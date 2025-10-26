Moșteanu și Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”
PSNews.ro, 26 octombrie 2025 16:20
Moment tensionat astăzi la ieșirea de la Catedrala Națională, unde miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost întâmpinați de huiduieli din partea unui grup de participanți. În timp ce miniștrii Apărării și Externelor părăseau locația și se îndreptau spre hotelul Marriott, unii dintre cei prezenți au scandat lozinci precum: „Huo! Hoții! Aveți 7%! Ați […]
• • •
Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea pe Calea 13 septembrie din Capitală materiale cu caracter legionar. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, pe calea 13 Septembrie, în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare. În conținutul acestora apăreau referiri explicite care […]
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie, relatează Reuters. Traficul aeroportuar a fost suspendat până la ora 2 dimineaţa (23:00 […]
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că România vrea să renunțe la noile programe de vouchere, concentrându-se în schimb pe finalizarea rețelelor de apă și canalizare în mediul rural, proiecte de infrastructură vitale. Ministra Mediului a explicat că programele implementate nu erau longevive și axate pe distribuirea rapidă de vouchere, ci mai degrabă pe soluții […]
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro. Preşedintele şi premierul au participat la ceremonii în onoarea militarilor şi au vorbit despre programele de modernizare pentru apărare în valoare de 20 de miliarde de euro. Ilie Bolojan a confirmat că o parte importantă din bugetul naţional va […]
România are patru orașe în topul celor mai scumpe facturi pentru utilități din lume și, mai mult, deține chiar primul loc într-un top care raportează costurile cu utilitățile la salariul mediu. Constanța este cel mai scump oraș din lume, din perspectiva costului cu utilitățile raportat la salariului mediu, arată o analiză a FinEco24News. Sursa citată […]
Duminică, 26 octombrie, sute de persoane au participat, în Timișoara, la un protest împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, în ciuda vremii ploioase. Protestatarii, susținători ai lui Călin Georgescu, au afișat steaguri și bannere cu mesaje de susținere și revendicări politice. Protestul a fost promovat în prealabil pe social media sub denumirea „Greva Generală Civică", […]
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse lansate în cursul nopţii asupra capitalei Ucrainei, soldate cu cel puţin doi morţi şi 12 răniţi, relatează dpa. „A fost o experienţă dureroasă pentru mine şi din păcate […]
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului 2025, a anunțat duminică IGPR. În primele 9 luni ale anului, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai structurilor din teritoriu au avut 1.761 de acțiuni pe linie de arme și […]
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera rusească. El a menţionat că este simplu pentru Vladimir Putin să folosească nişte influenceri să dea drumul la tot felul de filmuleţe şi să răspândească tot felul de fake-news-uri. Ministrul […]
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă" care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987, relatează CNN. „Canada a fost prinsă în flagrant, […]
Manifestările prilejuite de Ziua Armatei Române s-au încheiat, sâmbătă seară, cu tradiţionala retragere cu torţe a militarilor din Garnizoana Buzău, un moment aplaudat de numeroşi buzoieni prezenţi în centrul oraşului, care i-au însoţit pe militari pe traseul lor spre cazarmă. În fruntea coloanei s-au aflat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica", […]
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma […]
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE. „Mulţumesc prietenilor liberali pentru realegerea în funcţia de vicepreşedinte al ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe! Această reconfirmare mă onorează şi voi lupta pentru misiunea noastră faţă de valorile liberale şi cetăţeni, pentru […]
Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului. Aceștia au strigat numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și au fost liniștiți rapid de către forțele de intervenție prezente în zonă. Totul s-a întâmplat în momentul în care […]
