Schi alpin. Elveţianul Marco Odermatt câştigă slalomul uriaş de la Sölden, în debutul Cupei Mondiale
Ziarul Financiar, 26 octombrie 2025 16:30
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat duminică slalomul uriaş de la Sölden, prima etapă a sezonului din Cupa Mondială la schi alpin. Odermatt este câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Cupei Mondiale.
