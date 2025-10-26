Cel mai bogat om din Africa vrea ca rafinăria sa din Nigeria să devină „cea mai mare din lume”
HotNews.ro, 26 octombrie 2025 21:40
Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat că rafinăria pe care o deține în Nigeria, și care e cea mai mare din Africa, își va dubla în următorii trei ani…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
22:30
Bolojan, despre vila în care locuiește: „Nu am intrat pe geam în această locuință. Totul este în regulă”/ În vila din str. Gogol a stat Traian Băsescu # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că locuiește în vila din strada Gogol, pe care anterior a primit-o Traian Băsescu, în calitate de fost președinte, precizând că folosește locuința în mod legal, după ce Băsescu a…
22:30
SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu UTA Arad, scor 4-0, și se apropie de locurile de play-off # HotNews.ro
FCSB s-a impus în fața echipei UTA Arad, scor 4-0, într-un meci disputat duminică, pe Arena Națională din București, în etapa a 14-a din SuperLiga. FCSB – UTA Arad 4-0 Campioana en-titre a României a…
Acum 15 minute
22:20
Detensionare a relaţiilor: zborurile directe între India şi China continentală, reluate după mai bine de cinci ani # HotNews.ro
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat duminică, după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, relatează AFP și Agerpres. Reluarea curselor aeriene este importantă pentru relaţiile comerciale bilaterale şi constituie…
Acum o oră
22:00
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a „stricat multe” şi, posibil, chiar şi mitul neamţului în politica românească. Dominic Fritz a fost întrebat duminică, la Antena 3, dacă…
21:40
Cel mai bogat om din Africa vrea ca rafinăria sa din Nigeria să devină „cea mai mare din lume” # HotNews.ro
Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat că rafinăria pe care o deține în Nigeria, și care e cea mai mare din Africa, își va dubla în următorii trei ani…
Acum 2 ore
21:30
Ilie Bolojan, despre tensiunile cu PSD: „Orice coaliție va ajunge cu spatele la zid dacă nu ia aceste decizii/ Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că „oameni din coaliție” care au soluții mai bune la problemele României ar trebui să le spună și chiar să inițieze moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte…
21:00
VIDEO Val de indignare în Slovenia după moartea unui bărbat agresat de un grup de romi. Doi miniștri au demisionat # HotNews.ro
Miniștrii sloveni de Interne și de Justiție au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia, transmit agențiile de presă…
20:50
Șeful Autorității Palestinieni și-a desemnat succesorul „în caz de vacantare”. Mahmoud Abbas are 89 de ani # HotNews.ro
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune ‘în caz de vacantare’ a postului, a transmis duminică agenţia WAFA, transmite Agerpres. Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii…
Acum 4 ore
20:30
Într-o postare pe Facebook intitulată „La ce e bună Catedrala”, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește despre Catedrala Națională, a cărei pictură a fost sfințită sâmbătă, precum și despre credincioșii care au venit să asiste la…
20:00
Kamala Harris ar putea candida din nou pentru Casa Albă. „Ele vor vedea o femeie preşedinte în Biroul Oval, asta e sigur” # HotNews.ro
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu că ar putea „în cele din urmă” să candideze din nou la preşedinţie, relatează Agerpres citând France Presse. Kamala Harris, care l-a înlocuit pe Joe Biden…
19:50
Ciprian Ciucu, desemnat candidat al PNL la Primăria Generală. Oficializarea candidaturii mai trebuie să treacă de o singură etapă # HotNews.ro
Filiala PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului pentru Primăria București, conform surselor HotNews. Decizia a fost luată în urma unui vot secret. Mai departe, decizia va fi înaintată Biroului…
19:30
FOTO Imaginile din interiorul Catedralei Naționale în timpul slujbei de sfințire. Au fost prezenți 3.000 de invitați # HotNews.ro
Pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, duminică, în prezența patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și a patriarhului ecumenic Bartolomeu al Constantinopolelui. În interior au fost primiți în jur de 3.000 de invitați, iar în…
18:50
Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP. „Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a…
Acum 6 ore
18:30
Președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei urmează să se întâlnească în cadrul turneului asiatic al liderului american, întâlnire în care urmează să fie discutată soluționarea diferendelor comerciale dintre cele două state. Negociatorii chinezi și…
18:30
REPORTAJ printre credincioșii care au stat toată ziua la porțile Catedralei Naționale: „Cum s-au făcut invitațiile? Eu n-am știut să cer la preotul meu” / „Pentru suflet nu e prea scump” # HotNews.ro
După mai bine de 15 ani de lucrări, Catedrala Națională a fost sfințită duminică, 26 octombrie 2025, într-o slujbă condusă de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Aproximativ 25.000 de oameni au au…
