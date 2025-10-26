Noi acuzaţii de malpraxis la Spitalul Orăşenesc Sinaia, la şapte ani de la acuzaţii similare/ Cazul unei femei de 34 de ani, ajunsă în stare critică la Fundeni/ Reacţia spitalului din Prahova/ Anunţul de ultimă oră al soţului femeii
News.ro
,
26 octombrie 2025 20:50
Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, se confruntă cu noi acuzaţii de malpraxis, la şapte ani de la acuzaţii similare, după ce familia unei paciente în vârstă de 34 de ani a reclamat că femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din Capitală, la câtva timp de la o intervenţie de rutină făcută în unitatea din Sinaia. Conducerea acestui spital a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia” nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic. Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit în cursul după-amiezii. Părerile unor foşti pacienţi sau rude ale acestora în privinţa medicului acuzat sunt împărţite, unii considerându-l un „foarte bun chirurg”, în timp ce alţii îl blamează.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de News.ro
21:10
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita luni Vaticanul şi Roma, informează MTI. Orban va fi primit în audienţă privată de papa Leon al XIV-lea.
21:10
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor respins de Curtea Constituţională a României, că trebuie aşteptată motivarea pentru a se vedea dacă problema a fost strict legată de procedură, respectiv lipsa acelui aviz de la CSM. El a precizat că există un semn de întrebare, şi anume dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate nu ar fi aşteptat chiar atâta timp să spună acest lucru.
21:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a reacţionat în urma publicării rezultatelor unui proiect de cercetare în şcoli privind consumul de alcool şi droguri care arată că în România 6% dintre elevi au consumat cel puţin o dată droguri, iar 81% dintre adolescenţii români au recunoscut că au consumat alcool şi a anunţat mai multe măsuri, printre care dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a factorilor de risc în şcoli, cu accent pe acţiuni de impact, nu doar pe campanii de conştientizare. De asemenea, ministrul Educaţiei are în vedere includerea temelor privind combaterea violenţei şi a consumului de droguri în orele curriculare de orientare şi consiliere.
20:50
Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, se confruntă cu noi acuzaţii de malpraxis, la şapte ani de la acuzaţii similare, după ce familia unei paciente în vârstă de 34 de ani a reclamat că femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din Capitală, la câtva timp de la o intervenţie de rutină făcută în unitatea din Sinaia. Conducerea acestui spital a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia” nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic. Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit în cursul după-amiezii. Părerile unor foşti pacienţi sau rude ale acestora în privinţa medicului acuzat sunt împărţite, unii considerându-l un „foarte bun chirurg”, în timp ce alţii îl blamează.
20:40
Jucătorul italian Jannik Sinner, cap de serie numărul unu, l-a învins duminică pe germanul Alexander Zverev, scor 3-6, 6-3, 7-5, în finala turneului de la Viena, câştigând astfel al patrulea titlu ATP al sezonului şi reuşind al doilea triumf în capitala Austriei.
20:40
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii sunt pe locul al treilea în clasament.
20:00
Paramilitarii sudanezi anunţă duminică faptul că au preluat controlul oraşului Al Fashir, după ce au cucerit cartierul general al armatei în ultimul mare oraş din Darfur pe care nu-l controlau, relatează AFP.
19:40
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună.
19:40
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul de Cupă Mondială la schi alpin în forţă, câştigând duminică proba de slalom uriaş la Sölden, în Austria.
19:30
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico.
19:20
Zeci de mii de persoane au manifestat duminică la Haga, într-o încercare de a aduce în prim-plan lupta împotriva modificărilor climatice, cu trei zile înaintea alegerilor legislative din Olanda, în care imigraţia şi accesul la locuinţe s-au impus ca teme de campanie, relatează AFP.
