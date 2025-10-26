Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului
HotNews.ro, 26 octombrie 2025 18:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP. „Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a…
• • •
Acum 5 minute
19:30
FOTO Imaginile din interiorul Catedralei Naționale în timpul slujbei de sfințire. Au fost prezenți 3.000 de invitați # HotNews.ro
Pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, duminică, în prezența patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și a patriarhului ecumenic Bartolomeu al Constantinopolelui. În interior au fost primiți în jur de 3.000 de invitați, iar în…
Acum o oră
18:50
Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP. „Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a…
Acum 2 ore
18:30
Președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei urmează să se întâlnească în cadrul turneului asiatic al liderului american, întâlnire în care urmează să fie discutată soluționarea diferendelor comerciale dintre cele două state. Negociatorii chinezi și…
18:30
REPORTAJ printre credincioșii care au stat toată ziua la porțile Catedralei Naționale: „Cum s-au făcut invitațiile? Eu n-am știut să cer la preotul meu” / „Pentru suflet nu e prea scump” # HotNews.ro
După mai bine de 15 ani de lucrări, Catedrala Națională a fost sfințită duminică, 26 octombrie 2025, într-o slujbă condusă de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Aproximativ 25.000 de oameni au au…
18:00
Bărbat prins de jandarmii bucureşteni împărţind materiale informative cu caracter legionar, în timpul slujbei de sfinţire de la Catedrala Națională # HotNews.ro
Un bărbat surprins duminică de jandarmii bucureşteni în timp ce împărţea oamenilor de pe Calea 13 Septembrie din Capitală materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob a fost dus la Poliţie pentru cercetări, în…
Acum 4 ore
17:30
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei # HotNews.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico, potrivit Reuters și Agerpres. Slovacia…
17:30
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA, preluată…
17:20
Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează News.ro. Bucureştenii au avut prima şansă de gol a…
17:10
O mașină de poliție a fost furată din curtea secției. Hoțul s-a plimbat cu ea peste 20 de km # HotNews.ro
Un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, judeţul Olt, a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine…
16:50
Cinci motive serioase care îi țin pe cumpărători departe de mașinile electrice și cinci avantaje care le pot schimba decizia. „Mobilitatea electrică nu se vinde cu idealuri, ci cu prețuri!” # HotNews.ro
Europenii nu sunt convinși pe deplin de avantajele mașinilor electrice și au motive temeinice pentru a le refuza pentru moment. Cel mai recent studiu pe tema automobilelor electrice relevă care sunt în acest moment, în…
16:50
Maia Sandu: Trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE, dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina # HotNews.ro
Preşedinta Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul…
16:30
Criza politică din Kosovo ia amploare. Parlamentul constituit după mai bine de 50 încercări respinge candidatul pentru funcția de premier # HotNews.ro
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din blocajul politic rezultat după scrutinul neconcludent din februarie, transmite Reuters,…
16:20
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii…
16:10
Încă un bărbat și-a pierdut viața în Munții Făgăraș. 18 salvamontiști încearcă să recupereze trupul # HotNews.ro
Salvamont Argeș încearcă să recupereze trupul unui bărbat care și-a pierdut viața în Munții Făgăraș, după ce a căzut sute de metri de pe Vârful Lespezi. Accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, când în urma…
15:50
De ce pentru fotbal acceptăm transparența cheltuielilor publice, iar pentru o catedrală nu e valabil? # HotNews.ro
Astăzi este sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, care, în 15 ani a cheltuit peste 315 milioane de euro din bani publici, conform jurnaliștilor de la safielumina.ro. Cat a costat Arena Națională? În jur de de 240 de…
15:40
Focuri de armă în Sectorul 6 din București. O persoană a tras în luneta unei mașini, apoi a fugit. Poliția, în alertă # HotNews.ro
Un individ necunoscut a tras duminică cu o armă de tip airsoft în Sector 6 al Capitalei, a avariat o mașină parcată, după care s-a făcut nevăzut. În zonă se află mai multe echipaje de…
Acum 6 ore
15:30
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală majoră între migranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova şi că…
15:20
O facem cu toții și uneori e molipsitor. De la papagali, pinguini și crocodili. Până de curând, scopul căscatului nu era clar, iar subiectul este încă dezbătut de cercetători și oameni de știință, relatează The…
15:00
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală” # HotNews.ro
