Cancan.ro, 26 octombrie 2025 19:20
Acum 30 minute
19:20
Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV # Cancan.ro
Minunea a durat doar trei zile pentru familia lui Cornel Păsat. Liderul trupei Flamingo Boys și-a făcut planuri deșarte, cum că după perioada de probe totul va reveni la normal. Soția sa l-a anunțat că […]
Acum o oră
18:50
La mai puțin de un an de la eliberarea sa din închisoare, Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a revenit în mediul afacerilor, de data aceasta pe plan internațional. Mazăre a ales să își reconstruiască […]
Acum 2 ore
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ”Tulburător!” # Cancan.ro
Comedianta Ioana State a vizitat recent Spitalul de Psihiatrie „Obregia”, cel mai mare centru medical de specialitate din România, fiind profund impresionată de condițiile și de situația pacienților. Experiența i-a oferit o perspectivă asupra dificultăților […]
18:10
Fermierul din Dolj care vinde „aurul din pământ” cu 50 de lei kilogramul. Doru a dat lovitura cu un produs banal! # Cancan.ro
În timp ce mulți agricultori se confruntă cu pierderi din cauza vremii capricioase, un fermier din Dolj a reușit să transforme o plantă aparent banală într-o adevărată comoară agricolă. Doru, un localnic pasionat de pământ […]
18:00
Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și… Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea # Cancan.ro
Căsnicia dintre Cezar Ionașcu și soția lui, Oksana, a traversat de-a lungul acestui an perioade dificile. Cei doi soți care sunt căsătoriți de opt ani și au împreună șase copii, toți născuți acasă. În primăvară, […]
Acum 4 ore
17:30
Turist canadian, de urgență la spital după ce a fost atacat de urs în Brașov! A scăpat ca prin minune din ghearele animalului # Cancan.ro
Un incident grav a avut loc sâmbătă dimineață, în zona montană a Brașovului. Un turist canadian a fost atacat de un urs în timp ce se afla pe traseul albastru care leagă Tâmpa de masivul […]
17:30
Alex, un tânăr de 22 de ani, găsit mort în condiții suspecte. Familia face acuzații grave: ”A fost ucis!” # Cancan.ro
La mai bine de o lună de la moartea lui Alexandru Andrei Vladic, un tânăr român de 22 de ani care lucra în construcții și locuia în Colleferro, familia sa continuă să caute răspunsuri. Cazul, […]
17:00
Lino Golden, mesaj subtil pentru fosta soție după ce și-a asumat public noua relație?! Fanii au reacționat # Cancan.ro
După divorțul de Delia Salchievici, Lino își trăiește prima poveste de dragoste asumată. Artistul a reapărut în atenția publicului cu un mesaj care a stârnit imediat valuri de reacții. Lino a postat pe TikTok o […]
16:40
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Un antrenor român […]
16:30
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 asistente medicale este, de fapt, o impostoare? Detaliul care o dă de gol # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:20
Cum a ajuns Anastasia Soare în emisiunea lui Oprah Winfrey, de fapt. Momentul i-a schimbat total viața! # Cancan.ro
Anastasia Soare este românca care a reușit să se facă remarcată la nivel global și care și-a construit un imperiu pornind de la zero. Regina sprâncenelor a vorbit despre apelul telefonic care i-a schimbat viața: […]
16:00
Incident NEAȘTEPTAT la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! Un bărbat a fost reținut de jandarmi # Cancan.ro
Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Un bărbat a fost reținut de jandarmi, după ce a fost surprins că distribuia ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă, chiar în apropierea lăcașului de cult. […]
15:40
Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a fiului ei de 12 ani # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Bremen! Anna, o femeie în vârstă de 30 de ani, s-a stins din viață într-un mod cumplit, mult prea devreme. Ea a fost atacată de fostul iubit în timp ce se afla pe stradă […]
Acum 6 ore
15:20
Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele! # Cancan.ro
Ozana Barabancea, cunoscută pentru stilul ei nonconformist, a atras toate privirile sfințirea Catedralei Naționale din București. Acest eveniment istoric a reunit numeroase personalități publice, politicieni, dar și credincioși din toate colțurile lumii. Ozana Barabancea, cunoscută […]
15:10
DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express 2025 # Cancan.ro
Dan Alexa și Andrada au decis să își separe drumurile în vara acestui an, după întoarcerea lui din competiția Asia Express. Cu toate astea, semnele rupturii dintre cei doi au apărut încă din timpul competiției. […]
15:00
Episodul cu numărul 262 din El Clasico se va disputa duminică, de la ora 17:15. În fața unui stadion plin, pe Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona vor încerca să facă un nou meci […]
14:50
Filmul de pe NETFLIX care i-a lăsat pe români fără cuvinte! Povestea bazată pe fapte reale te ține cu sufletul la gură # Cancan.ro
