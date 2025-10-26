CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)
26 octombrie 2025
Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Agenția Centrală de Informații (CIA) a avut o evaluare mai optimistă.
• • •
Ciocniri în apropierea frontierei cu Afganistanul, anunță Pakistanul. Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit # Digi24.ro
Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit în confruntările din apropierea frontierei cu Afganistanul, a anunțat duminică armata, în timp ce delegații din ambele țări s-au întâlnit pentru a încerca să calmeze tensiunile după cele mai sângeroase lupte din ultimii ani, relatează Reuters.
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru finanţarea ajutorului militar al Ucrainei, anunță Robert Fico # Digi24.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters.
Premierul polonez Donald Tusk a dezvăluit într-un interviu pentru The Sunday Times că președintele Volodimir Zelenski a declarat în ultima lor conversație că Ucraina este pregătită să continue să reziste invaziei rusești încă câțiva ani.
Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Agenția Centrală de Informații (CIA) a avut o evaluare mai optimistă.
Gripa aviară face ravagii în Germania: Peste 400.000 de animale au fost sacrificate. „E imposibil de prezis cum va evolua situaţia” # Digi24.ro
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA.
O altă navă de război americană, USS Gravely, a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela # Digi24.ro
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care preşedintele american Donald Trump accentuează presiunea asupra omologului său venezuelean Nicolas Maduro, transmite AFP, scrie Agerpress.
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 26 octombrie 2025, un mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda.
Netanyahu susține că Israelul nu are nevoie de aprobări pentru a lansa atacuri: „Politica de securitate este în mâinile noastre” # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că nu are nevoie de aprobare pentru a lansa atacuri asupra inamicilor Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP, conform News.ro.
Vladimir Putin se teme de o altă lovitură de stat. Panica a cuprins Kremlinul, întrucât președintele „a rămas fără cărți de jucat” # Digi24.ro
De când Vladimir Putin a ajuns la putere, Rusia s-a transformat într-un stat totalitar. Liderul rus și-a apărat meticulos regimul de orice amenințări. Acum, se pare că se teme că o lovitură de stat ar putea fi iminentă.
Kremlinul, despre un summit Vladimir Putin - Donald Trump: „Nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta” # Digi24.ro
Kremlinul a susținut că este greșit să se vorbească despre anularea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, însă a adăugat că este necesară pregătirea acesteia, a raportat televiziunea de stat Vesti pe canalul său Telegram, relatează Reuters.
Maia Sandu, despre de manipulările și dezinformările de pe internet: Nu avem încă instrumente eficiente # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova este de părere că instrumentele de combatere a manipulării și dezinformării pe rețelele de socializare nu sunt eficiente. Maia Sandu susține că platformele nu respectă propriile reguli și consideră necesare un set de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice.
Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unei secții din județul Dolj şi a plecat cu ea spre casă, în Olt # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte.
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Recuperarea cadavrului, foarte dificilă # Digi24.ro
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate.
Peste 80 de persoane au fost reţinute după lupte de stradă la Moscova. „Cine nu va fi închis, va fi expulzat” # Digi24.ro
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală majoră între migranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova şi că toţi străinii implicaţi vor fi expulzaţi, relatează AFP.
Incident la sfințirea Catedralei. Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea ziare legionare # Digi24.ro
Un bărbat a fost prin de jandarmii în timp ce împărțea oamenilor din apropierea Catedralei Neamului, în jurul orei 10:30, mai multe materiale informative cu caracter legionar, rasist și xenofob. Bărbatul a fost dus la Poliție pentru cercetări, fiind sesizate organele de urmărire penală.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea Catedralei Naționale. Mezinul președintelui a fost în centrul atenției # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a mers, duminică, cu partenera lui, Mirabela Grădinaru, și cu cei doi copii ai lor la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Fiul cel mai mic al șefului statului a fost protagonistul mai multor momente haioase.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa.
Polițiștii din Sectorul 6 sunt în alertă după ce ar fi fost trase focuri de armă pe o stradă din Capitală. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, individul care a tras cu arma de tip airsoft ar fi nimerit o mașina parcată și a fugit de la fața locului. În zonă se află mai multe echipaje de poliție.
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei # Digi24.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că țara se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Sandu a mai afirmat că Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. „Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune UE. Este un proces meritocratic”, a subliniat ea.
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii # Digi24.ro
Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului. Aceștia au strigat numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și au fost liniștiți rapid de către forțele de intervenție prezente în zonă.
Serbia este gata să devină țară mediatoare și să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat ministrul sârb de Externe Marko Djuric la Fox News.
Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei Naționale, surprinse în imagini # Digi24.ro
Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, și premierul Ilie Bolojan, au asistat duminică la inaugurarea Catedralei Naţionale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a fost sfințită în slujba oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.
Poliția britanică a reușit să aresteze un deținut pe care l-au eliberat din greșeală. Cât au durat căutările # Digi24.ro
Poliția britanică a reușit să îl aresteze pe Hadush Kebatu, un migrant condamnat pentru infracțiuni sexuale care a fost eliberat din greșeală din închisoare, în nordul Londrei, după o căutare de aproximativ trei zile, potrivit Reuters.
