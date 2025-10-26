Donald Trump, încrezător că SUA și China vor ajunge la un consens în negocierile comerciale
Adevarul.ro, 26 octombrie 2025 17:45
Președintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că va ajunge la un acord comercial cu liderul chinez Xi Jinping, după ce echipele economice ale celor două țări au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul negocierilor care s-au încheiat duminică la Kuala Lumpur.
• • •
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va fi decorat luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi luni seară pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Palatul Cotroceni.
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost nevoite să sacrifice animalele după descoperirea unor focare de gripă aviară, potrivit Institutului german pentru sănătate animală (FLI). Aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost eliminaţi pentru a preveni răspândirea virusului.
Sfințirea de la Catedralei Mântuirii Neamului, dincolo de curtea lăcașului de cult. „Va fi un punct de reper pentru țară și pentru turiști” | REPORTAJ # Adevarul.ro
Dincolo de zidurile Catedralei Mântuirii Neamului, mii de credincioși s-au adunat să fie parte la momentul istoric. Au urmărit slujba pe ecrane, cu răbdare și smerenie. Unii dintre ei au aflat chiar atunci că cel mai probabil nu vor putea să se închine la Altar până seara.
O educatoare în vârstă de 34 de ani, care predă la o școală din localitatea Drăguțești, județul Gorj, a fost depistată sâmbătă noaptea conducând sub influența alcoolului.
Competiția a fost fondată de legendarul Mihai Leu.
Mașină de poliţie, furată din curtea unui post local din Dolj. Cum a făcut hoțul rost de chei # Adevarul.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie.
Gazetarul Cristian Tudor Popescu explică „la ce e bună Catedrala”: „E o clădire folositoare poporului român” # Adevarul.ro
Deși a criticat deseori alocarea fondurilor pentru Catedrala Națională, gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră acum această clădire unică în lume folositoare poporului român.
O nouă tragedie pe munte, în Făgăraş. Un bărbat a murit după ce a căzut 500 de metri, de pe Vârful Lespezi # Adevarul.ro
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor.
Universitatea Craiova - Metaloglobus, 0-0. Oltenii au ratat șansa de a deveni lideri în clasamentul Superligii # Adevarul.ro
Oltenii lui Mirel Rădoi nu s-au putut impune în fața formației bucureștene.
Explozia din Rahova. Șase persoane din blocul afectat au fost audiate: pe cine dau vina # Adevarul.ro
Au avut loc audieri concomitente la Curtea de Apel București și percheziții informatice la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ancheta exploziei din blocul din Rahova.
SUA adaptează arme hipersonice pentru lansatoare mobile. Ce înseamnă pentru securitatea globală # Adevarul.ro
Compania de apărare Castelion a anunțat vineri că a câștigat contracte pentru integrarea rachetei sale hipersonice de atac „Blackbeard” cu sistemele actuale ale Armatei SUA — primul pas către posibilitatea dislocării acestor arme puternice şi dificil de interceptat la nivel global.
Comisarul european pentru economie, vizită timp de două zile în România. Cu cine are întâlniri programate # Adevarul.ro
Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, vizitează luni și marți România. Se va întâlni cu ministrul Proiectelor Europene, cu ministrul Finanțelor, cu guvernatorul BNR, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Politicieni huiduiți la sfințirea Catedralei Naționale. Susținătorii lui Călin Georgescu au strigat numele fostului candidat la prezidențiale # Adevarul.ro
Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit duminică pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului, imediat după slujba de sfințire.
Poliţiştii bucureşteni fac controale în trafic pentru depistarea persoanei care au tras duminică focuri de armă în Sectorul 6 din Capitală.
De neoprit! Cristiano Ronaldo, victorie meritată cu Al Nassr. Continuă drumul spre borna istorică de 1000 de goluri # Adevarul.ro
Portughezul continuă să facă senzație în Arabia Saudită.
Premierul polonez avertizează că războiul din Ucraina riscă să devină „veșnic” cât timp Putin rămâne la putere # Adevarul.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere.
