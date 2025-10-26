VIDEO Cum poate deveni arta o formă de protest împotriva violenței asupra femeilor și femicidelor: ”Să nu mai romantizăm violența în arta noastră” – Ilinca Băncilă, cântăreață
G4Media, 26 octombrie 2025 20:50
O dată la trei zile un bărbat încearcă să omoare o femeie în România, după cum arată publicația Snoop. 49 de femei au fost ucise... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
21:10
Marți, Meta a introdus noi funcții de detectare a înșelătoriilor pentru aplicațiile sale de mesagerie, WhatsApp și Messenger, ca parte a inițiativei sale mai ample... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:00
Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani/ Doi tineri din Cluj, arestaţi preventiv/ Unul dintre ei ar fi profitat de o altă fată de 14 ani, cu care ar fi întreţinut peste o sută de acte sexuale # G4Media
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:50
VIDEO Cum poate deveni arta o formă de protest împotriva violenței asupra femeilor și femicidelor: ”Să nu mai romantizăm violența în arta noastră” – Ilinca Băncilă, cântăreață # G4Media
O dată la trei zile un bărbat încearcă să omoare o femeie în România, după cum arată publicația Snoop. 49 de femei au fost ucise... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:40
Abbas a desemnat un succesor ‘în caz de vacantare’ a postului de preşedinte al Autorităţii Palestiniene # G4Media
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune ‘în caz de vacantare’ a postului, a transmis duminică agenţia WAFA,... © G4Media.ro.
20:20
Premierul Ilie Bolojan este invitat duminică seara, de la ora 21,00, în studioul Digi24. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru.... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:10
Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi... © G4Media.ro.
19:50
Xiaomi spune că majorarea prețurilor cipurilor de memorie determină creșterea costurilor smartphone-urilor / Prețurile pentru Redmi K90 au dezamăgit piața # G4Media
Producătorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a declarat vineri că creșterea prețurilor cipurilor de memorie a determinat creșterea costurilor de producție a telefoanelor mobile, după ce... © G4Media.ro.
19:50
Doi miniştri sloveni au demisionat în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi # G4Media
Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a... © G4Media.ro.
19:30
Real Madrid a învins duminică după-amiază formația rivală FC Barcelona pe stadionul Santiago Bernabeu, scor 2-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
19:20
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia către nordul Irakului, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:10
„Unda de teamă” după șocul exploziei din Rahova: avalanșă de apeluri la 112 care semnalează „miros de gaz” și de solicitări la firmele care se ocupă cu revizii / „Toată lumea sună” / Psiholog: „Se formează un răspuns de autoapărare față de contexte similare” # G4Media
Șocul exploziei din cartierul Rahova din București a determinat o undă de șoc la nivel național. În ultima săptămână s-a înregistrat o avalanșă de apeluri... © G4Media.ro.
18:40
O navă de război americană a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela / În total, Washingtonul a trimis şapte nave de război în Caraibe şi una în Golful Mexic # G4Media
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în... © G4Media.ro.
18:30
Istoria gusturilor la români: Cum au ajuns castraveții și tomatele repere ale bucatelor autohtone # G4Media
În acest episod dorim să continuăm a vă prezenta modul în care unele alimente, devenite între timp de bază, au ajuns pe mesele românilor. Pentru... © G4Media.ro.
18:20
Când HAL 9000, supercomputerul cu inteligență artificială din filmul lui Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey, își dă seama că astronauții aflați într-o misiune pe... © G4Media.ro.
18:10
Bucureștiul a fost capitala mondială a pisicilor. Eleganță, emoție și blănițe de campion la FIFe World Winner Show 2025: „Nu am crezut că o pisică poate fi atât de expresivă” (VIDEO) # G4Media
În acest weekend, Romexpo s-a transformat în tărâmul magic al iubitorilor de pisici. Peste 700 de feline din 36 de țări au concurat la Campionatul Mondial Felin 2025... © G4Media.ro.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară, transmite Agerpres. „Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru... © G4Media.ro.
