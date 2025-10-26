Concurentul lui Radu Drăgușin a reușit o „dublă” de senzație în victoria lui Tottenham » Pe ce loc a urcat Spurs în Premier League

14:10

Rapidistul Constantin Grameni (23 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Meciul se joacă luni, 27 octombrie, de la 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Fotbalistul a ajuns la 150 de meciuri în Superliga și a recunoscut că cel mai frumos moment a venit în 2023, atunci când Farul Constanța a câștigat pe teren propriu titlul în fața celor de la FCSB. ...