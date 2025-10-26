Activităţi preventive în şcoli
Monitorul de Neamț , 26 octombrie 2025 17:50
Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o serie de activități informativ-preventive în unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din municipiile Piatra-Neamț și Roman, precum și în localitatea Sagna. „Aceste activități au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și formarea unui comportament responsabil […] Articolul Activităţi preventive în şcoli apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Municipiul Piatra-Neamț lansează proiectul „Next Generation – vocea tinerilor din Piatra-Neamț”, o inițiativă care, pentru prima dată, plasează tinerii cu vârsta de peste 13 ani în centrul procesului decizional local. Acest proiect reprezintă un angajament real al administrației locale de a asculta, sprijini și integra ideile generației tinere în construirea viitorului orașului. Etapa pilot debutează […] Articolul Next Generation, vocea tinerilor din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului – împlinirea unei vocații spirituale a neamului românesc # Monitorul de Neamț
Pe 26 octombrie 2025, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, se va săvârși sfințirea Catedralei Naționale – Catedrala Mântuirii Neamului, împlinind astfel un vis istoric și o datorie sfântă a întregului popor român. Acest moment nu este doar o împlinire arhitectonică, ci mai ales una duhovnicească, teologică și profetică, pentru că […] Articolul Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului – împlinirea unei vocații spirituale a neamului românesc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Proverbul moștenit din moși-strămoși nu e doar o expresie a înțelepciunii populare, ci ecoul unei istorii dureroase. Un popor obosit de promisiuni și trădări a învățat, în timp, să-și anestezieze durerile prin râs, să transforme tragedia în glumă, să îmbrace suferința în ironie. Așa s-a născut, din neputință și amar, o filozofie a resemnării românești: […] Articolul Despre comedia unei tragedii naționale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Județean a anunțat recent că proiectul „Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț”, finanțat prin PNRR, se află în etapa finală de implementare. Obiectivul este dotarea tuturor celor 4 școli speciale nemțene cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, care să contribuie la crearea unui mediu educațional modern. Valoarea totală a contractului de finanțare […] Articolul Şcoli speciale modernizate, în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
CSM Ceahlăul a suferit o înfrângere dureroasă în deplasare cu Şelimbăr. Scorul partidei disputate sâmbătă 25 octombrie a fost 3-1 pentru gazde, scor ce scuteşte de prea multe comentarii. În condiţiile în care evolua, e drept în deplasare, dar în faţa unei codaşe a clasamentului, Ceahlăul a luat gol încă din minutul 13, marcator Alexandru […] Articolul Ceahlăul – înfrângere dureroasă cu Şelimbăr apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Vernisajul Bienalei de Artă „Lascăr Vorel” are loc pe 26 octombrie 2025 la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
26 octombrie 2025 marchează vernisajul Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel” de la Piatra-Neamț, eveniment ce aduce pe simeze peste 90 de lucrări ale artiștilor contemporani din întreaga țară. Bienala de Artă „Lascăr Vorel”, ediția a XIX-a Complexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XIX-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel” […] Articolul Vernisajul Bienalei de Artă „Lascăr Vorel” are loc pe 26 octombrie 2025 la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
“Puneţi presiune să se facă drumul expres”. Cărui om de afaceri din Neamţ i-a fost adresată solicitarea # Monitorul de Neamț
