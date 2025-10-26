Recunoaștem sfințenia bisericii de zid, dar să nu uităm că toți suntem o casă a lui Dumnezeu, spune PS Teofil de Iberia
Basilica.ro, 26 octombrie 2025 20:50
„Iubiții mei, ceea ce vreau eu să vă pun la suflet în această seară este întâi de toate faptul că noi toți suntem o casă a lui Dumnezeu, fiecare în parte”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la sfârșitul slujbei de Priveghere pentru sărbătoarea Sf. Cuv.…
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum 2 ore
19:40
Iconografia Catedralei Naționale: Lucrarea Duhului Sfânt în opera iconarului se recunoaște la final # Basilica.ro
„Oricât te-ai strădui, oricât de mult ai calcula și oricât de mult ți-ai dori să iasă bine, există totuși această lucrare a Duhului Sfânt în opera iconarului, care se vede abia la sfârșit, în momentul în care lucrările se împlinesc”, a declarat pentru Trinitas TV Daniel Codrescu, cel care coordonează pictura în mozaic a Catedralei…
19:30
Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a oficiat duminică, 26 octombrie 2024, slujba Privegherii în cinstea sfântului ocrotitor al Bucureștilor, Sfântul Dimitrie cel Nou, la Catedrala Patriarhală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 4 ore
18:10
Galerie foto: Chipuri și momente de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului # Basilica.ro
Vă prezentăm o selecție de imagini de la cel mai important eveniment al Anului Centenar al Patriarhiei Române: sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului. Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel, alături de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Puteți vedea albumul foto integral aici. Foto credit:…
17:30
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au sfințit duminică, 26 octombrie 2025, pictura în mozaic a Catedralei Naționale din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 6 ore
16:20
Bucurie pentru românii din Liege: Lucrările de schimbare a acoperișului bisericii parohiale sunt aproape finalizate # Basilica.ro
Comunitatea românească din Liege se bucură, în această perioadă de realizarea unui deziderat important: finalizarea schimbării acoperișului bisericii parohiale din localitate. Biserica, având hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” si „Sfântul Dimitrie cel Nou”, a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care a alocat suma de 200.000 RON…
Acum 8 ore
14:40
Provocări tehnologice în construcția Catedralei Naționale: Adesea, rezolvările au fost semne ale prezenței divine # Basilica.ro
Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești, a vorbit la sâmbătă, Trinitas TV, despre câteva dintre cele mai mari provocări tehnice în construirea Catedralei Naționale. „Cea mai mare parte din rezolvări le-am resimțit, vă rog să mă credeți, ca pe un semn al prezenței divine, care ne-a rezolvat problemele mari…
14:00
Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale citit după oficierea slujbei din 26 octombrie 2024 de către Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, semnat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel și de toți ceilalți ierarhi slujitori: Act de sfințire A Picturii Catedralei Naționale Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în…
13:40
Patriarhul Daniel: Cuvânt de mulțumire la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Cu ocazia Sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a mulțumit autorităților statului român și credincioșilor care au sprijinit material și spiritual această lucrare a Bisericii. Patriarhul României a mulțumit Sanctității Sale, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, pentru prezența la sfințirea picturii Catedralei Naționale, afirmând că este „este o mărturie…
13:30
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I: Ne bucurăm pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României # Basilica.ro
„Ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român, precum și pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României”, a spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I despre faptul că Biserica Ortodoxă Română celebrează, în 2025, 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de ridicare…
Acum 12 ore
12:50
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au sfințit pictura Catedralei Naționale # Basilica.ro
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au sfințit duminică pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Momentul a reprezentant una din manifestările prin care Biserica Ortodoxă Română a marcat Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei. Soborul slujitor a fost format din…
11:30
Președinții României, ai Republicii Moldova și Custodele Coroanei Române, prezenți la Sfințirea Catedralei Naționale # Basilica.ro
