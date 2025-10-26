Preşedintele CJ Iaşi, discuţii cu Nicuşor Dan despre dezvoltarea regiunii: E nevoie urgentă de investiţii majore

18:40

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun şi alte droguri în rândul adolescenţilor. „Consumul de droguri în România, în şcoli este sub media europeană, dar asta pe noi nu ne încălzeşte foarte mult, că este totuşi un nivel mult prea mare faţă de cât […]