Care este cea mai bună apărare împotriva plumbului din alimente, potrivit unui toxicolog # Adevarul.ro
Expunerea la plumb a fost asociată cu numeroase efecte negative asupra sănătăţii – de la probleme de dezvoltare, afectarea sistemului nervos şi pierderea auzului la copii, până la hipertensiune arterială, dureri articulare şi probleme de fertilitate la adulţi.
Acuzații de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după ce o pacientă ar fi intrat în comă după o operație ușoară. Cine este medicul care a operat-o # Adevarul.ro
Un chirurg de la Spitalul din Sinaia este acuzat de malpraxis. Este același care, în 2018, a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei fete de 10 ani, pe care o operase.
„Eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii din grădinița lovită de dronă rusă. „Nu a plâns. Doar se uita drept în ochii mei” # Adevarul.ro
Deasupra fumului și a prafului care încă pluteau în aer, generalul ucrainean Oleksandr Volobuiev pășea grăbit, ținând strâns la piept un mic trup învelit în haina lui militară.
Maia Sandu: Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, dar procesul este blocat de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ţara sa este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul este blocat din cauza refuzului Ungariei de a aproba avansarea Ucrainei în acelaşi cadru.
Ziare cu conținut fascist, distribuite în București, în zona Catedralei Naționale. Jandarmii l-au săltat pe bărbatul care le împărțea # Adevarul.ro
Jandarmii au intervenit duminică, pe Calea 13 septembrie, pentru a stopa acțiunea unui bărbat care distribuia cetățenilor ziare cu conținut fascist.
Nicușor Dan, împreună cu familia la slujba de sfințire de la Catedralei Naționale. Cum a atrs atenția fiul cel mic al președintelui # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, duminică, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, Aheea și Antim.
Bilanţ: peste 2.700 de arme deţinute ilegal, confiscate de poliţişti în primele nouă luni ale anului # Adevarul.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului 2025, a anunțat duminică IGPR.
Criză de forță de muncă în Spania: guvernul angajează străini pentru o meserie evitată de localnici # Adevarul.ro
Tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani, iar pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, autoritățile au lansat un program de formare și angajare a migranților în fermele locale.
Un mort și trei răniți într-un accident rutier în județul Harghita. A fost solicitat un elicopter SMURD # Adevarul.ro
O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite şi transportate la spitale, în urma unui accident rutier care s-a produs duminică, în judeţul Harghita, în care au fost implicate două autoturisme.
Salvamontiştii din Sibiu încearcă să recupereze trupurile celor doi turişti morţi în Munții Făgăraş. De unde erau victimele # Adevarul.ro
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă.
Ponta, la masă cu Makaveli și parlamentari plecați din POT, AUR și S.O.S România. Ce planuri ar avea fostul lider PSD # Adevarul.ro
Victor Ponta s-a întâlnit la o gală cu parlamentari plecați din POT, AUR și S.O.S România și cu PSD-iști nemulțumiți, discutând formarea unui nou grup parlamentar.
Sportivă de națională, condamnată la închisoare după ce a recunoscut că a comis fraude bancare. Riscă excluderea de la Jocurile Olimpice # Adevarul.ro
Există riscul ca Julia Simon să nu mai poată participa la viitoarele Jocuri Olimpice.
Șeful spionajului mlitar ucrainen explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei # Adevarul.ro
Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei – care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone – urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), într-un interviu acor
Rușii se învârt în jurul lui Trump. Vor să-l convingă să accepte planul lui Putin. Europa, avertizată să rămână vigilentă # Adevarul.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, le-a transmis aliaților Ucrainei un avertisment ferm: Europa nu-și poate permite să piardă contactul cu Donald Trump, întrucât Moscova încearcă să-l recâștige pe liderul american de partea sa.
Jaful deceniului la Luvru: au fost arestați doi suspecți. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria # Adevarul.ro
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze.
