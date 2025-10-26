13 cățeluși de la ASPA și-au găsit familii iubitoare în acest weekend. Târgul de adopții a avut loc la Hornbach Balotești
B365.ro, 26 octombrie 2025 17:40
Sâmbăta aceasta a avut loc un târg de adopții ASPA la Hornbach Balotești. În cadrul acestuia au fost prezenți 25 de blănoși. Se pare că, dintre aceștia 13 și-au găsit familii iubitoare.
• • •
Acum 30 minute
17:40
Acum 2 ore
16:50
FOTO | Colecție de gunoaie în Sectorul 1. Deșeuri menajere cât și piese de mobilier abandonate pe străzile Paharnicului 4 și Radu Boiangiu # B365.ro
În Capitală în ulștima vreme străzile și bulevardele s-au umplut de gunoaie. De la un sector la altul străzile arată din ce în ce mai rău. Unii bucureșteni refuză pur și simplu să respecte legea
Acum 4 ore
15:40
Au fost trase focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii au descoperit un autoturism avariat, cu luneta spartă. Nu sunt victime. Un bărbat a tras cu arma pe o stradă din Sectorul 6
15:20
VIDEO | Pisoi reunit cu stăpânul lui la o săptămână de la explozia din Rahova. Asociațiile din București oferă sprijin pentru salvarea animalelor de companie pierdute # B365.ro
Bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova din Capitală nu au pierdut doar apartamentele în care locuiau. În urma exploziei și animalel lor de companie au disărut. Aceștia au postat anunțuri pe rețelele de socializare
14:40
VIDEO | Nicușor Dan a participat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului alături de familia sa. Fiul președintelui a fost fermecat de mulțimea de oameni # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a fost prezent la sfințirea Catedralei Naționale alături de familia sa. Fiul cel mic a fost fermecat de mulțimea de oameni. Slujba de sfințiere a Catedralei Naționale, cunoscută și sub numele
14:00
FOTO | Un motan cu ochi fermecători s-a rătăcit prin Bucureștii Noi. Bucureșteanca care l-a găsit speră ca micuțul să se reunească cât de curând cu stăpânii lui # B365.ro
Un motănel drățuț, cu blănița albă ușor tărcat a fost găsit de o bucureșteancă rătăcind pe strada Sfântul Gheorghe colț cu Betonierei, din Bucureștii Noi. Femeia care l-a găsit speră să îi găsească stăpânii cât
Acum 6 ore
13:00
Primăria Capitalei vrea să pună decorațiuni de Crăciun de aproape 8 milioane de lei. Licitație pentru închiriere lansată în SEAP # B365.ro
Compania Municipală Iluminat Public București a publicat în SEAP licitația pentru cumpărarea decorațiunilor pentru iluminatul festiv în perioada sărbătorilor de iarnă de anul acesta. Valoarea totală estimată la aproximativ opt milioane de lei. Firmele pot
12:20
Băluță și Ciucu, în fruntea preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, între-un nou sondaj. Amândoi sunt favoriții partidelor din care fac parte # B365.ro
Un nou sondaj Avangarde îi clasează pe Daniel Băluță, primar Sector 4, și Ciprian Ciucu, primar Sector 6, ca cei mai bine potiviți pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Potențialul candidat al PSD la Primăria
Acum 8 ore
11:40
VIDEO | Cerul de deasupra festivalului West Side Hallo Fest a fost invadat de fantome, dovleci și vrăjitoare. 250 de drone au făcut spectacol # B365.ro
De vineri, 24 octombrie, în Sectorul 6 al Capitalei, se desfășoară cel mai mare festival de Hallowen din țară. Organizatorii au pregătit pentru bcuureșteni zeci de surprize cu ocazia acestei celebrării acestei sărbători la West
11:00
Alimentarea cu gaze naturale pe Calea Rahovei, în zona unde a avut loc explozia, se reia. Distrigaz a identificat 225 de clienți cu pierderi # B365.ro
Distrigaz Sud Rețele a început sâmbătă, 25 octombrie, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru clienții din zona blocului de pe Calea Rahovei unde a avut loc explozia. Compania a anunțat că pentru 206
10:40
VIDEO | Mii de credincioși prezenți astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sunt veniți pelerini din toate colțurile țării # B365.ro
Astăzi, 26 octombrie, Catedrala Națională, cunoscută și drept Catedrala Mântuirii Neamului. La slujba de sfinșire participă Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La acest eveniment sunt prezenți perelini veniți de peste tot
