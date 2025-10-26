Jerome Boateng, refuzat de Bayern! Fanii au protestat, iar clubul a rupt orice legătură cu fostul fundaș
Gazeta Sporturilor, 26 octombrie 2025 18:50
Conducerea lui Bayern Munchen a fost nevoită să renunțe la ideea de a-l readuce pe Jerome Boateng (37 de ani) în cadrul clubului, după ce suporterii au reacționat vehement la adresa sa. Fostul internațional german urma să participe la o perioadă de „internship” în staff-ul tehnic, însă acest plan a fost abandonat în urma presiunii publice. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
19:10
Lui Vinicius Junior nu i-a picat deloc bine decizia lui Xabi Alonso de a-l înlocui în minutul 72 al meciului dintre Real Madrid și Barcelona. Brazilianul a avut o adevărată criză de nervi!Cu 20 de minute rămase din El Clasico, Xabi Alonso a pregătit două schimbări. La margine erau Rodrygo și Dani Carvajal. Carvajal l-a înlocuit pe Valverde, iar al doilea număr afișat cu roșu pe tabelă a fost 7, al lui Vinicius. ...
19:10
AS Roma, în marș spre titlu! „Lupii” lui Gasperini o egalează în clasament pe Napoli după o nouă victorie în deplasare # Gazeta Sporturilor
AS Roma își continuă forma bună din Serie A! Echipa pregătită de Gian Piero Gasperini (67 de ani) a bifat o nouă victorie, 1-0 pe terenul lui Sassuolo, și a urcat pe primul loc al clasamentului, la egalitate cu Napoli, ambele formații având 18 puncte după primele opt etape. ...
19:00
Manchester City, eșec surprinzător în Premier League » S-a mărit distanța până la Arsenal: clasamentul # Gazeta Sporturilor
Manchester City a pierdut cu Aston Villa, scor 0-1, în etapa #9 din Premier League. „Cetățenii” au rămas la 6 puncte în urma liderului Arsenal.City a mers pe Villa Park după 3 victorii la rând în Premier League. Elevii lui Guardiola plecau cu prima șansă, dar au clacat. Nici măcar Haaland, aflat într-o formă de zile mari, nu și-a putut salva echipa. ...
19:00
Clasic controversat » Barcelona a cerut fault la gol, Real Madrid contestă două decizii luate cu VAR # Gazeta Sporturilor
Prima oră din Real Madrid - Barcelona a produs 3 goluri (validate, cel puțin), dar și multe faze controversate, în care fiecare dintre părți s-a simțit dezavantajată de judecata arbitrilor.Primul episod stagional din El Clasico a debordat de tensiune. În prima parte, fiecare dintre combatante s-a simțit nedreptățită de hotărârile brigăzii conduse de Cesar Soto Grado. ...
19:00
Ediția specială GSP Live revine duminică, 26 octombrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și UTA Arad programat de la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 14 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Mihai Răduț, fost fotbalist la FCSB, respectiv pe jurnalistul Ștefan Beldie. ...
Acum o oră
18:50
Ce notă a primit Dennis Man, după ce PSV a egalat-o pe Feyenoord în fruntea clasamentului în Olanda # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) a evoluat duminică după-amiaza vreme de 71 de minute în derby-ul din fruntea clasamentului în Olanda între PSV și Feyenoord, încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea echipei jucătorului român. ...
18:50
Jerome Boateng, refuzat de Bayern! Fanii au protestat, iar clubul a rupt orice legătură cu fostul fundaș # Gazeta Sporturilor
Conducerea lui Bayern Munchen a fost nevoită să renunțe la ideea de a-l readuce pe Jerome Boateng (37 de ani) în cadrul clubului, după ce suporterii au reacționat vehement la adresa sa. Fostul internațional german urma să participe la o perioadă de „internship” în staff-ul tehnic, însă acest plan a fost abandonat în urma presiunii publice. ...
