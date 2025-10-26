Business Magazin. Americanii îi avertizează pe chinezi ca nu li se poate permite să-şi croiască drum spre prosperitate prin exportuturi. Dar cel mai important export al Chinei nu este un produs ci producţia mai eficientă
Ziarul Financiar, 26 octombrie 2025 19:30
Business Magazin. Americanii îi avertizează pe chinezi ca nu li se poate permite să-şi croiască drum spre prosperitate prin exportuturi. Dar cel mai important export al Chinei nu este un produs ci producţia mai eficientă
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
19:30
Acum o oră
18:45
Acum 2 ore
18:00
Business Magazin. Cum a ajuns Carmina Fusté să conducă operaţiunile din România ale Philip Morris International, una dintre cele mai mari investiţii industriale din ţară, de unde se fac exporturi de 1 miliard de EUR : Totul a pornit în Elveţia, apoi în Franţa şi Spania, iar apoi în România # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:00
16:30
16:30
Schi alpin. Elveţianul Marco Odermatt câştigă slalomul uriaş de la Sölden, în debutul Cupei Mondiale # Ziarul Financiar
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat duminică slalomul uriaş de la Sölden, prima etapă a sezonului din Cupa Mondială la schi alpin. Odermatt este câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Cupei Mondiale.
15:45
Acum 6 ore
15:00
14:15
Opinie Radu Magdin, CEO Smartlink Communications. Letta, Draghi, Confindustria şi 100 de zile pentru capitalul privat românesc: Dacă în următoarele 100 de zile, guvernul nu stabileşte un plan de relansare economică, atunci sectorul privat şi organizaţiile sale reprezentative trebuie să preia frâiele destinului propriu # Ziarul Financiar
14:15
13:45
Acum 8 ore
12:15
11:45
Acum 12 ore
11:30
10:45
10:45
10:30
08:45
Acum 24 ore
23:15
23:15
23:00
23:00
21:30
Ieri
19:15
17:00
15:45
15:15
14:45
14:15
14:15
13:00
12:45
12:15
12:00
Topul băncilor mari după profiturile din S1/2025. Banca Transilvania, BCR şi Raiffeisen Bank sunt pe podium în topul profiturilor, cu câştiguri cumulate de circa 4 mld. lei, adică peste 55% din profitul total al sistemului bancar. Unele bănci mari au raportat pentru S1/2025 profituri în creştere faţă de S1/2024, în timp ce altele au înregistrat câştiguri în scădere # Ziarul Financiar
Băncile mari au fost pe plus în primul semestru (S1) din 2025, dar rezultatele au fost amestecate, unele reuşind să obţină profituri mai mari faţă de S1/2024, în timp ce alte instituţii de credit au înregistrat câştiguri în scădere.
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:00
Revoluţie totală pe piaţa muncii. Angajaţii vor putea vorbi la liber despre salarii, vor putea afla cât încaseaza colegii de muncă şi nu vor mai fi obligaţi să informeze angajatorii despre cât au încasat la fostul loc de muncă. Cât timp mai are România să implementeze noile reguli VIDEO # Ziarul Financiar
10:00
10:00
09:45
09:45
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.