Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău

Primasport.ro, 26 octombrie 2025 18:50

Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
19:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona 2-1. Încă un episod demn de numele ”El Clasico” Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona 2-1. Încă un episod demn de numele ”El Clasico”
Acum 30 minute
19:10
Etapa surprizelor în Premier League! Aston Villa o bate pe Manchester City Primasport.ro
Etapa surprizelor în Premier League! Aston Villa o bate pe Manchester City
Acum o oră
18:50
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică Primasport.ro
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică
18:50
Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău Primasport.ro
Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău
18:40
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcută de Nelu Varga după eşecul cu Farul Primasport.ro
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcută de Nelu Varga după eşecul cu Farul
18:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szczesny apără penalty-ul executat de Mbappe Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szczesny apără penalty-ul executat de Mbappe
Acum 2 ore
18:30
Mihai Teja mai produce o mare surpriză. ”Ne-am organizat foarte bine în apărare” Primasport.ro
Mihai Teja mai produce o mare surpriză. ”Ne-am organizat foarte bine în apărare”
18:20
Nota primită de Dennis Man după ce a fost titular în derby-ul cu Feyenoord Primasport.ro
Nota primită de Dennis Man după ce a fost titular în derby-ul cu Feyenoord
18:20
VIDEO | Feyenoord - PSV 2-3. Dennis Man, titular în derby-ul din Eredivisie Primasport.ro
VIDEO | Feyenoord - PSV 2-3. Dennis Man, titular în derby-ul din Eredivisie
18:20
Cagliari a revenit de la 0-2 şi a făcut egal cu Verona Primasport.ro
Cagliari a revenit de la 0-2 şi a făcut egal cu Verona
18:10
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bellingham îi readuce pe ”galactici” în avantaj Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bellingham îi readuce pe ”galactici” în avantaj
18:00
Hidroterapia în lapte, remediul ideal pentru o piele mai catifelată Primasport.ro
Hidroterapia în lapte, remediul ideal pentru o piele mai catifelată
17:50
Americanca Ann Li a câştigat turneul WTA de la Guangzhou Primasport.ro
Americanca Ann Li a câştigat turneul WTA de la Guangzhou
17:50
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul
17:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici” Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici”
Acum 4 ore
17:30
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital Primasport.ro
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital
17:30
Goana după o cifră colosală! Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei Primasport.ro
Goana după o cifră colosală! Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
17:30
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau Primasport.ro
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau
17:30
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul Primasport.ro
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul
17:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe
17:00
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva” Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva”
16:40
VIDEO | Ştefan Baiaram a spus totul despre conflictul cu Mirel Rădoi: „Am discutat cu Mister” Primasport.ro
VIDEO | Ştefan Baiaram a spus totul despre conflictul cu Mirel Rădoi: „Am discutat cu Mister”
16:20
LIVE VIDEO | Real Madrid - Barcelona, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! El Clasico, episodul 262 Primasport.ro
LIVE VIDEO | Real Madrid - Barcelona, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! El Clasico, episodul 262
16:10
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0! Remiză albă la Clinceni Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0! Remiză albă la Clinceni
Acum 6 ore
15:00
Problemele continuă pentru Ceahlăul! Comisia de Disciplină a FRF a penalizat formaţia din Piatra Neamţ Primasport.ro
Problemele continuă pentru Ceahlăul! Comisia de Disciplină a FRF a penalizat formaţia din Piatra Neamţ
14:50
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără evenimente notabile Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără evenimente notabile
14:40
Costel Gâlcă atenţionează înainte de partida cu Unirea Slobozia: „Ne aşteaptă un meci greu” Primasport.ro
Costel Gâlcă atenţionează înainte de partida cu Unirea Slobozia: „Ne aşteaptă un meci greu”
14:10
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
13:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, 2-1! Gazdele rămân aproape de prima poziţie Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, 2-1! Gazdele rămân aproape de prima poziţie
Acum 8 ore
13:00
Un câştigător de patru ori al SuperLigii şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Nu a fost uşor, dar e o decizie firească” Primasport.ro
Un câştigător de patru ori al SuperLigii şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Nu a fost uşor, dar e o decizie firească”
12:30
Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei Primasport.ro
Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
12:10
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
Acum 12 ore
11:30
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj Primasport.ro
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj
11:20
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat Primasport.ro
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat
11:20
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu Primasport.ro
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu
11:00
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon Primasport.ro
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon
10:40
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren” Primasport.ro
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren”
10:30
Real Madrid - Barcelona | Promoţie Mozzart Bet la El Clasico: 2-0 sau 0-2? Câştig instant! Primasport.ro
Real Madrid - Barcelona | Promoţie Mozzart Bet la El Clasico: 2-0 sau 0-2? Câştig instant!
10:10
Alin Fică, debusolat după meciul pierdut cu Farul: „Suporterii au perfectă dreptate, noi suntem singurii vinovaţi” Primasport.ro
Alin Fică, debusolat după meciul pierdut cu Farul: „Suporterii au perfectă dreptate, noi suntem singurii vinovaţi”
09:40
Antonio Conte, ironii la adresa lui Cristi Chivu după victoria din derby: „Eu nu le-am cerut niciodată preşedinţilor mei să fie 'taţi', m-am apărat mereu singur” Primasport.ro
Antonio Conte, ironii la adresa lui Cristi Chivu după victoria din derby: „Eu nu le-am cerut niciodată preşedinţilor mei să fie 'taţi', m-am apărat mereu singur”
09:10
Liverpool e în cădere liberă! ”Cormoranii” au ajuns la 4 eşecuri la rând în campionat Primasport.ro
Liverpool e în cădere liberă! ”Cormoranii” au ajuns la 4 eşecuri la rând în campionat
09:10
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah Primasport.ro
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah
09:00
Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului de Formula 1 Primasport.ro
Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului de Formula 1
09:00
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo. E al zecelea trofeu din carieră pentru elveţiancă Primasport.ro
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo. E al zecelea trofeu din carieră pentru elveţiancă
09:00
VIDEO | FCSB – UTA Arad, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Roş-albaştrii au nevoie disperată de puncte Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Roş-albaştrii au nevoie disperată de puncte
09:00
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:00
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să fie din nou la şefia SuperLigii Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să fie din nou la şefia SuperLigii
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.