Au murit pentru pasiunea lor. Trei turişti au căzut de la sute de metri în Munţii Făgăraş în faţa prietenilor
ObservatorNews, 26 octombrie 2025 20:20
Şir de tragedii în Munţii Făgăraş! Trei turişti au murit în condiţii dramatice, la interval de câteva ore. Au căzut în prăpăstii adânci de sute de metri. Salvamontiştii puteau să ajungă la ei doar cu elicopterul, dar, din cauza vântului puternic, operaţiunile de salvare au fost amânate ore în şir.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
20:50
Catedrala Naţională şi-a deschis porţile pentru credincioşi. De ce este specială vizitarea ei în zilele astea # ObservatorNews
A mai rămas mai puţin de o oră până când credincioşii care nu au avut invitaţie astăzi pot intra să se închine în altarul Catedralei Naţionale.
Acum 30 minute
20:40
Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cum au apărut cei 2 îndrăgostiți în Paris # ObservatorNews
Dragostea pluteşte în aer la Hollywood. Katy Perry şi Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, şi-au făcut publică relaţia. După două luni de speculaţii, cei doi îndrăgostiţi au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători ziua de naştere a cântăreţei.
Acum o oră
20:30
Cine sunt cei doi suspecţi prinşi în cazul jafului de la Luvru. Greşeala care i-a dat de gol # ObservatorNews
S-au făcut primele arestări în cazul jafului de la Luvru! Doi francezi au fost reţinuţi de poliţiştii care au aflat că suspecţii au primit ajutor din interiorul muzeului. Anchetatorii nu au, însă, niciun indiciu despre bijuteriile în valoare de 88 de milioane de euro. Procurorii sunt convinşi că a fost jaf la comandă, iar obiectele de valoare au ajuns deja pe piaţa neagră.
20:30
Dâmbovița, de la obstacol la atracție turistică. Cum ar putea arăta viitorul râului care taie Capitala # ObservatorNews
De la râu uitat la râu redescoperit. ONG-uri și arhitecți lansează un concurs internațional de idei pentru reamenajarea Dâmboviței, în speranța că Bucureștiul va avea, într-o zi, un râu turistic așa cum au orașe precum Seoul, Amsterdam sau Budapesta. Cristi Popovici a fost la locul faptei şi a văzut cum se împart apele, mai întâi în Coreea de Sud, apoi pe malul Dâmboviței, ca să vedem cum ar putea arăta viitorul apei care taie capitala.
20:30
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte # ObservatorNews
Tot mai mulți români își doresc ca vacanțele lor să spună o poveste. Vor să trăiască experiențe inedite, iar cazarea e prima pe listă. Tot mai des, în ultimii ani, confortul clasic al unui hotel e înlocuit de cazări neconvenţionale, cu priveliști instagramabile. De la grote până la case plutitoare.
20:20
Au murit pentru pasiunea lor. Trei turişti au căzut de la sute de metri în Munţii Făgăraş în faţa prietenilor # ObservatorNews
Şir de tragedii în Munţii Făgăraş! Trei turişti au murit în condiţii dramatice, la interval de câteva ore. Au căzut în prăpăstii adânci de sute de metri. Salvamontiştii puteau să ajungă la ei doar cu elicopterul, dar, din cauza vântului puternic, operaţiunile de salvare au fost amânate ore în şir.
20:10
Operaţiune de salvare cu final tragic la Râmnicu Vâlcea! Un bărbat care ameninţa că se sinucide s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc înainte ca pompierii să reuşească să umfle salteaua de protecţie. Omul a căzut în perna gonflabilă, dar aceasta nu a reuşit să amortizeze suficient de mult impactul cu asfaltul.
20:10
Inteligența artificială, sub semnul întrebării. Elevii se tem că își pot pierde creativitatea # ObservatorNews
Inteligența artificială începe să fie văzută cu mai multă prudență de către elevi. Un studiu arată că mai mult de jumătate dintre adolescenţii care folosesc AI recunosc că se tem de posibilele efecte negative. Profesorii și specialiștii în educație consideră că această schimbare de percepție e un pas important, iar tinerii încep să înţeleagă cât de periculos este să lase inteligenţa artificială să gândească în locul lor.
Acum 2 ore
20:00
România prinde culoare. Dovleci pictaţi, baloţi de paie şi ghirlande de frunze în culoarea toamnei împodobesc curţile caselor, florăriile şi cafenelele. În aşteptarea zilei de Halloween, pasionaţii de decoraţiuni se întrec în decoruri instagramabile.
