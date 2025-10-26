Andrei Bănuță s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat și a plecat... la nunta fostei! Fanii i-au urat "Baftă!"
SpyNews, 26 octombrie 2025 17:50
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat la costum și a pornit spre un eveniment la care nu te-ai fi așteptat să afli că va merge! Cântărețul va fi prezent la nunta fostei sale iubite! Fanii l-au încurajat spunându-i că îi urează "Mult noroc".
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
17:50
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat și a plecat... la nunta fostei! Fanii i-au urat "Baftă!" # SpyNews
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat la costum și a pornit spre un eveniment la care nu te-ai fi așteptat să afli că va merge! Cântărețul va fi prezent la nunta fostei sale iubite! Fanii l-au încurajat spunându-i că îi urează "Mult noroc".
Acum o oră
17:10
Influenceriță bătută pe stradă fără niciun motiv. A fost lovită în față în repetate rânduri de un străin # SpyNews
O influenceriță a trecut prin momente de coșmar, recent. Tânăra a relatat întreaga întâmplare și a explicat că a fost lovită în față de un bărbat necunoscut, în plină zi. Atenție, imagini care te pot afecta emoțional!
Acum 2 ore
16:30
Doi bărbați au fost arestați pentru „jaful secolului” de la Luvru! Au lăsat peste 150 de urme ADN și amprente. Ce naționalitate au # SpyNews
Autoritățile franceze au arestat doi bărbați în cadrul anchetei legate de celebrul jaful de 78 de milioane de lire sterline de la Muzeul Luvru. Cei doi suspecți sunt cercetați pentru implicarea în furtul spectaculos de opere de artă.
16:30
Victoria Beckham, mărturisiri dureroase despre copilăria sa. Soția lui David Beckham suferă de discalculie # SpyNews
Victoria Beckham a vorbit deschis despre traumele prin care a trecut în perioada copilăriei sale. Soția lui David Beckham a recunoscut că suferă de discalculie și nu i-a fost deloc ușor, mai ales când era elevă. Iată ce dezvăluiri dureroase a făcut!
Acum 4 ore
15:50
Philipp Plein, mesaj emoționant despre copiii săi în plin scandal cu fosta iubită: "Construiesc ceva sacru, ceva etern" # SpyNews
În mijlocul scandalului cu fosta iubită, Philipp Plein a ales să transmită un mesaj profund despre copiii săi. Cu această ocazie, designerul a arătat o latură sensibilă a lui.
15:20
Focuri de armă în sectorul 6 din București! Poliția e în alertă! Un autoturism a fost găsit avariat # SpyNews
Momente de panică în Sectorul 6 al Capitalei în această după amiază, 26 octombrie. Au fost auzite mai multe focuri de armă! Poliția a fost alertată imediat și a intervenit la fața locului. Un autoturism a fost găsit avariat.
14:20
Incident la sfințirea Catedralei Naționale! Un bărbat a fost reținut de jandarmi pentru distribuirea de ziare cu mesaje fasciste # SpyNews
Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Naționale! Un bărbat a fost reținut de jandarmi după ce a fost surprins împărțind ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă în apropierea lăcașului de cult.
14:10
Cântăreața Amme și-a îngrijorat recent fanii după ce a fost surprinsă cu perfuzia la mână. Artista a povestit ce i s-a întâmplat, oferind detalii despre starea ei.
Acum 6 ore
13:50
Ce apartament poți închiria cu 3.100 dolari pe lună în New York. Partea bună: are totuși baie! # SpyNews
Cu 3.100 de dolari pe lună, opțiunile pentru închirierea unui apartament în New York sunt destul de limitate. Spațiile sunt foarte compacte, însă vestea bună este că apartamentul prezentat mai jos are totuși baie proprie.
13:10
Hilary Duff, ironizată de fani! Diva a început să plângă după ce a vărsat cafea pe geanta ei de la un brand de lux # SpyNews
Hilary Duff a izbucnit în lacrimi după ce a vărsat cafea pe geanta ei Balenciaga, un accesoriu de lux. Incidentul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unde fanii nu au ezitat să o ironizeze.
