Mihai Teja, după încă o surpriză uriașă reușită de Metaloglobus: „Am avut tot timpul încredere”
Gazeta Sporturilor, 26 octombrie 2025 17:40
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a analizat remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în etapa #14 din Superliga.După 2-1 cu FCSB, Metaloglobus a mai reușit o surpriză în Superliga. A scos un punct cu Universitatea Craiova, iar Mihai Teja și-a lăudat elevii, declarând căVIDEO. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
17:40
Mihai Teja, după încă o surpriză uriașă reușită de Metaloglobus: „Am avut tot timpul încredere” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a analizat remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în etapa #14 din Superliga.După 2-1 cu FCSB, Metaloglobus a mai reușit o surpriză în Superliga. A scos un punct cu Universitatea Craiova, iar Mihai Teja și-a lăudat elevii, declarând căVIDEO. ...
17:30
Premier GSP revine luni, 27 octombrie, ora 17:00: Daniel Grigore îl va avea alături pe Mihai Mironică, comentator de Premier League. Mihai Mironică este una dintre cele mai cunoscute voci din presa sportivă. Comentator de Premier League la VOYO, editorialist la Gazeta Sporturilor și realizator al emisiunilor GSP Live Special, experimentatul jurnalist va sta de această dată pe scaunul invitatului. ...
Acum o oră
17:20
Reacțiile ambelor echipe după ce Gloria Bistrița a produs surpriza în Liga Campionilor, reușind victoria contra lui Esbjerg: „Atacul a bătut apărarea” # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița s-a impus cu 38-35 (19-18) în fața echipei daneze Esbjerg, în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor, iar ambii antrenori au evidențiat evoluția portarului Renata De Arruda, dar și superioritatea atacului în fața apărării.A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Gloria Bistrița, a realizat o surpriză în runda a cincea de meciuri din grupa A. ...
17:10
Marcus Tavernier, 26 de ani, a înscris direct din corner în Bournemouth - Nottingham Forest!Suntem obișnuiți cu golurile din faze fixe în Premier League, mai nou cele după aruncări lungi de la margine, dar astăzi am avut parte de ceva chiar mai special, un „olimpico”, gol direct din corner!Autorul lui a fost Marcus Tavernier, în minutul 25 al meciului dintre Bournemouth și Nottingham Forest. ...
17:00
Accident violent în MotoGP » Pilot în pericol de moarte: a fost transportat imediat la spital, unde va fi supus la mai multe operații # Gazeta Sporturilor
Noah Dettwiler, în vârstă de 20 de ani, se află în stare gravă și este supus mai multor intervenții chirurgicale după accidentul de la GP-ul Malaeziei. Potrivit ziarului german Blick, tatăl pilotului a dezvăluit că fiul său a suferit multiple stopuri cardiace și a pierdut mult sânge.Noah Dettwiler, accident înfiorător la GP-ul Malaeziei Noah Dettwiler se află în stare critică și este supus unor intervenții chirurgicale pentru multiple fracturi. ...
17:00
Pe cine a dat vina Mirel Rădoi după rezultatul rușinos cu Metaloglobus: „Frustrant!” » Ce a spus de Baiaram # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după semieșecul de pe terenul nou-promovatei. Craiova a avut un start foarte bun de campionat, a fost pe primul loc și s-a calificat în grupa principală de Conference League pentru prima dată în istorie, însă în ultimele săptămâni se află într-o ușoară scădere de formă.În viziunea lui Rădoi, jucătorii n-au respectat ceea ce s-a lucrat la antrenamente. ...
Acum 2 ore
16:40
După ce a ratat pe bandă rulantă cu Metaloglobus, Baiaram a lămurit conflictul cu Rădoi: „Am vrut să dau ceasul înapoi” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce Universitatea Craiova a obținut doar o remiză albă la Clinceni în fața celor de la Metaloglobus. în etapa #14 a Superligii. Ștefan Bairam a ratat pe bandă rulantă în remiza cu Metaloglobus, iar la finalul meciului a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu antrenorul Mirel Rădoi înaintea meciului din Conference League cu Noah. ...
16:30
„Joacă, bă, Rădoi, cu echipa bună!” » Scandal după Metaloglobus - Craiova: jucătorii au intrat în gura fanilor # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Scene tensionate după semieșecul oltenilor, au comis-o pe terenul nou-promovatei. Este a doua „victimă” de top pe care o face Metaloglobus, după ce a învins-o pe FCSB în etapa trecută.La Clinceni, Craiova a fost anihilată de tactica echipei lui Mihai Teja, iar fotbaliștii au mers în fața galeriei după fluierul final al lui Mihuleac.Au urmat reproșuri și injurii din partea fanilor echipei care și-a propus câștigarea titlului. ...