Netflix dă, din nou, lovitura. O nouă producție de pe platformă i-a cucerit imediat pe români, urcând spectaculos în topul preferințelor în doar câteva zile. Acest documentar reușește să țină spectatorii cu sufletul la gură […]
14:10
Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri” # Cancan.ro
Duminică, 26 octombrie 2025, Catedrala Națională din București și-a deschis larg porțile pentru credincioșii din întreaga țară. Mii de oameni au participat la ceremonia de sfințire, un eveniment istoric pentru creștinii din toate colțurile țării. […]
14:00
Motivul REAL pentru care Regina Camilla s-a îmbrăcat în negru la întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea # Cancan.ro
Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost în vizită la Vatican. Suverana Marii Britanii s-a îmbrăcat în negru, pentru că doar 7 femei din lume au voie să poarte alb în timpul întâlnirii […]
13:40
El este Sebastian, pompierul-erou care a salvat viața unui vecin în timpul său liber. Bărbatul căzuse într-o fântână # Cancan.ro
Sebastian a devenit erou chiar și în afara programului de serviciu. Tânărul a demonstrat ce înseamnă curajul și profesionalismul, salvând viața unui vecin căzut într-o fântână. Cum s-a întâmplat totul vedeți în rândurile de mai […]
Acum 8 ore
13:20
Astăzi, 26 octombrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Dacă ai rude, prieteni sau colegi care poartă numele Dumitru sau derivate, e momentul perfect să le […]
13:20
Nu e o glumă! Cât costă ceasul de aur pe care Gigi Becali l-a purtat în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului | EXCLUSIV # Cancan.ro
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, a reunit numeroase personalități din viața publică. Printre cei prezenți s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut prin implicarea sa în viața bisericească. […]
12:30
Gestul lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a fost singurul care a făcut asta! # Cancan.ro
La Catedrala Națională au ajuns atât fostul premier Marcel Ciolacu, cât și membrii Familiei Regale. De asemenea, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu și-au făcut apariția la evenimentul istoric. Președintele României, Nicușor Dan, a […]
12:30
Cea mai puternică rugăciune de Sfântul Dumitru. Rostește aceste cuvinte azi, 26 octombrie 2025, și vei scăpa de necazuri! # Cancan.ro
Astăzi, 26 octombrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Toți credincioșii se roagă astăzi pentru sănătate și bucurii. Iată ce rugăciune trebuie să spui astăzi, […]
12:10
Au fost arestați 2 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria # Cancan.ro
Au fost arestați doi suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. După o săptămână de la momentul în care mai multe persoane mascate au furat bijuterii în valoare de 76 de milioane de lire sterline, […]
12:00
Președintele României, alături de familie la sfințirea Catedralei. Prima Doamnă, apariție sobră la evenimentul istoric. Ce ținută a ales Maia Sandu # Cancan.ro
Astăzi a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini au venit din toate colțurile țării pentru a participa la acest eveniment […]
Acum 12 ore
11:00
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # Cancan.ro
Ziua de 26 octombrie 2025 va intra în istoria României. La sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului au ajuns, în aplauzele publicului, și Principesa Margareta a României și Principele Radu. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini din momentul […]
10:40
2 zodii care se îmbogățesc luna viitoare. Acești nativi se vor umple de bani în noiembrie 2025 # Cancan.ro
Luna noiembrie 2025 vine cu schimbări radicale pentru două semne zodiacale. Acești nativi vor fi extrem de norocoși și vor avea parte de o adevărată explozie financiară. După o perioadă lungă în care au muncit […]
10:20
Cu toate că probabil ați crezut că Bucureștiul este pe primul loc când vine vorba de cele mai scumpe locuințe din țara noastră, vă spunem că nu este deloc așa. Cluj-Napoca este cel mai scump […]
10:00
10:00
Cercetătorii de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud au dezvoltat un produs revoluționar cu promisiunea că „va fi un superaliment” și că va deveni „baza dezvoltării viitoarelor surse de hrană”. Este vorba despre un […]
09:50
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test IQ exclusiv pentru genii. Tot ce trebuie să faci este să corectezi 3-1=37, mutând un singur băț. Atenție! 3, […]
09:30
LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mânturii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române # Cancan.ro
George Simion este prezent astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, de către de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul marchează momentul în care cel mai mare lăcaș […]
09:10
Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului! Azi, 26 octombrie 2025, se sfințește cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Cancan.ro
