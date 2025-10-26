VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici”
Primasport.ro, 26 octombrie 2025 17:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici”
Acum 10 minute
17:50
Americanca Ann Li a câştigat turneul WTA de la Guangzhou
17:50
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul
Acum 30 minute
17:40
17:30
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital
17:30
Goana după o cifră colosală! Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
17:30
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau
17:30
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul
17:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe
Acum o oră
17:00
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva”
Acum 2 ore
16:40
VIDEO | Ştefan Baiaram a spus totul despre conflictul cu Mirel Rădoi: „Am discutat cu Mister”
16:20
LIVE VIDEO | Real Madrid - Barcelona, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! El Clasico, episodul 262
16:10
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0! Remiză albă la Clinceni
Acum 4 ore
15:00
Problemele continuă pentru Ceahlăul! Comisia de Disciplină a FRF a penalizat formaţia din Piatra Neamţ
14:50
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără evenimente notabile
14:40
Costel Gâlcă atenţionează înainte de partida cu Unirea Slobozia: „Ne aşteaptă un meci greu”
14:10
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 6 ore
13:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, 2-1! Gazdele rămân aproape de prima poziţie
13:00
Un câştigător de patru ori al SuperLigii şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Nu a fost uşor, dar e o decizie firească”
12:30
Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
12:10
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează
Acum 8 ore
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
11:30
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj
11:20
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat
11:20
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu
11:00
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon
10:40
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren”
10:30
Real Madrid - Barcelona | Promoţie Mozzart Bet la El Clasico: 2-0 sau 0-2? Câştig instant!
10:10
Alin Fică, debusolat după meciul pierdut cu Farul: „Suporterii au perfectă dreptate, noi suntem singurii vinovaţi”
Acum 12 ore
09:40
Antonio Conte, ironii la adresa lui Cristi Chivu după victoria din derby: „Eu nu le-am cerut niciodată preşedinţilor mei să fie 'taţi', m-am apărat mereu singur”
09:10
Liverpool e în cădere liberă! ”Cormoranii” au ajuns la 4 eşecuri la rând în campionat
09:10
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah
09:00
Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului de Formula 1
09:00
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo. E al zecelea trofeu din carieră pentru elveţiancă
09:00
VIDEO | FCSB – UTA Arad, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Roş-albaştrii au nevoie disperată de puncte
09:00
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:00
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să fie din nou la şefia SuperLigii
Acum 24 ore
00:30
”Am avut şi şansă”. Ianis Zicu e în cărţi pentru play-off
00:10
VIDEO | Valencia - Villarreal 0-2. ”Submarinul galben” e pe podium în La Liga
00:10
VIDEO | Laurenţiu Rus anunţă un nou obiectiv la CFR. ”E cel mai dureros moment pentru noi toţi”
25 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Mario Camora, emblema celor de la CFR, discurs fără menajamente. ”Scuzele nu ajung, să ne fie ruşine!”
23:50
VIDEO | Cremonese – Atalanta 1-1. Veteranul Jamie Vardy s-a aflat printre marcatori
23:40
”Băieţii au tras de ei, au alergat”. Portarul Farului, în culmea fericirii după succesul cu CFR
23:20
VIDEO | CFR Cluj – Farul Constanţa 0-2. Criza pare fără sfârşit la ardeleni
23:10
22:50
Borussia Dortmund se impune in extremis cu Koln şi e pe podium în Bundesliga
22:40
Dortmund se impune in extremis cu Koln şi e pe podium în Bundesliga
22:20
Chivu a tras concluziile după eşecul cu Napoli. ”Ne-am pierdut puţin echilibrul”
22:20
Manchester United e în mare formă! Succes spectaculos cu Brighton