16:20
Argint și bronz pentru sabrerii români » Răzvan Ursachi și Matei Cîdu au urcat pe podiumul turneului satelit de la Sofia # Gazeta Sporturilor
Răzvan Ursachi (27 de ani, CS Dinamo) a obținut astăzi medalia de argint la turneul satelit FIE de la Sofia, în vreme ce Matei Cîdu (25 de ani, CSA Steaua) s-a oprit în semifinalele competiției, aducând acasă medalia de bronz. În drumul spre finală, Ursachi, numărul 61 mondial, l-a depășit în primul tur pe compatriotul său Chrisley Tătulescu, cu 15-5. ...
16:10
„Decizie fără precedent” » Echipa lui Laurențiu Reghecampf fuge din calea războiului și se mută în alt campionat # Gazeta Sporturilor
Al Hilal Omdurman, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), nu va juca în campionatul din Sudan în stagiunea următoare din cauza războiului civil aflat în desfășurare. Echipa românului a făcut cerere către o altă federație pentru a-și disputa meciurile într-un alt campionat.Federația de Fotbal din Rwanda a aprobat oficial participarea a trei cluburi din Sudan. Este vorba despre Al Hilal Omdurman, Al Merrikh și Ahli Wad Madani. ...
16:10
16:10
16:10
Adi Vasile, după înfrângerea lui CSM București cu Krim în Liga Campionilor: „Îmi asum întreaga responsabilitate” # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CSM București, a pierdut în deplasarea de la Ljubljana în fața lui Krim, 27-31 (11-15), un rezultat neașteptat, slovenele reușind prima lor victorie în grupa B a Ligii Campionilor. Antrenorul Adrian Vasile a spus că își asumă responsabilitatea pentru rezultatul nefavorabil. ...
Acum 4 ore
15:40
Lamine Yamal va cumpăra fosta vilă a lui Pique și Shakira » Suma uriașă pe care o va plăti pentru proprietate # Gazeta Sporturilor
Pe lângă atenția pe care o atrage pe teren, Lamine Yamal (18 ani) stârnește rumoare și în afara lui. Extrema Barcelonei se pregătește să cumpere fosta vilă a lui Pique și Shakira din capitala Cataloniei. ...
15:40
După Napoli - Inter, Cristi Chivu a fost criticat de legendarul Fabio Capello: „În genunchi!” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut pe terenul lui Napoli, scor 1-3, în etapa 8 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) era condusă în minutul 54 cu 2-0, după reușitele lui De Bruyne și McTominay, a redus din diferență prin Calhanoglu, însă n-a fost suficient, iar Anguissa a stabilit scorul final în minutul 67. A doua zi, marele Fabio Capello (79 de ani) a ținut să critice jocul prestat de echipa românului. ...
15:30
Jucătorii de la FCSB suprind după seria de rezultate negative: „Știu că vom fi în play-off” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu și Joyskim Dawa, fotbaliștii de la FCSB, au vorbit înainte de duelul cu UTA Arad din etapa #14 din Superliga despre șansele roș-albaștrilor de a ajunge în play-off.Campioana României a avut parte de un început de sezon dezastruos, dar cu toate acestea fotbaliștii de la FCSB sunt siguri că vor ajunge în play-off la finalul sezonului regular. Momentan echipa condusă de Pintilii și Charalambous este la 6 puncte distanță de zona play-off-ului. ...
15:20
Matthaus îl vede pe puștiul de 17 ani la Mondiale: „Cine reușește la Bayern e de națională!” # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a înscris încă un gol de senzație pentru Bayern, la 3-0 cu Borussia Monchengladbach. Miercuri, puștiul de numai 17 ani marcase împotriva lui FC Bruges (4-0), în Champions League, și fusese desemnat omul meciului. Sâmbătă, Karl a primit o nouă șansă la Bayern, în deplasarea de la Monchengladbach (3-0), și din nou a făcut senzație. ...
15:00
Yannick Alexandrescu, învins în ultimul act al World Tennis Tour Junior Finals de la Chengdu # Gazeta Sporturilor
Jucătorul român Yannick Theodor Alexandrescu (17 ani, favorit 6) a pierdut în finala de la World Tennis Tour Junior Finals, echivalentul Turneului Campionilor din circuitul ATP, cu 2-6, 0-6 în fața germanului Max Schoenhaus, cap de serie 4.Tânărul jucător român Yannick Alexandrescu a disputat la Sichuan International Tennis Center din Chengdu, în China, finala World Tennis Tour Junior Finals, împotriva germanului Max Schoenhaus (18 ani). ...
