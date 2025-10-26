Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik. Putin se bazează pe ”raţionalitatea militară” şi nu vrea să stabilească un calendar al opririi războiului. Trei morţi şi 30 de răniţi în Ucraina, un mort şi 1
Rusia anunţă duminică că a informat Statele Unite cu privire la un test final reuşit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, în plină ofenivă în Ucraina şi în plină incertitudine cu privire la o nouă întâlnire între Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
• • •
Cluj: Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani/ Doi tineri, arestaţi preventiv/ Unul dintre ei ar fi profitat de o altă fată de 14 ani, cu care ar fi întreţinut peste o sută de acte sexuale # News.ro
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv. Iniţial, a fost arestat cel mai mare dintre tineri, acuzat că a violat o adolescentă de 15 ani, profitând că aceasta ar fi băut excesiv alcool la o petrecere şi nu se mai putea apăra. Ulterior, poliţiştii au stabilit că acelaşi tânăr ar mai fi agresat sexual o fată de 14 ani de cel puţin o sută de ori. După arestarea acestuia, anchetatorii au extins cercetările, care au relevat că adolescenta de 15 ani fusese agresată sexual în aceeaşi noapte şi de un alt tânăr de 18 ani, ajuns şi el în arest.
Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului, după o serie de vizite din SUA, şi că Israelul are un drept de veto împotriva membrilor Forţei însărcinate să securizeze Fâşia Gaza după război # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară duminică că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un ”stat independent”, subliniază el, relatează AFP.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 14-a a Superligii:
UPDATE - Dolj: Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie şi a condus-o până în judeţul Olt, unde a fost prins / Conducerea IPJ Dolj a deschis o anchetă şi a dispus cercetarea prealabilă a unui ofiţer şi a doi agenţi # News.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz şi a dispus cercetarea prealabilă faţă de un ofiţer şi doi agenţi de poliţie.
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia - către nordul Irakului -, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de îndată” măsuri juridice în vederea salvării unui proces de pace lansat în urmă cu un an, relatează AFP.
Argentinienii votau duminică în alegeri legislative în care se află în joc capacitatea ultraliberalului Javier Milei de a reforma şi dereglementa - în cei doi ani care i-au mai rămas din mandat - o economie fragilă aflată, în ultima perioadă, sub o ”perfuzie” financiară americană, relatează AFP.
Tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, arestaţi preventiv pentru furt calificat/ Prejudiciul estimat depăşeşte jumătate de milion de lei # News.ro
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cauzând un prejudiciu estimat la peste jumătate de milion de lei, au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi pentru furt calificat, tentativă la furt calificat şi complicitate la furt calificat.
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică # News.ro
Fostul fundaş Jerome Boateng nu se va alătura în cele din urmă echipei Bayern München pentru un stagiu de observare.
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme / Când e vorba de manipulare pe reţele, eu cred că nu avem încă instrumente eficiente / E nevoie de reguli acceptate la nivelul lumii democratice # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme şi a adăugat că atunci când este vorba de manipulare şi dezinformare pe reţele, atunci nu avem încă instrumente eficiente de combatere. Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli şi crede că în acest domeniu este nevoie de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice.
Dolj: Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie şi a condus-o până în judeţul Olt, unde a fost prins / Conducerea IPJ Dolj a deschis o anchetă # News.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz pentru a lămuri cum s-au întâmplat lucrurile.
Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă.
Liberalul Alexandru Muraru îi cere explicaţii ministrului Transporturilor privind evoluţia ”extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje” a proiectului autostrăzii A8 # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, îi cere ministrului Transporturilor să ofere explicaţii privind stadiul autostrăzii A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, liberalul precizând că evoluţia proiectului este ”extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje”.
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor/ Operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată - FOTO # News.ro
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate. Tot în Fărăgaş, doi turişti au murit după ce au alunecat câteva sute de metri într-o prăpastie, o a treia persoană, care a reuşit să-şi oprească alunecarea, fiind salvată.
Formaţia Torino a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Genoa, în etapa a opta a campionatului Italiei.
