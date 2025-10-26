Indignare în Slovenia, după ce un bărbat a murit agresat de un grup de romi. Doi miniștri au demisionat

17:30

Dincolo de zidurile Catedralei Mântuirii Neamului, mii de credincioși s-au adunat să fie parte la momentul istoric. Au urmărit slujba pe ecrane, cu răbdare și smerenie. Unii dintre ei au aflat chiar atunci că cel mai probabil nu vor putea să se închine la Altar până seara.