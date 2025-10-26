Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik. Putin se bazează pe ”raţionalitatea militară” şi nu vrea să stabilească un calendar al opririi războiului. Trei morţi şi 30 de răniţi în Ucraina, un mort şi 1

17:50

Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv. Iniţial, a fost arestat cel mai mare dintre tineri, acuzat că a violat o adolescentă de 15 ani, profitând că aceasta ar fi băut excesiv alcool la o petrecere şi nu se mai putea apăra. Ulterior, poliţiştii au stabilit că acelaşi tânăr ar mai fi agresat sexual o fată de 14 ani de cel puţin o sută de ori. După arestarea acestuia, anchetatorii au extins cercetările, care au relevat că adolescenta de 15 ani fusese agresată sexual în aceeaşi noapte şi de un alt tânăr de 18 ani, ajuns şi el în arest.