18:40
Jannik Sinner a cucerit al patrulea titlu al sezonului, la Viena, după ce s-a confruntat cu crampe în setul decisiv # Gazeta Sporturilor
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner (24 de ani), a cucerit al patrulea titlu din acest sezon la Viena, în concursul ATP 500, după o finală complicată cu Alexander Zverev (28 de ani, numărul 3 ATP), 3-6, 6-3, 7-5, și după ce s-a confruntat cu crampe în setul decisiv.Jannik Sinner a trecut peste crampe pentru a-și reafirma dominația în turneele indoor, cucerind trofeul în cel de la Viena la capătul unei confruntări aspre, solicitante, cu Alexander Zverev. ...
Acum 2 ore
18:20
Mirel Rădoi, supărat pe toată lumea după egalul de la Metaloglobus: „Nu sunt nebuni... La nivel de club lucrurile nu sunt stabile” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut o conferință de presă după remiza fără goluri de duminică după-amiaza, scor 0-0, cu Metaloglobus, din etapa a 14-a a Superligii, și a abordat mai multe subiecte, vorbind inclusiv despre nemulțumirile pe care le are vizavi de ceea ce se întâmplă la nivel intern în echipă. ...
18:10
Agitație la meciul lui Dennis Man! Derby-ul Feyenoord – PSV, întrerupt din cauza unei urgențe medicale în tribune # Gazeta Sporturilor
Meciul primelor două clasate din Eredivisie, Feyenoord – PSV, a fost întrerupt de două ori în repriza secundă, prima vebnind după o urgență medicală apărută în tribunele stadionului „De Kuip”.În minutul 55, când Feyenoord se pregătea să execute o lovitură liberă, arbitrul Allard Lindhout a fost nevoit să oprească jocul brusc, în urma unei agitații în sectorul suporterilor lui Feyenoord. ...
18:10
„Fără discuții!” » Decizia anunțată de Varga cu privire la antrenor după încă un pas greșit făcut de CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Andrea Mandorlini nu a schimbat fața lui CFR Cluj, ardelenii pierzând cu Farul, 0-2. Deși echipa e în criză și nu se apropie de play-off, Nelu Varga nu se abate de la planul său. Îl așteaptă în continuare pe Dan Petrescu.CFR Cluj este condusă în acest moment de interimarii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, cei care au fost în staff-ul ardelenilor cu Dan Petrescu și Andrea Mandorlini. ...
18:00
Golul fabulos marcat de Mbappe în Real Madrid - Barcelona, anulat: incredibil ce au arătat imaginile # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe a marcat un gol superb pentru Real Madrid în derby-ul cu Barcelona, în minutul 12. Reușita lui din afara careului a fost anulată după intervenția VAR, pentru un ofsaid milimetric.Kylian Mbappe a primit mingea de la Guler, la aproximativ 25 de metri de poarta adversă. Nu a stat pe gânduri și a trimis un șut perfect din voleu, învingându-l pe Szczesny.GALERIE FOTO. ...
17:40
Mihai Teja, după încă o surpriză uriașă reușită de Metaloglobus: „Am avut tot timpul încredere” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a analizat remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în etapa #14 din Superliga.După 2-1 cu FCSB, Metaloglobus a mai reușit o surpriză în Superliga. A scos un punct cu Universitatea Craiova, iar Mihai Teja și-a lăudat elevii, declarând căVIDEO. ...
17:30
Premier GSP revine luni, 27 octombrie, ora 17:00: Daniel Grigore îl va avea alături pe Mihai Mironică, comentator de Premier League. Mihai Mironică este una dintre cele mai cunoscute voci din presa sportivă. Comentator de Premier League la VOYO, editorialist la Gazeta Sporturilor și realizator al emisiunilor GSP Live Special, experimentatul jurnalist va sta de această dată pe scaunul invitatului. ...
