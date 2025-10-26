Cu Ionuț Radu în poartă, Celta Vigo a obținut prima ei victorie în acest sezon de La Liga
Gazeta Sporturilor, 26 octombrie 2025 21:50
Cu Ionuț Radu (28 de ani) integralist, Celta Vigo a obținut prima victorie din acest sezon de campionat, câștigând cu 3-2 pe terenul lui Osasuna.Celta Vigo a avut nevoie de 10 etape pentru a sparge gheața în acest sezon. Astăzi, la Pamplona, galicienii s-au impus cu 3-2 la finele unui veritabil rollercoaster: au deschis scorul, au fost conduși (1-2) la pauză, au întors în repriza secundă. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
22:00
Tatăl lui Lamine Yamal reacționează după scandalul din El Clasico: „Ne vedem în Barcelona!” # Gazeta Sporturilor
Scandalul de la finalul El Clasico dintre Real Madrid și Barcelona (2-1) continuă să provoace reacții. După confruntarea tensionată dintre Lamine Yamal (18 ani) și mai mulți jucători ai lui Real, tatăl tânărului fotbalist, Mounir Nasraoui (37 de ani), a postat un mesaj pe rețelele de socializare. ...
22:00
Mihai Răduț, după ce a văzut golul lui Bîrligea în FCSB - UTA: „Niciodată nu m-aș fi gândit!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Răduț, 35 de ani, legitimat la FCSB între 2010 și 2014, a fost prezent la emisiunea GSP Live Special pentru a comenta duelul dintre campioana en-titre și UTA. Campion în 2024, fostul mijocaș s-a arătat impresionat de execuția cu care Daniel Bîrligea a deschis scorul.Era minutul 13 în FCSB - UTA. ...
21:50
Cu Ionuț Radu în poartă, Celta Vigo a obținut prima ei victorie în acest sezon de La Liga # Gazeta Sporturilor
Cu Ionuț Radu (28 de ani) integralist, Celta Vigo a obținut prima victorie din acest sezon de campionat, câștigând cu 3-2 pe terenul lui Osasuna.Celta Vigo a avut nevoie de 10 etape pentru a sparge gheața în acest sezon. Astăzi, la Pamplona, galicienii s-au impus cu 3-2 la finele unui veritabil rollercoaster: au deschis scorul, au fost conduși (1-2) la pauză, au întors în repriza secundă. ...
21:40
Încă o accidentare la FCSB » „S-a rupt” în meciul cu UTA și a ieșit înainte de pauză # Gazeta Sporturilor
Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a suferit o accidentare la genunchi în meciul cu UTA, din etapa cu numărul 14 din Superliga.Italianul a fost titular în meciul cu arădenii, fiind trimis în flancul drept al atacului. În linia de 3 din spatele lui Bîrligea au mai fost Darius Olaru și Florin Tănase.Juri Cisotti, accidentat în FCSB - UTAÎn finalul primei reprize, când FCSB avea 2-0, Cisotti s-a așezat pe gazon, din cauza unei probleme la genunchi. ...
21:40
Repriză de coșmar la FCSB - UTA! A încasat două goluri și a primit cartonașul ROȘU direct # Gazeta Sporturilor
Portarul Dejan Iliev (30 de ani) a avut parte de o primă repriză de coșmar duminică seara, la meciul FCSB - UTA Arad, din etapa a 14-a a Superligii, și a părăsit terenul mai repede decât colegii lui, fiind eliminat chiar în prelungirile primei părți, la scorul de 2-0 în favoarea gazdelor. ...
Acum 2 ore
21:10
De aici a pornit totul » Cele 7 cuvinte pe care Vinicius i le-a spus lui Yamal în față, în El Clasico # Gazeta Sporturilor
„El Clasico” s-a încheiat cu o încăierare între jucătorii celor două echipe, scandalul plecând de la Vinicius (Real Madrid) și Lamine Yamal (Barcelona). Presa spaniolă a dezvăluit de unde au pornit scânteile dintre cele două vedete.Yamal și Vinicius s-au contrat pe tot parcursul partidei. În timpul meciului câștigat de Real Madrid cu 2-1, jucătorul gazdelor i-a tot repetat câteva cuvinte adversarului de la Barcelona. ...
21:10
Nici nu au avut timp să clipească! GOLUL-blitz din afara careului prin care FCSB a deschis scorul cu UTA # Gazeta Sporturilor
FCSB a primit-o duminică seara pe teren propriu pe UTA Arad, pe Arena Națională, în etapa a 14-a din Superliga, iar campioana României a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deschide scorul. Atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a aflat la finalizare.În fața a circa 5.000 de fani, la doar 4 zile după eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de Europa League, FCSB a dat piept duminică cu UTA Arad, cele două echipe fiind vecine de clasament. ...