Americanca Ann Li, numărul 44 mondial, a câştigat, duminică, la Guangzhou (China) al doilea titlu din carieră.
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/ Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată # News.ro
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma şi precizează că nicio persoană nu a fost rănită.
Botoşani: Un bărbat de 46 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a sechestrat partenera şi a agresat-o fizic # News.ro
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o fizic, victima având nevoie de îngrijiri medicale.
Secretarul de Stat american Marco Rubio dă asigurări, într-o vizită în Israel, că eforturi continuă în vederea repatrierii rămăşiţelor ostaticilor, după ce s-a întâlnit cu familiile a doi militari israeliano-americani ale căror rămăşiţe se află între cele 13 corpuri reţinute în continuare în Fâşia Gaza, relatează AFP.
Un mort şi trei răniţi grav, în urma unui accident cu două maşini, petrecut în judeţul Harghita - FOTO # News.ro
O persoană a murit şi trei au fost grav rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, petrecut pe un drum din judeţul Harghita, în localitatea Voşlăbeni. La sosirea echipajelor de intervenşţie, trei persoane erau încarcerate, una fiind în stop cardio-respirator. În pofida încercărilor de resuscitare ale echipajului medical, aceasta nu a mai putut fi salvată.
Cel puţin un mort şi şase răniţi în SUA, într-un atac armat la o petrecere studenţească de început de an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania. Un ”bărbat înarmat”, arestat # News.ro
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană.
Maia Sandu: Alegerile, semnal pentru toţi care îşi făceau iluzii că reforma va înceta, că va reveni Plahotniuc sau oamenii Moscovei /Încă sunt în justiţie oameni care l-au slujit pe Plahotniuc /Ce spune despre susţinerea acestuia de oameni de la Bucureşti # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că alegerile parlamentare au fost un semnal pentru toţi cei care îşi făceau iluzii că reforma va înceta şi că va reveni oligarhul Vlad Plahotniuc sau oamenii Moscovei şi lucrurile se vor răsturna. Ea a menţionat că acum oamenii au înţeles că nu se mai poate întâmpla acest lucru, fapt ce va ajuta autorităţile să face ordine mai repede în sistem.
Maia Sandu: Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii, să le spună că dacă nu susţin politica lui Putin, atunci vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor / Toate ţările din regiunea noastră, vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii şi să le spună că dacă nu susţin politica lui Vladimir Putin, atunci li se poate întâmpla ceea ce păţesc ucrainenii şi a precizat că a încercat să îi încurajeze pe cetăţeni să aleagă ce este mai bine pentru ţară.Maia Sandu a mai spus că toate ţările din această regiune, mai ales care sunt vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse.
MMA: Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul - VIDEO # News.ro
Francezul Ciryl Gane a luptat, sâmbătă seară, la Abu Dhabi, împotriva campionului englez Tom Aspinall pentru centura UFC la categoria grea (+93 kg), după două eşecuri în 2022 şi 2023.
IGPR: Peste 2.700 de arme de foc deţinute ilegal, sute de mii de cartuşe, peste şapte tone de carne de vânat, zeci de maşini şi tone de articole pirotehnice, condiscate de poliţişti în primele nouă luni ale anului, în urma unor controale # News.ro
Poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au scos din circuit, în primele nouă luni ale anului, în urma unor verificări privind braconajul cinegetic sau deţinerea de explozivi şi substanţe periculoase, peste 2.700 de arme de foc deţinute ilegal, din care aproape 230 letale. De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat peste 333.000 de cartuşe de diferite calibre, 7,3 tone de carne de vânat, 41 de maşini folosite la braconaj, aproximativ 10 kilograme de explozivi de uz civil, peste şase tone de articole pirotehnice şi 784 de tone de substanţe periculoase, informează Poliţia Română.
