Dennis Man a jucat 71 în Feyenoord – PSV! Ce notă a primit fotbalistul român

22:50

Cristi Chivu a fost întrebat despre schimbul de replici de la distanţă dintre Antonio Conte, antrenorul lui Inter, şi Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter. Campioana Italiei s-a impus cu 3-1 în meciul de pe teren propriu, iar în ciuda jocului modest din repriza a doua al oaspeţilor, Marotta a pus la zid arbitrajul, pentru penalty-ul […] The post Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după schimbul de replici dintre Conte şi Marotta: “Trebuie să evoluăm” appeared first on Antena Sport.