10:40
Cât a costat, până la urmă, Catedrala Mântuirii Neamului. Este mai înaltă decât Domul din Milano și decât celebra Notre Dame de Paris # B365.ro
După mai bine de 15 ani de la începerea lucrărilor, astăzi, 26 octombrie 2025, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. La finalul unui proiect anevoios, cu bani proveniți atât din buzunarul statului cât și ale
Acum 12 ore
06:00
Detaliile numerologice de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care ridică semne de întrebare # B365.ro
Îmi va fi foarte greu să nu judec deloc și nimic în acest articol despre sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, mai ales pentru că Biserica este un subiect foarte sensibil, la fel de sensibil ca și
Acum 24 ore
03:00
FOTO | Marea problemă de la orice Easybox pe care o ignorăm până o pățim cum a pățit-o dimineață o bucureșteancă, la un Mega Image de lângă Lacul Morii # B365.ro
Lockerele de tip Easybox, FANbox, dulăpioarele acelea de pe peste tot prin București (desigur, nu numai de pe la noi) au, în caz că n-ați sesizat sau pățit marea problemă la care nici nu te
Ieri
17:50
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu au loc în perioada 27-31 octombrie. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice a transmis clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna viitoare, de pe 27 până pe 31 octombrie. Noile întreruperi de curent vor fi în București, Ilfov
17:20
Daniel Băluță tot mai aproape să fie candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: Pe sondajele noastre este fruntaș # B365.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar PSD, a declarat astăzi, 25 octombrie, că Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, este favorit în sondaje și are cele mai mari șanse să fie desemnat candidatul PSD pentru scaunul
16:30
Buletinul, permisul de acces al pelerinilor la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce reguli trebuie să respecte cei care participă la slujbă # B365.ro
Mâine, 26 octombrie, va avea loc sfințirea Catedrala Mântuirii Neamului. Iar pelerinii care vor să participe la sfințirea Catedralei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate. Dar și să respecte un set de
16:00
Peste 100 de documente false depistate pe Aeroportul Otopeni în luna septembrie. Ce metode foloseau bucureștenii și nu numai # B365.ro
În primele nouă luni ale anului 2025, polițiștii de frontieră români au constatat 789 de infracțiuni de fals și uz de fals, în care au fost implicate persoane de diferite cetățenii. Iar peste 100 de
15:00
ESENȚIAL | Noi scurgeri de gaze descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Distrigaz suspendă realimentarea cu gaze naturale # B365.ro
Noi scurgeri de gaze au fost descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Compania Distrigaz anunțase că alimentarea cu gaze va fi reluată astăzi. Dar date fiin aceste condiții a fost
14:50
Noi amenzi pentru trotuarul ilegal din Parcul IOR. Ce sume se adaugă celor 50.000 de lei de la Garda de Mediu # B365.ro
Lucrările ilegale din Parcul IOR și pe strada Lotrioara din Sectorul 3 au fost sancționate atât de Garda de Mediu, cât și de Poliția Locală. Au fost aplicate trei amenzi amenzi, una de 50.000 de
13:20
FOTO | Cu greu se ajunge la Piața Delfinului din cauza treptelor distruse. Bucureșteancă: Încercați să cărați în brațe un cărucior cu copil și niște cumpărături pe scările astea # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei, în zona Pieței Delfinului treptele sunt un pericol pentru bucureștenii cu cărucioare și nu numai. O bucureșteancă a semnalat că acestea se află într-o stare delicată. Iar rampa lipsește cu
12:30
Liniile STB 86, 90, 104 și 143 vor avea traseul modificat dumincă. Va avea loc meciul dintre FCSB și UTA Arad pe Arena Națională # B365.ro
Duminică, 26 octombrie, va avea loc meciul dintre FCSB și UTA Arad pe Arena Națională. STB a informat bucureștenii că traseele unor linii de transport care converg în zona stadionului Arena Națională vor fi modificate.
