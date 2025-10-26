Doi tineri au furat cupru din componente de locomotive de 500.000 lei. Au fost prinși de Poliție
Newsweek.ro, 26 octombrie 2025 19:20
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cau...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
19:20
Doi tineri au furat cupru din componente de locomotive de 500.000 lei. Au fost prinși de Poliție # Newsweek.ro
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cau...
19:10
TikTok dictează ce cumpărăm? Tot ce e viral se epuizează rapid din magazine: cosmetice și haine # Newsweek.ro
Fie că este vorba de produse de înfrumusețare, modă sau mâncare: ceea ce devine viral pe TikTok este...
Acum o oră
18:50
„Vulcanul zombie” este din nou activ – după 700.000 de ani. Activitatea este amenințătoare # Newsweek.ro
Vulcanul Taftan din Iran era considerat anterior inofensiv. Acum prezintă o activitate amenințătoare...
18:40
Comoara Goonies ajunge pe rafturi: LEGO lansează set dedicat filmului cult. Colecționarii, în alertă # Newsweek.ro
Filmul de aventuri din 1985 despre șapte adolescenți și comoara unui pirat a dobândit de atunci stat...
Acum 2 ore
18:20
Ninsori și viscole în Europa. Ce țară se bucură de un strat generos de zăpadă? Când vine în România? # Newsweek.ro
Luni, vremea va fi din ce în ce mai umedă, în principal în vest și nord-vest. Ce țară se bucură de o...
18:10
Cele mai lungi scrisori din lume pentru Moș Crăciun au fost scrie de niște copii români. Sunt primii # Newsweek.ro
Cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun a fost scrisă de peste două mii de elevi, cu vâr...
17:50
Avionul „Global Hawk” al SUA, misiune în Marea Neagră. De ce Rusia mută echipament militar pe coastă # Newsweek.ro
După o activitate redusă în ultimul timp, un avion RQ-4B „Global Hawk” (indicativ FORTE10, înmatricu...
17:40
Trebuie să scoți încărcătorul de telefon mobil din priză când nu îl folosești? Îți crește factura? # Newsweek.ro
Multă lumea și-a pus întrebarea - Trebuie să scoți încărcătorul de telefon mobil din priză când nu î...
Acum 4 ore
17:20
„Mâncarea săracului” la români este aur pentru sănătate. Întărește inima, ajută digestia # Newsweek.ro
Fasolea verde, un aliment accesibil și iubit de români, contribuie la sănătatea inimii, întărește oa...
17:10
Susținătorii lui Căin Georgescu au făcut scandal la Sfințirea Catedralei. I-au huduit pe mai mulți p...
17:00
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt? # Newsweek.ro
Protest fără precedent în București în care sunt implicați și pensionarii. Patru federații sindicale...
16:40
VIDEo Rusia spionează navele NATO din locul celui mai mare dezastru maritim al Europei # Newsweek.ro
Serviciile de informații ale Rusiei au transformat feribotul scufundat MS Estonia într-o platformă d...
16:10
Ce îți poate spune un robot. Sistemele de AI conversaționale sunt din ce în ce mai utilizate # Newsweek.ro
Sistemele de AI conversaționale sunt din ce în ce mai utilizate, iar cuvintele cheie sugerate frecve...
16:10
Amendă de 1.500 lei dacă speli rufe la bloc. Ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea # Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă speli rufe la bloc. Ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea...
15:50
Averea Simonei Halep ar fi înregistrat o scădere de 18 milioane de dolari, susțin jurnaliștii de la ...
15:40
Elon Musk a declarat că a cumpărat Twitter pentru a promova libertatea de exprimare, dar acest fragm...
Acum 6 ore
15:30
Numai 2,9% din persoanele juridice române fac export, adică 26.979 de firme. Anul trecut exportul Ro...
15:20
Tehnologie cu un pas înainte. China ia fața Europe și SUA în materie de autoturisme electrice # Newsweek.ro
China este în frunte când vine vorba de tehnologia vehiculelor electrice - ceea ce are implicații en...
15:10
COMPARAȚIE Franța: Pensii înghețate și taxe noi pentru bogați. România anulează și indexarea în 2026 # Newsweek.ro
Franța se pregătește să înghețe pensiile și să ajusteze fiscalitatea pentru 2026, introducând noi ta...
15:00
Un incident s-a produs pe o stradă din București, duminică după-amiază. O persoană a tras cu o armă ...
14:30
De ce nu avem niciun mare lanț românesc de supermarket-uri? Trăim traumele CAP-urilor: ăia mă fură! # Newsweek.ro
La nivel național nu avem niciun mare lanț românesc de supermarket-uri deși există toate condițiile ...
