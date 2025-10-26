Un oraș din România este cel mai scump din lume, raportat la salarii. Alte trei orașe de la noi, în topul mondial

România are patru orașe în topul celor mai scumpe facturi pentru utilități din lume și, mai mult, deține chiar primul loc într-un top care raportează costurile cu utilitățile la salariul mediu. Constanța este cel mai scump oraș din lume, din perspectiva costului cu utilitățile raportat la salariului mediu, arată o analiză a FinEco24News. Sursa citată […] Articolul Un oraș din România este cel mai scump din lume, raportat la salarii. Alte trei orașe de la noi, în topul mondial apare prima dată în PS News.