“Puneţi presiune să se facă drumul expres Piatra-Bacău”, asta i-a solicitat un nemţean omului de afaceri Ioan-Anton Măzărianu, CEO COMES SA. Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat de la omul de afaceri care a pus în aşteptare o investiţie de aproximativ 10 milioane de euro până la realizarea acestui drum: “Da, aşteptăm acest drum expres. Pentru […] Articolul “Puneţi presiune să se facă drumul expres”. Cărui om de afaceri din Neamţ i-a fost adresată solicitarea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Formaţia CSM Ceahlăul este “condamnată” la victorie în partida de sâmbătă, disputată în deplasare în compania CSC 1599 Şelimbăr. Asta dacă mai vrea să aibă vreo şansă la accederea în play-off. Cu atât mai mult cu cât adversarul este unul mai mult decât abordabil. Aflat pe penultima treaptă a clasamentului, cu doar cinci puncte, adunate […] Articolul Ceahlăul – “condamnată” la victorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Notă de autor: Acest text nu este un atac, ci un strigăt al conștiinței. O reacție firească în fața ipocriziei care a devenit regulă de guvernare. Când un popor e mințit ani la rând, adevărul devine o formă de revoltă. Ilie Bolojan spune răspicat: „Nu demisionez. Voi continua lupta cu pensiile speciale.” Dar cu […] Articolul Plecați acasă, nene – ajunge cu minciuna! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa: lemn confiscat și amenzi de 5.000 de lei # Monitorul de Neamț
O acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa a fost organizată pe 23 octombrie de polițiștii Secției Rurale Bicaz, împreună cu specialiștii silvici din cadrul Ocolului Silvic Poiana Teiului. Verificări la două societăți comerciale „La data de 23 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, cu sprijinul organelor silvice din cadrul Ocolului […] Articolul Acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa: lemn confiscat și amenzi de 5.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Femei salvate de pompierii nemțeni în două intervenții succesive la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Femei salvate de pompierii nemțeni, joi după-amiază când echipajele de intervenție din cadrul ISU Neamț au fost chemate să intervină la două apartamente din municipiul Piatra-Neamț, unde persoane vârstnice au avut nevoie urgentă de ajutor medical. Intervenție pe strada Pictor Nicolae Grigorescu: femeie de 68 de ani, găsită căzută în locuință La ora 14:16, pompierii […] Articolul Femei salvate de pompierii nemțeni în două intervenții succesive la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic – o tânără din Roman și un bărbat din Grumăzești, prinși cu permisele suspendate # Monitorul de Neamț
Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic. Doi șoferi din Neamț – o tânără de 22 de ani din Roman și un bărbat de 43 de ani din Grumăzești – sunt cercetați penal după ce au fost prinși conducând deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Tânără din Roman, prinsă cu permisul suspendat […] Articolul Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic – o tânără din Roman și un bărbat din Grumăzești, prinși cu permisele suspendate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Grav accident pe E 85. Au intervenit şi pompierii nemţeni. Şapte persoane implicate, dintre care doi minori # Monitorul de Neamț
Un echipaj de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare din cadrul Detașamentului Roman a intervenit pe E 85, la ieșirea spre județul Iași, în sprijinul colegilor de la ISU Iași la un accident rutier. Comunicatul ISU Iaşi Astăzi, 24 octombrie 2025, în jurul orei 11:45, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași […] Articolul Grav accident pe E 85. Au intervenit şi pompierii nemţeni. Şapte persoane implicate, dintre care doi minori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Corpul neînsufleţit al unui bărbat a fost scos de pompieri din canalul Bistriţei, în zona Hidrocentralei Roznov, vineri, 24 octombrie. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei. “La ora 12:44, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că pe canalul Bistriței, în zona Hidrocentralei Roznov, se observă o persoană. La locul […] Articolul Bărbat înecat în canalul din zona Hidrocentralei Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acoperişul unei gospodării din comuna Podoleni a fost cuprins de flăcări, vineri, 24 octombrie. Proprietara a suferit un atac de panică. “În această dimineață, la ora 10:03, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Podoleni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Fântâna Crucii. La locul solicitării au fost alocate […] Articolul Acoperiş în flăcări. Proprietara a suferit un atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incident rutier pe DN 15B, la Pipirig, provocat de un șofer care, pe fondul consumului de alcool, nu a văzut autobuzul. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu a văzut autobuzul și a intrat în el „La data de 23 octombrie a.c., ora 10.