11:40
Gabriela Firea nu va candida pentru un nou mandat la PMB. „Îl voi susține pe colegul meu social democrat care va intra în cursă” # B365.ro
Gabriela Firea a declarat că nu va candida pentru un nou mandat la PMB pentru un nou mandat la Primăria București. Firea a precizat că își dorește să-și continue mandatul în Parlamentul European. Ea a
11:00
Drumurile ilegale ale lui Negoiță construite deasupra magistralelor de gaz din S3 nu pot fi închise de Transgaz. „Se face numai cu aprobarea autorităților rutiere competente” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a declarat recent că Transgaz ar trebui să închidă drumurile din Sectorul 3 construite în ultimii ani peste magistralele de gaz. Răspunsul edilului a venit în urma inestigației Recorder unde
10:20
Distrigaz reia treptat alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Lista imobilelor # B365.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunțat că de astăzi, 25 octombrie, va relua alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Acest lucru se va aplica doar pentru consumatorii care îndeplinesc condițiile
05:50
Top 9 cele mai bune brutării artizanale din București. Unde poți găsi o pâine cu maia excelentă # B365.ro
La început poate a fost privită ca un moft zona brutăriilor artizanale, însă în prezent din ce în ce mai mulți bucureșteni le calcă pragul și chiar le devin clienți fideli, fiind atrași atât de
03:10
FOTO I Vitan, ultimul cartier ridicat în comunism. Blocurile n-aveau magazine la parter, toată lumea urma să mănânce la Circul Foamei, devenit primul mall din București # B365.ro
În decembrie 1989, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu, Vitan avea imaginea deprimantă a unui cartier socialist neterminat, ridicat în mare grabă, pe ultima sută de metri de dictatură. În Vitan, Epoca de Aur s-a sfârșit
24 octombrie 2025
19:30
VIDEO | Imagini spectaculoase cu Autostrada Moldovei A7: Kilometrul 0, văzut din avion pe ruta București – Iași. Bucureștean: „Coada de pe A1 și până la Lujerului se vede?” # B365.ro
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a publicat o imagine din avion cu kilometrul 0 al Autostrăzii Moldovei A7. Recent s-a deschis circulația pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei, iar autoritățile promit
19:20
FOTO | S-au reluat lucrările la Linia 5 de tramvai: se lucrează la peroane și se montează adăposturile. „Gradul de execuție este de 96%”, anunță Bujduveanu # B365.ro
Din lipsă de bani din partea municipalității, lucrările la Linia 5 de tramvai au fost sistate, însă acum s-au reluat, anunță primarul general interimar al Capitalei. Stelian Bujduveanu spune că, în prezent, se lucrează la
18:40
FOTO | ANPC a închis brutăria de pe Bd. Basarabia, după ce un șobolan a fost filmat cum se plimba în voie printre rafturi. Au fost date amenzi de 12.000 de lei # B365.ro
După ce în mediul online au apărut imagini cu un șobolan care se plimba în voie printre pâinile de pe rafturile unei brutării de pe Bd. Basarabia, ANPC anunță că s-a autosesizat și a închis
18:40
Experiența înfiorătoare a unei bucureștence. Un bărbat a atacat-o, iar polițiștii au umilit-o și au dat vina pe ea. Au trecut 10 ani, cazul nu a fost rezolvat, agresorul e liber # B365.ro
Un bărbat a atacat o femeie, iar ea a sună la poliție, dar agenții o fac pe ea vinovată de întreaga situație. Este cazul multor femei care sunt victime ale violențelor pe stradă, în casă
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Inspector ANAF din București, prins cu mita-n buzunar. Primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme, iar fix atunci au apărut procurorii DNA # B365.ro
