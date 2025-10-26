Credincioșii se pot închina în sfântul Altar al Catedralei până pe 31 octombrie, aproximativ 1.000 de persoane într-o oră
StirileProtv.ro, 26 octombrie 2025 19:20
De duminică până pe 31 octombrie, cei care vor să meargă la Catedrală vor avea acces în sfântul Altar.
Acum 10 minute
19:30
Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noul ei iubit, Justin Trudeau. Artista a împlinit 41 de ani. FOTO # StirileProtv.ro
Cântăreața „Harleys In Hawaii” a fost văzută sâmbătă seara (25 octombrie) la o întâlnire romantică cu noul ei iubit, Justin Trudeau, chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani.
19:30
Istoria Catedralei Naționale. Proiectul, gândit acum 140 de ani, în semn de recunoștință pentru eliberarea poporului român # StirileProtv.ro
Proiectul Catedralei Naționale a fost gândit acum aproape 140 de ani ca un ideal național și un semn de recunoștință pentru eliberarea poporului român și dobândirea independenței.
19:30
Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat # StirileProtv.ro
Tragedii în lanț în Munții Făgăraș. Trei turiști au murit în accidente separate după ce au alunecat sute de metri pe pante abrupte, acoperite cu gheață. Potrivit salvamontiștilor, două victime nu ar fi avut echipamentul necesar pentru condiții de iarnă.
19:30
„Aurul verde al Mării Negre”. România aruncă anual mii de tone de alge care ar putea aduce profit # StirileProtv.ro
România aruncă anual peste 6.000 de tone de alge care ajung să putrezească pe plaje în loc să le folosim ca alții, în industria cosmetică, gastronomie și agricultură.
19:30
Trump a început turneul în Asia semnând mai multe acorduri. Peste câteva zile se va întâlni cu Xi Jinping # StirileProtv.ro
Donald Trump a semnat duminică, în Malaysia, o serie de acorduri comerciale cu ţări asiatice, sperând să facă acelaşi lucru, peste câteva zile, cu Xi Jinping într-o întâlnire crucială pentru economia mondială, relatează AFP, preluat de News.ro.
19:30
Donald Trump a declarat în timpul vizitei din Malaezia că este dezamăgit de Vladimir Putin. „N-o să-mi irosesc timpul” # StirileProtv.ro
Donald Trump a început turneul din Asia, unul cu mize uriașe. Are în agendă o întrevedere cu liderul Chinei și discuții despre reducerea taxelor vamale.
Acum 30 minute
19:20
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare” # StirileProtv.ro
Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.
19:20
19:10
Aeroporturi modernizate ”cu dedicație”. Dacă procurorii o dovedesc, România va trebui să restituie zeci de milioane de euro # StirileProtv.ro
Proiectele cu fonduri europene aduc valoare în economie și ar trebui să schimbe fața României. Sunt și aeroporturi unde, deși investițiile s-au finalizat la termen, există controale și anchete penale care ar putea duce la pierderea banilor europeni.
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 26 octombrie 2025
19:10
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale # StirileProtv.ro
Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.
Acum o oră
19:00
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an în Anglia. Ultimul ei contact a fost cu ChatGPT # StirileProtv.ro
Charlotte Leader, în vârstă de 23 de ani, a fost găsită moartă în pat, trupul ei fiind deja mumificat. Ancheta a stabilit că tânăra se izolase complet, iar singura ei interacțiune din ultimele luni fusese cu ChatGPT.
19:00
Aeroportul Internațional Craiova, blocat de birocrație. Cum a ajuns un proiect european să depindă acum de banii statului # StirileProtv.ro
„Competențe cu turbulențe”, partea a II-a. Proiecte supradimensionate, bâlbe administrative și întârzieri au dus la pierderi directe din bugetul național.
18:50
Poliţia londoneză a arestat un solicitant de azil care fusese eliberat din greşeală din închisoare # StirileProtv.ro
Poliţia londoneză a arestat duminică dimineaţă un solicitant de azil care fusese eliberat vineri din greşeală din închisoare, unde executa o pedeapsă pentru agresiuni sexuale.
18:50
Doi miniștri sloveni au demisionat în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi # StirileProtv.ro
Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia, transmit HINA şi AFP, preluat de Agerpres.
