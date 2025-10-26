Jerome Boateng, refuzat de Bayern! Fanii au protestat, iar clubul a rupt orice legătură cu fostul fundaș

12:30

Mi-a plăcut Cristi Chivu sâmbătă seară. Cred că pot spune asta, deși nu mi-a plăcut deloc Inter sâmbătă seară. „Nerazzurrii” au plecat de pe „Diego Maradona” fără niciun punct și cu trei goluri încasate, deși toate datele de dinaintea partidei indicau că starea de spirit la Milano e mult mai bună decât cea de la Napoli, iar asta, în teorie, e un avantaj. Câteodată însă e posibil să fie și o capcană. ...