Acum 4 ore
17:20
Reacțiile ambelor echipe după ce Gloria Bistrița a produs surpriza în Liga Campionilor, reușind victoria contra lui Esbjerg: „Atacul a bătut apărarea” # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița s-a impus cu 38-35 (19-18) în fața echipei daneze Esbjerg, în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor, iar ambii antrenori au evidențiat evoluția portarului Renata De Arruda, dar și superioritatea atacului în fața apărării.A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Gloria Bistrița, a realizat o surpriză în runda a cincea de meciuri din grupa A. ...
17:10
Marcus Tavernier, 26 de ani, a înscris direct din corner în Bournemouth - Nottingham Forest!Suntem obișnuiți cu golurile din faze fixe în Premier League, mai nou cele după aruncări lungi de la margine, dar astăzi am avut parte de ceva chiar mai special, un „olimpico”, gol direct din corner!Autorul lui a fost Marcus Tavernier, în minutul 25 al meciului dintre Bournemouth și Nottingham Forest. ...
17:00
Accident violent în MotoGP » Pilot în pericol de moarte: a fost transportat imediat la spital, unde va fi supus la mai multe operații # Gazeta Sporturilor
Noah Dettwiler, în vârstă de 20 de ani, se află în stare gravă și este supus mai multor intervenții chirurgicale după accidentul de la GP-ul Malaeziei. Potrivit ziarului german Blick, tatăl pilotului a dezvăluit că fiul său a suferit multiple stopuri cardiace și a pierdut mult sânge.Noah Dettwiler, accident înfiorător la GP-ul Malaeziei Noah Dettwiler se află în stare critică și este supus unor intervenții chirurgicale pentru multiple fracturi. ...
17:00
Pe cine a dat vina Mirel Rădoi după rezultatul rușinos cu Metaloglobus: „Frustrant!” » Ce a spus de Baiaram # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după semieșecul de pe terenul nou-promovatei. Craiova a avut un start foarte bun de campionat, a fost pe primul loc și s-a calificat în grupa principală de Conference League pentru prima dată în istorie, însă în ultimele săptămâni se află într-o ușoară scădere de formă.În viziunea lui Rădoi, jucătorii n-au respectat ceea ce s-a lucrat la antrenamente. ...
16:40
După ce a ratat pe bandă rulantă cu Metaloglobus, Baiaram a lămurit conflictul cu Rădoi: „Am vrut să dau ceasul înapoi” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce Universitatea Craiova a obținut doar o remiză albă la Clinceni în fața celor de la Metaloglobus. în etapa #14 a Superligii. Ștefan Bairam a ratat pe bandă rulantă în remiza cu Metaloglobus, iar la finalul meciului a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu antrenorul Mirel Rădoi înaintea meciului din Conference League cu Noah. ...
16:30
„Joacă, bă, Rădoi, cu echipa bună!” » Scandal după Metaloglobus - Craiova: jucătorii au intrat în gura fanilor # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Scene tensionate după semieșecul oltenilor, au comis-o pe terenul nou-promovatei. Este a doua „victimă” de top pe care o face Metaloglobus, după ce a învins-o pe FCSB în etapa trecută.La Clinceni, Craiova a fost anihilată de tactica echipei lui Mihai Teja, iar fotbaliștii au mers în fața galeriei după fluierul final al lui Mihuleac.Au urmat reproșuri și injurii din partea fanilor echipei care și-a propus câștigarea titlului. ...
16:20
Argint și bronz pentru sabrerii români » Răzvan Ursachi și Matei Cîdu au urcat pe podiumul turneului satelit de la Sofia # Gazeta Sporturilor
Răzvan Ursachi (27 de ani, CS Dinamo) a obținut astăzi medalia de argint la turneul satelit FIE de la Sofia, în vreme ce Matei Cîdu (25 de ani, CSA Steaua) s-a oprit în semifinalele competiției, aducând acasă medalia de bronz. În drumul spre finală, Ursachi, numărul 61 mondial, l-a depășit în primul tur pe compatriotul său Chrisley Tătulescu, cu 15-5. ...
