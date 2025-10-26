Actorul Michael J. Fox compară boala Parkinson cu un agresor: „Totul ține de felul în care te ridici împotriva lui”

07:10

Industria pescuitului din Marea Britanie se află în declin. Un număr tot mai mare de pescari spun că sunt deziluzionați și că simt că au fost „trădați” de către guvernele succesive, după ce acestea și-au asigurat votul pentru Brexit. Oamenii afirmă că muncesc chiar și câte 14 ore pe zi, fără a se alege cu mare lucru, concurând în același timp cu navele mari ale UE, care, spun ei, le distrug echipamentul, se arată într-un reportaj The Independent.