21:00
Tragedie în sportul american! Un jucător din NFL a pierdut lupta cu boala la doar 41 de ani # Gazeta Sporturilor
Doliu în fotbalul american. Nick Mangold, fostul star al echipei New York Jets și unul dintre cei mai cunoscuți centrali din istoria recentă a NFL, a murit la vârsta de doar 41 de ani. Cauza decesului a fost o complicație gravă provocată de o boală renală cronică.A cerut ajutorul public cu doar 12 zile înainteFostul jucător își anunțase starea de sănătate cu mai puțin de două săptămâni în urmă, într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale. ...
21:00
Urmările scandalului din Real - Barcelona: un jucător eliminat, alți 6 cu cartonaș galben! # Gazeta Sporturilor
Scandalul din finalul meciului Real Madrid - Barcelona 2-1 s-a lăsat cu o eliminare și 6 cartonașe galbene!În minutul 90+10 din El Clasico, Pedri a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. A fost momentul care a produs scântei la marginea terenului, cu cele două tabere sărind la bătaie.Pe lângă rezerve și cei din staff, în conflict s-au implicat și unii jucători aflați încă în joc. ...
20:50
Concurentul lui Radu Drăgușin a reușit o „dublă” de senzație în victoria lui Tottenham » Pe ce loc a urcat Spurs în Premier League # Gazeta Sporturilor
Tottenham s-a impus la scor de neprezentare pe terenul celor de la Everton, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #9 din Premier League. Două dintre golurile lui Spurs au fost semnate de stoperul Micky Van de Ven, rivalul pe post al lui Radu Drăgușin.Fundașul român nu a făcut parte din lotul trupei lui Thomas Frank, fiind în continuare indisponibil din cauza accidentării la genunchi pe care a suferit-o la începutul anului. ...
20:40
Xabi Alonso a avut un mesaj clar pentru Vinicius, după ieșirea nervoasă din El Clasico # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a fost mulțumit de victoria din El Clasico, 2-1 cu FC Barcelona. Spaniolul a vorbit despre meci, dar și despre reacția nervoasă a lui Vinicius din momentul schimbării.Real Madrid a ajuns la 27 de puncte după victoria cu Barcelona și s-a distanțat în fruntea clasamentului. Catalanii sunt pe 2, cu 22 de puncte. ...
20:40
Frenkie de Jong reacționează după scandalul uriaș din El Clasico: „S-au dus direct spre Lamine Yamal!” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în episodul 262 din „El Clasico”, meci disputat pe Santiago Bernabeu, și s-a distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga. Duelul a fost decis de Kylian Mbappe și Jude Bellingham, dar a fost urmat de momente tensionate între jucători, în centrul atenției aflându-se Lamine Yamal. ...
Acum 4 ore
20:30
3 statistici senzaționale produse în El Clasico: cea mai mare diferență din 2022 încoace! # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a învins-o pe FC Barcelona în etapa 10 din La Liga, scor 2-1, și s-a distanțat de marea rivală la 5 puncte.A fost un derby spectaculos, cu două goluri anulate, un penalty ratat, eliminare și scântei în final.Totodată, un derby în urma căruia rămânem cu cel puțin 3 statistici spectaculoase.Una vizează numărul de șuturi expediate de elevii lui Xabi Alonso. ...
20:00
Fabulos! Carlos Alcaraz a ghicit, cu o zi înainte de El Clasico, scorul și marcatorii # Gazeta Sporturilor
Cu o zi înainte de Real Madrid - Barcelona 2-1, Carlos Alcaraz, locul 1 ATP, a ghicit scorul și marcatorii taberei gazdă, Kylian Mbappe și Jude Bellingham!Carlos Alcaraz, de 6 ori câștigător de Grand Slam la doar 22 de ani, este una dintre celebritățile care o susțin pe Real Madrid.Cu o zi înaintea Clasicului Spaniei, Alcaraz a fost provocat de Eurosport să ofere un pronostic pentru vizita Barcelonei. A ghicit scorul și marcatorii lui Real Madrid, nu și pe al Barcelonei. ...
20:00
Lille a răspuns după înfrângerea cu Răzvan Lucescu și a făcut spectacol în Ligue 1! Meci de coșmar pentru ultima clasată # Gazeta Sporturilor
Formația din nordul Franței a reacționat în stil mare după eșecul cu PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în Europa League și a spulberat-o pe Metz, scor 6-1. Cu acest succes categoric, Lille urcă în top 4 din Ligue 1, la doar trei puncte în urma liderului PSG.Jucătorii lui Paulo Fonseca (52 de ani) au dominat clar partida, iar tabela s-a deschis în minutul 25, când Matias Fernandez-Pardo a pătruns excelent pe flanc și i-a pasat lui Hamza Igamane, care a înscris simplu pentru 1-0. ...