17:30
Deși poate părea ciudat, fricile, sângele și suspansul nu sunt doar instrumente de speriat spectatorii — ci pot deveni, paradoxal, o formă de terapie emoțională.... © G4Media.ro.
17:30
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când este atacată de pe platforme / Când e vorba de manipulare pe reţele, eu cred că nu avem încă instrumente eficiente / E nevoie de reguli acceptate la nivelul lumii democratice # G4Media
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme sociale şi a... © G4Media.ro.
17:20
BREAKING SUA au ajuns la un „cadru substanțial” cu China pentru a evita tarifele, afirmă Bessent # G4Media
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, 26 octombrie, că crede că SUA au ajuns la un acord-cadru cu China pentru a evita impunerea unui... © G4Media.ro.
17:20
Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru # G4Media
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:00
X lansează o piață oficială pentru cumpărarea numelor de utilizator inactive / Sumele ar putea ajunge la milioane de dolari # G4Media
X, platforma condusă de Elon Musk, a anunțat lansarea unei piețe dedicate achiziționării numelor de utilizator inactive. Noua funcționalitate le va permite abonaților Premium să... © G4Media.ro.
17:00
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări... © G4Media.ro.
16:50
Un bărbat din Balș a furat o autospecială de poliție din curtea Postului Robănești și s-a plimbat cu ea până în Balș # G4Media
Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie,... © G4Media.ro.
16:50
India semnează un contract de 1,2 miliarde de dolari cu Rusia pentru rachete S-400, după succesul operațional al sistemului # G4Media
India se pregătește să aprofundeze parteneriatul strategic cu Rusia printr-un nou contract de 1,2 miliarde de dolari pentru achiziția de rachete S-400 Triumf, menite să... © G4Media.ro.
16:40
Cel puţin un mort şi şase răniţi în SUA, într-un atac armat la o petrecere studenţească în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania # G4Media
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln,... © G4Media.ro.
16:40
În fiecare an, mii de americani ajung la urgență din cauza accidentelor legate de Halloween # G4Media
Potrivit Comisiei Americane pentru Siguranța Produselor de Consum (CPSC), una dintre cele mai frecvente cauzeeste surprinzătoare: sculptatul dovlecilor. Alte motive comune sunt căzăturile în timpul... © G4Media.ro.
16:20
Prințesa de Wales are un program încărcat de angajamente regale, însă un nou hobby pare să o ajute să își acorde un moment de liniște... © G4Media.ro.
16:10
VIDEO | Peltea de gutui și mere/ Dulcele de casă la care folosim resturile de fructe de la alte prăjituri # G4Media
Îi povesteam în urmă cu câteva zilei proprietarei magazinului din zonă că vreau să fac peltea. Și m-a întrebat: ce-i aia? Femeia are aproape 40... © G4Media.ro.
15:50
IBM afirmă că algoritmul cheie pentru calculul cuantic poate rula pe cipuri convenționale de la AMD # G4Media
IBM a declarat vineri că este capabil să ruleze un algoritm cheie pentru calculul cuantic pe cipurile disponibile în mod obișnuit de la Advanced Micro... © G4Media.ro.
15:50
Apple ar fi renunțat la producția modelului iPhone Air / Cel mai subțire telefon al Apple are vânzări cu mult sub așteptări # G4Media
La doar o săptămână după zvonurile privind anularea de către Samsung a modelului Galaxy S26 Edge din cauza vânzărilor scăzute ale modelului ultra-subțire S25 Edge,... © G4Media.ro.
15:50
Peste 80 de persoane au fost reţinute pentru a fi chestionate după lupte de stradă între migranți, în Moscova # G4Media
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală... © G4Media.ro.
15:40
Un bărbat de 46 de ani din Botoşani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a sechestrat partenera şi a agresat-o fizic # G4Media
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o... © G4Media.ro.
15:20
Cum s-au îmbrăcat liderii și foștii lideri ai României la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # G4Media
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a adus împreună lideri politici, clerici și personalități publice într-o atmosferă solemnă, unde decența și respectul s-au tradus și prin vestimentație.... © G4Media.ro.
