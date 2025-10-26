Putin anunță lansarea celei mai puternice rachete de croazieră din lume: Burevestnik - VIDEO
26 octombrie 2025
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, duminică, testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune „nelimitată”, testată în prezent până la 14.000 de km
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, duminică, testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică" cu o rază de acțiune „nelimitată", testată în prezent până la 14.000 de km
Cristi Pantelimon: LA CE FOLOSEA ”CORDONUL SANITAR” CLASIC? POATE FI CHINA SEPARATĂ DE RUSIA? # ActiveNews.ro
Dacă nu organizăm Estul Europei așa cum vrem noi, împotriva Germaniei care vrea resursele Rusiei, vom avea o Rusie supusă Germaniei și o putere eurasiatică ce ne va depăși de departe. Spaima de Germania și de legătura ei cu Rusia și nu grija pentru Polonia (azi, Ucraina) sau România au născut această strategie geopolitică.
Putin anunță lansarea celei mai puternice rachete de croazieră din lume: Burevestnik - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, duminică, testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune „nelimitată”, testată în prezent până la 14.000 de km
Bieți sclavi ai întunericului, azi v-a văzut toată țara în lumina cea adevărată. Țineți minte aceste cuvinte: Nici Dumnezeu dar nici poporul nu se lasă batjocorit! # ActiveNews.ro
Așa cum în pandemie ați împărțit lumea în vacciniști și nevacciniști, așa o împărțiți și astăzi, cinci ani mai târziu — în pro-europeni și pro-ruși, în iubitori ai democrației și dușmani ai ei, în „elite” și „pleavă”. Voi, cei care pretindeți că apărați libertatea, ați fost primii care ați strivit-o. Voi, cei care pretindeți azi că respectați biserica, ați fost primii care
Astăzi e Ziua ta! La Mulți Ani Doamnei cântecului românesc, Corina Chiriac! Portret aniversar și Mărturisiri despre Părintele Arsenie Papacioc - VIDEO și CARTE: MINUNI TRĂITE # ActiveNews.ro
Puțini știu că mama Corinei, Arșaluis Calaigian, provenea dintr-o familie armeană. Unchiul său, Părintele Mampree Biberian, a fost preot la Catedrala Armenească din București, iar această moștenire culturală și etnică, alături de muzica insuflată de părinții săi, a avut un impact profund asupra vieții și carierei artistice a Corinei Chiriac.
TREI NAȘTERI MIRACULOASE ÎN ACEASTĂ ZI DE 26 OCTOMBRIE: Mitropolitul Dosoftei acum 401 de ani, Dimitrie Cantemir acum 352 de ani, și Dimitrie Onciul, în 1856 # ActiveNews.ro
Neîndoielnic, sunt mai multe nașteri miraculoase pe pământ la această dată. Dar am ales trei, trei nașteri care au urcat pe culmile nemuririi poporul român. Și toate sunt din Țara Moldovei.
Observația Zilei vine de la Gândul: ZIUA IPOCRIZIEI NAȚIONALE! Cei care voiau ”spitale, nu Catedrale” au participat la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului - Românii i-au huiduit și aici. Dumnezeu nu mai preferă preferă lemnul și spațiile mici? # ActiveNews.ro
Huiduiți de români în lanț, personaje care până mai ieri susțineau ca mamelor să li se taie asigurările de sănătate, la fel cum alaltăieri cereau cu aceleași sentimente antinaționale să se taie banii pentru Catedrală, azi au făcut paradă de „smerenie” la marea sfințire românească din Capitala României.
Observația Zilei vine de la Gândul: ZIUA IPOCRIZIEI NAȚIONALE! Cei care voiau ”spitale, nu Catedrale”, huiduiți de români, au să participe la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Dumnezeu nu mai preferă preferă lemnul și spațiile mici? # ActiveNews.ro
Huiduiți de români în lanț, personaje care până mai ieri susțineau ca mamelor să li se taie asigurările de sănătate, la fel cum alaltăieri cereau cu aceleași sentimente antinaționale să se taie banii pentru Catedrală, azi au făcut paradă de „smerenie” la marea sfințire românească din Capitala României.