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț […] Articolul Nu a văzut autobuzul și a intrat în el – ce alcoolemie avea șoferul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O ciocnire în lanț, o femeie rănită și trei mașini implicate au fost consecințele unui accident rutier petrecut la Tarcău, provocat de un șofer de 76 de ani care nu a păstrat distanța de siguranță. Nu a păstrat distanța și a provocat o coliziune în lanț „La data de 23 octombrie a.c., ora 11.00, polițiștii […] Articolul Accident la Tarcău: ciocnire în lanț, o femeie rănită și trei mașini implicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un tânăr care a călcat prea tare pedala de acceleraţie într-o curbă a fost victima unui accident rutier, produs vineri, pe un drum comunal din Trifeşti. “La data de 24 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a […] Articolul Vitezoman, victimă într-un accident rutier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pahar roman din sticlă, vechi de două milenii – descoperire arheologică pe autostrada A8, la Târgu Neamț # Monitorul de Neamț
Pahar roman rar, vechi de aproape două milenii, descoperit la Târgu Neamț Descoperire arheologică pe autostrada A8. Arheologii implicați în cercetările de pe tronsonul din apropierea orașului Târgu Neamț au scos la lumină un artefact excepțional – un pahar de sticlă cu decor de tip fagure, datat în secolele II-III după Hristos. Artefact unic pentru […] Articolul Pahar roman din sticlă, vechi de două milenii – descoperire arheologică pe autostrada A8, la Târgu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident mortal la Vad: un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un TIR # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața joi seară, după un accident produs pe DJ 208G, în localitatea Vad Un accident mortal la Vad s-a produs în seara zilei de 23 octombrie, după ce un bărbat de 50 de ani din Dragomirești a fost lovit de un ansamblu de vehicule, pe DJ 208G. Pieton accidentat […] Articolul Accident mortal la Vad: un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un TIR apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Scandal în familie: un bărbat din Războieni a incendiat locuința mamei sale și a fost reținut de polițiști # Monitorul de Neamț
Incident grav în Războieni, unde o dispută familială și alcoolul au dus la un gest extrem, soldat cu pagube materiale și o reținere. Un bărbat din Războieni a incendiat locuința mamei sale, în urma unei certe izbucnite pe fondul consumului de alcool. Polițiștii au intervenit rapid, iar bărbatul a fost reținut și introdus în Centrul […] Articolul Scandal în familie: un bărbat din Războieni a incendiat locuința mamei sale și a fost reținut de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a emis o avertizare privind ofertele denumite generic “Black Friday”. „Fie că se intitulează Cyber Monday, Double Eleven, El Buen Fin sau Black Friday, fenomenul cumpărăturilor este unul global și cel puțin 129 de țări au îmbrățișat evenimentul reducerilor semnificative. Din România până în Statele Unite ale Americii, operatorii economici din întreaga lume au îmbrățișat […] Articolul Avertizare de Black Friday de la Protecţia Consumatorilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a anunţat că finanţarea A7 a fost transferată integral din împrumuturi în granturi. „România a primit aprobarea pentru varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) — un pas important pentru dezvoltarea și modernizarea țării. În total, 21,41 miliarde de euro vor susține transformarea României, dintre care […] Articolul A7 rămâne cu finanțare integrală nerambursabilă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Viitorul CSM Ceahlăul – clarificări din partea fostului finanţator. „Suporter sunt, voi rămâne suporter şi voi ajuta echipa în măsura în care pot” # Monitorul de Neamț
Ioan Anton Măzărianu, CEO COMES SA, a adus recent o serie de clarificări privind relaţia sa cu clubul de fotbal Ceahlăul. El a spus că decizia de a se retrage din postura de unic finanţator rămâne definitivă, însă a lăsat loc de oarece speranţă afirmând că „suporter sunt, voi rămâne suporter şi voi ajuta echipa […] Articolul Viitorul CSM Ceahlăul – clarificări din partea fostului finanţator. „Suporter sunt, voi rămâne suporter şi voi ajuta echipa în măsura în care pot” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open # Monitorul de Neamț