Un inspector de la ANAF din București a fost prins de procurorii DNA în momentul în care lua mită, 3.000 de lei, de la administratorul unei firme. Inspectorul tocmai ce terminase controlul la firma respectivă,
17:40
Cursa de mașini „Trofeul București” deviază 9 linii STB, sâmbătă. Modificările sunt valabile în anumite intervale orare # B365.ro
STB transmite călătorilor că nouă linii de circulaţie vor avea trasee modificate mâine. Schimbările sunt aplicate pentru buna desfăşurare a evenimentului „Trofeul București 2025". Modificările sunt valabile în anumite intervale orare În acest weekend, sunt
16:40
Angajat de la ADP Sector 6, pus sub control judiciar: Este cercetat pentru delapidare și uz de las. Prejudiciul este de peste 330 de mii de lei # B365.ro
Un funcționar public de la ADP Sector 6 a fost pus sub control judiciar. El este cercetat într-un dosar de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată. Autoritățile
16:30
O nouă zi de vineri cu trafic de coșmar pe Bd. Iuliu Maniu. Șofer: „De 15 minute nu se mișcă nimic!” # B365.ro
Nu există zi de vineri în București fără trafic de coșmar, mai ales pe Bulevardul Iuliu Maniu, spre Autostrada A1, dar și pe sensul spre oraș. Mai mulți șoferi se plâng de traficul îngreunat încă
16:00
Nou capăt de linie pentru autobuzele 619 și 627. De mâine vor merge până la Metrou Nicolae Teclu # B365.ro
STB transmite călătorilor că autobuzele 619 și 627 vor opri la un nou capăt de linie, acesta se numește „Metrou Nicoleu Teclu". Modificarea va intra în vigoare de mâine, 25 octombrie 2025. Autobuzele vor opri
15:50
FOTO | Mașină avariată de un copac imens pe Șoseaua Nordului din București. ANM a emis o avertizare de cod galben de vânt pentru Capitală # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un copac a căzut peste o mașină pe Șoseaua Nordului, din Sectorul 1 al Capitalei. Din imagini se vede cum arborele a fost doborât de vânt, chiar smuls din rădăcinile
15:50
„Parcarea roșie” o înlocuiește pe cea galbenă de-acum, în Sectorul 4. Locurile pot fi folosite gratuit pe timp de noapte de cei care plătesc taxa Băluță # B365.ro
Mobilitate Urbană Sector 4 a anunțat bucureștenii că o mare parte a parcărilor galbene au fost transformate în parcări roșii. Locuitorii Sectorului 4 trebuie să știe că pe timpul zilei, între orele 08.00 – 20.00,
15:00
Dispar magazinele Carrefour din București și restul țării. Compania vinde locațiile din România în urma măsurilor fiscale de austeritate din ultimul an # B365.ro
Magazinele Carrefour din România se vor vinde în perioada următoare, nu vor mai fi în București șicelelalte orașe. Lanțul francez de magazine se retrage de pe piața din țară în urma noilor măsuri fiscale de
14:50
Restricții de circulație în weekend ⛔ Străzi și bulevarde închise pentru sfințirea Catedralei Naționale, Ziua Armatei Române, West Side Hallo Fest și Trofeul București # B365.ro
Avem parte de un nou weekend plin de evenimente în București, iar Brigada Rutieră anunță străzile și bulevardele care sunt vizate de restricții de circulație. În perioada 25-26 octombrie 2025, în Capitală au loc, printre
14:40
Sprijin suplimentar pentru bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova distrus de explozie. Primăria Capitalei alocă 1,1 milioane de lei pentru măsuri de urgență # B365.ro
Primăria Capitalei va acorda sprijin suplimentar bucureștenilor afectați de explozia din Rahova. Decizia a fost luată astăzi, 24 octombrie, în ședința Consiliului General. Sprijin suplimentar pentru bucureștenii afectați de explozia din Rahova Stelian Bujduveanu, primarul
14:40
Uneori, nu ai nevoie de o poveste care să vândă produsul. Poți fi doar un tip trecut de 40 de ani, care nu vrea decât să-și facă damblaua și să hrănească oamenii cartierului cu bunătățile
14:10