Catedrala Națională – Visul ortodox al lui Mihai Eminescu a fost împlinit de toți românii! # ActiveNews.ro
Astăzi, 26 octombrie 2025, este o zi istorică pentru neamul român. S-a sfințit pictura Catedralei Naționale din București, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
CINE SUNT DEMONIZAȚII DE AZI - Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania, despre Vindecarea demonizatului din Ținutul Gherghesenilor - Duminica a XXIII-a după Rusalii # ActiveNews.ro
În duminica a douăzecișitreia după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al VIII-lea, versetele 26-39, în care este relatată vizita Mântuitorului Iisus Hristos în ținutul Gherghesenilor, unde Acesta face minunea izbăvirii unui om posedat
Azi, 26 octombrie, anul 2025 de la Nașterea Domnului, s-a sfințit împlinirea Catedralei Mântuirii Neamului. A Neamului Românesc, care a dat Cerului mulți Sfinți. Sfinți mucenici, mărturisitori în Hristos și Maica Domnului. Un Neam care a dat sânge curs pentru Credință și Țară.
Patriarhul Bartolomeu I a primit titlul de ”Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, transmite Agenția de Presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
Transmisie LIVE AICI: Sfânta Liturghie de Sf. Dimitrie și Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale (26 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic:
În ziua de 26 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir; marelui cutremur din Constantinopol (740); Sfinților Mucenici Artemidor și Vasile.
Părintele Ilie Bucur a fost un om al lui Dumnezeu, dar și un om al neamului său, un slujitor al credinței care a iubit România și a apărat valorile naționale ei cu demnitate și curaj.
Știm cu toții că Eminescu a numit Biserica Ortodoxă „Maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei și unitatea etnică a poporului” și „păstratoarea elementului latin (...) care a stabilit și a unificat limba noastra într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise”.
Edificarea unei catedrale monumentale în București s-a ivit imediat după dobândirea independenței de stat, în urma războiului glorios din 1877-1878, dar mai ales o dată cu proclamarea Regatului, în 1881, când s-a constatat că nici una din cele peste o sută de biserici existente atunci în capitală nu erau atât de încăpătoare
Nu vreau să-l judec prin prisma tatălui său — ar fi nedemn. Vreau însă să-l privesc în lumina propriei sale opere, să văd ce lasă în urmă un om care a avut toate ușile deschise. Iar bilanțul, sincer spus, e modest. Câteva volume, fără prea multă autenticitate, fără freamătul creației...
Pe platforma de plată a impozitelor, numele Primei Doamne apărea ca „Jean-Michel Macron.” „În loc să scrie Brigitte Macron, apărea Jean-Michel”, își amintește Tristan Bromet, directorul de cabinet al președintelui Emmanuel Macron.
25 octombrie 1944, eliberarea Ardealului de sub ocupația trupelor horthysto-naziste. CAREI, ULTIMA BRAZDĂ! # ActiveNews.ro
Ultima brazdă de pământ românesc a fost eliberată de sub ocupația trupelor nazisto- horthyste odată cu victoriile obținute de Armata Regală
FRICA DE ROMÂNI - Gardat de Jandarmerie ca un mini-dictator sud-american, Bolojan a fost huiduit la Carei iar Dan la Iași, de Ziua Armatei, alături de șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad # ActiveNews.ro
Românii din Carei l-au huiduit copios pe omul Ungariei de la vârful Guvernului României, Ilie Bolojan, poreclit deja Ilie-Sărăcie, care a instalat în oraș un „cordon de forțe de ordine înarmate pentru români!”, după cum a semnalat Buletin de Carei:
Patriarhul Bartolomeu I a primit titlul de ”Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” - FOTO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, transmite Agenția de Presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
Trump a pornit spre Asia. Întâlnire sigură cu Xi și posibilă cu Kim: ”Aș fi deschis 100%” # ActiveNews.ro
În Coreea de Sud, Trump va purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul turneului în cele trei țări, dar nu exclude și o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.
În Coreea de Sud, Trump va purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul turneului în cele trei țări, dar nu exclude și o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.
Pro Vita București la 20 de ani de salvat vieți: ”Secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini.” # ActiveNews.ro
Simpla adunare a unor numere pe un tabel de tip contabil nu poate măsura și nici reflecta ceea ce nu poate fi tradus în mărimi fizice: extraordinara satisfacție dar și smerenia adusă de nașterea unui copil în urma ajutorului dat mamei, de un caz dificil rezolvat, de adoptarea (sau respingerea!) unei legi la care am avut o contribuție
InPolitics: Mega-scandal politic în Marea Britanie pe buletinele digitale: România, dată ca exemplu negativ # ActiveNews.ro
Scandal de proporții în țara fără buletine de identitate pentru cetățeni, Marea Britanie, după ce prim-ministrul Sir Keir Starmer și-a anunțat planul de a introduce cărți de identitate digitale.
Gheorghe Piperea: Nu e nicio teorie a conspirației - România și Marea Britanie, în avanposturile totalitarismul prin impunerea identității digitale # ActiveNews.ro
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da acces DSU, adică lui Arafat, la orice cameră publică de supraveghere, oricând, dacă Arafat consideră că e vorba despre un pericol ce trebuie prevenit.