12:20
El este Sebastian, pompierul care în timpul liber a salvat viața unui vecin! Bărbatul căzuse în fântână și intrase în stop cardio-respirator | FOTO # SpyNews
Pompierul Sebastian, erou în tmpul liber! Bărbatul a dat dovadă de curaj și profesionalism, salvând viața unui vecin care căzuse într-o fântână și intrase în stop cardio-respirator. Sebastian a intervenit rapid și a reușit să salveze o viață.
Acum 8 ore
11:20
Diseară, de la 20.00, la Asia Express – Drumul Eroilor: Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam! # SpyNews
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
11:10
Gabriela Cristea își sărbătorește ziua de naștere! Vedeta împlinește 51 de ani: "Îmi doresc..." | FOTO # SpyNews
Gabriela Cristea își sărbătorește astăzi, 26 octombrie, ziua de naștere. Vedeta împlinește 51 de ani plini de realizări și momente speciale, și a împărtășit cu fanii ei un mesaj emoționant. Ce își mai dorețte de la viață.
10:30
Sfințirea Catedralei Naționale, un moment istoric, are loc astăzi! Președintele României, Nicușor Dan, participă la ceremonie # SpyNews
Astăzi, 26 octombrie, în România are loc un moment istoric: sfințirea Catedralei Naționale. Evenimentul de amploare adună mii de credincioși și oficialități, iar printre participanți se numără și Președintele României, Nicușor Dan, care a ajuns deja la Catedrala Națională și va fi prezent la ceremonia solemnă care va începe la ora 10:30.
Acum 12 ore
10:00
Uraganul Melissa lovește Jamaica, aducând inundații catastrofale și valuri de furtună. Fenomenul s-a intensificat rapid și a ajuns la categoria 3 din 5 # SpyNews
Uraganul Melissa, care s-a intensificat rapid și a ajuns la categoria 3 din 5, amenință cu inundații puternice Jamaica și Haiti. Se preconizează că fenomenul se va intensifica și mai mult, devenind un uragan catastrofal major atunci când va ajunge în Jamaica.
09:30
O femeie a ascultat sfaturile oferite de ChatGPT și și-a schimbat viața. A renunțat la SUA și s-a mutat în Franța, așa cum i-a propus inteligența artificială # SpyNews
O femeie a avut 100% încredere în ChatGPT și a luat o decizie curajoasă după ce a ascultat sfaturile inteligenței artificiale. A renunțat la viața din Statele Unite și s-a mutat în Franța, acolo unde a început un nou capitol al vieții.
Acum 24 ore
23:40
Giulia Anghelescu a trecut prin momente de coșmar! S-au detectat scurgeri de gaze în complexul în care locuiește # SpyNews
Giulia Anghelescu a tras o sperietură de proporții atunci când a aflat că s-au detectat scurgeri de gaze în complexul în care locuiește. Autoritățile au intervenit rapid în zonă. Iată care este situația acum!
23:00
Anastasia Soare a mărturisit că momentul în care a ajuns în emisiunea lui Oprah Winfrey a fost "momentul ei de Oscar". Iată cum s-a întâmplat ca regina sprâncenelor să-i modeleze sprâncenele celebrei prezentatoare!
22:20
S-a întors din America și îngheață de frig în casă! Saveta Bogdan trăieşte un coşmar noapte de noapte: ”N-am căldură, n-am apă caldă, e îngrozitor” # SpyNews
Întoarsă din America, după patru luni, Saveta Bogdan a avut un șoc la venirea în România. Cântăreața e nevoită să doarmă pe frig în propriul apartament și să se spele cu apă rece. Artista povestește că trebuie să se înfofolească în haine groase chiar și pe timpul nopții pentru a nu îngheța.
22:20
„Justițiarul de Berceni”, bun de plată! Fostul prieten l-a spulberat, în instanță | Ce sumă trebuie să achite! # SpyNews
Un polițist care, din prieten, i-a devenit dușman „Justițiarului de Berceni”, l-a dat în judecată pe acesta, pentru calomnie, iar zilele trecute l-a făcut K.O. în instanță.