15:00
Adelina a publicat „singura fotografie făcută anul acesta” cu Cristi Chivu, chiar de ziua antrenorului # Gazeta Sporturilor
Adelina (43 de ani), soția lui Cristi Chivu, a postat un mesaj pe rețelele de socializare de ziua soțului ei.Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, împlinește astăzi 45 de ani. Soția lui s-a folosit de aniversare pentru a transmite un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care subliniază cât de mult muncește tehnicianul român la echipa din Milano. ...
15:00
Benfica, echipa antrenată de Jose Mourinho (62 de ani), a învins-o categoric pe Arouca, scor 5-0, în etapa 9 din campionatul Portugaliei. Este cea mai clară victorie obținută de tehnician din momentul revenirii la Lisabona.Acesta s-a declarat extrem de mulțumit după victoria categorică. ...
14:50
Tensiuni înaintea unui meci din prima ligă » Arbitrul a trimis pe toată lumea la vestiare # Gazeta Sporturilor
Meciul din prima ligă olandeză dintre FC Volendam și Heracles Almelo, încheiat cu victoria gazdelor cu 3-0, a început cu evenimente neplăcute în tribune.Fanii echipei gazdă pregătiseră o coregrafie impresionantă. Ulterior, atmosfera s-a schimbat, iar arbitrul Danny Makkelie s-a simțit nevoit să trimită echipele la vestiare. ...
14:20
Rareș Ilie (22 de ani) a jucat 45 de minute în eșecul echipei sale, Empoli, pe terenul formației Modena, 1-2, meci din Serie B.Presa din Italia nu l-a menajat pe jucătorul aflat pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și cu San Marino.Presa din Italia despre Rareș Ilie: „Dezamăgește”Tânărul jucător român a fost schimbat la pauza meciului jucat de Empoli pe terenului lui Modena. ...
14:10
Rapidistul visează la transfer: „Sper să fac pasul și să joc în acel campionat” # Gazeta Sporturilor
Rapidistul Constantin Grameni (23 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Meciul se joacă luni, 27 octombrie, de la 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Fotbalistul a ajuns la 150 de meciuri în Superliga și a recunoscut că cel mai frumos moment a venit în 2023, atunci când Farul Constanța a câștigat pe teren propriu titlul în fața celor de la FCSB. ...
14:10
Lazio găzduiește pe „Stadio Olimpico” derby-ul cu Juventus, în epilogul etapei 8 din Serie A. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro.Televizare: Prima Sport 2 și Digi Sport 2Live de la ora 21:45 » Lazio - JuventusClick AICI pentru statistici! Lazio - Juventus, echipele probabileLazio (4-3-3): Provedel - Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic - Guendouzi, Cataldi, Basic - Isaksen, Dia, ZaccagniAntrenor: Maurizio SarriJuventus (3-4-2-1): Di Gregorio - ...
Acum 6 ore
13:30
Chelsea a pierdut surprinzător pe teren propriu, în fața lui Sunderland, scor 1-2, după ce o „demontase” pe Ajax în Liga Campionilor (5-1). Chemsdine Talbi i-a stricat complet ziua de sâmbătă lui Enzo Maresca. Golul său din prelungiri (90+3) a consfințit o victorie neașteptată a promovatei Sunderland, fie și măcar pentru că Chelsea venea după 4 victorii consecutive, între care un 2-1 cu Liverpool și spectaculosul 5-1 cu Ajax în Liga Campionilor. ...
13:30
13:30
13:30
13:30
Belinda Bencic, al 10-lea titlu WTA din carieră și o călătorie de pe locul 487 până pe 11 în 2025! # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea elvețiană Belinda Bencic (28 de ani, locul 13 WTA) a cucerit trofeul în turneul WTA 500 de la Tokyo, 6-2, 6-3 în finală cu Linda Noskova (20 de ani, numărul 17 mondial), asigurându-și un salt până pe poziția a 11-a în lume. Ea începuse sezonul pe locul 487, după ce a devenit mamă în 2024. ...
13:30
13:20
Revine după două luni la Rapid + Jucătorul pe care Gâlcă îl vede jucând în Spania: „I s-ar potrivi foarte bine” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în etapa 14 din Superliga. Partida a fost programată luni, 27 octombrie, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Tehnicianul giuleștenilor, formație aflată pe locul 2 în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul Botoșani, a făcut mai multe anunțuri de impact pentru rapidiști. ...