Mihai Tîrnoveanu - O amintire din Armată: Costele, îți dai seama că la o adică, va trebui să mori pentru mine? # ActiveNews.ro
O amintire din Armată, în memoria prietenului meu din copilărie, Costel Argatu, trecut la Domnul în urmă cu cateva zile, înmormântat astăzi la Comănești. Text scris de mine acum 5 ani:
Ion Cristoiu: Potrivit SRI, teroriștii ruși își confecționau singuri bombele artizanale - VIDEO. Remember Caraman și Măgureanu # ActiveNews.ro
Indiscutabil, Virgil Măgureanu a fost cel mai interesant director SRI din postdecembrism. Personalitate complexă, depășind cu mult condiția de director politic al SRI, Virgil Măgureanu a cultivat ca nimeni altul relația cu presa.
25 octombrie: Sfinții Mucenici Marcian și Martirie. Sfântul Mucenic Valerian și Sfânta Cuvioasă Tavita, cea înviată de Sfântul Apostol Petru, Sfinții mucenici din Tracia # ActiveNews.ro
În ziua de 25 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Marcian și Martirie; Sfântului Mucenic Valerian; Cuvioasei Tavita, cea înviată de Sfântul Apostol Petru; Sfântului Ierarh Macarie din Cipru.
De Ziua Armatei, ziua eliberării ultimei palme de pământ românesc, în Ardeal, la Carei chiar de ziua Regelui Mihai, va fi arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și vor fi organizate ceremonii militare și activități comemorative în toate garnizoanele din țară
Dincolo de faptul că noi, ca români, ne putem bucura că scăpăm de un supermarket francez, trebuie să analizăm și ce ascunde această decizie, în ce privește România. Sperăm că nu spectrul războiului este cel care determină Carrefour să se retragă „în plină glorie”, cu profitul externalizat oricum. Atunci putem vorbi de spectrul sărăciei?
Dincolo de faptul că noi, ca români, ne putem bucura că scăpăm de un supermarket francez, trebuie să analizăm și ce ascunde această decizie, în ce privește România. Sperăm că nu spectrul războiului este cel care determină Carrefour să se retragă „în plină glorie", cu profitul externalizat oricum. Atunci putem vorbi de spectrul sărăciei?
Pentru afirmarea apostolicității creștinismului românesc sunt astăzi destule și credibile izvoare? Nu cumva cei care admit aceasta cedează unor orgolii naționale din dorința de a așeza la începutul credinței noastre prestigiul unuia sau mai multor apostoli? Este logic să admitem o misiune apostolică pe pământul românesc?
După ce Theodor Paleologu a comis un recital de ură și invective: ”Dobitoci, demenți, troglodiți, fasciști, putiniști, cretini, idioți șamd” - după cum a sintetizat Inpolitics - deputatul AUR Mihai Neamțu, vizat de frustrările urmașului unui fost colaborator recunoscut al Securitătii, i-a dat o primă replică peste față:
Duminică, 26 Octombrie, în București – eveniment extraordinar pentru întreaga lume ortodoxă – va avea loc sfințirea picturii și inaugurarea grandioasei și minunatei Catedrale a Neamului. În 27 Octombrie, altă zi sacră, închinată Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor: mii și mii de oameni vor onora evenimentul.
AMBASADORUL VASILE SOARE: DEZVELIREA ȘI SFINȚIREA UNUI MONUMENT ÎN MEMORIA CELOR 169 DE PRIZONIERI ROMÂNI DE RĂZBOI CARE AU MURIT ÎN LAGĂRELE STALINISTE DIN AZERBAIDJANUL SOVIETIC ÎNTRE 1944-1948 # ActiveNews.ro
Cunoscutul și apreciatul istoric și diplomat Vasile Soare, Ambasadorul României în Azerdbaidjan, ne oferă noi bucurii și mângâieri sufletești prin cinstirea eroilor și martirilor români aruncați de istorie și trădare în gulagurile imperiului sovietic. Redăm în continuare postarea sa:
Pentru afirmarea apostolicității creștinismului românesc sunt astăzi destule și credibile izvoare? Nu cumva cei care admit aceasta cedează unor orgolii naționale din dorința de a așeza la începutul credinței noastre prestigiul unuia sau mai multor apostoli? Este logic să admitem o misiune apostolică pe pământul românesc?