Ministrul de Externe al Coreii de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat duminică agenţia oficială de ştiri KCNA a Phenianului, fără a oferi detalii despre programul deplasărilor, conform AFP, potrivit Agerpres.
Salvamontiştii sibieni încearcă din nou să recupereze trupurile turiştilor morţi în Munții Făgăraş # Digi24.ro
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă.
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de la Luvru. Unul dintre ei a fost prins în aeroport # Digi24.ro
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul a nouă bijuterii cu valoare aproape inestimabilă din Muzeul Luvru din Paris, care a avut loc acum o săptămână, informează presa franceză, potrivit BBC.
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR. Planurile fostului lider PSD # Digi24.ro
Victor Ponta a fost prezent, sâmbătă seara, la un eveniment alături de mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT, AUR sau S.O.S România și în prezent au părăsit grupurile parlamentare. Potrivit imaginilor obținute de Digi24, fostul lider PSD se află la masă lângă Makeveli, influencerul care a stat alături de Diana Șoșoacă și care în prezent dorește să candideze la Primăria Capitalei.
Geologii au descoperit primele rămășițe ale „proto-Pământului”, varianta primordială a planetei noastre dinainte de formarea Lunii # Digi24.ro
Oamenii de știință au identificat pentru prima dată rămășițe ale Pământului primordial, care s-a format în urmă cu 4,5 miliarde de ani, înainte de coliziunea cu un asteroid uriaș, care a modificat ireversibil compoziția Terrei și a dus la formarea Lunii, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Geosciences.
„Fisurile” din „zidul tarifar” al lui Trump, avantaj ferm pentru Xi. Mărfuri din China, de un miliard de dolari, pleacă zilnic spre SUA # Digi24.ro
La șase luni de la declanșarea războiului comercial al lui Donald Trump, rezistența exporturilor chinezești demonstrează cât de importante rămân multe dintre produsele sale, chiar și după aplicarea taxelor americane de 55%. În fiecare zi, mărfuri în valoare de aproximativ un miliard de dolari traversează Pacificul din China către SUA, suma crescând în septembrie față de august, anunță Bloomberg.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu propulsie nucleară. Ce poate să facă „Burevestnik” # Digi24.ro
Rusia a efectuat un test al unei noi rachete de croazieră, capabilă să transporte focoase nucleare și propulsată nuclear, numită „Burevestnik”, a anunțat generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, într-un raport prezentat președintelui rus Vladimir Putin și făcut public duminică, relatează Reuters.
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor pentru funcția de primar general # Digi24.ro
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt favoriții bucureștenilor pentru alegerile din Capitală, la o distanță de doar 2 procente, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Cei doi primari de sector sunt urmați de Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, cu 18%, respectiv 16% procente.
Un bloc de 16 etaje, lovit de drone rusești într-un cartier din Kiev. Trei oameni au murit, alți zeci au fost răniți # Digi24.ro
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi zeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează Reuters.
Distrigaz a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță, potrivit unui comunicat al companiei. Gazele au fost închise în zona apropiată exploziei imediat după producerea tragediei.
SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e implicat direct în dezvoltarea proiectului. Ce este „Golden Fleet” # Digi24.ro
Donald Trump a dat startul creării unor noi generații de nave de război, pe care marina americană le numește „Flota de Aur”, potrivit RBC Ukraine, care citează The Wall Street Journal. Planul președintelui american ar fi construirea de nave de luptă mari, echipate cu rachete hipersonice și o nouă clasă de corvete pentru a contracara China.
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Milioane de euro sunt în joc la 6/49 și la Joker # Digi24.ro
Duminică, 26 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
Donald Trump a dansat la sosirea pe aeroportul din Kuala Lumpur, în Malaysia. Care e agenda președintelui SUA în Asia # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, la Kuala Lumpur, în Malaysia, prima etapă a călătoriei sale în Asia. Va participa la summitul ASEAN - al Națiunilor din Asia de Sud-Est, o reuniune pe care a ignorat-o în repetate rânduri în timpul primului său mandat, în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia.
Cheia fericirii la job: munca de acasă. Ce arată cel mai nou studiu despre joburile remote. „E nevoie de disciplină” # Digi24.ro
Munca de acasă crește bunăstarea angajaților și nu afectează performanța sau munca în echipă. Sunt datele unui studiu realizat pe parcursul a patru ani. Angajații care si-au mutat biroul acasă dorm mai mult, mănâncă mai bine și își gestionează mai eficient timpul. Statisticile arată că puțin peste un procent dintre angajații români muncesc de acasă. Nu e pentru toata lumea pentru că, dincolo de avantaje, implică extrem de multă disciplină, spun cei care lucrează remote.