13:00
FCSB s-ar putea despărți în curând de un fotbalist cu nume din lot.În vară, Denis Alibec revenea după 7 ani la FCSB ca să întărească atacul campioanei. Până acum, fotbalistul are un parcurs modest, l-a contrat pe Gigi Becali, s-a certat și cu suporterii, iar indiciile stabilesc că o despărțire rapidă e tot mai probabilă.5 motive pentru care divorțul FCSB-Alibec e pe cale să se întâmple1. Zero goluri. ...
12:50
Timo Huebers (29 de ani), de la FC Koln, și-a sucit genunchiul, sâmbătă, într-un duel pentru balon cu Serhou Guirassy (Dortmund), și acum tremură pentru cariera sa.Accidentul s-a petrecut în minutul 82 al partidei de la Dortmund, dintre Borussia - și FC Koln (1-0). Apărătorul oaspeților a încercat să-l deposedeze pe Serhou Guirassy, punându-i piciorul drept în față, iar guineanul l-a lovit în genunchi, din spate. ...
12:40
Valeriu Iftime, anunț despre transferuri la liderul Botoșani: „Sunt convins că vor fi oferte” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul liderului FC Botoșani, a vorbit despre ce urmează pentru supriza plăcută a acestui tur de campionat.Valeriu Iftime a anunțat faptul că dacă FC Botoșani ăși va menține forma bună, nu va vinde jucători la iarnă pentru a ataca obiective mai importante. De asemenea, patronul de la FC Botoșani a vorbit despre situația financiară a clubului din Moldova. ...
12:30
Arsenal găzduiește derby-ul londonez cu Crystal Palace, în etapa 9 din Premier League. Meciul începe la ora 16:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.„Tunarii” sunt lideri în campionat, cu 19 puncte obținute în primele 8 meciuri, în timp ce „vulturii” ocupă poziția 9, cu 13 puncte. ...
12:30
Mi-a plăcut Cristi Chivu sâmbătă seară. Cred că pot spune asta, deși nu mi-a plăcut deloc Inter sâmbătă seară. „Nerazzurrii” au plecat de pe „Diego Maradona” fără niciun punct și cu trei goluri încasate, deși toate datele de dinaintea partidei indicau că starea de spirit la Milano e mult mai bună decât cea de la Napoli, iar asta, în teorie, e un avantaj. Câteodată însă e posibil să fie și o capcană. ...
12:30
Surpriză » Jugurtha Hamroun a numit echipele care se bat la titlu în Superliga: „Greu! Aoleu” # Gazeta Sporturilor
Algerianul Jugurtha Hamroun (36 de ani), fostul mijlocaș stânga de la FCSB din perioada 2015-2016, a vorbit despre lupta la titlu din Superliga. FC Botoșani este liderul-surpriză, cu 28 de puncte după 13 etape.Echipa antrenată de Leo Grozavu (58 de ani) este urmată de Rapid, care are același număr de puncte, iar podiumul este completat de Universitatea Craiova.Dinamo, FC Argeș și Oțelul Galați sunt echipele care completează locurile de play-off. ...
12:10
Au câștigat cupa, dar au retrogradat » Echipa care va juca în cupele europene din eșalonul secund # Gazeta Sporturilor
O situație incredibilă are loc în Islanda. Vestri, câștigătoarea cupei Islandei a retrogradat, astfel că va juca în cupele europene în timp ce se află în eșalonul secund al fotbalului din această insulă.Această echipă a jucat meciul decisiv de supraviețuire contra lui KR Reykjavik, cea mai importantă echipă din Islanda, dar a pierdut cu scorul de 1-5. ...
12:00
Interes pentru Darius Olaru? Giovanni Becali a făcut anunțul: „Sunt echipe în China” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali, vărul finanțatorului de la FCSB, a vorbit despre situația lui Darius Olaru, fotbalistul de la echipa roș-albastră, care a fost curtat de mai multe echipe din Europa, dar acum este într-o scădere de formă evidentă.FCSB - UTA Arad, meci din etapa #14 din Superliga, a fost programat astzăi de la 20:30. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Acum 8 ore
11:50
Triplul campion cu FCSB și-a anunțat retragerea în direct la TV: „Nu a fost ușor, dar în același timp e o decizie firească” # Gazeta Sporturilor
Cornel Râpă (35 de ani), ultima oară la UTA Arad, și-a anunțat retragerea din fotbal! Triplul campion cu FCSB (2013, 2014, 2015) a explicat motivul pentru care a luat această decizie.Crescut de Oțelul Galați, fundașul dreapta are în palmares 9 trofee în carieră: 4 campionate în România, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României, o Cupă și o Supercupă a Poloniei. ...