18:00
Bărbat prins de jandarmii bucureşteni împărţind materiale informative cu caracter legionar, în timpul slujbei de sfinţire de la Catedrala Națională # HotNews.ro
Un bărbat surprins duminică de jandarmii bucureşteni în timp ce împărţea oamenilor de pe Calea 13 Septembrie din Capitală materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob a fost dus la Poliţie pentru cercetări, în…
17:30
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei # HotNews.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico, potrivit Reuters și Agerpres. Slovacia…
17:30
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA, preluată…
17:20
Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează News.ro. Bucureştenii au avut prima şansă de gol a…
17:10
O mașină de poliție a fost furată din curtea secției. Hoțul s-a plimbat cu ea peste 20 de km # HotNews.ro
Un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, judeţul Olt, a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine…
16:50
Cinci motive serioase care îi țin pe cumpărători departe de mașinile electrice și cinci avantaje care le pot schimba decizia. „Mobilitatea electrică nu se vinde cu idealuri, ci cu prețuri!” # HotNews.ro
Europenii nu sunt convinși pe deplin de avantajele mașinilor electrice și au motive temeinice pentru a le refuza pentru moment. Cel mai recent studiu pe tema automobilelor electrice relevă care sunt în acest moment, în…
16:50
Maia Sandu: Trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE, dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina # HotNews.ro
Preşedinta Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul…
Acum 8 ore
16:30
Criza politică din Kosovo ia amploare. Parlamentul constituit după mai bine de 50 încercări respinge candidatul pentru funcția de premier # HotNews.ro
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din blocajul politic rezultat după scrutinul neconcludent din februarie, transmite Reuters,…
16:20
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii…
16:10
Încă un bărbat și-a pierdut viața în Munții Făgăraș. 18 salvamontiști încearcă să recupereze trupul # HotNews.ro
Salvamont Argeș încearcă să recupereze trupul unui bărbat care și-a pierdut viața în Munții Făgăraș, după ce a căzut sute de metri de pe Vârful Lespezi. Accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, când în urma…
15:50
De ce pentru fotbal acceptăm transparența cheltuielilor publice, iar pentru o catedrală nu e valabil? # HotNews.ro
Astăzi este sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, care, în 15 ani a cheltuit peste 315 milioane de euro din bani publici, conform jurnaliștilor de la safielumina.ro. Cat a costat Arena Națională? În jur de de 240 de…
15:40
Focuri de armă în Sectorul 6 din București. O persoană a tras în luneta unei mașini, apoi a fugit. Poliția, în alertă # HotNews.ro
Un individ necunoscut a tras duminică cu o armă de tip airsoft în Sector 6 al Capitalei, a avariat o mașină parcată, după care s-a făcut nevăzut. În zonă se află mai multe echipaje de…
15:30
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală majoră între migranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova şi că…
15:20
O facem cu toții și uneori e molipsitor. De la papagali, pinguini și crocodili. Până de curând, scopul căscatului nu era clar, iar subiectul este încă dezbătut de cercetători și oameni de știință, relatează The…
15:00
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală” # HotNews.ro
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins categoric orice sugestie de a interzice participarea Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să găzduiască următoarea ediție a competiției în 2026, transmite Reuters.…
14:50
La cât va urca deficitul de personal medical / Ce rol poate avea Inteligența Artificială # HotNews.ro
Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2030, la nivel global va exista un deficit de cel puțin zece milioane de oameni care lucrează în domeniul sănătății. Există, însă, modalități prin care criza de…
Acum 12 ore
14:30
Îngerul de 13 metri din Catedrala Națională, unde e și cea mai mare catapeteasmă din lumea. Recordurile și secretele tehnice ale lăcașului astăzi sfințit # HotNews.ro
E plină de recorduri Catedrala Națională, pe care o știm cu toții drept Catedrala Mântuirii Neamului. Catapeteasma, de exemplu, este cea mai mare din lume: are 23,8 pe 17.1 metri. Peste 4 milioane de tessere…
14:30
Argentinienii votează duminică într-un test crucial pentru ultraliberalul Milei / Mari rezultate macroeconomice, dar „el cântă în timp ce oamenii mor de foame” # HotNews.ro
Argentina a început să voteze duminică în cadrul alegerilor legislative în care ultraliberalul Javier Milei își pune în joc capacitatea de a reforma și dereglementa, în cei doi ani rămași din mandatul său prezidențial, o…
13:50
VIDEO Mai mulți politicieni și oficiali, huiduiți la finalul slujbei de sfințire a Catedralei Naționale # HotNews.ro
Mai mulți oficiali și politicieni au fost huiduiți duminică de mai multe persoane dintr-un grup adunat în zona Catedralei Naționale, după ce aceștia au participat la slujba de sfințire e edificiului. Printre oficialii care au…