Plângere penală împotriva lui Robert Negoiță privind șoselele construite fără avize pe magistrale de gaze. Vlad Gheorghe: A comis un atentat direct la viața bucureștenilor # B365.ro
Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, spune că depune plângere penală împotriva lui Robert Negoiță, primar Sector 3. Plângerea este legată de șoselele construite de primăria Sectorului 3 peste magistrale de gaze, dar care nu aveau avizele
14:00
Un deputat PNL îi cere demisia lui Robert Negoiță. „Pe 7 decembrie locuitorii din S3 ar putea alege un nou primar”. Peste 7.000 de bucureșteni cer același lucru printr-o petiție # B365.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu spune, despre primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), că „în mod normal, în urma unor asemenea fapte, un om cu bun-simț și-ar da demisia". Astfel că pe 7 decembrie, când se
13:40
HARTA | Noi străzi cu sens unic în București, în zona Str. Cuțitul de Argint/Șos. Viilor. Anunțul PS5 # B365.ro
Bucureștenii și șoferii care locuiesc/tranzitează zona Strada Cuțitul de Argint/Șoseaua Viilor trebuie să știe că noi străzi cu sens unic au intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de Primăria Sectorului 5, prin Dezvoltare Urbană
13:30
O profesoară de la Școala Centrală din București, acuzată că a lovit un copil și amenință alți elevi. Părinte: Școala vrea să mușamalizeze cazul # B365.ro
O profesoară de la Școala Centrală din București este acuzată că a lovit un copil și că este ag
13:20
VIDEO | Se lucrează la sistemul rutier de la Drumul Roții din S6. Când ar urma să fie gata șantierul, anunțul făcut de Ciucu # B365.ro
Ciprian Ciucu a transmis bucureștenilor că a început lucrările la sistemul rutier de la Drumul Roții. Edilul speră ca acestea să fie finalizate până anul viitor. Noutăți de pe șantierul de la Drumul Roții Primarul […] Articolul VIDEO | Se lucrează la sistemul rutier de la Drumul Roții din S6. Când ar urma să fie gata șantierul, anunțul făcut de Ciucu apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Nou program de curățenie în cartierul 23 August din Sectorul 3. Kind reminder de la Negoiță: Mutați mașinile pentru un # B365.ro
Primarul Robert Negoiță, anunță un nou program de curățenie în cartierul 23 August, din Sectorul 3. Locuitorii de aici au cerut să nu mai fie de două ori pe săptămână, ci doar o dată. Mașinile […] Articolul VIDEO | Nou program de curățenie în cartierul 23 August din Sectorul 3. Kind reminder de la Negoiță: Mutați mașinile pentru un apare prima dată în B365.
12:40
Nicușor Dan are un preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce calități trebuie să aibă cel care îl urmează în funcție la PMB, lista Președintelui # B365.ro
Nicușor Dan a declarat că are un candidat preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul edil al Capitalei, actualul Președinte al României a spus ce calități are trebui să aibă viitorul primar general al Bucureștiului. […] Articolul Nicușor Dan are un preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce calități trebuie să aibă cel care îl urmează în funcție la PMB, lista Președintelui apare prima dată în B365.
12:00
FOTO | Noile alei ale Parcului Tudor Arghezi, care se extinde cu 4 hectare, prind contur. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani # B365.ro
La o lună de la începerea lucrărilor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că noile alei din Parcul Tudor Arghezi încep să se contureze. Conform edilului, parcul se va extinde cu 4 hectare, iar lucrările […] Articolul FOTO | Noile alei ale Parcului Tudor Arghezi, care se extinde cu 4 hectare, prind contur. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani apare prima dată în B365.