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins categoric orice sugestie de a interzice participarea Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să găzduiască următoarea ediție a competiției în 2026, transmite Reuters.…
14:50
La cât va urca deficitul de personal medical / Ce rol poate avea Inteligența Artificială # HotNews.ro
Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2030, la nivel global va exista un deficit de cel puțin zece milioane de oameni care lucrează în domeniul sănătății. Există, însă, modalități prin care criza de…
14:30
Îngerul de 13 metri din Catedrala Națională, unde e și cea mai mare catapeteasmă din lumea. Recordurile și secretele tehnice ale lăcașului astăzi sfințit # HotNews.ro
E plină de recorduri Catedrala Națională, pe care o știm cu toții drept Catedrala Mântuirii Neamului. Catapeteasma, de exemplu, este cea mai mare din lume: are 23,8 pe 17.1 metri. Peste 4 milioane de tessere…
14:30
Argentinienii votează duminică într-un test crucial pentru ultraliberalul Milei / Mari rezultate macroeconomice, dar „el cântă în timp ce oamenii mor de foame” # HotNews.ro
Argentina a început să voteze duminică în cadrul alegerilor legislative în care ultraliberalul Javier Milei își pune în joc capacitatea de a reforma și dereglementa, în cei doi ani rămași din mandatul său prezidențial, o…
13:50
VIDEO Mai mulți politicieni și oficiali, huiduiți la finalul slujbei de sfințire a Catedralei Naționale # HotNews.ro
Mai mulți oficiali și politicieni au fost huiduiți duminică de mai multe persoane dintr-un grup adunat în zona Catedralei Naționale, după ce aceștia au participat la slujba de sfințire e edificiului. Printre oficialii care au…
13:50
Avertismentul premierului polonez: Războiul din Ucraina amenință să devină veșnic dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia # HotNews.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa…
Acum 8 ore
13:20
Mesajul transmis duminică de Kremlin: Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump – Putin # HotNews.ro
Kremlinul a transmis că este greșit să se vorbească despre o anulare a întâlnirii între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trumpa, dăugând că este necesară pregătirea acesteia, potrivit televiziunii de stat Vesti…
13:10
VIDEO Nicușor Dan, împreună cu familia la sfințirea Catedralei Naționale. Cum a atras atenția fiul cel mic al președintelui # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a venit duminică la slujba sfințire a Catedralei Naționale însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, Aheea şi Antim. Familia prezidențială a asistat la slujba de…
12:40
INFORMAȚII Ce se știe la acest moment despre „Pasărea de furtună”, noua rachetă rusească cu propulsie nucleară # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik. Mai jos, ce informații există…
12:20
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a anunțat duminică că își retrage toate forțele din Turcia în nordul Irakului, îndemnând totodată Ankara să ia „fără întârziere” măsuri legale pentru a salva procesul de pace început în…
12:00
Migrantul închis pentru agresiuni sexuale și eliberat din greșeală a fost prins de poliția britanică. Cine este Hadush Kebatu # HotNews.ro
Migrantul solicitant de azil care a fost eliberat din greșeală din închisoarea unde era închis pentru agresiune sexuală a fost găsit în nordul Londrei și reținut în urma unei operațiuni de căutare la scară largă,…
Acum 12 ore
11:30
Bucureştiul a devenit una dintre cele mai calde capitale din Europa. Temperaturile sunt comparabile cu Atena sau Roma # HotNews.ro
Temperatura medie anuală în oraşele României a crescut constant în ultimii patru ani. Bucureștiul, care a depășit de mai multe ori pragul de 40 de grade în timpul verii, a ajuns astăzi una dintre cele…
11:30
Doi bărbați au fost arestați de poliția judiciară franceză în cazul spectaculosului jaf de la Lucru de duminica trecută, potrivit informațiilor obținute de ziarul Le Parisien. Sâmbătă seara a fost declanșată de urgență o operațiune…
11:10
Avertismentul unui medic: Vitamina D este esențială, dar nu trebuie luată în exces. Ce se întâmplă dacă luăm prea multă # HotNews.ro
Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar, dar nivelurile excesive în organism pot duce însă la hipercalcemie, cu efect asupra funcţiei renale şi a funcţiei inimii, a explicat…
10:50
Autoritățile din SUA au luat la întrebări Tesla din cauza sistemului de conducere „Mad Max” # HotNews.ro
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a anunțat că a cerut informații de la Tesla privind noul mod de asistență la conducere denumit „Mad Max”, care funcționează la viteze mai mari decât…
10:30
Băluță și Ciucu, pe primele locuri în ultimul sondaj privind bătălia pentru Primăria Capitalei / Cât au Cătălin Drulă și independenta Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Un sondaj realizat de Avangarde publicat duminică indică o cursă strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit…
10:10
