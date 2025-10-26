Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik

13:50

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. and #8221;Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic and #8221;, a subliniat Maia Sandu.