22:20
Povestea incredibilă a icoanei Sfântului Dimitrie Basarabov! O capodoperă regăsită! Cum a ajuns în mâinile celui care o căuta de un an de zile # SpyNews
În patrimoniul spiritual românesc, icoanele nu sunt doar obiecte de cult, ci cronici vizuale ale credinței și identității. O astfel de mărturie excepțională este icoana „Sfântul Dimitrie Basarabov”, realizată în jurul anului 1775, o piesă unică în România, de o frumusețe rară, îmbrăcată în ferecătură de argint aurit.
22:20
S-a ospătat și... a plecat! Ce gest nepoliticos a făcut de Cornelia Rednic! Cum a fost surprinsă cântăreața | PAPARAZZI # SpyNews
„Pune-te masă, ia-te masă”... singură, căci protagonista noastră nu are de gând. Era o vorbă: „nu ești tu, când ți-e foame”...eh, totuși, bunele maniere ar trebui să revină după ce îți „potolești” stomacul.
22:20
Nu s-a putut abține! Elias Flexxx nu-și ține mâinile acasă, nici măcar în public. Ce i-a făcut iubitei de față cu lumea # SpyNews
„Arde, uite cum arde”, spune o piesă românească. Elias Flexxx, „învățătorul financiar” de pe TikTok, nu își poate controla instinctele animalice, nici măcar în public. Fiul lui Adrian Thiess, un consultat politic din România, a fost surprins destul de „înfierbântat”.
22:00
Cum a reușit, de fapt, Anastasia Soare să își construiască o carieră de succes. Regina sprâncenelor, mărturisiri neștiute despre familia ei # SpyNews
Anastasia Soare a vorbit deschis despre cheia succesului, în cadrul emisiunii Conturul unui vis de la Antena 3 CNN. Regina sprâncenelor a dezvăluit detalii neștiute despre familia ei. Cine a ajutat-o să devină cea mai cunoscută româncă din Statele Unite.
21:10
Sfârșit tragic pentru doi turiști! Au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă, în Munții Făgăraș. Trupurile neînsuflețite nu au fost recuperate din cauza vremii # SpyNews
Tragedie de proporții în Munții Făgăraș! Doi turiști au murit după ce s-au rostogolit sute de metri pe o pantă. Cadavrele acestora nu au putut fi recuperate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
21:00
Ioana Grama și-a încheiat vacanța din Dubai, iar acum s-a reîntors acasă la fiica ei, Ayana. Influencerița a avut parte de o surpriză atunci când a ajuns în fața ușii apartamentului în care locuiește. Micuța și-a emoționat profund mama.
20:10
Cum le-a răspuns Bogdan de la Ploiești celor care l-au acuzat că încearcă să-și promoveze piesa. A vorbit despre certurile cu Cristina Pucean: "Tot ce contează..." # SpyNews
Bogdan de la Ploiești pare că suferă cumplit după Cristina Pucean. Cu toate acestea, internauții l-au pus la zid, acuzându-l că încearcă o strategie de marketing pentru a-și promova o piesă. Iată ce răspuns le-a oferit acestora!
19:40
După noile scurgeri de gaze din cartierul Rahova, se reia alimentarea! Echipele Distrigaz, la fața locului # SpyNews
După ce au fost detectate noi scurgeri de gaze în zona exploziei din cartierul Rahova, acum, se reia alimentarea. La momentul actual, echipele Distrigaz se află la fața locului, acolo unde încearcă să rezolve problema.
19:20
Dorian Popa se pregătește intens pentru Halloween! S-a costumat și s-a fotografiat într-un bolid. Vloggerul, de nerecunoscut | FOTO # SpyNews
Majoritatea vedetelor așteaptă cu nerăbdare Halloween-ul. Este și cazul artistului Dorian Popa, care deja și-a arătat prima transformare. Acesta s-a costumat într-un personaj reinventat și s-a filmat la volanul unei mașini de lux!
18:40
Atenție! Trecem la ora de iarnă, în această noapte. Cum ne poate afecta schimbarea ceasului # SpyNews
În aceasta noapte se va schimba ceasul, ceea ce înseamnă că trecem la ora de iarnă. Pe lângă faptul că vom dormi mai mult cu o oră, această perioadă ne poate afecta într-un fel sau altul. Iată ce efecte poate avea schimbarea orei asupra noastră!
