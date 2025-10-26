Andrei Bănuță s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat și a plecat... la nunta fostei! Fanii i-au urat "Baftă!"

22:20

Cristina Cioran are doi copii, pe Ema, de patru ani, și pe Max, de doar opt luni. Vedeta a recunoscut în trecut că viața de mamă nu este neapărat ușoară, dar este împlinită că are doi copii. Cristina Cioran a fost criticată de urmăritori pe motiv că nu ar mai avea răbdare cu cei mici, la 48 de ani.