Acum 2 ore
18:20
Cursa pierdută a fondurilor europene. Sute de milioane de euro pentru aeroporturi nu au fost investite așa cum trebuie # StirileProtv.ro
Competențe cu turbulențe. 24 de milioane de pasageri au trecut în 2025 prin aeroporturile din România, iar anul acesta cifra este în creștere.
18:10
VIDEO. Lupte de stradă într-o zonă rezidențială din Moscova, cu bâte și lopeți. Zeci de persoane au fost reținute de poliție # StirileProtv.ro
O luptă stradală de proporții a avut loc între imigranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova. Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare.
18:00
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme # StirileProtv.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este de părere că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată pe platformele sociale.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară.
Acum 4 ore
17:20
SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro # StirileProtv.ro
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care Trump accentuează presiunea asupra lui Maduro.
17:00
Cum să speli corect hainele albe – trucuri și sfaturi pentru rufe strălucitoare și fără pete # StirileProtv.ro
Hainele albe au nevoie de o îngrijire atentă pentru a-și păstra luminozitatea și aspectul impecabil. Cu câteva trucuri simple și produse accesibile, rufele albe pot rămâne curate, fără pete și cu un aspect proaspăt mai mult timp.
17:00
Bologna – ghid complet de călătorie. Atracții turistice, gastronomie, universitate și experiențe culturale în Italia # StirileProtv.ro
Bologna, unul dintre cele mai vibrante orașe ale Italiei, îmbină perfect farmecul medieval cu energia unui centru universitar renumit. Orașul oferă vizitatorilor o incursiune captivantă în inima regiunii Emilia-Romagna.
17:00
Cine a scris cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun. A intrat în Cartea Recordurilor # StirileProtv.ro
Cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun a fost scrisă de peste două mii de elevi, cu vârste între 8 și 14 ani din România.
16:50
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri. Pantele abrupte provoacă victime multiple # StirileProtv.ro
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor.
16:40
Demi Moore, apariție plină de eleganță la New Yorker Festival. Ce ținuă a purtat. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Demi Moore a participat la New Yorker Festival, desfășurat la Webster Hall din New York, unde a atras toate privirile prin eleganța sa. Actrița a sosit ținând în brațe cățelușul său, Pilaf.
16:40
O candidată independentă de stânga a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda. Catherine Connolly are 68 de ani # StirileProtv.ro
Candidata independentă de stânga Catherine Connolly va deveni al 10-lea președinte al Irlandei, după ce a câștigat alegerile cu o victorie zdrobitoare.
16:40
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul Balş, unde locuieşte.
16:40
Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio unde verde pentru a ataca inamicii Israelului # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară, duminică, că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, subliniază el, relatează AFP.
16:10
Gripa aviară se răspândește rapid în Germania. Fermierii au sacrificat sute de mii de păsări pentru a preveni focarele # StirileProtv.ro
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA, preluat de Agerpres.
15:40
Doi nou-născuți au fost inversați din greșeală într-un spital din India. Familiile cer test ADN # StirileProtv.ro
Într-un incident surprinzător, doi nou-născuți au fost încurcați la Spitalul Maharana Bhupal (MB) din Udaipur, Rajasthan, provocând un val de indignare.
15:40
Un bărbat din Botoșani, reținut după ce și-a sechestrat partenera. Victima a suferit agresiuni și a avut nevoie de îngrijiri # StirileProtv.ro
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o fizic, victima având nevoie de îngrijiri medicale.
Acum 6 ore
15:30
Pentru Martin Gilbert, pescuitul a fost sensul vieții încă de la naștere. Ajuns la 62 de ani, lucrează pe marea din Cornwall de la șapte ani și de cinci decenii înfruntă orice vreme pentru a prinde crabi și fructe de mare.
15:20
Tragedie în Harghita. Un accident s-a produs între doua autovehicule, soldat cu un mort și trei răniți grav # StirileProtv.ro
O persoană a murit şi trei au fost grav rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, petrecut pe un drum din judeţul Harghita, în localitatea Voşlăbeni.
15:10
Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar # StirileProtv.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters, preluat de Agerpres.
