Ștefan Baiaram a rupt tăcerea, după ce Rădoi l-a exclus din lot la meciul cu Noah: „O reacție nepotrivită”

19:40

Sunderland continuă forma excelentă din acest început de sezon, după ce a învins-o pe Chelsea chiar pe Stamford Bridge. Nou-promovata s-a impus cu 2-1 şi a urcat, cel puţin pentru câteva ore, pe locul 2 din Premier League. Aceasta este a cincea victorie pentru Sunderland în acest sezon din prima ligă engleză, echipa din nordul […] The post Chelsea – Sunderland 1-2. Nou-promovata a marcat golul victoriei în minutul 90+3 şi e, pentru moment, pe 2 în Premier League appeared first on Antena Sport.