19:00
Premierul Ilie Bolojan afirmă, după vizita făcută la un producător român din industria alimentară, Unicarm Satu Mare, că are un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească „corect” taxele şi impozitele. „Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti”, adaugă Bolojan. Premierul menţionează că a discutat cu familia care a pus pe picioare afacerea despre cum poate fi susţinut sectorul agroalimentar, dar şi întreaga industrie de procesare, pentru a oferi românilor hrană de calitate, iar firmele naţionale să fie competitive pe pieţele externe.
18:50
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral.
18:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, în Malaysia, o serie de acorduri comerciale cu ţări asiatice, sperând să facă acelaşi lucru, peste câteva zile, cu omologul său chinez Xi Jinping într-o întâlnire crucială pentru economia mondială, relatează AFP.
18:20
Echipa italiană Cagliari a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Hellas Verona, în etapa a opta din Serie A. Cagliari a fost condusă cu 2-0.
18:10
China ia în calcul să amâne punerea în aplicare a restricţiilor impuse exportului pământurilor rare şi să reia achiziţiile de soia din Statele Unite, anunţă duminică secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent, evitând astfel o creştere masivă a taxelor vamale americane, un semn de destindere între cele două mari puteri mondiale, relatează AFP.
18:00
Într-un moment în care România îşi caută încă echilibrul între performanţă şi echitate, şcolile incluzive devin modele de umanitate şi rezilienţă. Directorii Sorina Marinela Perşinaru şi Mariana Stan au vorbit în cadrul emisunii Viitor pentru România de la Prima News despre provocările reale ale integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi despre importanţa de a privi fiecare elev ca pe o poveste unică.
18:00
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a câştigat duminică, în deplasare, derby-ul cu liderul Feyenoord, scor 3-2, în etapa a 10-a din Eredivisie.
17:50
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv. Iniţial, a fost arestat cel mai mare dintre tineri, acuzat că a violat o adolescentă de 15 ani, profitând că aceasta ar fi băut excesiv alcool la o petrecere şi nu se mai putea apăra. Ulterior, poliţiştii au stabilit că acelaşi tânăr ar mai fi agresat sexual o fată de 14 ani de cel puţin o sută de ori. După arestarea acestuia, anchetatorii au extins cercetările, care au relevat că adolescenta de 15 ani fusese agresată sexual în aceeaşi noapte şi de un alt tânăr de 18 ani, ajuns şi el în arest.
17:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară duminică că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un ”stat independent”, subliniază el, relatează AFP.
17:40
Rusia anunţă duminică că a informat Statele Unite cu privire la un test final reuşit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, în plină ofenivă în Ucraina şi în plină incertitudine cu privire la o nouă întâlnire între Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
17:10
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 14-a a Superligii:
17:00
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz şi a dispus cercetarea prealabilă faţă de un ofiţer şi doi agenţi de poliţie.
16:50
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia - către nordul Irakului -, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de îndată” măsuri juridice în vederea salvării unui proces de pace lansat în urmă cu un an, relatează AFP.
16:20
Argentinienii votau duminică în alegeri legislative în care se află în joc capacitatea ultraliberalului Javier Milei de a reforma şi dereglementa - în cei doi ani care i-au mai rămas din mandat - o economie fragilă aflată, în ultima perioadă, sub o ”perfuzie” financiară americană, relatează AFP.
16:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară duminică că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un ”stat independent”, subliniază el, relatează AFP.
16:20
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cauzând un prejudiciu estimat la peste jumătate de milion de lei, au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi pentru furt calificat, tentativă la furt calificat şi complicitate la furt calificat.
16:20
Fostul fundaş Jerome Boateng nu se va alătura în cele din urmă echipei Bayern München pentru un stagiu de observare.
16:00
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme şi a adăugat că atunci când este vorba de manipulare şi dezinformare pe reţele, atunci nu avem încă instrumente eficiente de combatere. Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli şi crede că în acest domeniu este nevoie de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice.
16:00
Argentinienii votau duminică în alegeri legislative în care se află în joc capacitatea ultraliberalului Javier Milei de a reforma şi dereglementa - în cei doi ani care i-au mai rămas din mandat - o economie fragilă aflată, în ultima perioadă, sub o ”perfuzie” financiară americană, relatează AFP.