16:10
„Decizie fără precedent” » Echipa lui Laurențiu Reghecampf fuge din calea războiului și se mută în alt campionat # Gazeta Sporturilor
Al Hilal Omdurman, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), nu va juca în campionatul din Sudan în stagiunea următoare din cauza războiului civil aflat în desfășurare. Echipa românului a făcut cerere către o altă federație pentru a-și disputa meciurile într-un alt campionat.Federația de Fotbal din Rwanda a aprobat oficial participarea a trei cluburi din Sudan. Este vorba despre Al Hilal Omdurman, Al Merrikh și Ahli Wad Madani. ...
16:10
16:10
16:10
Adi Vasile, după înfrângerea lui CSM București cu Krim în Liga Campionilor: „Îmi asum întreaga responsabilitate” # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CSM București, a pierdut în deplasarea de la Ljubljana în fața lui Krim, 27-31 (11-15), un rezultat neașteptat, slovenele reușind prima lor victorie în grupa B a Ligii Campionilor. Antrenorul Adrian Vasile a spus că își asumă responsabilitatea pentru rezultatul nefavorabil. ...
15:40
Lamine Yamal va cumpăra fosta vilă a lui Pique și Shakira » Suma uriașă pe care o va plăti pentru proprietate # Gazeta Sporturilor
Pe lângă atenția pe care o atrage pe teren, Lamine Yamal (18 ani) stârnește rumoare și în afara lui. Extrema Barcelonei se pregătește să cumpere fosta vilă a lui Pique și Shakira din capitala Cataloniei. ...
15:40
După Napoli - Inter, Cristi Chivu a fost criticat de legendarul Fabio Capello: „În genunchi!” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut pe terenul lui Napoli, scor 1-3, în etapa 8 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) era condusă în minutul 54 cu 2-0, după reușitele lui De Bruyne și McTominay, a redus din diferență prin Calhanoglu, însă n-a fost suficient, iar Anguissa a stabilit scorul final în minutul 67. A doua zi, marele Fabio Capello (79 de ani) a ținut să critice jocul prestat de echipa românului. ...
15:30
Jucătorii de la FCSB suprind după seria de rezultate negative: „Știu că vom fi în play-off” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu și Joyskim Dawa, fotbaliștii de la FCSB, au vorbit înainte de duelul cu UTA Arad din etapa #14 din Superliga despre șansele roș-albaștrilor de a ajunge în play-off.Campioana României a avut parte de un început de sezon dezastruos, dar cu toate acestea fotbaliștii de la FCSB sunt siguri că vor ajunge în play-off la finalul sezonului regular. Momentan echipa condusă de Pintilii și Charalambous este la 6 puncte distanță de zona play-off-ului. ...
Acum 6 ore
15:20
Matthaus îl vede pe puștiul de 17 ani la Mondiale: „Cine reușește la Bayern e de națională!” # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a înscris încă un gol de senzație pentru Bayern, la 3-0 cu Borussia Monchengladbach. Miercuri, puștiul de numai 17 ani marcase împotriva lui FC Bruges (4-0), în Champions League, și fusese desemnat omul meciului. Sâmbătă, Karl a primit o nouă șansă la Bayern, în deplasarea de la Monchengladbach (3-0), și din nou a făcut senzație. ...
15:00
Yannick Alexandrescu, învins în ultimul act al World Tennis Tour Junior Finals de la Chengdu # Gazeta Sporturilor
Jucătorul român Yannick Theodor Alexandrescu (17 ani, favorit 6) a pierdut în finala de la World Tennis Tour Junior Finals, echivalentul Turneului Campionilor din circuitul ATP, cu 2-6, 0-6 în fața germanului Max Schoenhaus, cap de serie 4.Tânărul jucător român Yannick Alexandrescu a disputat la Sichuan International Tennis Center din Chengdu, în China, finala World Tennis Tour Junior Finals, împotriva germanului Max Schoenhaus (18 ani). ...