Liderul AUR George Simion a vorbit, la Praga, la ceremonia „Saint Adalbert Award 2025", despre degradarea valorilor democratice și a spus că Europa trăiește o nouă formă de totalitarism sub masca progresului: „Democrația din interiorul țărilor UE este în pericol". Potrivit unui comunicat al AUR, aflat la ceremonia „Saint Adalbert Award 2025", George Simion a […]
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri", dar că acum „nu trebuie să facem o isterie […]
„Nu am uitat, nu am iertat": peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora, la un an distanţă, victimele inundaţiilor din octombrie 2024 şi pentru a protesta la adresa autorităţilor regionale, informează AFP. În mulţime, numeroase pancarte cereau „Justiţie!", denunţând „inacţiunea criminală" a autorităţilor […]
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele […]
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah. În ultima rundă, românii au învins echipa maghiară Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub cu scorul de 3,5 – 2,5, obţinând un triumf de neuitat pentru sportul românesc, informează Federaţia […]
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului. Șeful Executivului nu a scăpat neapostrofat după ce, cu doar o zi în urmă, a fost huiduit, la Carei, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Armatei. „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Demisia, […]
Fostul premier Victor Ponta critică legea inițiată de Ilie Bolojan privind pensiile de serviciu ale magistraților, susținând că aceasta a fost „făcută în bătaie de joc" și motivată politic. Ponta propune în schimb creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și impozitarea pensiilor foarte mari. Într-o intervenție la România TV, Victor Ponta a comentat […]
Duminică, 26 octombrie, vremea rămâne în general rece în cea mai mare parte a țării, cu ploi slabe în Oltenia, Banat, Crișana și Muntenia, iar pe arii restrânse și în Transilvania. În est și sud-est se mai arată soarele, iar temperaturile urcă până la 18–19 grade, peste valorile normale ale perioadei. În sud, însă, se mai răcește […]
Doi suspecți au fost arestați pentru furtul
Un sondaj de opinie realizat de Avangarde în luna octombrie 2025, la nivelul Municipiului București, arată că majoritatea locuitorilor sunt nemulțumiți de aspectul orașului, își exprimă clar intenția de a participa la alegerile pentru Primărie și au preferințe deja conturate pentru candidați, în timp ce percepția asupra activității Guvernului Bolojan rămâne preponderent critică. Sondajul a […] Articolul Sondaj Avangarde. Băluță și Ciucu, preferaţii pentru Primăria Capitalei. Ce cred bucureştenii despre cum arată oraşul apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că Armata Română este pregătită şi se pregăteşte în continuare, iar cea mai mare parte a acestor antrenamente este realizată împreună cu aliaţii din NATO. Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat cât de pregătită este Armata României în faţa unei agresiuni din partea […] Articolul Cât de pregătită este Armata Română să facă faţă unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse? Moşteanu: Este pregătită! apare prima dată în PS News.
Începând cu 14 decembrie, când va intra în vigoare Mersul Trenurilor 2025-2026, pe rețeaua feroviară din România vor circula mult mai multe trenuri private. Unele dintre ele vor fi operate cu material rulant nou, altele cu trenuri la mâna a doua aduse de curând în țară. Se introduc rute noi de trenuri Intercity, la concurență […] Articolul Mersul Trenurilor 2025-2026: Zeci de trenuri private noi intră în concurență directă cu CFR Călători apare prima dată în PS News.
Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cunoscut și ca Sfântul Dumitru, ocrotitor al toamnei și unul dintre cei mai iubiți sfinți. Această zi de sărbătoare este dedicată păcii și recunoștinței, dar este și un prilej pentru a transmite gânduri bune și urări de „La mulți ani” […] Articolul La mulți ani de Sfântul Dumitru! Mesaje și îndemnul preotului pentru sărbătoriți apare prima dată în PS News.
Plecarea liderilor din partidele suveraniste generează, de regulă, un adevărat haos mediatic, fiind marcată de scandaluri răsunătoare și acuzații reciproce. În acest peisaj agitat, s-a remarcat totuși plecarea relativ discretă a lui Luis Lazarus, al doilea parlamentar al SOS România. Eurodeputatul nu doar că a părăsit echipa Dianei Șoșoacă fără mare vâlvă, dar și-a anunțat […] Articolul Inflație de partide suveraniste: Ce se ascunde, de fapt, în spatele fragmentării AUR apare prima dată în PS News.
Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița Năsăud s-a lansat sâmbătă la conferința județeană a PSD într-un atac în rafale la adresa premierului Bolojan, după seria deschisă de Sorin Grindeanu. Moldovan l-a acuzat pe Bolojan pe care l-a numit” zeul administrației” de cinism susținând că intenționează să-și facă imagine pe seama reformei pensiilor speciale. „Domnul Bolojan, zeul […] Articolul După modelul Grindeanu, Radu Moldovan îl critică pe Bolojan: „Zeul administrației, omul care face minuni” este cinic apare prima dată în PS News.
Progres major în conectarea rutieră dintre România și R. Moldova – Lucrările la Podul de la Ungheni, prima structură la nivel de autostradă care va traversa Prutul, se desfășoară conform graficului. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a confirmat sâmbătă că noul pod va fi deschis circulației anul viitor (2026), marcând un moment […] Articolul Se va circula pe podul peste Prut, din 2026: lucrările la Ungheni sunt în grafic apare prima dată în PS News.
Conform datelor celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în luna iulie 2025 și citat de directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, Armata rămâne detașat instituția care se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul românilor. Acest rezultat reconfirmă, o dată în plus, tendința constantă din ultimii ani, în care instituțiile de forță și […] Articolul Armata, campioana încrederii (sondaj INSCOP). Remus Ștefureac: În continuare, pe primul loc în preferințele românilor apare prima dată în PS News.
Mii de credincioși vor fi prezenți duminică la sfințirea noii catedrale din București. Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic, alături de episcopi și preoți, vor sfinți altarul. Sunt așteptați președintele, premierul și alți mai-mari ai țării. Construcția a costat 270 de milioane de euro, din care cca. 10% contribuția BOR. Acces doar cu act de identitate […] Articolul Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale, lăcaşul recordurilor. Restricții de trafic şi program. Maia Sandu, prezentă apare prima dată în PS News.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” aduce un omagiu video Armatei Române chiar de Ziua Armatei Române. Armata Română, întotdeauna alături de popor “La Plevna şi Rahova, la Vidin şi Smârdan, aţi adus independenţa ţării! La Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, aţi spus “Pe aici nu se trece!” Şi v-aţi jertfit pentru trăinicia României! La Carei […] Articolul VIDEO Armata Română, întotdeauna alături de popor. UMP “Mihai Viteazul”: V-aţi jertfit şi garantaţi existenţa României apare prima dată în PS News.
Pe 21 octombrie, Pavel Durov, creatorul aplicației de mesagerie Telegram, a stârnit rumoare online după ce a comentat cu ironie furtul de bijuterii comis la Muzeul Luvru din Paris. „Aș cumpăra cu plăcere bijuteriile furate și le-aș returna Luvrului. Mă refer, desigur, la Luvrul din Abu Dhabi. De acolo nu fură nimeni”, a scris Durov pe rețeaua […] Articolul Pavel Durov se oferă să cumpere bijuteriile furate de la Luvru și să le ducă în Abu Dhabi apare prima dată în PS News.
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun şi alte droguri în rândul adolescenţilor. „Consumul de droguri în România, în şcoli este sub media europeană, dar asta pe noi nu ne încălzeşte foarte mult, că este totuşi un nivel mult prea mare faţă de cât […] Articolul Ministrul Educaţiei: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem specialişti suficienţi apare prima dată în PS News.
Meteorologii avertizează că vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctică, se deplasează spre Europa și ar putea determina temperaturi mult mai scăzute în următoarele luni, potrivit profit.ro. De obicei, acest fenomen asigură stabilitatea vremii în sezonul rece, însă în acest an structura sa s-a format mai slab decât de obicei, favorizând migrarea […] Articolul METEO Vortexul polar se apropie de Europa. Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani apare prima dată în PS News.