Rezultate de excepție pentru dansatorii Ray’s Dance la competițiile din Craiova și Brno Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open, confirmând încă o dată valoarea tinerilor dansatori pregătiți cu pasiune, muncă și disciplină. Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open Clubul Ray’s Dance […] Articolul Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Poliţiştii locali pietreni anunţă că au început o “vânătoare” de maşini abandonate pe raza municipiului. “Având în vedere faptul că pe raza municipiului Piatra Neamț încă se mai regăsesc autovehicule abandonate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră – Poliția Locală Piatra Neamț au inițiat și organizat mai multe acțiuni de identificare a autovehiculelor abandonate […] Articolul Poliţiştii locali – la vânătoare de maşini abandonate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primarul municipiului Piatra Neamţ anunţă că zilele acestea vor fi asfaltate străzile Biruinţei şi progresului, din Cartierul Mărăţei. „Profităm de vremea bună și continuăm lucrările de asfaltare în oraș — acolo unde știu că le așteptați de mult. Zilele acestea intervenim pe străzile Biruinței și Progresului, în cartierul Mărăței — o zonă care până nu […] Articolul Asfaltări în Mărăţei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A început din nou, ca o rană deschisă în inima țării. Capitala – cândva mândria unui popor care credea în progres, în civilizație și în demnitate – s-a transformat într-un laborator al nepăsării. România lucrului bine făcut se sufocă în gaze, arde pe dinăuntru și sare în aer, după 35 de ani de promisiuni, minciuni […] Articolul România lucrului bine făcut – țara care arde de 35 de ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Avertizare meteo: vânt puternic în Neamț – rafale de peste 100 km/h, anunțate pentru vineri # Monitorul de Neamț
Meteorologii anunță două avertizări succesive de Cod galben de vânt, valabile joi și vineri, ce vizează majoritatea județelor din țară. Avertizare meteo vânt puternic în Neamț: județul se află sub incidența unui Cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru ziua de vineri, 24 octombrie, între orele 10:00 și 21:00. Rafalele de vânt pot […] Articolul Avertizare meteo: vânt puternic în Neamț – rafale de peste 100 km/h, anunțate pentru vineri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Doi șoferi din Piatra-Neamț, cercetați penal: unul prins băut la volan, altul cu numere expirate # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au depistat doi bărbați care conduceau ilegal – unul sub influența alcoolului, celălalt cu plăcuțe provizorii expirate. Doi șoferi din Piatra-Neamț, cercetați penal. Aceștia au fost opriți în trafic de polițiștii din municipiu, în cursul zilei de 22 octombrie. Unul dintre bărbați a fost prins sub influența alcoolului, iar celălalt conducea un […] Articolul Doi șoferi din Piatra-Neamț, cercetați penal: unul prins băut la volan, altul cu numere expirate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Descoperire periculoasă pe un câmp din Neamț: intervenție a pirotehniștilor pentru un obuz de 152 mm # Monitorul de Neamț
Proiectilul de calibru 152 mm provenea din Al Doilea Război Mondial și a fost ridicat în siguranță de echipa ISU Neamț. Descoperire periculoasă pe un câmp din Neamț, după ce un bărbat care efectua lucrări agricole a dat peste un proiectil exploziv de calibru 152 mm, provenit din Al Doilea Război Mondial. Intervenție a echipei […] Articolul Descoperire periculoasă pe un câmp din Neamț: intervenție a pirotehniștilor pentru un obuz de 152 mm apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un singur adăpost antiaerian în Neamț. Șeful Armatei: „Este absolut necesar să revedem acest sistem” # Monitorul de Neamț
Raportul Curții de Conturi arată că județul Neamț se află la coada clasamentului național în privința adăposturilor de protecție civilă, cu un singur spațiu destinat populației în caz de pericol. Un singur adăpost antiaerian în Neamț figurează în evidențele oficiale privind protecția civilă, conform unui raport recent al Curții de Conturi. Situația este semnalată de […] Articolul Un singur adăpost antiaerian în Neamț. Șeful Armatei: „Este absolut necesar să revedem acest sistem” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un accident rutier la Horia, produs pe DN 15D, a dus la rănirea a două femei și a unui copil de 2 ani. Coliziunea dintre două autoturisme a avut loc miercuri după-amiază, în jurul orei 16:00. Două autoturisme s-au ciocnit pe DN 15D „La data de 22 octombrie a.c., ora 16.00, polițiștii din cadrul Poliției […] Articolul Accident rutier la Horia: două mașini s-au ciocnit pe DN 15D, persoane rănite apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Atacatorii falsifică numere de telefon care par aparținând unor instituții publice pentru a obține date personale și financiare. O nouă tentativă de fraudă prin spoofing pune în pericol datele personale ale românilor. Autoritățile avertizează că infractorii digitali falsifică identitatea apelantului, pretinzând că sună din partea Poliției, a băncilor sau a altor instituții oficiale. „Alo? Sunt […] Articolul „Alo? Sunt de la Poliție” – o nouă tentativă de fraudă prin spoofing apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Economia românească pe muchie de cuțit: peste 40% dintre companiile de impact sunt deja în dificultate # Monitorul de Neamț