Bărbat prins de jandarmii bucureşteni împărţind oamenilor din zona Calea 13 Septembrie materiale informative cu caracter legionar/ Au fost sesizate organele de urmărire penală şi a fost dus la Poliţie pentru cercetări # News.ro
Un bărbat surprins de jandarmii bucureşteni în timp ce împărţea oamenilor de pe Calea 13 Septembrie, în jurul orei 10.30, materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob a fost dus la Poliţie pentru cercetări, în cazul acestuia fiind sesizate organele de urmărire penală. incidentul a avut loc în timpul slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.
Premierul cambodgian Hun Manet anunţă că a depus candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace # News.ro
Premierul cambodgian Hun Manet anunţă duminică faptul că a propus numele preşedintelui Donald Trump - cu care s-a întâlnit duminică în Malaysia, la semnarea unui acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda - comitetului însărcinat cu atribuirea Premiului Nobel pentru Pace.
Maia Sandu: Suntem în faza care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina / Ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. ”Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu.
Echipa FC Bihor a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia CS Afumaţi, în etapa a 11-a a Ligii a II-a.
Trump dezminte drept ”fake news” faptul că vrea să dea numele său sălii de bal de la Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, căruia-i place să-şi pună numele pe clădirile sale - Trump Tower, Trump Hotel, golf Trump - dă asigurări că nu va face la fel cu sala de bal pe care o construieşte în prezent la Casa Albă - în locul aripii de est (Easst Wing) a reşedinţei prezidenţiale americane -, scrie presa americană
Nataţie: Trei noi recorduri mondiale stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau # News.ro
Trei recorduri mondiale, Kate Douglass la 100 m, Hubert Kos la 100 m spate şi Caspar Corbeau la 200 m bras, au fost stabilite în cadrul etapei Cupei Mondiale de înot în bazin scurt de la Toronto.
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.
Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League. Atacantul portughez a înscris al 950-lea gol al carierei sale.
Astra Film Festival 2025 şi-a desemnat câştigătorii. „Still Nia” şi „Viitor luminos”, printre filmele laureate # News.ro
Festivalul internaţional de film documentar Astra Film Festival a premiat, sâmbătă seară, cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediţiei 2025 aflându-se „Spre Vest, în Zapata” (r. David Bim, Cuba, 2025), „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, Polonia, Cehia - 2025) ori „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025).
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.
Acţiune a salvamontiştilor sibieni pentru recuperarea turiştilor morţi în Făgăraş după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă/ Cum vor interveni salvatorii montani VIDEO # News.ro
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă. Pe lângă cei 11 salvatori montani care se îndreaptă pe jos spre locul unde se află cadavrele, în zonă va fi plasată, dintr-un elicopter, o echipă de patru salvamontişti care vor încerca să le ridice cu troliul. Dacă vremea nu va permite această operaţiune riscantă, atunci va acţiona echipa terestră.
Sondaj Avangarde - Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei # News.ro
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde. 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan.
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital - VIDEO # News.ro
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului Noah Dettwiller, care încetinise.
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV. (Vom reveni)
Vladimir Putin anunţă succesul unui test final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik şi că urmează să fie introdusă în curând în serviciu # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina, relatează AFP.
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) a câştigat, duminică, în Malaysia, cel de-al 20-lea Grand Prix al sezonului MotoGP.
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie / David: Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. El îi încurajează pe cei interesaţi să participe în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcţional. „Analfabetismul funcţional este o tară a sistemului educaţional românesc, generând un risc de securitate naţională. Într-adevăr, analfabetismul funcţional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potenţial mortal al democraţiei şi al civilizaţiei moderne”, afirmă ministrul Educaţiei.
Prahova: Incendiul izbucnit joi pe platforma unei firme de reciclare din comuna Ariceştii Rahtivani a fost lichidat duminică dimineaţă # News.ro
Pompierii prahoveni au lichidat, duminică dimineaţă, incendiul izbucnit joi pe platforma unei firme care are ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor, în comuna Ariceştii Rahtivani. La acţiunea care a durat trei zile au participat peste o sută de salvatori.
Yannick Alexandrescou - învins în finală la Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu - China # News.ro
Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescou (17 ani) a cedat în finala ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025 din Chengdu, China.