11:50
Verdict DUR după ciocnirea violentă din CFR Cluj - Farul! » Nu va mai juca în 2025 # Gazeta Sporturilor
Atacantul lui Farul Constanța, Ionuț Cojocaru (22 de ani), a suferit o fractură de claviculă, după ce a fost busculat violent de portarul de la CFR Cluj, Otto Hindrich (23).Cu șase minute înaintea duelului dintre CFR Cluj și Farul Constanța (0-2), câștigat sâmbătă seara de alb-albaștrii în Gruia, o fază a stârnit panica pe teren. Portarul gazdelor, Otto Hindrich, a ieșit în forță din careu în întâmpinarea lui Ionuț Cojocaru, scăpat pe contraatac. ...
11:40
Ionuț Radu este singurul jucător al lui Celta Vigo care a jucat până acum fiecare minut din acest sezon.Antrenorul lui Celta Vigo, Claudio Giraldez, a avut numai cuvinte de laudă pentru portarul român, după evoluțiile acestuia în campionat și în Europa League. Claudio Giraldez: „Ionuț Radu vrea să învețe, să se perfecționeze și are o energie incredibilă”„Are o maturitate și un palmares care l-au făcut mai puternic, chiar și după greșeala aceea din presezon. ...
11:30
Cum și-a făcut apariția Gigi Becali la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a venit duminică dimineață la Catedrala Mântuirii Neamului, pentru slujba de sfințire a picturii edificiului.Latifundiarul din Pipera a apărut cu niște pantaloni în dungi și un pardesiu negru și s-a grăbit să își ocupe locul pentru a participa la slujbă. ...
11:20
„Ce faci dacă marchezi cu Rapid?” » Excentricul Papeau revine pe Giulești și știe ce-l așteaptă: „Primire ostilă?” # Gazeta Sporturilor
Jayson Papeau (29 de ani), jucătorul celor de la Unirea Slobozia, a discutat într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre revenirea sa în România, fanii Rapidului și meciul direct împotriva giuleștenilor.Rapid - Unirea Slobozia are loc luni, 27 octombrie, de la 19:30.Jayson Papeau a explicat motivele pentru care a semnat cu ialomițenii și diferențele dintre Rapid și Unirea Slobozia. ...
11:10
Marele Premiu al Mexicului » Lando Norris pleacă din pole-position, luptă aprigă pentru primul loc în clasamentul la piloți # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului a fost programat astăzi la ora 22:00. Cursa va fitransmisă în format liveTEXT pe GSP.ro. și la TV pe Antena 3 CNN. Lando Norris va pleca din pole-position, urmat de cele două monoposturi Ferrari care au avut una dintre cele mai bune sesiuni de calificări din acest sezon pe Autodromo Hermanos Rodriguez. Max Verstappen va pleca de pe locul 5, iar Oscar Piastri de pe locul 7. ...
11:10
„Sunt obosit, de nerecunoscut” » Balaj lămurește plecarea de la CFR și anunță ce va face Dan Petrescu: „Vă spun eu” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj (54 de ani) a părăsit-o pe CFR Cluj după 4 ani. Președintele și-a prezentat demisia în urmă cu aproape două săptămâni și vine cu următoarea variantă: Dan Petrescu (57 de ani) ar urma să NU se întoarcă prea curând pe banca vicecampioanei României.Ardelenii erau încrezători în legătură cu faptul că „Bursucul” își va rezolva problemele de sănătate și va prelua echipa în următoarele două-trei săptămâni. ...
11:00
Real Madrid - Barcelona, în primul „El Clasico” din acest sezon » Cum arată echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Barcelona, formațiile pregătite de Xabi Alonso și Hansi Flick, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 17:15, pe Santiago Bernabeu, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #10 din La Liga. Episodul cu numărul 262 din „El Clasico” va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
10:50
Feyenoord - PSV, duel tare pentru Dennis Man în fruntea clasamentului din Olanda » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Un duel tare are astăzi loc în fruntea clasamentului din campionatul Olandei. Liderul Feyenoord primește vizita formației de pe locul doi, PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, în cel mai important meci al rundei cu numărul 10 din Eredivisie. Meciul va fi transmis în format live pe GSP.ro, de la ora 15:30. ...
10:50
Soția fostului jucător de la FCSB atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația” # Gazeta Sporturilor
Numită în repetate rânduri „cea mai sexy nevastă de fotbalist”, Lena, soția lui Gabi Enache, a vorbit despre situațiile cu care se confruntă zilnic.Cei doi dețin o cafenea, iar Lena se ocupă zilnic de gestionarea afacerii. Foarte mulți bărbați o abordează, neștiind că este proprietara localului, iar aceasta a rupt tăcerea în legătură cu presupusa gelozie a soțului. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.