Delir anticreștin la TVR la praznicul marii sfințiri de la Catedrala Națională: ”Nu se știe dacă Apostolul Andrei a trecut pe aici” - VIDEO # ActiveNews.ro
Televiziunea română, în mod surprinzător, a produs un documentar anti-creștin, difuzat în preajma sfințirii picturii Catedralei Mântuirii Neamului, care urmează să aibă loc în prezența Patriarhului I al Constantinopolului, catedrală ce are drept al doilea hram, după Înălțarea Domnului, pe cel al Sfîntului Apostol Andrei - Apostolul Românilor.
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași prilej cu care a făcut opozanților săi salutul legionarilor romani și români ”de la inimă spre soare” respectiv „de la inimă spre cer” - FILMĂRILE ZILEI # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a ales să le răspundă într-un mod pentru care Elon Musk sau Călin Georgescu au fost criticați dar care, în fond, reproduce un salut din istoria străveche a României - salutul roman
Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns la București pentru marile sărbători ale Capitalei și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Patriarhul Daniel l-a întâmpinat și l-a condus la Patriarhie - FOTO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns vineri în România, prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a întâmpinat la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.
BTI pune Întrebarea zilei: Ar putea fi eliminată Anca Alexandrescu după modelul Șoșoacă-Georgescu? # ActiveNews.ro
Deja s-a lansat chemarea civică la luptă împotriva rușilor care vor încerca să-și pună primar la Capitală, după ce au eșuat la președinție, anul trecut, datorită vigilenței statului de drept, al serviciilor și al CCR, după cum ni s-a tot băgat în cap.
Sorin Titus Muncaciu: Așa răsplătește Volodimir Zelenski ajutorul românesc? - Cuvântul politicianului # ActiveNews.ro
De la 1 septembrie 2027, în regiunea Cernăuți (care cuprinde Bucovina de Nord și Herța, teritorii istorice românești) vor mai exista doar patru licee cu predare în limba română și nouă licee mixte! Licee românești vor mai fi doar la Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța! Amenințate sunt și localitățile românești cunoscute: Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Mămăliga!În prezent, în regiunea Cernăuți există 32 de licee, dintre care 20 sunt cu predare exclusivă în limba română și 12 licee mixte!Profunda decizie antiromânească și neprietenoasă aparține Consiliului Regional Cernăuți!Alooo, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul și Președinția României, se aude??Ca deputat în Parlamentul României, cer de urgență o intervenție la cel mai înalt nivel! Reprezint în Parlamentul României partidul AUR, care luptă pentru Unirea Românilor, iar președintele AUR, George Simion, „are interzis” în Ucraina din cauza „activităților românești naționaliste”!Citez aici declarația doamnei secretar responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, oferită Agenției Naționale de Presă Agerpres:„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și, dacă doresc numaidecât să își continue studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. (…) Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri.”Comunitatea istorică românească din Cernăuți susține că desființarea liceelor va duce la anularea treptată a activității gimnaziilor românești și mixte, pentru că românii, știind că după gimnaziu copiii lor nu vor mai putea merge la licee românești sau mixte, vor prefera de la început gimnazii și licee ucrainene.Dispariția educației în limba maternă atrage după sine dispariția limbii materne culte!Românii au întins o mână Ucrainei. Guvernele României, din 2022 și până acum, oferă ajutor unui stat care prigonește românii din regiunile istorice românești aflate în Ucraina!Moral, stimați guvernanți, aveți datoria să interveniți de urgență! Cer ca ambasadorul Ucrainei la București să fie convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe al României!
Finanțarea acordată de America Israelului nu este necondiționată, potrivit lui Donald Trump, semnalează Tucker Carlson Network.
András Demeter, ministrul Culturii, este acuzat, pe bună dreptate, că a pus la cale, probabil din rea-voință – pentru că altă explicație nu există – o operațiune de detonare a culturii române.
Președintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două ședințe ale Consilului Superior de Apărare a Țării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie.
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00 pm, la Aeroportul „Henri Coandă” din București.
Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova. Se autointitulează ”american de origine moldovenească” și a locuit în ultimii 20 de ani în Ucraina. # ActiveNews.ro
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
George Soros a primit la Berlin Premiul European pentru Drepturile Civile ale Sinti și Romilor, în memoria supraviețuitorilor Holocaustului și a pionierilor mișcării pentru drepturile civile ale romilor, Oskar și Vinzenz Rose.
Șeful Statului Major al Armatei, Gheorghiță Vlad: "Românii din străinătate vor fi mobilizați în caz de război, la fel ca cei din țară. Important este să avem o masă mare a populației care să ducă efortul de război” # ActiveNews.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat că, potrivit noii Legi 446, obligația de a apăra țara revine tuturor cetățenilor români — inclusiv celor aflați în străinătate.