Președintele României, Nicușor Dan, este prezent la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. De asemenea, foștii președinți ai României, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, sunt prezenți la momentul istoric al sfințirii. O altă prezență semnificativă este cea a Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române. În primul rând, alături de acești demnitari, este și președintele…
Acum 24 ore
00:30
Trinitas TV transmite în direct, duminică, sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Programul transmisiunilor va începe de la ora 07:30, cu Sfânta Liturghie, oficiată de de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi. De la ora 10:30 va…
00:00
Calendar Ortodox 26 octombrie Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284-311). Era fiul dregătorului cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de părinţi, de frica prigoanei împotriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii, în cămara cea ascunsă a casei lor, toate tainele sfintei credinţe,…
25 octombrie 2025
22:30
În fiecare cărămidă a Catedralei Naționale este amestecat sângele martirilor noștri: PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vorbit sâmbătă seară despre Catedrala Națională ca jertfă și mărturie a poporului român: „Fiecare cărămidă, pământul și lutul din care a fost zidită sunt amestecate cu sângele martirilor noștri”, a spus ierarhul. La Privegherea oficiată la altarul de lângă Catedrala Patriarhală în cinstea…
21:40
Ieri
20:30
În imagini: Priveghere în cinstea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Catedrala Patriarhală (2025) # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat sâmbătă seara slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Catedrala Patriarhală. Vezi mai multe imagini pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica / Raluca-Emanuela Ene
18:10
Informații esențiale pentru pelerinii care participă la sfințirea Catedralei Naționale: fără act de identitate nu pot intra # Basilica.ro
Pelerinii care participă la sfințirea Catedralei Naționale trebuie să posede asupra lor un act de identitate, informează Trinitas TV. În absența unui act de identitate, niciun pelerin nu poate intra la ceremonia de sfințire. De asemenea, pelerinii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica…
16:50
Maicile de la Mănăstirea Copou au brodat acoperăminte pentru moaștele Sf. Petroniu de la Prodromu și Dionisie de la Colciu # Basilica.ro
Maicile de la Mănăstirea Copou din Iași au brodat acoperăminte pentru moaștele Sfinților Cuvioși Petroniu de la Prodromu și Dionisie de la Colciu. Cei doi nevoitori români din Sfântul Munte Athos au fost canonizați pe Patriarhia Ecumenică în 31 august 2025 și introduși în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 29-30 septembrie 2025. Imediat…
16:20
Credință și artă: Pictura murală de la Paraclisul Complexului de Cercetare „Sfântul Ierarh Calinic” din Craiova # Basilica.ro
Un amplu proiect de pictură murală a transformat Paraclisul Complexului de Cercetare „Sfântul Ierarh Calinic” din Craiova într-un spațiu al întâlnirii dintre artă, credință și educație teologică. Coordonat de lect. univ. dr. Irina Sava, proiectul a reunit cadre didactice, pictori autorizați și studenți ai Facultății de Teologie din cadrul Universității din Craiova, informează Mitropolia Olteniei.…
16:10
Fundament al identității naționale și simbol al jertfelniciei: Mesajul IPS Nifon de Ziua Armatei Române # Basilica.ro
„Armata Română a fost și rămâne un fundament puternic al identității naționale și un simbol al jertfelniciei și al curajului, fiind garantul stabilității și al rezistenței noastre în fața vitregiilor vremurilor”, a transmis sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. „Ziua Armatei Române reprezintă un binecuvântat prilej de a aprecia importanța…
15:40
15:30
Patriarhia Română va dărui racle pentru moaștele Sfinților Petroniu Prodromitul și Dionisie de la Colciu # Basilica.ro
Moaștele Sfinților Petroniu Prodromitul și Dionisie Vatopedinul vor fi păstrate în Sfântul Munte în racle din argint aurit dăruite de Patriarhia Română. Acestea vor ajunge la Chilia „Sf. Gheorghe” de la Colciu și la Schitul Prodromu prin intermediul părinților athoniți invitați la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, a anunțat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel…
15:00
Patriarhul Ecumenic a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. În cuvântul de mulțumire, Sanctitatea Sa a subliniat faptul că prin distincția primită este cinstită Patriarhia Ecumenică, nu persoana sa. „Distinse oficialități, în timpul celor 34 de ani ai Patriarhatului meu am fost cinstit prin distincții…
15:00
