul ceas britanic va fi oprit pentru câteva ore, sâmbătă noaptea, în timpul trecerii la ora de iarnă, transmite AFP.
15:20
Sorin Grindeanu, după ce s-a vehiculat ideea unei alianțe PSD-AUR: "Nu am cunoștință de o astfel de coaliție. Exclud total!" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public. Acesta a explicat că, pentru a face o astfel de mișcare, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală, un lucru pe care nu și-l dorește. Grindeanu a adăugat că PSD nu are alte gânduri în acest moment şi exclude total un asemenea scenariu.
14:00
Stelian Bujduveanu, noi detalii despre blocul afectat de explozia din Rahova: "Prima dată îl punem în siguranță. Expertizăm și blocurile alăturate" # DigiFM.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, vineri, 24 octombrie, că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei urmează să fie pus în siguranţă, explicând că această operaţiune se referă la preluarea elementelor de risc. Vor fi daţi jos pereţii şi etajele care stau să cadă. Fondurile pentru aceste operaţiuni au fost suplimentare cu 1,1 milioane de lei.
