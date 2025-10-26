Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik
26 octombrie 2025
Rusia anunţă duminică că a informat Statele Unite cu privire la un test final reuşit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, în plină ofenivă în Ucraina şi în plină incertitudine cu privire la o nouă întâlnire între Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump
• • •
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI)
Comisarul european Valdis Dombrovskis, vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie # Bursa
Comisarul european pentru economie, productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, efectuează o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie, pentru discuţii privind evoluţiile economice şi bugetare ale ţării, implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi principalele priorităţi politice ale Uniunii Europene, a anunţat Reprezentanţa Comisiei Europene în România într-un comunicat de presă.
Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară.
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei # Bursa
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme şi a adăugat că atunci când este vorba de manipulare şi dezinformare pe reţele, atunci nu avem încă instrumente eficiente de combatere. Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli şi crede că în acest domeniu este nevoie de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice.
Kosovo: Parlamentul respinge confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru # Bursa
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din blocajul politic rezultat după scrutinul neconcludent din februarie
Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară duminică că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un and #8221;stat independent and #8221;, subliniază el
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia - către nordul Irakului -, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia and #8221;de îndată and #8221; măsuri juridice în vederea salvării unui proces de pace lansat în urmă cu un an
Secretarul de Stat american Marco Rubio dă asigurări, într-o vizită în Israel, că eforturi continuă în vederea repatrierii rămăşiţelor ostaticilor, după ce s-a întâlnit cu familiile a doi militari israeliano-americani ale căror rămăşiţe se află între cele 13 corpuri reţinute în continuare în Fâşia Gaza
Liberalul Alexandru Muraru îi cere explicaţii ministrului Transporturilor privind evoluţia and #8221;extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje and #8221; a proiectului autostrăzii A8 # Bursa
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, îi cere ministrului Transporturilor să ofere explicaţii privind stadiul autostrăzii A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, liberalul precizând că evoluţia proiectului este and #8221;extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje and #8221;.
Argentinienii votau duminică în alegeri legislative în care se află în joc capacitatea ultraliberalului Javier Milei de a reforma şi dereglementa - în cei doi ani care i-au mai rămas din mandat - o economie fragilă aflată, în ultima perioadă, sub o and #8221;perfuzie and #8221; financiară americană
Maia Sandu: Alegerile, semnal pentru toţi care îşi făceau iluzii că reforma va înceta, că va reveni Plahotniuc sau oamenii Moscovei # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că alegerile parlamentare au fost un semnal pentru toţi cei care îşi făceau iluzii că reforma va înceta şi că va reveni oligarhul Vlad Plahotniuc sau oamenii Moscovei şi lucrurile se vor răsturna. Ea a menţionat că acum oamenii au înţeles că nu se mai poate întâmpla acest lucru, fapt ce va ajuta autorităţile să face ordine mai repede în sistem.
Poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au scos din circuit, în primele nouă luni ale anului, în urma unor verificări privind braconajul cinegetic sau deţinerea de explozivi şi substanţe periculoase, peste 2.700 de arme de foc deţinute ilegal, din care aproape 230 letale. De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat peste 333.000 de cartuşe de diferite calibre, 7,3 tone de carne de vânat, 41 de maşini folosite la braconaj, aproximativ 10 kilograme de explozivi de uz civil, peste şase tone de articole pirotehnice şi 784 de tone de substanţe periculoase, informează Poliţia Română.
Distrigaz Sud anunţă că pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţii # Bursa
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie, însă pentru 225 de clienţi gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, a informat, în cursul serii, Biroul de Presă al companiei.
Marea Britanie: Poliţia caută în Londra un solicitant de azil eliberat din greşeală din închisoare # Bursa
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare
Premierul cambodgian Hun Manet anunţă duminică faptul că a propus numele preşedintelui Donald Trump - cu care s-a întâlnit duminică în Malaysia, la semnarea unui acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda - comitetului însărcinat cu atribuirea Premiului Nobel pentru Pace.
Maia Sandu: Suntem în faza care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. and #8221;Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic and #8221;, a subliniat Maia Sandu.
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este cu totul alta, multe dintre ele având dificultăţi din cauza costurilor tot mai mari şi scăderea consumului
Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida and #8222;eventual and #8221; din nou la preşedinţie.
Trump dezminte drept and #8221;fake news and #8221; faptul că vrea să dea numele său sălii de bal de la Casa Albă # Bursa
Preşedintele american Donald Trump, căruia-i place să-şi pună numele pe clădirile sale - Trump Tower, Trump Hotel, golf Trump - dă asigurări că nu va face la fel cu sala de bal pe care o construieşte în prezent la Casa Albă - în locul aripii de est (Easst Wing) a reşedinţei prezidenţiale americane -, scrie presa americană.