19:50
Oktoberfest ajunge pentru prima dată la București. Cât costă porțiile de cârnați, mici și bere # ObservatorNews
Celebrul Oktoberfest a ajuns în premieră şi la Bucureşti. La festivalul bavarez din Capitală atmosfera e ca la Munchen. Cârnaţi nemţeşti, mici tradiţionali şi zeci de sortimente de bere rece din Germania. Obligatoriu, la pachet e şi muzica tradţională.
19:40
Sondaj Avangarde: Luptă strânsă între Băluţă şi Ciucu pentru PMB. Cum explică sociologii intențiile de vot # ObservatorNews
Bucureştenii sunt nerăbdători să îşi aleagă primarul general, pe locul lăsat liber de Nicuşor Dan. Majoritatea cred că oraşul nu merge în direcţia bună. Un sondaj de opinie prezentat astăzi arată că lupta este strânsă. Primii doi candidaţi sunt despărţiţi de numai două procente.
19:40
Un român a condus un TIR în zig-zag până i s-a răsturnat încărcătura, pe o autostradă din Turcia # ObservatorNews
Un șofer român de camion a provocat momente de panică pe o autostradă din Turcia, după ce a început să circule haotic, în zig-zag, punând în pericol traficul.
19:30
Catedrala Naţională, între intimidare, credinţă şi artă. Reacţia turiştilor străini în faţa măreţiei româneşti # ObservatorNews
Moment istoric în Capitală. Picturile Catedralei Naţionale, cel mai mare lăcaş de cult ortodox din lume, au fost sfinţite. Zeci de preoţi, mii de invitaţi oficiali şi pelerini au luat parte la slujba emoţionantă. Impresionaţi până la lacrimi, oamenii au aşteptat în linişte, într-un gest profund de solidaritate spirituală. Catedrala, care intimidează prin recorduri, e privită ca o punte între istorie, credinţă şi artă. Între Răsărit și Apus și între trecut și viitor.
Acum 4 ore
17:50
Noua președintă a Irlandei, felicitată de Nicuşor Dan. Mesajul liderului de la București # ObservatorNews
Într-un mesaj transmis duminică, președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe noua președintă aleasă a Irlandei, subliniind totodată importanța comunității române din această țară.
17:50
O tânără de 23 de ani, găsită moartă în casă după un an. Ultimul ei mesaj a fost pentru ChatGpt: "Ajută-mă" # ObservatorNews
Să mori la 23 de ani într-o singurătate apăsătoare, fără ca nimeni să nu te caute. Este sfârşitul tragic al unei tinere din Bolton, Anglia. Charlotte Leader a fost găsită moartă, după un an de zile, în pat. Era mumificată în momentul în care a fost descoperită. Ancheta a stabilit că se izolase și că singurul ei contact a fost cu ChatGPT, căruia îi ceruse ajutor în ultimul ei mesaj.
17:20
Kosovo, în blocaj politic. Albin Kurti, propunerea de prim-ministru, a fost respins în parlament # ObservatorNews
Parlamentul din Kosovo a respins nominalizarea lui Albin Kurti pentru funcția de prim-ministru, ceea ce crește șansele organizării unor alegeri anticipate, menite să deblocheze impasul politic apărut după alegerile indecise din februarie, transmite Reuters, conform Agerpres.
Acum 6 ore
17:00
Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul # ObservatorNews
În timp ce multe culturi tradiționale dau bătăi de cap agricultorilor, un fermier din Dolj a descoperit rețeta succesului cu o plantă aparent modestă.
16:50
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia # ObservatorNews
Fericirea s-a transformat în lacrimi în doar câteva clipe pentru câţiva tineri din Sardinia, Italia. Participaseră la petrecerea de absolvire, erau visători şi mulţumiţi de ce oportunităţi li se deschideau în faţă.
16:40
Și-a ucis soția și copiii, crezând că îi salvează de apocalipsă. Apoi a dat vina pe femeia care zăcea în pat # ObservatorNews
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a măcelărit întreaga familie într-o casă din Florida, lăsând în urmă șoc, durere și o comunitate întreagă îngrozită, potrivit revistei People.
16:30
Catedrala Națională a fost ridicată pe Dealul Arsenalului, lângă Parlament, nu întâmplător. Locul a fost ales în 2005 de Patriarhul Teoctist ca simbol al renașterii spirituale într-un spațiu marcat de distrugerile comuniste.