Sf. Sinod discută introducerea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfinților Cuvioși Nifon și Nectarie Protopsaltul # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit sâmbătă în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei, a discutat includerea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a cuvioșilor athoniți de origine română recent canonizați de Patriarhia Ecumenică: Sf. Cuv. Nifon, întemeietorul Schitului Prodromu, și Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul. „În această ședință de lucru avem bucuria să propunem înscrierea…
14:20
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” i-a conferit Patriarhului Ecumenic titlul de Doctor honoris causa. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:00
Oferim câteva informații meteo și sfaturi pentru cei care vor să participe la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Weekendul 25-26 octombrie 2025 aduce o răcire a vremii, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Din fericire, sunt prognozate precipitații mai serioase în jumătatea vestică a țării, nu și în Capitală. Duminică, la București, cerul va fi…
13:10
Starețul Atanasie Floroiu al Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos și Starețul Antipa Skandalakis de la Chilia „Sf. Ana” – Kareia, ucenic al Sf. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, se numără printre părinții athoniți care vor sluji atât la Liturghia oficiată duminică dimineață la Catedrala Națională, cât și la slujba de Sfințire a picturii…
12:00
11:50
PS Ioan Casian: Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român # Basilica.ro
„Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român. Ea se înalță ca un altar al neamului nostru, ca un semn al legăturii sfinte dintre Biserică și popor, dintre cer și pământ, dintre istorie și veșnicie”, a transmis sâmbătă Episcopul Ioan Casian al Canadei. „La acest moment de aleasă binecuvântare, când se…
11:10
Pe 1 noiembrie va începe a doua ediție a festivalului de film creștin „Quo Vadis” de la Iași # Basilica.ro
Pe 1 noiembrie demarează, la Iași, a doua ediție a festivalului internațional de film creștin „Quo Vadis”, informează Arhiepiscopia Iașilor. Printre invitați se numără Andrei A. Tarkovski, fiul celebrului regizor rus, dar și Josh David Jordan, Juan Manuel Cotelo și Vlad Păunescu. Cinefilii vor avea ocazia să vizioneze 21 de filme din SUA, Germania, Spania,…
11:00
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu Ambasadoarea Greciei și comunitatea elenă din București # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit vineri seară cu Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Greciei la București. Sanctitatea Sa a vizitat sediul Ambasadei Greciei și s-a rugat în Biserica Greacă „Buna Vestire” din vecinătate. Patriarhul Ecumenic a oferit în dar Ambasadei Greciei mai multe volume de istorie dedicate Bisericii din Constantinopol, iar Ambasadoarea Evangelia Grammatika i‑a oferit o…
08:10
Ziua Armatei Române este sărbătorită anual la 25 octombrie, începând din anul 1959. Cu acest prilej, Ministerul Apărării Naționale organizează sâmbătă o serie de ceremonii militare și religioase dedicate eroilor neamului și celor care poartă astăzi uniforma militară. La București vor avea loc sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00, mai multe ceremonii militare și religioase…
05:50
Galerie foto: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu membrii comunității elene din București # Basilica.ro
Comunitatea elenă din București s-a bucurat, vineri seara, de vizita Sanctității Sale Bartolomeu I. Patriarhul Ecumenic a fost întâmpinat de Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei în România, la sediul Ambasadei, unde i-a binecuvântat pe angajații instituției. În continuare, ierarhul s-a îndreptat către Biserica „Buna Vestire” și a participat la slujba Paraclisului Sfântului Mare…
00:00
Calendar ortodox 25 octombrie Sfinții Mucenici Marcian și Martirie Au pătimit în Constantinopol în vremea împăratului Constanţiu (331-361), care trecuse de partea arienilor. Marcian era citeţ (cântăreţ), iar Martirie ipodiacon. Amândoi erau ucenicii Patriarhului Pavel. Sfinţii Marcian şi Martirie au fost prinşi după ce ierarhul lor a fost exilat şi obligaţi să accepte erezia. Asupritorii,…
24 octombrie 2025
23:40
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Vineri se împlinesc 11 ani de la trecerea la cele veșnice a Arhimandritului Victorin Oanele (1931–2014), starețul Mănăstirii Sihăstria timp de peste patru decenii și una dintre cele mai marcante figuri ale monahismului românesc contemporan. Părintele Victorin Oanele s-a născut la 1 februarie 1931 în satul Poiana, comuna Vrâncioaia, județul Vrancea. A intrat în viața…
19:50
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat: Echipamentele IT achiziționate cu sprijinul DRRM # Basilica.ro
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat joi, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și a directorului general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Constantin-Valentin Răducanu. Dotarea cu echipamente IT a fost realizată printr-un proiect finanțat de DRRM, în cadrul Programului „Mass-media”. Proiectul are ca scop sprijinirea activității…
