Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect
Antena1, 26 octombrie 2025 17:40
Primăria din Onești a pregătit un proiect special dedicat Nadiei Comăneci, la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
17:40
Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect # Antena1
Primăria din Onești a pregătit un proiect special dedicat Nadiei Comăneci, la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.
Acum o oră
17:10
Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment # Antena1
Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Cornea (32 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se pregătesc ca, peste câteva luni, să devină soț și soție.
Acum 2 ore
16:20
Soția lui Wilmark, apariție spectaculoasă la un eveniment de gală! Cum arată Ioana Rizzo și cu ce se ocupă # Antena1
Wilmark are toate motivele să fie mândru de superba lui soție, Ioana! Celebrul coregraf apare rar alături de jumătatea sa, însă de fiecare dată când o face, cei doi reușesc să atragă toate privirile.
16:10
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu 10 ani # Antena1
Bryan Johnson este unul dintre oamenii care încearcă din răsputeri să își întinerească trupul, folosindu-se de știință.
Acum 4 ore
15:10
De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul alături de mama sa. Cum arată femeia care i-a dat viață celebrului artist # Antena1
Au mai rămas doar câteva luni până la Crăciun, iar Paul Surugiu, cunoscut ca Fuego, se gândește deja cu tristețe că nu va petrece sărbătorile alături de familie.
15:00
Rezultate Loto azi, 26 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 26 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
14:00
Principesa Margareta și Principele Radu, apariții elegante la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Antena1
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume, și-a deschis porțile duminică pentru un moment istoric: sfințirea lui, care marchează finalizarea unui proiect început în urmă cu 15 ani.
Acum 6 ore
13:20
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat # Antena1
Duminică dimineață, 26 octombrie 2025, Gigi Becali, patronul FCSB, a fost printre personalitățile care au participat la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, un eveniment de o importanță istorică pentru Biserica Ortodoxă Română.
13:20
Un american, fermecat de România. De ce iubește țara noastră și ce spune despre români: „Nu își dau seama cât…” # Antena1
Un american care locuiește în București a devenit viral pe rețelele sociale după ce a vorbit deschis despre experiența lui în România.
12:30
Vica Blochina a vorbit recent despre eticheta de „amanta celebră a României”, care a făcut-o cunoscută.
12:20
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională # Antena1
Zi de mare sărbătoare pe Dealul Patriarhiei, unde a avut loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, moment ce marchează deschiderea oficială a celei mai mari catedrale ortodoxe din lume.
12:10
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Mânturii Neamului # Antena1
Zi de mare sărbătoare pe Dealul Patriarhiei, unde a avut loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, moment ce marchează deschiderea oficială a celei mai mari catedrale ortodoxe din lume.
Acum 8 ore
11:50
Orașele din România care depășesc capitalele Madrid și Roma la nivelul de trai. Cum se explică # Antena1
România continuă să uimească Europa prin contrastul puternic dintre regiunile sale economice.
11:50
Diseară, de la 20:00, la Asia Express: Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam! # Antena1
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă.
11:30
Bonus de 2 500 de euro pentru tinerii care vor să devină șoferi de autobuz sau de camion. În ce țară este disponibilă oferta # Antena1
Tinerii care își doresc o carieră în domeniul transporturilor au parte de o veste bună! Iată ce țară le oferă un bonus de 2 500 de euro pentru a obține permisul de conducere și care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte.
11:10
În România s-a deschis recent prima fabrică de ouă lichide.
11:00
O categorie de pensionari va primi bani în plus la pensie în luna decembrie a acestui an. Care sunt condițiile # Antena1
Suma care va ajunge la seniori în mai puțin de două luni face parte din ajutorul total de 800 de lei pe care Guvernul l-a stabilit în acest an.
10:10
În timpul sarcinii, multe viitoare mame se întreabă ce ceaiuri sunt sigure și care ar trebui evitate. Descoperă ce recomandă specialiștii, care sunt plantele benefice, dar și ce riscuri pot aduce unele infuzii.
