Cinstire la ceas de seară pentru ocrotitorul cetății Bucureștilor
Ziarul Lumina, 26 octombrie 2025 20:50
La Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei a fost săvârșită în seara zilei de duminică, 26 octombrie 2025, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de către
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, rostit în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
Slava Domnului s‑a pogorât asupra Catedralei Naţionale din Bucureşti la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, încununată de slujba Sfinţirii picturii în
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
„Mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale” # Ziarul Lumina
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
„Dragostea și prețuirea reciprocă, veche și statornică ne-au adus din nou împreună pentru a ne bucura de sfințirea frumoaselor mozaicuri ale acestei mărețe Catedrale Naționale” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala
Pelerinii și credincioșii veniți în aceste zile de aleasă sărbătoare la Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul hramului închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au
Fraților, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteți mântuiți! Și
Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Cartea a III-a, VI, 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 72, p. 222„(...) Creștinii, care au urcat treptele persecuțiilor până la intrarea
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (†303) a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (293-311) şi era fiul dregătorului cetăţii Tesalonic. Părinţii săi l-au botezat pe ascuns de
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit sâmbătă, 25 octombrie, titlul de Doctor Honoris Causa al Univesității Creștine „Dimitrie Cantemir” din
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi, 25 octombrie 2025, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită sâmbătă, 25 octombrie, și în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. La ceremonia militară și religioasă dedicată acestei zile au
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
În seara zilei de 24 octombrie 2025, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, împreună cu membrii delegației sale au vizitat Ambasada Greciei la București.
„În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un vameș, cu numele Levi, care ședea la vamă, și i-a zis: Vino după Mine! Atunci, lăsând toate, el s-a ridicat și a mers după El. Și I-a făcut Levi un ospăț
Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întâi în favoarea creştinilor, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 46„Pentru ce am mai aminti aici de mulțimea nenumărată a celor
Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Ci noi, în noi î
Aceşti doi mucenici au trăit pe vremea împăratului Constanţiu (337-361), pe când acest împărat căzuse în rătăcirea lui Arie, deşi Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul
Icoana‑relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, dăruită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Vl
La 27 februarie 1903 a venit pe lume, în apropiere de Fălticeni, pe Valea Șomuzului, în satul Arghira, comuna Preutești, Ion Irimescu, fiul unui arendaș și al unei descendente din familia scriitorului Alexandru Ca
După întâmpinarea cu onoruri de stat a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, următorul moment solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală. Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost
Pelerinii care urcă în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, conform tradiției, pachete cu alimente oferite de voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și de reprezentanții
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
Sanctitatea Voastră Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic,În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi
Astăzi, la orele amiezii, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a sosit în România. Acesta a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional Henri Coandă, de
Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj a avut loc joi, 23 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Au participat cei peste 150
Slujbă de pomenire a Episcopului Gurie Georgiu la patru ani de la trecerea la cele veșnice # Ziarul Lumina
În ziua pomenirii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, marți, 21 octombrie, s‑au împlinit patru ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu, întâiul Arhipăstor și ctitor al
Iubiți frați și fii întru Domnul,Toată slava, cinstea și închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu, Tatăl luminilor, Fiului – Cuvântul și Înțelepciunea, și Sfântului Duh – Cel Preasfânt, Bun și de
Sanctitatea Voastră,Cu aleasă bucurie și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru, vă adresăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor ortodocș
În rândul slujitorilor vrednici pe care Biserica Ortodoxă Română i-a ales pentru a fi cinstiţi după cuviinţă, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la ridicarea la rang de Patriarhie şi 140 de ani de au
Episcopul Filothei Pârșoi a fost comemorat joi, 23 octombrie 2025, la Schitul Berca din județul Buzău, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la mutarea sa la Domnul. Manifestarea dedicată memoriei vrednicului
Am primit la redacţie cu bucurie mai multe texte despre zidirea Catedralei Naţionale, scrise de elevi de la Liceul Teoretic „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti. Micile eseuri au fost adunate de Mara Lina, care
„Zis-a Domnul: Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Și cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care șed în piață și strigă unii către alții, zicând: V-am cântat din fluier și n-ați jucat;
Fraților, toate le socotesc că sunt pagubă, față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc și să
Sfântul Atanasie cel Mare, Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, LXV-LXVI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1988), vol. 16, pp. 230-231„Dar Antonie avea și această harismă (acest dar):
Sfântul Areta (†523) a fost un mare dregător creştin al cetăţii Negran din Etiopia, pe vremea când la Constantinopol domnea împăratul Iustin cel Bătrân (518-527), iar peste ţara Etiopiei era rege Elezbaan.