15:00
Adelina a publicat „singura fotografie făcută anul acesta” cu Cristi Chivu, chiar de ziua antrenorului # Gazeta Sporturilor
Adelina (43 de ani), soția lui Cristi Chivu, a postat un mesaj pe rețelele de socializare de ziua soțului ei.Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, împlinește astăzi 45 de ani. Soția lui s-a folosit de aniversare pentru a transmite un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care subliniază cât de mult muncește tehnicianul român la echipa din Milano. ...
15:00
Benfica, echipa antrenată de Jose Mourinho (62 de ani), a învins-o categoric pe Arouca, scor 5-0, în etapa 9 din campionatul Portugaliei. Este cea mai clară victorie obținută de tehnician din momentul revenirii la Lisabona.Acesta s-a declarat extrem de mulțumit după victoria categorică. ...
14:50
Tensiuni înaintea unui meci din prima ligă » Arbitrul a trimis pe toată lumea la vestiare # Gazeta Sporturilor
Meciul din prima ligă olandeză dintre FC Volendam și Heracles Almelo, încheiat cu victoria gazdelor cu 3-0, a început cu evenimente neplăcute în tribune.Fanii echipei gazdă pregătiseră o coregrafie impresionantă. Ulterior, atmosfera s-a schimbat, iar arbitrul Danny Makkelie s-a simțit nevoit să trimită echipele la vestiare. ...
14:20
Rareș Ilie (22 de ani) a jucat 45 de minute în eșecul echipei sale, Empoli, pe terenul formației Modena, 1-2, meci din Serie B.Presa din Italia nu l-a menajat pe jucătorul aflat pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și cu San Marino.Presa din Italia despre Rareș Ilie: „Dezamăgește”Tânărul jucător român a fost schimbat la pauza meciului jucat de Empoli pe terenului lui Modena. ...
14:10
Rapidistul visează la transfer: „Sper să fac pasul și să joc în acel campionat” # Gazeta Sporturilor
Rapidistul Constantin Grameni (23 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Meciul se joacă luni, 27 octombrie, de la 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Fotbalistul a ajuns la 150 de meciuri în Superliga și a recunoscut că cel mai frumos moment a venit în 2023, atunci când Farul Constanța a câștigat pe teren propriu titlul în fața celor de la FCSB. ...
14:10
Lazio găzduiește pe „Stadio Olimpico” derby-ul cu Juventus, în epilogul etapei 8 din Serie A. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro.Televizare: Prima Sport 2 și Digi Sport 2Live de la ora 21:45 » Lazio - JuventusClick AICI pentru statistici! Lazio - Juventus, echipele probabileLazio (4-3-3): Provedel - Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic - Guendouzi, Cataldi, Basic - Isaksen, Dia, ZaccagniAntrenor: Maurizio SarriJuventus (3-4-2-1): Di Gregorio - ...
13:30
Chelsea a pierdut surprinzător pe teren propriu, în fața lui Sunderland, scor 1-2, după ce o „demontase” pe Ajax în Liga Campionilor (5-1). Chemsdine Talbi i-a stricat complet ziua de sâmbătă lui Enzo Maresca. Golul său din prelungiri (90+3) a consfințit o victorie neașteptată a promovatei Sunderland, fie și măcar pentru că Chelsea venea după 4 victorii consecutive, între care un 2-1 cu Liverpool și spectaculosul 5-1 cu Ajax în Liga Campionilor. ...