10:10
7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor # Antena1
Ceea ce părea cândva convenabil și „indestructibil” în bucătărie își arată tot mai des limitele: microplastice eliberate la căldură, zgârieturi care adăpostesc bacterii, acoperiri cu substanțe controversate.
Acum 12 ore
09:10
Experții au dezvăluit de ce îți cade mai mult păr toamna și metode prin care poți gestiona acest fenomen, care apare în fiecare an.
09:10
Actrița Felicia Mercado are un iubit cu 44 ani mai tânăr decât ea. Cum arată el și cum se înțeleg cei doi # Antena1
Celebra actriță Felicia Mercado, în vârstă de 65 ani, se iubește cu un bărbat cu 44 ani mai tânăr decât ea.
08:10
Cum arată mama actriței Victoria Răileanu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă seamănă leit cu mama ei # Antena1
Victoria Răileanu, frumoasa actriță din Iubire cu parfum de lavandă, are o familie minunată care îi oferă tot sprijinul și energia de care are nevoie.
07:30
Rugăciunea care se rostește de Sfântul Dumitru. Credincioșii prănzuiesc marea sărbătoare pe 26 octombrie # Antena1
Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, este prăznuit pe data de 26 octombrie și pică într-o zi de duminică anul acesta. Iată ce rugăciune trebuie să rostești înt-o zi atât de specială!
07:10
Care este primul bloc de apartamente construit prima dată în România. Unde se află blocul și câți ani are # Antena1
Care este primul bloc de apartamente construit prima dată în România. Unde se află blocul și câți ani are
Acum 24 ore
01:40
Horoscop zilnic 27 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 27 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
01:10
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lando Norris în pole pe Autódromo Hermanos Rodríguez # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
00:30
Horoscop zilnic 26 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 26 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:30
The Ticket, 25 octombrie 2025. Cine este marele câștigător al celei de-a opta ediții. Momentul a primit patru voturi din cinci! # Antena1
Ediția cu numărul opt a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă, 25 octombrie 2025, a adus în fața telespectatorilor o serie de momente inedite care au stârnit reacții de apreciere, amuzament, dar și multe sentimente dureroase și de nostalige.
00:20
The Ticket, 25 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului. Ce numere uimitoare i-au cucerit pe jurați # Antena1
Descoperă ce momente impresionate au pregătit concurenții The Ticket în ediția din 25 octombrie 2025 și cine a fost desemnat marele câștigător al acestei seri!
25 octombrie 2025
23:40
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
18:10
Bernadette Szocs la 30 ani e celebră în lumea sportului, dar refuză să aibă iubit. Care e motivul pentru care vrea să fie sigură # Antena1
Bernadette Szocs se laudă cu o carieră de succes, dar refuză să aibă un iubit, alegând să fie singură la vârsta de 30 ani.
Ieri
17:10
Bumpy, creatura drăguță descoperită recent de cercetători în abisul oceanului. Cum arată noul specimen # Antena1
În abisul oceanelor trăiesc multe specii de animale care nu au fost încă identificate de oamenii de știință.
17:10
Cum arată și cu ce se ocupă Zandalee, unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Tânăra de 27 de ani trăiește în Spania # Antena1
Miodrag Belodedici, singurul român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite, are toate motivele să fie mândru! Fiica lui, Zandalee, are 27 de ani și se remarcă prin frumusețe și discreție.
16:20
Dana Marijuana ar fi devenit bunică! Fiica ei ar fi născut în secret: „Mama iubitului o ajută cu copilul” # Antena1
Dana Marijuana, una dintre cele mai cunoscute artiste de rap și hip-hop din anii 2000, a devenit bunică.
16:10
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla # Antena1
Circulația rutieră va fi complet blocată, duminică, 26 octombrie, pe mai multe bulevarde și străzi din centrul Bucureștiului, pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate sfințirii Catedralei Naționale.
16:10
Liviu Guță, prima apariție după aproape trei ani de pauză! Ce s-a întâmplat cu artistul: „Am trecut prin multe, am fost trădat” # Antena1
Liviu Guță a apărut din nou în public după o pauză de doi ani și jumătate. Artistul le-a vorbit fanilor despre motivele care l-au făcut să se retragă din lumina reflectoarelor.
