Au murit pentru pasiunea lor. Trei turişti au căzut de la sute de metri în Munţii Făgăraş în faţa prietenilor

20:10

Inteligența artificială începe să fie văzută cu mai multă prudență de către elevi. Un studiu arată că mai mult de jumătate dintre adolescenţii care folosesc AI recunosc că se tem de posibilele efecte negative. Profesorii și specialiștii în educație consideră că această schimbare de percepție e un pas important, iar tinerii încep să înţeleagă cât de periculos este să lase inteligenţa artificială să gândească în locul lor.