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv, respectiv trei mașini care i-au aparținut acestuia. Suma cerută în schimbul automobilelor se apropie de un milion de euro. Întreaga avere a fost moștenită de familia lui Felix Baumgartner, care a decis să vândă trei bolizi. Cele trei mașini sunt rare. Este vorba despre Lamborghini […] Articolul Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un milion de euro apare prima dată în PS News.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile se dau înapoi şi ora 4.00 devine ora 3.00. Se încheie astfel orarul de vară, care a debutat în ultima duminică a lunii martie. Se revine la Timpul Legal Român, ora Europei Orientale, iar diferenţa faţă de Timpul Universal GMT este din nou de […] Articolul Ziua cea mai lungă. Românii trec la ora de iarnă în această noapte apare prima dată în PS News.
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, […] Articolul Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor apare prima dată în PS News.
Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi […] Articolul Explozia din Rahova. Distrigaz Sud a reluat sâmbătă alimentarea cu gaze naturale a 44 de clienţi apare prima dată în PS News.
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru. La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate. Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliţiei în seifurile din apropiere ale Băncii centrale […] Articolul Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un avertisment ferm angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), cerându-le să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false, întrucât acestea pot reprezenta surse de transmitere a bacteriilor către pacienți. Decizia sa a stârnit nemulțumiri, iar personalul a inițiat o campanie pe rețelele de socializare intitulată „Nu renunțăm […] Articolul Rogobete le cere medicilor de la Terapie Intensivă să nu poarte bijuterii: Renunțați la verighetă sau plecați din ATI! apare prima dată în PS News.
Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile privind reforma pensiilor speciale vor fi finalizate rapid, estimând că partidele din Coaliție vor ajunge la un acord în următoarele două-trei săptămâni, pentru a putea trimite noul proiect de lege în Parlament. „Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul și voință în Coaliție. Mai mult decât atât, […] Articolul Nicuşor Dan e optimist. Problemele legate de reforma pensiilor magistraţilor se vor rezolva „în două-trei săptămâni” apare prima dată în PS News.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului, în echipa condusă de Sorin Grindeanu. „Pentru mine, fiecare etapă — de la Digitalizare, la Economie şi acum Energie — a fost o şansă de a demonstra că se poate construi serios, cu echilibru şi responsabilitate. […] Articolul Bogdan Ivan a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului apare prima dată în PS News.
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat anonim al preşedintelui Donald Trump, pentru plata soldaţilor activi în timpul blocajului guvernamental, a confirmat vineri Departamentul Apărării. „Donaţia a fost făcută cu condiţia să fie folosită pentru a compensa costurile salariilor şi beneficiilor membrilor serviciilor armate”, […] Articolul Pentagonul va folosi o donaţie de 130 milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata apare prima dată în PS News.
Moody’s a decis să menţină ratingul suveran al Franţei, însă a scăzut perspectiva la negativă”, un răgaz în toiul negocierilor bugetului, potrivit ministrului Economiei, Roland Lescure, care arată necesitatea unui ”compromis” asupra bugetului, relatează AFP. Agenţia a menţinut ratingul Aa3 – datorie de calitate bună -, după ce agenţiile concurente Fitch, la 12 septembrie, şi S&P Global, […] Articolul Moody’s menţine ratingul suveran al Franţei la Aa3, datorie de calitate bună, însă îi scade perspectiva la ”negativă” apare prima dată în PS News.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe, informează News.ro. Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă […] Articolul Titus Corlățean, invitat să facă parte din viitoarea conducere a PSD. „Oferta rămâne deschisă și acum” apare prima dată în PS News.
Simona Halep, fosta mare campioană a tenisului, ajunsă acum la 34 de ani, se pare că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, după ce s-a retras din activitate. Experți americani susțin că averea sportivei din Constanța s-a redus semnificativ în ultimele luni. În perioada de vârf a carierei sale, Simona Halep strânsese […] Articolul Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor apare prima dată în PS News.
Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, a transmis de Ziua Armatei Române, sâmbătă, un mesaj de recunoştinţă şi preţuire pentru eroii ţării. “Militarii trebuie să fie sprijiniți de către stat, trebuie să se bucure de respectul cuvenit pentru sacrificiile și privațiunile impuse de profesia lor și trebuie să le fie […] Articolul Gabriel Oprea, de Ziua Armatei Române: “Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul alături de militari” apare prima dată în PS News.