Companiile mari, deși piloni ai economiei, își mențin activitatea într-un echilibru fragil, bazat tot mai mult pe datorii decât pe profit. Economia românească pe muchie de cuțit, avertizează studiul CITR publicat recent. Profitul net al companiilor mari de impact a scăzut cu 1,6% în 2024, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de […] Articolul Economia românească pe muchie de cuțit: peste 40% dintre companiile de impact sunt deja în dificultate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cum strălucesc metalele prețioase în bani: de la maxime istorice la cea mai mare scădere din ultimul deceniu # Monitorul de Neamț
După o perioadă de recorduri succesive, piața aurului înregistrează o corecție abruptă, în timp ce investitorii marchează profiturile. Cum strălucesc metalele prețioase în bani se vede clar în evoluția de miercuri, 22 octombrie 2025: Banca Națională a României a anunțat un curs al gramului de aur cu 4,64% mai mic față de ziua precedentă, în […] Articolul Cum strălucesc metalele prețioase în bani: de la maxime istorice la cea mai mare scădere din ultimul deceniu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Compania Naţională de Investiţii a răspuns în bătaie de joc la „interpelarea” unui senator de Neamţ. Sorin Lavric întrebase despre criteriile după care au fost alese o serie de proiecte trecute pe linie moartă în judeţ, dacă acestea mai au vreun viitor şi dacă mai sunt şi alte proiecte ce sunt în pericol. Răspunsul CNI […] Articolul CNI răspunde în bătaie de joc la interpelarea unui senator de Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Senatorul de Neamţ Paul Gheorghe „a dat-o” pe Dreptate şi Frăţie. Pleacă adică de la PSD şi merge la partidul proaspăt înfiinţat cu numele menţionat. În spatele căruia s-ar afla Luis Lazarus. Care nici nu confirmă, nici nu infirmă ipoteza. Paul Gheorghe spune despre PDF că este ”o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în […] Articolul Cameleonul de Neamţ. Specie protejată… politic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Comisia Europeană propune 7 măsuri pentru reducerea prețurilor la energie în Europa: taxe mai mici și investiții în rețele # Monitorul de Neamț
Executivul european prezintă un set de acțiuni concrete pentru scăderea costurilor la energie și sprijinirea competitivității economice a statelor membre. Comisia Europeană propune 7 măsuri pentru reducerea prețurilor la energie, vizând atât consumatorii casnici, cât și întreprinderile mici și mijlocii sau marii consumatori industriali. Planul face parte din strategia „Energie Accesibilă” și urmărește diminuarea fiscalității, […] Articolul Comisia Europeană propune 7 măsuri pentru reducerea prețurilor la energie în Europa: taxe mai mici și investiții în rețele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ s-au simţit datori să vină cu o serie de lămuriri și informații suplimentare având în vedere reacțiile generate de lansarea noii aplicații mobile My Town Piatra-Neamț, Aceasta pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra motivelor și beneficiilor care au stat la baza implementării acestei platforme. „Decizia de a adopta o […] Articolul My Town Piatra-Neamț, precizări de la Primărie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Vortexul polar amenință Europa cu o iarnă istorică: frig, ninsori și temperaturi de sub –20°C # Monitorul de Neamț
Specialiștii de la sever-weather.eu avertizează că iarna 2025-2026 ar putea repeta severitatea celei din 1981, una dintre cele mai grele ale secolului trecut. Vortexul polar amenință Europa cu o iarnă istorică, comparabilă cu cea din 1981, avertizează experții meteorologi. Fenomenul atipic, observat deja în stratosferă, ar putea aduce în lunile următoare valuri de aer arctic, […] Articolul Vortexul polar amenință Europa cu o iarnă istorică: frig, ninsori și temperaturi de sub –20°C apare prima dată în Monitorul de Neamț.
