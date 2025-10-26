Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”

14:10

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că țara se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Sandu a mai afirmat că Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. „Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune UE. Este un proces meritocratic”, a subliniat ea.