19:40
Trinitas TV și Televiziunea Română transmit live sfințirea picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Trinitas TV și Televiziunea Română (TVR) transmit live duminică sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Evenimentul va fi transmis în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Universul Credinței” și pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA şi TVR Internaţional, în intervalul orar 9.00 – 12.50, anunță Televiziunea Română într-un comunicat de presă. Astfel, cu ajutorul…
18:10
Proiectul de restaurare a Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, unul dintre cele mai vechi și valoroase monumente ale orașului, a fost lansat joi în cadrul unei conferințe de presă organizate la lăcașul de cult. Lucrările vor fi finanțate printr-un grant de un milion de euro, obținut în cadrul programului european transfrontalier Interreg NEXT…
17:40
Renaștere din cenușă: O biserică din Basarabia a fost sfințită după trei ani de reconstrucție # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Călărași, Republica Moldova, a fost sfințită joi, la trei ani după ce un incendiu a mistuit complet lăcașul de cult. Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Din sobor a făcut parte și părintele Toma Grădinaciuc, fost…
17:20
Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat, în zilele de miercuri și joi, evenimente dedicate cinstirii Sfântului Constantin Sârbu în localitatea sa natală, Cavadinești, din județul Galați. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Constantin Sârbu la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitate. În fața icoanei Sfântului Constantin Sârbu, ierarhul,…
17:10
Țara noastră va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când ora 04:00 dimineața va deveni ora 03:00. Astfel, ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore. Pentru a facilita adaptarea la noul program, specialiștii recomandă ajustarea treptată a orei de culcare cu 10–15…
16:00
Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au subliniat legătura duhovnicească neîncetată dintre Bisericile pe care le conduc # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns vineri în România, prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a întâmpinat la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Sanctitatea Sa și Patriarhul României s-au îndreptat apoi către Catedrala Patriarhală, unde au participat la un Te Deum și au susținut alocuțiuni în care au subliniat legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia…
15:40
FOTO: Întâmpinarea Patriarhului Ecumenic și a Patriarhului României la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel au fost întâmpinați vineri la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde a fost oficiată o slujbă de Te Deum. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
15:20
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” desfășurată de reprezentanții Departamentului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului și ai Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) a continuat, zilele trecute, în județul Sibiu. Potrivit Mitropoliei Ardealului, zeci de pachete conținând produse de uz casnic au ajuns la persoane vârstnice din mediul rural. „Prin activitățile care au continuat la Sibiu au…
15:20
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Catedrala Patriarhală: Viitorul este pentru Biserică sinonim cu nădejdea și viața # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat vineri, după Te Deum-ul oficiat la Catedrala Patriarhală în cinstea sosirii Sanctității Sale în România, că orice aniversare sau sărbătoare bisericească vine din trecut, dar este orientată spre viitor. „Aniversările bisericești se diferențiază fundamental de celelalte aniversări, deoarece, deși originea lor se află în trecut, oferă o perspectivă de…
15:10
Patriarhul Daniel către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: O mărturie vie și un prilej binecuvântat de comuniune frățească # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, i-a urat bun venit Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, după o slujbă de Te Deum oficiată vineri la Catedrala Patriarhală din București. Patriarhul României a subliniat contextul aniversar în care are loc vizita, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al Sfințirii picturii Catedralei Naționale, și și-a…
15:00
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a aterizat vineri, 24 octombrie 2025, în jurul orei 13:00 pe Aeroportul Otopeni din Capitală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:20
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a sosit vineri în România pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale. „Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la…