Argentina votează în plină criză economică și pe fondul controverselor privind influența lui Donald Trump # Adevarul.ro
Argentina se află astăzi în fața unui nou test electoral, într-un moment de tensiune economică profundă și instabilitate politică. Președintele Javier Milei, cunoscut pentru ideile sale radical libertariene, își joacă soarta politică la alegerile de duminică, scrie The Guardian.
Riscurile la care se expun cei care iau vitamina D după ureche. Avertismentul unui medic: poate face mai mult rău decât bine # Adevarul.ro
Vitamina D este esențială pentru oase și imunitate, dar supradozarea poate afecta rinichii și inima. Medicii recomandă administrarea numai cu aviz medical, dozarea la copii și adulți și suplimentarea în sezonul rece, completată de alimentație și expunere la soare.
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi 27 de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko.
Forțele ucrainene contraatacă cu succes în regiunea Harkov și continuă să elibereze așezări # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au obținut noi progrese pe frontul din regiunea Harkov, reușind să elibereze mai multe localități în apropiere de Kupiansk, potrivit celui mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.
Infractorii cibernetici folosesc numele OLX România pentru a fura date de pe carduri bancare. Avertismentul DNSC # Adevarul.ro
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX.
Putin se laudă că a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”. „Este o armă cu adevărat unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține” # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a anunțat duminică dimineață că Rusia a efectuat cu succes un test al rachetei intercontinentale de croazieră „Burevestnik”, propulsată nuclear, relatează Moscow Times.
Un sondaj Avangarde arată că 68 % din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul și intenția de vot la alegerile din 7 decembrie.
Rihanna a pierdut peste 36 de milioane de dolari în urma prăbușirii imperiului său de modă de lux. Artista lansase o marcă de îmbrăcăminte, Fenty, în colaborare cu Louis Vuitton și compania-mamă a acesteia, LVMH. Proiectul, la care cântăreaţa era acţionar majoritar, cu, 49,99%, a fost închis din cau
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 26 octombrie 2025 FNT 2025. Te privește! # Adevarul.ro
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti, între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
Extrageri loto, duminică 26 octombrie. Report de peste 8 milioane de euro la 6/49, categoria I # Adevarul.ro
Duminică, 26 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
Cine este „prietenul anonim” al lui Donald Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata # Adevarul.ro
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat.
Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur, înainte de semnarea acordului de pace dintre Cambodgia și Thailanda # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a ajuns duminică la Kuala Lumpur, unde a fost întâmpinat cu dansuri tradiționale – și a ales să se alăture dansatorilor pe aeroport. Vizita marchează începutul turneului său în Asia, iar în cadrul summitului ASEAN.
Donald Trump a anunțat că va majora tarifele vamale aplicate Canadei cu 10%. „A fost prinsă în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Reagan.
Cristi Chivu împlinește 45 de ani. Antrenorul celor de la Inter Milano are Italia la picioare. Palmares impresionant # Adevarul.ro
Cel mai titrat antrenor român din ultima vreme a atins performanțe notabile în Serie A, de-a lungul anilor.
Ortodocșii îl prăznuiesc duminică pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Obiceiuri și superstiții # Adevarul.ro
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit duminică de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama.
CFR Cluj se îndreaptă cu pași mari spre retrogradare: „La anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața” # Adevarul.ro
Ardelenii au fost umiliți de către Farul Constanța, scor final 0-2, în cadrul etapei #14 din campionatul intern.
Adevărata problemă pentru Ilie Bolojan nu este PSD sau AUR, ci „dictatura” magistraţilor # Adevarul.ro
Casta magistraţilor a ajuns stat în stat. Cele două puteri ale statului, legislativă şi executivă sunt blocate de puterea judecatoaresca, care a instaurat un fel de „dictatură” în România.
Solicitant de azil în Marea Britanie, eliberat din greşeală din închisoare. El ispășea o pedeapsă pentru agresiune sexuală # Adevarul.ro
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare, relatează AP.