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului and #8221;Matematică Remedial and #8221; sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie # Bursa
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului and #8221;Matematică Remedial and #8221;, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. El îi încurajează pe cei interesaţi să participe în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcţional.
Sondaj Avangarde - Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei # Bursa
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde. 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan.
Vladimir Putin anunţă succesul unui test final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă and #8222;unică and #8221; cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un and #8222;acord de pace and #8221; comun, duminică dimineaţă, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.
Producţia de automobile din Regatul Unit a înregistrat o scădere accentuată în septembrie, de 27%, potrivit datelor publicate vineri de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), pe fondul unui atac cibernetic major care a paralizat timp de aproape şase săptămâni activitatea companiei Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare constructor auto britanic
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă din Phenian, KCNA, fără a oferi detalii cu privire la calendarul acestor deplasări.
Autorităţile americane investighează modul and #8221;Mad Max and #8221; al sistemului de asistenţă Tesla # Bursa
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit and #8221;Mad Max and #8221;, care funcţionează la viteze mai mari şi cu un comportament rutier mai agresiv decât versiunile anterioare ale sistemului Full Self-Driving (FSD).
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia.
Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans # Bursa
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul Ferrari 499P, maşina care a câştigat trei titluri consecutive la Le Mans
and #8222;Nu am uitat, nu am iertat and #8221;: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora, la un an distanţă, victimele inundaţiilor din octombrie 2024 şi pentru a protesta la adresa autorităţilor regionale
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând decizia Beijingului de a extinde restricţiile la exportul de metale rare
Mii de pelerini aşteaptă pe Dealul Patriarhiei să se închine la sfintele moaşte ale Sfântului Dimitrie Basarabov # Bursa
Atmosfera pe Dealul Patriarhiei este una de profundă evlavie. Pelerinii, veniţi din toate colţurile ţării, aşteaptă ore întregi pentru a ajunge în faţa raclelor, unii ţinând în mâini flori, icoane şi lumânări aprinse. În jurul lor, voluntarii şi forţele de ordine asigură buna desfăşurare a pelerinajului, iar preoţii slujesc neîncetat, rostind rugăciuni pentru cei prezenţi.
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian # Bursa
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie
Preşedintele american Donald Trump a făcut sâmbătă o escală în Qatar pentru discuţii privind fragilul armistiţiu din Gaza, prima etapă a unui important turneu în Asia, al cărui punct culminant va fi o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu miză importantă pentru economia mondială
Trump spune că va majora tarifele vamale aplicate Canadei cu 10% după reclama lui Reagan din Ontario # Bursa
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă and #8222;falsă and #8221; care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor Unite. De două săptămâni, există o pace fragilă între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, şi Israel, deşi acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele
Măsuri sporite de securitate şi participare numeroasă la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului # Bursa
Sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului are loc astăzi în Capitală, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, oficialităţi şi reprezentanţi ai clerului, evenimentul desfăşurându-se sub atenta supraveghere a autorităţilor.
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE.
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord în cadrul negocierilor de la Istanbul ar însemna un 'război deschis', la câteva zile după ce ambele ţări au convenit asupra unui armistiţiu în urma unor confruntări armate sângeroase la frontieră, relatează Reuters.
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează AFP.
Israel: Rubio dă asigurări că eforturile continuă pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a dat asigurări sâmbătă că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor continuă, în timpul unei întâlniri pe care şeful diplomaţiei americane a avut-o cu rudele a doi militari israeliano-americani, ale căror trupuri se află încă în Gaza, relatează AFP.
Poliţia de Frontieră: Peste 100 de documente false sau falsificate descoperite pe Aeroportul Otopeni # Bursa
Poliţiştii de frontieră acţionează zilnic în zonele de competenţă - la frontiera internă, în cadrul controalelor aleatorii şi nesistematice efectuate pe căile de comunicaţie, în limita a 30 km de la linia de frontieră în interior, precum şi în punctele de trecere ale frontierei terestre, aeroportuare şi maritime.
Campusul POLITEHNICII Bucureşti devine arena celei mai mari bătălii a roboţilor din Europa. Între 31 octombrie şi 2 noiembrie, la ROBOFEST 2025 - ediţia a IV-a, se reunesc peste 1.200 de participanţi din 30 de ţări, sute de echipe de tineri ingineri şi cei mai performanţi roboţi construiţi în universităţi, licee şi laboratoare de cercetare din întreaga lume.
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra ţării sale au ucis patru persoane şi au rănit alte circa 20 în timpul nopţii, informează AFP.
Boc: Suntem într-un moment de răscruce şi, dacă nu suntem uniţi, va fi greu de rezistat în faţa vremurilor # Bursa
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită sâmbătă şi la Cluj-Napoca, iar primarul Emil Boc a evidenţiat faptul că suntem într-un moment de răscruce şi că trebuie să fim mai uniţi ca niciodată pentru a rezista în faţa vremurilor care vin.
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews.