Ieri
18:00
Văru' Săndel, mărturisiri emoționante despre momentul în care și-a condus fiica spre altar: "Parcă nu mi-a convenit..." # SpyNews
Văru' Săndel a vorbit despre cât de greu a fost să se despartă de fiica sa. Cântărețul a făcut mărturisiri emoționante despre momentul în care și-a văzut fata îmbrăcâtă în rochie de mireasă. A trecut un an de la nuntă!
17:40
Poate şi singură! O starletă de la noi, în ipostaze neaşteptate! Cum arată fără pic de machiaj # SpyNews
O starletă de la noi a fost surprinsă de paparazzi Spynews în ipostaze neașteptate. Bonus a fost faptul că era nemachiată, așa cum rar o poți vedea. Iată despre cine este vorba!
16:50
Când au realizat Dana Nălbaru și Dragoș Bucur că vor să locuiască la țară. Cei doi au renunțat la viața de oraș în urmă cu un an jumate # SpyNews
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au povestit despre decizia lor de a locui la țară. Cei doi au renunțat la viața de oraș în urmă cu un an și jumătate, iar acum au explicat în detaliu ce i-a determinat să ia această decizie.
16:00
Imagini șocante au fost surprinse în centrul Bucureștiului, acolo unde un piton a evadat și a fost găsit aproape de Catedrala Neamului. Incidentul a stârnit panică printre trecători, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a captura reptila.
15:00
Noi scurgeri de gaz în zona exploziei din Rahova. Alimentarea trebuia repornită, însă a fost pus, din nou, sigiliu # SpyNews
Noi scurgeri de gaz au fost descoperite în zona blocului unde a avut loc explozia din Rahova. Astăzi, 25 octombrie, ar fi trebuit să fie reluată alimentarea, însă a fost pus, din nou, sigiliu.
14:30
Betty Salam a răspuns la întrebarea: ”Ești însărcinată?” Ce spune fiica lui Florin Salam despre a doua sarcină # SpyNews
Betty Salam a clarificat recent zvonurile legate de o posibilă a doua sarcină, răspunzând pe șleau la întrebarea „Ești însărcinată?”. Fiica lui Florin Salam a mărturisit ce părere are despre această etapă din viața sa și ce planuri are pentru viitor.
14:00
Care e starea persoanelor rănite în urma exploziei din cartierul Rahova. Pacientul transferat în Austria ajunge astăzi în România # SpyNews
Noi detalii despre starea răniților după explozia din cartierul Rahova. Pacientul care fusese transferat în Austria pentru tratament specializat revine astăzi, 25 octombrie, în România.
13:20
O parte dintre bunurile lui Felix Baumgartner, scoase la licitație! Ce a decis să vândă familia iubitului Mihaelei Rădulescu # SpyNews
O parte dintre bunurile lui Felix Baumgartner au fost scoase la licitație de familia acestuia. Obiectele ar valora 900.000 de mii de euro. Ce a decis să vândă familia iubitului Mihaelei Rădulescu să scoată la vânzare la trei luni de la moartea acestuia.
12:30
Incendiu puternic la o pensiune din Murighiol, județul Tulcea. Pompierii acționează la fața locului # SpyNews
Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la o pensiune din localitatea Murighiol, județul Tulcea. Flăcările s-au extins rapid, iar echipele de pompieri acționează în aceste momente la fața locului.
12:10
Diddy, la un pas de moarte în spatele gratiilor! A fost în mijlocul unui atac violent în celulă # SpyNews
Rapperul și producătorul american Diddy ar fi fost la un pas de moarte în spatele gratiilor, după ce ar fi fost implicat într-un atac violent în celulă. Potrivit unui prieten apropiat, incidentul ar fi avut loc în timpul unei altercații cu un coleg de detenție, care l-ar fi agresat fizic pe artist.
11:50
Sfârșit tragic pentru un adolescent în vârstă de 15 ani! A murit lovit de tren în timp ce filma un clip pentru rețelele sociale. Imaginile au devenit virale # SpyNews
Sfârșit tragic pentru un adolescent de 15 ani, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren în timp ce încerca să filmeze un clip pentru rețelele sociale, lângă o cale ferată. Imaginile surprinse în momentul tragediei au fost distribuite rapid online și au devenit virale.
10:00
România, zguduită de două cutremure într-o oră în această dimineață, 25 octombrie. Ce magnitudine au înregistrat seismele # SpyNews
România a fost zguduită în această dimineață, 25 octombrie, de două cutremure consecutive produse într-un interval de 60 de minute. Potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), primul seism a avut loc în cursul dimineții, urmat la scurt timp de un al doilea.
24 octombrie 2025
23:10
Sezonul Scorpionului a început. Zodiile care vor trece prin transformări majore până pe 22 noiembrie # SpyNews
Sezonul Scorpionului a început pe 23 octombrie și se termină pe 22 noiembrie. În următoarele săptămâni, pot să iasă la iveală adevăruri ascunse. Este o perioadă plină de transformări, unele dintre ele radicale.
22:20
Despărțiți sau împreună? Laurette, declarații controversate despre relația cu iubitul ei, Magaye Gueye. Ce decizie a luat bruneta # SpyNews
Laurette și iubitul ei, fotbalistul Magaye Gueye, sunt împreună de patru ani, însă povestea lor de dragoste a fost întotdeauna tumultoasă: ba se despart, ba se împacă. În prezent, nimeni nu mai știe exact cum stau lucrurile între cei doi. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Laurette ne-a dezvăluit ce decizie a luat în privința vieții sale sentimentale.
22:20
Imagini rare cu Gheorghe Gheorghiu! Unde a fost surprins artistul şi în compania cui | PAPARAZZI # SpyNews
Dacă pe scenă înduioșează inimile doamnelor și domnișoarelor cu piese precum ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, în viața de zi cu zi Gheorghe Gheorghiu se comportă ca o persoană de rând și trece neobservat! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini rare cu celebrul artist!
22:20
Momente savuroase cu Viorel Teacă, soţia şi copilul! Femeia care îl face fericit pe fostul poliţist a atras toate privirile # SpyNews
Viorel Teacă continuă să își surprindă plăcut fanii! Nu este un secret faptul că fostul polițist a reușit să își creeze o comunitate de oameni care îl apreciază foarte tare pentru modul său de a fi.
22:20
EXCLUSIV | Prietena lui Vlad Pascu, hărțuită în propria casă | A fost emis un ordin de protecție # SpyNews
Rebecca Lăzărescu, prietena lui Vlad Pascu și a lui Tudor Duma, zis Maru, trece printr-o perioadă extrem de dificilă: un invidid de 50 de ani, prieten cu părinții săi, a hărțuit-o până zilele trecute, când a fost emis un ordin de protecție.
22:20
Cristina Cioran a reacționat, după ce a fost criticată că nu mai are răbdare cu doi copii. Vedeta a declarat acum câteva săptămâni că îl vrea și pe al treilea # SpyNews
Cristina Cioran are doi copii, pe Ema, de patru ani, și pe Max, de doar opt luni. Vedeta a recunoscut în trecut că viața de mamă nu este neapărat ușoară, dar este împlinită că are doi copii. Cristina Cioran a fost criticată de urmăritori pe motiv că nu ar mai avea răbdare cu cei mici, la 48 de ani.
21:40
O altă mamă care a născut la spitalul unde a murit Mădălina, la un pas de tragedie. Ce a pățit imediat după venirea pe lume a fiicei sale: „Retrăiesc și astăzi momentul” # SpyNews
O altă mamă susține că a trăit momente de coșmar în spitalul unde a născut Mădălina, tânăra care a murit, la scurt timp după naștere. Monica a decis să nască în Constanța, deși era din București, în speranța că totul va fi așa cum plănuise. În schimb, a fost la un pas de moarte.
21:00
Mireasa - Capriciile iubirii. Gabriela și Virgil au fost eliminați. Ce regret are fostul concurent: „Nu sunt egoist” # SpyNews
Gabriela și Virgil de la Mireasa au fost eliminați astăzi. În ultima perioadă, Virgil se apropiase mai mult de Ale, dar cei doi nu au ajuns să se cunoască mai bine și nici să formeze un cuplu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.