16:10
A furat o mașină de poliție și a plecat cu ea spre casă, în alt judeţ. Suspectul, un bărbat de 58 de ani # ObservatorNews
Un bărbat din Olt a furat o autospecială de poliție din curtea unui post din Dolj și a condus-o până în orașul său. A fost oprit în Balș de un echipaj, care a stabilit că nu are nicio legătură cu Ministerul Afacerilor Interne. IPJ Dolj a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
16:00
Femeie sechestrată de iubit la Botoşani. După ce a lovit-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile # ObservatorNews
Un bărbat de 46 de ani din județul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a ținut partenera împotriva voinței ei într-o locuință și a agresat-o fizic, femeia având nevoie de îngrijiri medicale, informează News.ro.
16:00
Ziua inaugurării Catedralei Naționale, sub semnul emoţiei, credinţei, dar şi al huiduielilor # ObservatorNews
Catedrala Națională din București a fost sfințită duminică în prezența Patriarhului Daniel și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Ceremonia fastuoasă a avut loc la șapte ani de la inaugurarea parțială a edificiului și marchează împlinirea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment au fost așteptați zeci de mii de credincioși din toată țara.
15:50
O altă țară europeană vrea să găzduiască summitul Putin-Trump: "Suntem prieteni cu toate părțile" # ObservatorNews
Ministrul de Externe al Serbiei, Marko Djuric, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Fox News Digital că Belgradul este dispus să găzduiască negocieri de pace între Ucraina și Rusia.
15:40
Mai mult de 30 de ferme avicole din Germania au fost nevoite să își sacrifice păsările după confirmarea unor focare de gripă aviară, a anunțat duminică Institutul Federal pentru Sănătatea Animalelor (FLI), potrivit DPA, informează Agerpres.
15:20
O persoană a tras cu un pistol de tip Airsoft pe o stradă în Sectorul 6. Luneta unei maşini a fost spartă # ObservatorNews
O persoană a tras cu un pistol de tip airsoft pe o stradă din Sectorul 6, după care a fugit. Din fericire, nu au fost răniţi, însp luneta unei maşini a fost spartă. Polițiștii îl caută acum pe vinovat.
15:10
Maia Sandu spune că Rusia vrea să sperie Moldova: "Vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor" # ObservatorNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia a încercat să intimideze populația moldoveană, sugerând că, dacă nu sprijină politica lui Vladimir Putin, ar putea avea soarta Ucrainei. Ea a subliniat că a dorit să îi încurajeze pe cetățeni să aleagă în interesul țării. Totodată, Sandu a menționat că toate statele din regiune, în special cele vecine cu Ucraina, au fost vizate de acțiunile Federației Ruse, informează News.ro.
15:10
"Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump - Putin". Anunțul Kremlinului # ObservatorNews
Este greşit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a transmis Kremlinul. Dmitri Peskov a precizat că este nevoie de pregătire pentru aceasta.
Acum 8 ore
14:50
Muntele îşi cere tributul. După ce ieri, doi turişti şi-au pierdut viaţa, astăzi, un alt bărbat de 43 de ani din Hunedoara a plătit "datoria" culmii.
14:20
România va avea o nouă stațiune turistică pe litoral. Este vorba de comuna Jurilocva, o așezare pitorească din Dobrogea, iar anunțul a fost făcut pe Facebook chiar de către primarul Eugen Ion.
14:10
Ansamblul "Constantin Brâncuşi", în pericol de degradare. Proiectul, prea complex şi dificil de restaurat # ObservatorNews
Ansamblul Monumental "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, una dintre cele mai cunoscute comori culturale ale României care riscă însă să se degradeze complet. De luni întregi, proiectul de restaurare este scos la licitație, însă nicio firmă nu a vrut până acum să se ocupe de lucrările prea complexe şi dificile. Ultima restaurare a Ansamblului Brâncuși a fost făcută acum 25 de ani.
13:50
Fiul lui Nicușor Dan a stârnit zâmbetul enoriașilor, cu trăistuța sa, la plecarea de la Catedrala Naţională # ObservatorNews
Fiul preşedintelui Nicuşor Dan a stârnit mai multe zâmbete duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale. Iniţial, când cel mic a fugit de lângă părinţi şi la final, când cel mic a fost surprins cu o plasă în mână.
13:40
Tânără mămică ucisă de fostul iubit, cu o zi înainte să împlinească 31 de ani, în Germania. Trei copii orfani # ObservatorNews
O tragedie cutremurătoare a zguduit orașul Bremen săptămâna trecută. Destinul Annei, în vârstă de 30 de ani, a fost curmat prea devreme și prea violent. Femeia a fost atacată mortal de un bărbat mascat în timp ce mergea pe trotuar alături de fiul ei de 12 ani, în cartierul Kattenturm. Tânăra a murit pe loc, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere, scrie Bild.