Tragerile LOTO de duminică, 26 octombrie 2025. Report de peste 8,52 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Duminică, 26 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare…
10:00
SuperLiga: Meciul FCSB – UTA se joacă duminică seară. Campioana a câștigat ultimele două meciuri de acasă # HotNews.ro
Meciul FCSB – UTA Arad din SuperLiga va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 20.30, informează Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Roș-albaștrii nu au câștigat primele patru meciuri jucate în campionatul curent pe…
10:00
SuperLiga: Metaloglobus – Universitatea Craiova. Bucureștenii vin cu un moral bun după prima lor victorie, oltenii vor să rămână pe podium # HotNews.ro
Partida FC Metaloglobus București – Universitatea Craiova din SuperLiga se va juca duminică, 26 octombrie – ora 14.00, notează lpf.ro. Metaloglobus este pe ultimul loc în clasament, în timp ce craiovenii sunt pe locul trei,…
09:20
„A House of Dynamite” – Momentul cu chibrituri despre care se spune că a inspirat unul dintre cele mai actuale filme despre un posibil conflict nuclear # HotNews.ro
„Imaginați-vă o cameră inundată cu benzină. Și sunt doi adversari neîmpăcați în acea cameră. Unul are 9.000 de chibrituri. Celălalt are 7.000 de chibrituri. Fiecare e îngrijorat dacă el sau adversarul e cel mai bine…
09:20
VIDEO Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară. Putin: „E un sistem cu adevărat unic” / Ce se știe despre Burevestnik, poreclit de critici „Cernobîlul zburător” # HotNews.ro
Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară și propulsie nucleară, numită Burevestnik, i-a spus șeful armatei ruse președintelui Vladimir Putin în declarații făcute publice duminică, potrivit Reuters. Racheta a parcurs 14.000…
09:10
Victor Ponta, lângă Makaveli la negocierile cu parlamentari care au plecat din partidele POT și SOS. Ce planuri are fostul lider PSD # HotNews.ro
Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, s-a întâlnit, sâmbătă seară, cu mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT și SOS România, dar care între timp au părăsit…
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan vor participa duminică la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale. Mâine seară, președintele îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Mii…
09:00
[P] Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta, promite un spectacol pe cinste # HotNews.ro
Real Madrid o va găzdui pe FC Barcelona, eterna rivală, într-o partidă ce se anunță extrem de spectaculoasă. Real Madrid și FC Barcelona se vor întâlni astăzi, de la ora 17:15, ora României, pe Santiago…
08:50
Catedrala Națională este sfințită, astăzi, 26 octombrie. Cu o înălțime de 127 de metri, catedrala se numără printre cele mai înalte clădiri religioase din lume și depășește multe alte construcții și monumente celebre. Catedrala Naţională…
08:50
Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat un armistițiu în prezența lui Trump: „Toată lumea a fost uimită” # HotNews.ro
Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat duminică un acord de încetare a focului consolidat, în prezența președintelui american Donald Trump, a cărui intervenție în conflictul frontalier dur dintre cele două țări i-a adus o nominalizare…
08:10
Calendar ANAF pe luna noiembrie 2025: Termene și obligații fiscale pentru firme și alți contribuabili # HotNews.ro
ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna noiembrie 2025, disponibil firmelor și celorlalți contribuabili, printre principalele termene fiind: depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100, depunerea Declarației privind…
08:00
VIDEO Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți # HotNews.ro
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din…
07:40
Cine este „patriotul” anonim despre care Trump a spus că a donat 130 milioane de dolari pentru salariile soldaților americani # HotNews.ro
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat drept Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump,…
07:10
Muzeul Național Brâncuși, într-o avansată stare de degradare, necesită ”restaurare în totalitate” # HotNews.ro
Casa „Barbu Gănescu” din Târgu Jiu, ce găzduiește din 2019 Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, este într-o avansată stare de degradare și anul viitor va intra într-un program de reabilitare, potrivit managerului interimar al instituției. De…
07:10
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună” # HotNews.ro
Catedrala Națională va fi sfințită astăzi. Se discută mult, pro și contra, despre proporțiile și soluția arhitecturală a Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, cu un iconostas care a intrat în…
07:00
Condiții pregătite la garanția tuturor mașinilor, noi sau second-hand. Proprietarul, în drept de a alege unde face reparația # HotNews.ro
Cumpărătorul unui autovehicul va avea dreptul de a alege intre unitățile reparatoare proprii ale garantului – producător, importator sau dealer – și service-urile partenere autorizate, prevede un proiect analizat de Profit.ro și care urmărește să…