13:30
13:30
13:30
13:30
Belinda Bencic, al 10-lea titlu WTA din carieră și o călătorie de pe locul 487 până pe 11 în 2025! # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea elvețiană Belinda Bencic (28 de ani, locul 13 WTA) a cucerit trofeul în turneul WTA 500 de la Tokyo, 6-2, 6-3 în finală cu Linda Noskova (20 de ani, numărul 17 mondial), asigurându-și un salt până pe poziția a 11-a în lume. Ea începuse sezonul pe locul 487, după ce a devenit mamă în 2024. ...
13:30
Acum 8 ore
13:20
Revine după două luni la Rapid + Jucătorul pe care Gâlcă îl vede jucând în Spania: „I s-ar potrivi foarte bine” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în etapa 14 din Superliga. Partida a fost programată luni, 27 octombrie, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Tehnicianul giuleștenilor, formație aflată pe locul 2 în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul Botoșani, a făcut mai multe anunțuri de impact pentru rapidiști. ...
13:00
FCSB s-ar putea despărți în curând de un fotbalist cu nume din lot.În vară, Denis Alibec revenea după 7 ani la FCSB ca să întărească atacul campioanei. Până acum, fotbalistul are un parcurs modest, l-a contrat pe Gigi Becali, s-a certat și cu suporterii, iar indiciile stabilesc că o despărțire rapidă e tot mai probabilă.5 motive pentru care divorțul FCSB-Alibec e pe cale să se întâmple1. Zero goluri. ...
12:50
Timo Huebers (29 de ani), de la FC Koln, și-a sucit genunchiul, sâmbătă, într-un duel pentru balon cu Serhou Guirassy (Dortmund), și acum tremură pentru cariera sa.Accidentul s-a petrecut în minutul 82 al partidei de la Dortmund, dintre Borussia - și FC Koln (1-0). Apărătorul oaspeților a încercat să-l deposedeze pe Serhou Guirassy, punându-i piciorul drept în față, iar guineanul l-a lovit în genunchi, din spate. ...
12:40
Valeriu Iftime, anunț despre transferuri la liderul Botoșani: „Sunt convins că vor fi oferte” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul liderului FC Botoșani, a vorbit despre ce urmează pentru supriza plăcută a acestui tur de campionat.Valeriu Iftime a anunțat faptul că dacă FC Botoșani ăși va menține forma bună, nu va vinde jucători la iarnă pentru a ataca obiective mai importante. De asemenea, patronul de la FC Botoșani a vorbit despre situația financiară a clubului din Moldova. ...
12:30
Arsenal găzduiește derby-ul londonez cu Crystal Palace, în etapa 9 din Premier League. Meciul începe la ora 16:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.„Tunarii” sunt lideri în campionat, cu 19 puncte obținute în primele 8 meciuri, în timp ce „vulturii” ocupă poziția 9, cu 13 puncte. ...
12:30
Mi-a plăcut Cristi Chivu sâmbătă seară. Cred că pot spune asta, deși nu mi-a plăcut deloc Inter sâmbătă seară. „Nerazzurrii” au plecat de pe „Diego Maradona” fără niciun punct și cu trei goluri încasate, deși toate datele de dinaintea partidei indicau că starea de spirit la Milano e mult mai bună decât cea de la Napoli, iar asta, în teorie, e un avantaj. Câteodată însă e posibil să fie și o capcană. ...
12:30
Surpriză » Jugurtha Hamroun a numit echipele care se bat la titlu în Superliga: „Greu! Aoleu” # Gazeta Sporturilor
Algerianul Jugurtha Hamroun (36 de ani), fostul mijlocaș stânga de la FCSB din perioada 2015-2016, a vorbit despre lupta la titlu din Superliga. FC Botoșani este liderul-surpriză, cu 28 de puncte după 13 etape.Echipa antrenată de Leo Grozavu (58 de ani) este urmată de Rapid, care are același număr de puncte, iar podiumul este completat de Universitatea Craiova.Dinamo, FC Argeș și Oțelul Galați sunt echipele care completează locurile de play-off. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.