13:50
Avertismentul premierului polonez: Războiul din Ucraina amenință să devină veșnic dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia # HotNews.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa…
13:20
Mesajul transmis duminică de Kremlin: Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump – Putin # HotNews.ro
Kremlinul a transmis că este greșit să se vorbească despre o anulare a întâlnirii între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trumpa, dăugând că este necesară pregătirea acesteia, potrivit televiziunii de stat Vesti…
13:10
VIDEO Nicușor Dan, împreună cu familia la sfințirea Catedralei Naționale. Cum a atras atenția fiul cel mic al președintelui # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a venit duminică la slujba sfințire a Catedralei Naționale însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, Aheea şi Antim. Familia prezidențială a asistat la slujba de…
12:40
INFORMAȚII Ce se știe la acest moment despre „Pasărea de furtună”, noua rachetă rusească cu propulsie nucleară # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik. Mai jos, ce informații există…
12:20
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a anunțat duminică că își retrage toate forțele din Turcia în nordul Irakului, îndemnând totodată Ankara să ia „fără întârziere” măsuri legale pentru a salva procesul de pace început în…
12:00
Migrantul închis pentru agresiuni sexuale și eliberat din greșeală a fost prins de poliția britanică. Cine este Hadush Kebatu # HotNews.ro
Migrantul solicitant de azil care a fost eliberat din greșeală din închisoarea unde era închis pentru agresiune sexuală a fost găsit în nordul Londrei și reținut în urma unei operațiuni de căutare la scară largă,…
11:30
Bucureştiul a devenit una dintre cele mai calde capitale din Europa. Temperaturile sunt comparabile cu Atena sau Roma # HotNews.ro
Temperatura medie anuală în oraşele României a crescut constant în ultimii patru ani. Bucureștiul, care a depășit de mai multe ori pragul de 40 de grade în timpul verii, a ajuns astăzi una dintre cele…
11:30
Doi bărbați au fost arestați de poliția judiciară franceză în cazul spectaculosului jaf de la Lucru de duminica trecută, potrivit informațiilor obținute de ziarul Le Parisien. Sâmbătă seara a fost declanșată de urgență o operațiune…
11:10
Avertismentul unui medic: Vitamina D este esențială, dar nu trebuie luată în exces. Ce se întâmplă dacă luăm prea multă # HotNews.ro
Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar, dar nivelurile excesive în organism pot duce însă la hipercalcemie, cu efect asupra funcţiei renale şi a funcţiei inimii, a explicat…
10:50
Autoritățile din SUA au luat la întrebări Tesla din cauza sistemului de conducere „Mad Max” # HotNews.ro
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a anunțat că a cerut informații de la Tesla privind noul mod de asistență la conducere denumit „Mad Max”, care funcționează la viteze mai mari decât…
10:30
Băluță și Ciucu, pe primele locuri în ultimul sondaj privind bătălia pentru Primăria Capitalei / Cât au Cătălin Drulă și independenta Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Un sondaj realizat de Avangarde publicat duminică indică o cursă strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit…
10:10
Tragerile LOTO de duminică, 26 octombrie 2025. Report de peste 8,52 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Duminică, 26 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare…
10:00
SuperLiga: Meciul FCSB – UTA se joacă duminică seară. Campioana a câștigat ultimele două meciuri de acasă # HotNews.ro
Meciul FCSB – UTA Arad din SuperLiga va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 20.30, informează Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Roș-albaștrii nu au câștigat primele patru meciuri jucate în campionatul curent pe…
10:00
SuperLiga: Metaloglobus – Universitatea Craiova. Bucureștenii vin cu un moral bun după prima lor victorie, oltenii vor să rămână pe podium # HotNews.ro
Partida FC Metaloglobus București – Universitatea Craiova din SuperLiga se va juca duminică, 26 octombrie – ora 14.00, notează lpf.ro. Metaloglobus este pe ultimul loc în clasament, în timp ce craiovenii sunt pe locul trei,…
Acum 24 ore
09:20
„A House of Dynamite” – Momentul cu chibrituri despre care se spune că a inspirat unul dintre cele mai actuale filme despre un posibil conflict nuclear # HotNews.ro
„Imaginați-vă o cameră inundată cu benzină. Și sunt doi adversari neîmpăcați în acea cameră. Unul are 9.000 de chibrituri. Celălalt are 7.000 de chibrituri. Fiecare e îngrijorat dacă el sau adversarul e cel mai bine…
09:20
VIDEO Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară. Putin: „E un sistem cu adevărat unic” / Ce se știe despre Burevestnik, poreclit de critici „Cernobîlul zburător” # HotNews.ro
Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară și propulsie nucleară, numită Burevestnik, i-a spus șeful armatei ruse președintelui Vladimir Putin în declarații făcute publice duminică, potrivit Reuters. Racheta a parcurs 14.000…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.