COMES SA – prezenţă la cel mai important eveniment internațional dedicat industriei nucleare civile # Monitorul de Neamț
Firma nemţeană COMES SA va fi prezentă la World Nuclear Exhibition (WNE) 2025, cel mai important eveniment internațional dedicat industriei nucleare civile. „Suntem încântați să anunțăm participarea COMES SA, alături de ROMATOM, la World Nuclear Exhibition (WNE) 2025, cel mai important eveniment internațional dedicat industriei nucleare civile! Ne găsiţi la standul României – ROMATOM, numărul […] Articolul COMES SA – prezenţă la cel mai important eveniment internațional dedicat industriei nucleare civile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Medalii și record mondial pentru România la Campionatele Mondiale de Telegrafie Viteză 2025 # Monitorul de Neamț
Sportivii români au cucerit 27 de medalii, inclusiv un record mondial, la competiția de elită desfășurată în Muntenegru. Rezultate excepționale pentru sportivii români la Campionatele Mondiale de Telegrafie Viteză 2025, desfășurate în localitatea Herceg Novi, Muntenegru, între 15 și 19 octombrie. România a obținut 7 medalii de aur, 10 de argint și 10 de bronz, […] Articolul Medalii și record mondial pentru România la Campionatele Mondiale de Telegrafie Viteză 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident de muncă la Roman: un bărbat de 49 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la serviciu # Monitorul de Neamț
Accident de muncă la Roman – un bărbat de 49 de ani și-a pierdut viața marți, 21 octombrie, după ce i s-a făcut rău în timpul programului. Colegii au încercat să-l resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat. A fost sesizată Poliția municipiului Roman La data de 21 […] Articolul Accident de muncă la Roman: un bărbat de 49 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la serviciu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un tânăr angajat al unei societăți comerciale a fost rănit în urma unui accident de muncă, pe un drum forestier din Tazlău Accident de muncă la Tazlău – un tânăr de 25 de ani, din Bicazu Ardelean, a fost rănit marți, 21 octombrie, în timpul serviciului, pe un drum forestier din localitatea Tazlău. Tânărul a […] Articolul Accident de muncă la Tazlău: un tânăr de 25 de ani a ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un incendiu la o casă din Gâdinți a izbucnit marți seară, 21 octombrie, în jurul orei 22:16, pe strada Șesului. Flăcările s-au manifestat în interiorul unei camere, existând pericolul extinderii la întreaga locuință. Intervenția pompierilor de la Roman „La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Gâdinți, Detașamentul de […] Articolul Incendiu la o casă din Gâdinți: o persoană s-a autoevacuat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O automacara a lovit un cap de pod la Slobozia: scurgeri de carburanți și intervenție de urgență # Monitorul de Neamț
Pompierii au acționat pentru limitarea scurgerilor de carburanți după ce o automacara a lovit un cap de pod în Slobozia, orașul Roznov. O automacara a lovit un cap de pod la Slobozia, în orașul Roznov, în această dimineață, în jurul orei 08:50. În urma impactului s-au produs scurgeri de carburanți, fiind necesară intervenția pompierilor și […] Articolul O automacara a lovit un cap de pod la Slobozia: scurgeri de carburanți și intervenție de urgență apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Percheziții la Răucești pentru contrabandă: peste 6.000 de țigarete confiscate de polițiști # Monitorul de Neamț
Acțiune amplă a polițiștilor din Târgu-Neamț pentru combaterea contrabandei cu țigarete Percheziții la Răucești pentru contrabandă au fost desfășurate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, cu sprijinul SICE, SAS și al criminaliștilor, în cadrul unor dosare penale ce vizează încălcarea Codului Fiscal. Patru percheziții la adresele a două persoane din Răucești Potrivit […] Articolul Percheziții la Răucești pentru contrabandă: peste 6.000 de țigarete confiscate de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ameninţările hibride şi Legea apărării naţionale. Un senator de Neamţ îl interpelează pe ministru # Monitorul de Neamț
Senatorul de Neamţ Sorin Lavric îl interpelează pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în chestiunea „ameninţărilor hibride”. Parlamentarul solicită să i se răspundă la următoarele întrebări: Cum definiți sintagma „amenințările hibride” din proiectul legislativ? Care sunt primele cinci amenințări hibride, în ordinea efectelor pe care le-ar putea produce, pe care doriți să le preveniți prin prezentul […] Articolul Ameninţările hibride şi Legea apărării naţionale. Un senator de Neamţ îl interpelează pe ministru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