16:00
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz pentru a lămuri cum s-au întâmplat lucrurile.
16:00
Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă.
15:50
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, îi cere ministrului Transporturilor să ofere explicaţii privind stadiul autostrăzii A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, liberalul precizând că evoluţia proiectului este ”extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje”.
15:40
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate. Tot în Fărăgaş, doi turişti au murit după ce au alunecat câteva sute de metri într-o prăpastie, o a treia persoană, care a reuşit să-şi oprească alunecarea, fiind salvată.
15:30
Formaţia Torino a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Genoa, în etapa a opta a campionatului Italiei.
15:20
Americanca Ann Li, numărul 44 mondial, a câştigat, duminică, la Guangzhou (China) al doilea titlu din carieră.
15:00
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma şi precizează că nicio persoană nu a fost rănită.
15:00
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o fizic, victima având nevoie de îngrijiri medicale.
15:00
Secretarul de Stat american Marco Rubio dă asigurări, într-o vizită în Israel, că eforturi continuă în vederea repatrierii rămăşiţelor ostaticilor, după ce s-a întâlnit cu familiile a doi militari israeliano-americani ale căror rămăşiţe se află între cele 13 corpuri reţinute în continuare în Fâşia Gaza, relatează AFP.
14:50
O persoană a murit şi trei au fost grav rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, petrecut pe un drum din judeţul Harghita, în localitatea Voşlăbeni. La sosirea echipajelor de intervenşţie, trei persoane erau încarcerate, una fiind în stop cardio-respirator. În pofida încercărilor de resuscitare ale echipajului medical, aceasta nu a mai putut fi salvată.
14:30
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană.
14:30
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că alegerile parlamentare au fost un semnal pentru toţi cei care îşi făceau iluzii că reforma va înceta şi că va reveni oligarhul Vlad Plahotniuc sau oamenii Moscovei şi lucrurile se vor răsturna. Ea a menţionat că acum oamenii au înţeles că nu se mai poate întâmpla acest lucru, fapt ce va ajuta autorităţile să face ordine mai repede în sistem.
14:30
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii şi să le spună că dacă nu susţin politica lui Vladimir Putin, atunci li se poate întâmpla ceea ce păţesc ucrainenii şi a precizat că a încercat să îi încurajeze pe cetăţeni să aleagă ce este mai bine pentru ţară.Maia Sandu a mai spus că toate ţările din această regiune, mai ales care sunt vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse.
14:20
Francezul Ciryl Gane a luptat, sâmbătă seară, la Abu Dhabi, împotriva campionului englez Tom Aspinall pentru centura UFC la categoria grea (+93 kg), după două eşecuri în 2022 şi 2023.
14:20
Poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au scos din circuit, în primele nouă luni ale anului, în urma unor verificări privind braconajul cinegetic sau deţinerea de explozivi şi substanţe periculoase, peste 2.700 de arme de foc deţinute ilegal, din care aproape 230 letale. De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat peste 333.000 de cartuşe de diferite calibre, 7,3 tone de carne de vânat, 41 de maşini folosite la braconaj, aproximativ 10 kilograme de explozivi de uz civil, peste şase tone de articole pirotehnice şi 784 de tone de substanţe periculoase, informează Poliţia Română.
14:10
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania.
14:00
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania.
13:50
Un bărbat surprins de jandarmii bucureşteni în timp ce împărţea oamenilor de pe Calea 13 Septembrie, în jurul orei 10.30, materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob a fost dus la Poliţie pentru cercetări, în cazul acestuia fiind sesizate organele de urmărire penală. incidentul a avut loc în timpul slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.
13:40
Premierul cambodgian Hun Manet anunţă duminică faptul că a propus numele preşedintelui Donald Trump - cu care s-a întâlnit duminică în Malaysia, la semnarea unui acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda - comitetului însărcinat cu atribuirea Premiului Nobel pentru Pace.
13:30
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. ”Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu.