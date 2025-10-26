Activităţi preventive în şcoli

14:30

Accident de muncă la Roman – un bărbat de 49 de ani și-a pierdut viața marți, 21 octombrie, după ce i s-a făcut rău în timpul programului. Colegii au încercat să-l resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat. A fost sesizată Poliția municipiului Roman La data de 21