15:10
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng” # Antena1
Un moment plin de emoții, surprins în Capitală, a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.
12:10
Tânăra de 25 ani care se pregătește pentru Apocalipsă! Ce a depozitat într-o cămară și pentru cât timp i-ar ajunge produsele # Antena1
Tânăra Gubba din Seattle, SUA, le-a arătat urmăritorilor ei de pe rețelele sociale cum se pregătește pentru o eventuală situație de criză.
11:00
Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii. Suma este de necrezut # Antena1
Descoperă cât de mult a crescut costul vieții pentru un nivel de bază față de luna septembrie a anului 2024 și ce spun experții despre acest fenomen.
10:20
Andrea Ivanova, femeia cu cele mai mari buze din lume, a trezit noi controverse în mediul online după ce s-a filmat luând cina # Antena1
Andrea Ivanova și-a surprins din nou fanii cu o ieșire la restaurant. Iată ce reacție au avut internauții la imaginile postate pe rețelele de socializare.
10:10
Cine este și cum arată Kai Trump, nepoata preferată a Președintelui american. Îl susține în campanii și joacă golf împreună # Antena1
„Toată lumea poate vedea legătura pe care o avem”, a spus tânăra de 18 ani, după ce a împărtășit câteva imagini alături de bunicul ei, practicând sportul lor preferat, și a vorbit despre relația strânsă dintre ei.
10:10
Avortul spontan este o experiență dureroasă, dar frecventă, care afectează multe femei în primele luni de sarcină. Află care sunt semnele și simptomele la care să fii atentă, ce cauze medicale pot duce la pierderea sarcinii și când trebuie să mergi la medic.
10:10
Stridiile crude au rămas pentru mulți simbolul rafinamentului culinar, asociate cu mesele elegante și experiențele senzoriale de lux. Totuși, dincolo de imaginea romantică a fructului de mare savurat direct din cochilie, se ridică o întrebare esențială: cât de sigur este să le consumăm fără gătire?
09:40
Cât poate să cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an. Suma e uluitoare! # Antena1
Kim Kardashian a vorbit deschis despre rutina ei de înfrumusețare și a dezvăluit cât de mult cheltuie pe păr și tratamente de beauty. Suma este cu adevărat impresionantă!
09:40
După vârsta de 30 de ani, testosteronul începe să scadă, iar libidoul, masa musculară și energia bărbaților pot avea de suferit. Alimentația poate susține producția acestui hormon. Descoperă cele mai bune alimente pentru micul dejun care cresc testosteronul.
07:50
Rafa Nadal și Mery Perelló, fotografie rară alături de cei doi fii ai lor. Cu cine seamănă micuții # Antena1
Cei doi s-au bucurat de o zi însorită în Mallorca, alături de fiul lor de 3 ani, Rafael, și de mezinul familiei, Miguel.
00:10
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 19, 20 și 21 din 24 octombrie 2025. Albert se întoarce în Podișor. Ce pățește Amalia # Antena1
Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025. Aceștia au avut parte de o surpriză neașteptată. Se pare că Albert a decis să se întoarcă în Podișor, având un scop precis. Iată ce se întâmplă cu Amalia și Dinu.
24 octombrie 2025
20:30
Mireasa, sezon 10. Ionela, noi imagini înduioșătoare cu bebelușul ei. Cum l-a surprins soția lui Robert pe micuțul David Noah # Antena1
Ionela a publicat pe rețelele sociale noi imagini cu bebelușul ei și al lui Robert. Fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa a făcut și o mărturisire impresionantă.
18:00
Horoscop zilnic 25 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Mireasa, sezon 12. Doamna Nelly, sfat important pentru Diana, înainte de părăsi casa. Ce a observat la Sorin, de fapt # Antena1
Înainte de a părăsi casa Mireasa, doamna Nelly i-a oferit un sfat important fiicei sale. Nu s-a ferit și a spus sincer ce a observat la Sorin:
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.