„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii britanici spun că industria locală e în colaps din cauza concurenței UE # Digi24.ro
Industria pescuitului din Marea Britanie se află în declin. Un număr tot mai mare de pescari spun că sunt deziluzionați și că simt că au fost „trădați” de către guvernele succesive, după ce acestea și-au asigurat votul pentru Brexit. Oamenii afirmă că muncesc chiar și câte 14 ore pe zi, fără a se alege cu mare lucru, concurând în același timp cu navele mari ale UE, care, spun ei, le distrug echipamentul, se arată într-un reportaj The Independent.
Un aerodrom misterios a apărut pe o insulă pustie din Marea Roșie. Ce rol are rețeaua tot mai mare de baze militare offshore din Yemen # Digi24.ro
Imagini din satelit au dezvăluit construcția unui nou aerodrom pe o insulă pustie din Marea Roșie, în apropiere de coasta Yemenului. Proiectul ar putea face parte dintr-o rețea tot mai mare de baze militare offshore controlate de coaliția care luptă contra rebelilor Houthi susținuți de Iran.
Asteroid descoperit în apropierea Pământului, „ascuns” de strălucirea Soarelui. „Cei mai periculoși sunt și cei mai greu de detectat” # Digi24.ro
Un cercetător de la Institutul Carnegie pentru Știință a descoperit un nou asteroid în vecinătatea Terrei. Numele său este 2025 SC79 și este cel mai nou membru al grupului de asteroizi Atira. Aceștia sunt asteroizi apropiați de Pământ, cu orbite situate în întregime în interiorul orbitei terestre. Deși este mic în comparație cu Chicxulub, care a dus la dispariția dinozaurilor, un asteroid de această dimensiune ar avea un impact catastrofal la scară continentală. În funcție de locul în care ar ateriza, ar putea ucide miliarde de oameni și de animale, potrivit Science Alert.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 2025: De ce este interzis să muncești pe 26 octombrie. Explicațiile preotului # Digi24.ro
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut și sub numele de Sfântul Dumitru, este celebrat anual de biserica ortodoxă la data de 26 octombrie. Recunoscut drept ocrotitor al orașului Tesalonic, al tinerilor, al soldaților și al celor aflați în suferință, el rămâne unul dintre cei mai cinstiți sfinți.
Concurs de amenajări interioare la cămin. Cum arată camerele care le-ar putea aduce studenților cazare gratuită timp de un an # Digi24.ro
Concurs de amenajări interioare pentru cazare gratuită în cămin. Universitatea Tehnică din Iași oferă cazare de până la un an pentru cele mai frumoase camere din campus. Studenții își exersează creativitatea, locuiesc într-un ambient plăcut și fac, totodată, și economie. Peste 25 de camere sunt înscrise în competiție. Câștigătorii vor fi aleși de o comisie, dar contează și votul colegilor din campus.
Sfințirea Catedralei Naționale: drumul de la deziderat la cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Digi24.ro
Credincioșii din România, dar și din întreaga lume urmăresc astăzi sfințirea picturii Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Sfântul lăcaș este un vis al mirenilor din țara noastră devenit realitate. Astăzi românii se pot mândri cu această construcție menită să aducă unitate națională și să reamintească despre jertfa tuturor românilor care au luptat patrie. Discuțiile despre un astfel de edificiu au fost, însă, încă din vremurile în care România ieșea învingătoare în Războiul de Independență. Digi24.ro trece în revistă principalele momente care au dus la apariția simbolului.
Arnord Schwarzenegger a debutat în filmul care l-a făcut o celebritate globală. „The Terminator”, în regia lui James Cameron, s-a lansat pe marile ecrane.
S-a aflat cine e „prietenul” anonim al lui Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata SUA # Digi24.ro
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump, potrivit Fox News.
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora cu 10% tarifele aplicate Canadei, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987, relatează CNN, portivit News.ro.
Mărturiile a doi ruși care luptă împotriva propriei țări: „Putin nu a distrus doar Ucraina, ci și țara mea” # Digi24.ro
Lazzy și Ceasar sunt doi ruși care au ajuns să îndrepte armele împotriva propriei țări. „Să lucrezi ca agent pentru Ucraina și să ataci căile ferate rusești a fost destul de ușor”, a spus Lazzy, conform Independent.
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro # Digi24.ro
O pictură, cumpărată în urmă cu doi ani pentru 170 de euro, a fost vândută la licitație pentru suma 52.000 de euro, după ce a fost identificată drept lucrarea pierdută „Vecchio Sultano” (Vechiul sultan), realizată de celebrul artist suprarealist, scrie The Guardian.
Donald Trump, avertisment pentru Hamas: „Celelalte țări implicate în acest mare proces de pace vor lua măsuri” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a susținut că gruparea islamistă palestiniană Hamas trebuie să reia „rapid” predarea cadavrelor ostaticilor decedați către Israel, altfel va începe să suporte consecințele, relatează Times of Israel.
A murit June Lockhart, celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space”. Actrița avea 100 de ani # Digi24.ro
June Lockhart, o actriță celebră în anii 1950 și 1960, cunoscută în special pentru rolurile din „Lost in space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a murit din cauze naturale pe 23 octombrie în Santa Monica, California, informează Variety. Actrița avea 100 de ani.