14:50
Alți trei angajați ONU, arestați pentru spionaj pentru Israel. Reținerile s-au înmulțit de la începutul războiului din Gaza # StirileProtv.ro
Rebelii houthi din Yemen au arestat încă trei angajaţi locali ai ONU, două femei şi un bărbat, acuzându-i de spionaj pentru Israel, a declarat duminică pentru AFP o sursă a serviciilor de securitate houthi.
14:30
Atac armat la o petrecere studenţească, în SUA. Cel puţin o persoană a murit și alte șase au fost rănite. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania.
14:10
Maia Sandu: Suntem în faza care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE # StirileProtv.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina.
14:10
Jandarmii au depistat, duminică, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.
14:00
Donald Tusk avertizează: Nu va fi pace în Ucraina atâta timp cât Putin rămâne la putere. Războiul ar putea deveni veșnic # StirileProtv.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa.
14:00
Peskov: Nu putem discuta despre anularea întâlnirii Putin-Trump. Kremlinul consideră sancțiunile SUA „un pas neprietenos'” # StirileProtv.ro
Kremlinul respinge speculațiile despre anularea întâlnirii Putin-Trump, subliniind că este nevoie de pregătire, conform televiziunii Vesti.
14:00
Comisarul european pentru economie vine în România. Se întâlnește cu președintele, premierul și guvernatorul BNR # StirileProtv.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, vine în România în perioada 27-28 octombrie și se întîlni cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
13:50
Câți pensionari români primesc indemnizații sociale. Cei mai mulți se află în București și Suceava # StirileProtv.ro
Numărul pensionarilor care beneficiază de indemnizație socială se apropie de 900.000, în timp ce valoarea acestei indemnizații este de 536 lei, potrivit Casei Naționale de Pensii.
Acum 8 ore
13:30
Un tablou cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro s-a dovedit a fi o operă de artă. Cu cât a fost vândut la licitație # StirileProtv.ro
O pictură în acuarelă și marker, aparent simplă, dar cu o semnificație uriașă, a fost vândută recent la licitație pentru 45.700 de lire (52.317 euro), deși a fost cumpărată cu doar 150 de lire (170 de euro) acum doi ani, scrie The Guardian.
13:10
Ce au descoperit polițiștii din Maramureș într-o dubă urmărită în trafic. Valoarea mărfii depășește 100.000 de euro. FOTO # StirileProtv.ro
Un microbuz încărcat cu peste 27.000 de pachete de țigări, în valoare de 100.000 de euro, a fost urmărit de polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației. Șoferul a abandonat vehiculul, dar a fost prins și reținut pentru 24 de ore.
12:50
Cristiano Ronaldo a înscris golul său cu numărul 950. Cum arată reușita starului portughez | VIDEO # StirileProtv.ro
Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League. Atacantul portughez a înscris al 950-lea gol al carierei sale.
12:30
Meteorologi: Vortexul Polar neobișnuit care se formează acum ar putea aduce cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani # StirileProtv.ro
Vortexul Polar care se formează în această perioadă în regiunile artice are caracteristici neobișnuite și nu este exclus să ne aducă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani, spun meteorologii de la Sever Weather Europe.
12:20
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu # StirileProtv.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, este lider în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%, fiind urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, conform unui sondaj Avangarde realizat pe un eșantion de 1.000 de bucureșteni.
12:10
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume – totul despre acest simbol al credinței românești # StirileProtv.ro
Catedrala Mântuirii Neamului, impunătorul lăcaș de cult ridicat în inima Bucureștiului, este astăzi cea mai mare biserică ortodoxă din lume și un simbol profund al identității și credinței românești.
11:50
Nicuşor Dan participă la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. Preşedintele se află alături de familie. FOTO # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă duminică la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. Alături de el se află soția sa și cei doi copii. Familia președintelui a fost întâmpinată de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe.
11:40
Viktor Orban s-a lăudat că e prieten cu Trump și cu Putin, iar acum își vede Ungaria aruncată în criză, înainte de alegeri # StirileProtv.ro
Viktor Orban s-a lăudat mereu că este prieten cu Donald Trump, dar păstrează relații excelente și cu Vladimir Putin, afirmându-și astfel ”suveranitatea”. Acum, își vede Ungaria aruncată în criză din cauza politicilor sale, chiar înaintea alegerilor.
