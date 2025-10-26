Ce notă a primit Dennis Man, după ce PSV a egalat-o pe Feyenoord în fruntea clasamentului în Olanda

13:00

FCSB s-ar putea despărți în curând de un fotbalist cu nume din lot.În vară, Denis Alibec revenea după 7 ani la FCSB ca să întărească atacul campioanei. Până acum, fotbalistul are un parcurs modest, l-a contrat pe Gigi Becali, s-a certat și cu suporterii, iar indiciile stabilesc că o despărțire rapidă e tot mai probabilă.5 motive pentru care divorțul FCSB-Alibec e pe cale să se întâmple1. Zero goluri. ...