13:30
Preşedintele american Donald Trump susţine că noua sală din Casa Albă nu va purta numele său # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump, căruia-i place să-şi pună numele pe clădirile sale - Trump Tower, Trump Hotel, golf Trump - dă asigurări că nu va face la fel cu sala de bal pe care o construieşte în prezent la Casa Albă - în locul aripii de est (East Wing) a reşedinţei prezidenţiale americane.
13:20
Incident la Catedrala Naţională: Jandarmeria a reţinut un bărbat după control. Ce avea în maşină # ObservatorNews
Un incident mai puţin obişnuit s-a petrecut în această dimineaţă în preajma Catedralei Naţionale. Un bărbat a fost reţinut de Jandarmerie.
13:20
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou # ObservatorNews
Să fii adult e... obositor. Este concluzia la care a ajuns un influencer german, după doar trei săptămâni de muncă la un job cu program normal. Complet epuizat, tânărul se gândește deja să-și reducă orele, potrivit tabloidului Bild.
13:20
Cadoul Preafericitului Părinte Daniel pentru Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I # ObservatorNews
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit, în cuvântul adresat după sfințirea picturii Catedralei Naționale, Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, despre a cărui prezență a spus că este o mărturie a unității în Ortodoxie.
Acum 12 ore
12:40
Un accident grav în care au fost implicate două autoturisme a avut loc duminică pe DN 12, în județul Harghita. O persoană a murit şi două au fost grav rănite.
12:40
Miliardarul "fantomă" care a orchestrat fraude cripto de 14 mld. $. A clădit un imperiu pe suferința umană # ObservatorNews
La doar 37 de ani, Chen Zhi a ajuns una dintre cele mai controversate figuri din Asia. Elegant, cu un chip tânăr care nu trădează puterea pe care a acumulat-o, el este acuzat că ar fi condus o rețea uriașă de escrocherii online, întinsă pe mai multe continente. Autoritățile americane spun că a făcut miliarde furând de la oameni din întreaga lume: bani spălați, transformați în criptomonede și investiți în lux și influență, scrie BBC.
12:30
Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 € # ObservatorNews
În Spania, migranții din Africa, dar și din Venezuela și Afganistan, salvează satele afectate de depopulare, după ce tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani. Pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, autoritățile au lansat un program prin care migranții sunt instruiți și angajați în fermele locale.
11:50
Sondaj Avangarde: Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primărie # ObservatorNews
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde.
11:30
Autorităţile franceze au arestat doi bărbaţi suspectaţi că au participat la jaful de la Muzeul Luvru # ObservatorNews
Două persoane au fost arestate în urma unui jaf comis la Muzeul Luvru din Paris, în urma căruia hoții au evadat cu bijuterii de o valoare inestimabilă, inclusiv o parte din bijuteriile coroanei franceze.
11:30
"Testele decisive sunt finalizate". Putin anunţă succesul testului unei rachete cu propulsie nucleară # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă "unică" ce are o rază de acţiune de până la 14.000 km, în contextul ofensivei Rusiei în Ucraina, informează Agerpres.
11:20
Microbuz încărcat cu ţigări de contrabandă, urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Maramureş # ObservatorNews
Un microbuz de marfă încărcat cu peste 27.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, a fost urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei, iar şoferul a abandonat vehiculul, însă a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore.
10:50
Momentul în care fiul lui Nicuşor Dan "fuge" de lângă preşedinte. Copilul voia să fotografieze Catedrala # ObservatorNews
Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi implicit deschiderea celei mai mari catedrale ortodoxe din lume a avut loc duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe Dealul Patriarhiei.
10:50
Bucureşti, unul dintre cele mai calde oraşe din Europa. Încălzirea se produce în ritm accelerat # ObservatorNews
Temperatura medie anuală, în oraşele României, a crescut constant, depăşind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut, iar Bucureştiul este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie de 22,5 grade Celsius, în iulie, comparabilă cu Atena sau Roma, arată datele cuprinse în raportul "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem", publicat recent.
10:10
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP, citată de Agerpres.
10:00
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea "în cele din urmă" să candideze din nou la preşedinţie
09:40
Cine este "prietenul anonim" al lui Donald Trump care a donat 130 de milioane de dolari Pentagonului # ObservatorNews
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump.
09:20
Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam, a Asia Express – Drumul Eroilor # ObservatorNews
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.