14:10
Bucureștiul, una dintre cele mai calde capitale europene. Temperaturi comparabile cu cele din Atena # Newsweek.ro
Temperatura medie anuală, în orașele României, a crescut constant, depășind 12 grade Celsius, în per...
14:10
30 octombrie 2015. 65 de tineri și-au pierdut viața și peste 184 de oameni au fost răniți în incendi...
13:50
Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze a clienților din zona Calea Rahovei # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienți...
Acum 8 ore
13:30
Un șofer care ar fi pierdut controlul direcției a intrat sâmbătă seara cu mașina în șase mașini parc...
13:10
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale # Newsweek.ro
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale, care au ...
12:50
Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, confiscate de polițiști în primele nouă luni ale anului # Newsweek.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în pr...
12:40
În București se trăiește mai bine ca în Budapesta. Ce e mai ieftin? Ce costă mai mult? # Newsweek.ro
În București, capitala României, se trăiește mai bine decât în Budapesta, capitala Ungariei. Ce e ma...
12:20
Escrocherie în numele OLX România. Ți se fură datele și banii. Avertismentul autorităților # Newsweek.ro
Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag sâmbătă atenția asupra u...
12:00
11:50
SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, despărțiți de 2% în cursa pentru Primăria Capitalei # Newsweek.ro
Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, doi potențiali candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei ce v...
Acum 12 ore
11:30
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise...
11:30
Doi suspecţi au fost arestaţi în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spar...
11:10
Moment „delicios” când familia prezidențială a ajuns la Catedrala Neamului. Fiul președintelui a pro...
10:50
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei. Prețul: 1.300.000 $ # Newsweek.ro
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contracta...
10:40
Cum să rămâi însărcinată după vârsta de 30 de ani. Alimentele care îți cresc rapid fertilitatea # Newsweek.ro
Cum să rămâi însărcinată după vârsta de 30 de ani. Alimentele care îți cresc rapid fertilitatea. Une...
10:30
Accident grav pe un drum din România. 6 răniți. Primul ajutor, acordat de un pompier în timpul liber # Newsweek.ro
Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital în urma unui accident rutier în c...
10:20
Atac cu drone rusești asupra Kievului. 3 morți și 30 de răniți. Printre victime sunt și copii # Newsweek.ro
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, din...
10:10
Funcția de condus autonom „Mad Max” a Tesla, mai vitezomană și agresivă, investigată de NHTSA # Newsweek.ro
Noua funcție de condus autonom „Mad Max” lansată de Tesla, care e mai vitezomană și agresivă, a intr...
09:50
Armata SUA, plătită de un „prieten” al lui Trump. Cine e miliardarul care a donat 130.000.000 $? # Newsweek.ro
În timpul blocajului guvernamental, un „prieten” al lui Trump a plătit Armata SUA. Miliardarul a don...
09:30
România scrie istorie în șah. Echipa SuperChess a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor # Newsweek.ro
Echipa SuperChess a scris istorie pentru România în lumea șahului. Pentru prima dată un club din Rom...
09:20
VIDEO Thailanda şi Cambodgia au semnat un acord de pace în prezenţa președintelui SUA Donald Trump # Newsweek.ro
Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele. C...
09:00
Licitație - fulger: Primăria Capitalei închiriază „beculețe” de 8.000.000 lei pentru Sărbători # Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să închirieze „beculețe” cu tema „Capitala sărbătorilor de iarnă - trăiește ...
08:40
Victorie extraordinară a unei echipe românești de handbal feminin, în Liga Campionilor # Newsweek.ro
Echipa românească de handbal feminin Gloria Bistrița a reușit o vitorie extraordinară în Liga Campio...
08:30
LIVE VIDEO Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Newsweek.ro
Sfințirea Catedralei Naționale (Catedrala Mântuirii Neamului) de la București, cea mai mare biserică...
08:10
Cât te costă să-ți încălzești casa cu lemne în 2025. Prețul unui metru cub a explodat în octombrie # Newsweek.ro
Temperaturile tot mai scăzute de afară din ultima vreme i-au determinat deja pe mulți români să porn...
08:00
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează. Ge...
07:50
Care este diferența dintre lime și lămâie? Care are mai multe vitamine și cu care să gătești? # Newsweek.ro
Deși lămâile galbene și cele verzi aparțin aceleiași familii de citrice, ele prezintă diferențe subt...
07:40
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni # Newsweek.ro
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni. Un proso...
07:30
FOTO Locomotiva-monstru unicat a CFR, de 4.400 cai, care „zbura” pe ruta București-Brașov în 1938 # Newsweek.ro
În 1938, în dotarea CFR a intrat o locomotivă-monstru, de 4.400 cai putere, comandată special să poa...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.