Astăzi, 26 octombrie 2025, este o zi foarte importantă pentru ortodoxia din România. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini vor veni din toate colțurile țării pentru a participa la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, […]
09:00
Cât costă o ciorbă de burtă, în restaurantul „Lacrimi și Sfinți” al poetului Mircea Dinescu # Cancan.ro
Restaurantul “Lacrimi și Sfinți” a fost fondat de poetul Mircea Dinescu, iar bucatele tradiționale românești sau reinterpretate au un gust aparte. Printre preparatele vedetă se numără și ciorbele, care ocupă un loc de cinste în […]
08:50
CANCAN.RO v-a pregătit un banc care o să vă facă ziua mai frumoasă. Este vorba despre o întâmplare cu un doctor și pacienta lui. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și […]
08:40
Câți bani a primit Cătălin Botezatu, de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2025 # Cancan.ro
Cătălin Botezatu este o prezență din ce în ce mai des întâlnită pe micile ecrane. Designerul de modă are o mulțime de fani și știe să țină telespectatorii atenți, așa că sumele pentru care apare […]
08:20
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de duminică. Este o glumă savuroasă, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul zilei de astăzi este Bulă, care a văzut o stea căzătoare. Spor la […]
Acum 24 ore
00:10
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. Ce NU ai voie să faci azi, 26 octombrie 2025 # Cancan.ro
În fiecare an, pe 26 octombrie, credincioșii ortodocși din România celebrează sărbătoarea cu cruce roșie a Sfântului Dumitru, un moment important în calendarul religios și în ritmul tradițiilor populare. Această zi marchează, în mod simbolic, […]
25 octombrie 2025
23:50
Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi gândit niciodată! „Eram vreo zece oameni şi…” # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii vorbeşte despre prima lui noapte de dragoste. Deşi acum este un mare crai, în adolescenţă, tânărul de la Antena 1 era destul de […]
23:50
După ani de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu schimbă foaia! Relația cu Gabi Bădălău trece la alt nivel: “Mă face să mă simt…” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu trece printr-o perioadă de transformare totală! Diva a decis că e momentul să își reseteze complet viața și să renunțe la tot ce nu îi mai aduce energie bună. Vedeta a început deja […]
23:50
TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac furori cu șapca pe cap! # Cancan.ro
De la plajă până la sală, de pe podiumurile de prezentare până pe străzile orașului, șapca a devenit un accesoriu preferat al vedetelor autohtone. Fie că o poartă pentru a-și completa ținuta sport sau pentru […]
23:50
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei # Cancan.ro
O ceartă dintre doi artiști consacrați ai vremii i-a schimbat destinul Deliei Matache. Artista a profitat de ocazie și a intrat în trupa N&D cu care a făcut furori. Mai târziu, a ales o carieră […]
23:50
Elevii din România se bucură de prima vacanță a anului școlar 2025–2026. Urmează o perioadă intensă până la Crăciun. Structura modulară a fost gândită pentru a reduce oboseala acumulată de elevi și pentru a crea […]
23:40
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost primul red flag” # Cancan.ro
Au lăsat în urmă agitația din București pentru liniște și aerul curat din Argeș! Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară, iar actorul a spus franc ce i-a făcut să-și dea seama că […]
23:20
Ce s-a întâmplat cu averea Simonei Halep, după ce sportiva s-a retras din tenis. În ce și-a investit o mare sumă de bani # Cancan.ro
După ce s-a retras oficial din tenis, Simona Halep nu mai joacă meciuri pe teren, ci în lumea afacerilor. Fosta campioană mondială a ales să-și investească banii în domenii profitabile, dar, surpriză, averea ei a […]
23:10
Avertisment pentru șoferi! Accesorii aparent nevinovate pot aduce amenzi uriașe și suspendarea permisului. În ultima perioadă, tot mai mulți șoferi din România au început să își personalizeze mașinile cu accesorii luminoase care, la prima vedere, […]
22:40
TRAGEDIE în Munții Făgăraș! Doi turiști și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri pe o pantă # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru doi turiști! Cele două persoane și-au pierdut viața după o cădere fatală pe versantul Vârfului Netedu! Doi turiști și-au pierdut viața după ce s-au prăbușit sute de metri pe o pantă abruptă, într-o […]
22:30
Cornel Păsat, pus la zid după ce a ajuns să activeze în lumea imobiliarelor: ”Sunt obișnuit cu hate-urile încă de când eram cu Oana Roman” | EXCLUSIV # Cancan.ro
De când a intrat în imobiliare, Cornel Păsat este atacat din toate părțile în mediul online. Postările sale prin care promovează diverse locuințe scoase la vânzare, fie că-s vile sau apartamente, sunt însoțite și de […]