15:20
Prețul mediu al unei livre (aprox. 450 g) de cafea măcinată în Statele Unite a ajuns în septembrie la 9,14 dolari, o creștere de 3%... © G4Media.ro.
15:20
Focuri de armă airsoft în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/ Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată # G4Media
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:10
Producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover # G4Media
Producţia de automobile din Regatul Unit a înregistrat o scădere accentuată în septembrie, de 27%, potrivit datelor publicate vineri de Society of Motor Manufacturers and... © G4Media.ro.
15:10
Noul CEO al Porsche va moșteni problemele vechi ale companiei / Investitor: Compania „se confruntă cu o provocare majoră” # G4Media
CEO-ul Porsche, Oliver Blume, care își încheie mandatul, mai are de prezentat un raport trimestrial vineri, înainte ca mandatul său de zece ani să ia... © G4Media.ro.
13:20
Funcțiile de editare bazate pe inteligență artificială sunt acum disponibile direct în Instagram Stories, oferind utilizatorilor posibilitatea de a modifica fotografii și videoclipuri prin comenzi... © G4Media.ro.
13:20
Un activist conservator din SUA dă în judecată Google pentru că un model AI al companiei ar fi generat informații „extrem de false” despre el # G4Media
Activistul conservator Robby Starbuck a dat în judecată Google, susținând că sistemele de inteligență artificială ale gigantului tehnologic au generat informații „extrem de false” despre... © G4Media.ro.
13:20
Te-ai săturat de prosoapele tari și aspre? Urmează acești pași ca să le redai moliciunea și pufoșenia de altădată. Puține lucruri se compară cu senzația... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:00
Ceasul Serpenti al Bulgari: o bijuterie secretă care ascunde timpul care valorează între 166.000 de dolari și 240.000 de dolari # G4Media
Bulgari Serpenti Misteriosi High Jewellery este mai mult decât un ceas: este o capodoperă a rafinamentului discret, menită să fascineze chiar și cei mai exigenți... © G4Media.ro.
12:40
Ce îi sperie cel mai tare pe americani? Un nou studiu arată că nu fantomele, ci corupția și războaiele # G4Media
De Halloween, americanii nu se tem de stafii sau monștri, ci de ceva mult mai real: corupția politică, colapsul economic și atacurile cibernetice. Potrivit unui... © G4Media.ro.
12:40
Doi bărbaţi suspectaţi de participarea la spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, pe 19 octombrie, la Paris, au fost arestaţi sâmbătă seara şi... © G4Media.ro.
12:30
Schimbarea orei afectează animalele de companie mai mult decât ne-am aștepta: „Devin mai agitate, mai vocale sau refuză să mănânce la orele obișnuite”, susține medicul veterinar. Cum îți ajuți câinele sau pisica să se adapteze la ora de iarnă – EXCLUSIV # G4Media
În acest weekend s-au dt ceasurile înapoi, oferindu-ne o oră în plus de somn. În noaptea dintre 25 și 26 octombrie, ora 04:00 a devenit... © G4Media.ro.
12:20
VIDEO | Clătite cu ton și capere, o rețetă echilibrată și plină de prospețime, ideală pentru masa de duminică # G4Media
O rețetă perfectă pentru masa de prânz de duminică, clătitele cu ton și capere combină simplitatea clătitelor de casă cu gustul rafinat al tonului RIO Mare Filod’Olio.... © G4Media.ro.
12:20
Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League.... © G4Media.ro.
12:20
Ce poate — și ce nu poate — face acest tip de antrenament pentru corpul tău. Promisiunea există de zeci de ani: prin exerciții controlate,... © G4Media.ro.
11:50
O facem cu toții. De la copii la profesori, de la papagali la crocodili — o inspirație lentă, o gură larg deschisă, o expirație adâncă.... © G4Media.ro.
11:40
O Yamaha XT500 din 1988, păstrată în lada originală, vândută la licitație pentru 84.000 de euro # G4Media
O motocicletă Yamaha XT500 fabricată în 1988, aflată într-o stare complet nouă și păstrată în lada originală de livrare, a fost vândută recent la licitație... © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang / Doi piloţi au fost transportaţi la spital # G4Media
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.