19:40
Final cu scântei în Real Madrid - Barcelona: de două ori la un pas de bătaie generală! # Gazeta Sporturilor
Finalul meciului dintre Real Madrid și Barcelona, scor final 2-1, a fost extrem de tensionat. În ultimele minute de prelungire, cele două tabere au sărit la bătaie în două momente diferite!În minutul 90+10, Pedri a primit al doilea cartonaș galben, acesta pentru un fault asupra lui Eder Militao, și a fost eliminat. Primul avertisment îl avea din finalul reprizei 1.Acela a fost catalizatorul unui scandal uriaș la marginea terenului. ...
19:30
S-a aflat adevărul despre monopostul lui Piastri! McLaren reacționează după zvonurile apărute: „Nu avem niciun motiv să suspectăm” # Gazeta Sporturilor
McLaren a respins categoric zvonurile apărute după calificările Marelui Premiu al Mexicului, potrivit cărora decalajul semnificativ dintre Oscar Piastri (24 de ani) și coechipierul său, Lando Norris (25 de ani), ar fi fost cauzat de o problemă tehnică la monopostul australianului.Norris a obținut pole position în Q3, în timp ce Piastri s-a clasat abia pe locul 8, la aproape opt zecimi în urma britanicului. ...
19:30
„El Clasico” la putere și pe Arena Națională » Imaginile serii: cum au fost surprinși jucătorii de la FCSB înainte de duelul cu UTA # Gazeta Sporturilor
Fotbaliștii celor de la FCSB au ieșit duminică seara să inspecteze gazonul de pe Arena Națională foarte concentrați, cu ochii pe al 262-lea episod din El Clasico, Real Madrid - Barcelona, partidă care s-a încheiat cu victoria „galacticilor”, pe Santiago Bernabeu.Campioana României o primește în această seară pe UTA Arad, pe teren propriu, în etapa a 14-a din Superliga. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP. ...
19:10
Lui Vinicius Junior nu i-a picat deloc bine decizia lui Xabi Alonso de a-l înlocui în minutul 72 al meciului dintre Real Madrid și Barcelona. Brazilianul a avut o adevărată criză de nervi!Cu 20 de minute rămase din El Clasico, Xabi Alonso a pregătit două schimbări. La margine erau Rodrygo și Dani Carvajal. Carvajal l-a înlocuit pe Valverde, iar al doilea număr afișat cu roșu pe tabelă a fost 7, al lui Vinicius. ...
19:10
AS Roma, în marș spre titlu! „Lupii” lui Gasperini o egalează în clasament pe Napoli după o nouă victorie în deplasare # Gazeta Sporturilor
AS Roma își continuă forma bună din Serie A! Echipa pregătită de Gian Piero Gasperini (67 de ani) a bifat o nouă victorie, 1-0 pe terenul lui Sassuolo, și a urcat pe primul loc al clasamentului, la egalitate cu Napoli, ambele formații având 18 puncte după primele opt etape. ...
19:00
Manchester City, eșec surprinzător în Premier League » S-a mărit distanța până la Arsenal: clasamentul # Gazeta Sporturilor
Manchester City a pierdut cu Aston Villa, scor 0-1, în etapa #9 din Premier League. „Cetățenii” au rămas la 6 puncte în urma liderului Arsenal.City a mers pe Villa Park după 3 victorii la rând în Premier League. Elevii lui Guardiola plecau cu prima șansă, dar au clacat. Nici măcar Haaland, aflat într-o formă de zile mari, nu și-a putut salva echipa. ...
19:00
Clasic controversat » Barcelona a cerut fault la gol, Real Madrid contestă două decizii luate cu VAR # Gazeta Sporturilor
Prima oră din Real Madrid - Barcelona a produs 3 goluri (validate, cel puțin), dar și multe faze controversate, în care fiecare dintre părți s-a simțit dezavantajată de judecata arbitrilor.Primul episod stagional din El Clasico a debordat de tensiune. În prima parte, fiecare dintre combatante s-a simțit nedreptățită de hotărârile brigăzii conduse de Cesar Soto Grado. ...
19:00
Ediția specială GSP Live revine duminică, 26 octombrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și UTA Arad programat de la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 14 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Mihai Răduț, fost fotbalist la FCSB, respectiv pe jurnalistul Ștefan Beldie. ...
18:50
Ce notă a primit Dennis Man, după ce PSV a egalat-o pe Feyenoord în fruntea clasamentului în Olanda # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) a evoluat duminică după-amiaza vreme de 71 de minute în derby-ul din fruntea clasamentului în Olanda între PSV și Feyenoord, încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea echipei jucătorului român. ...
18:50
Jerome Boateng, refuzat de Bayern! Fanii au protestat, iar clubul a rupt orice legătură cu fostul fundaș # Gazeta Sporturilor
Conducerea lui Bayern Munchen a fost nevoită să renunțe la ideea de a-l readuce pe Jerome Boateng (37 de ani) în cadrul clubului, după ce suporterii au reacționat vehement la adresa sa. Fostul internațional german urma să participe la o perioadă de „internship” în staff-ul tehnic, însă acest plan a fost abandonat în urma presiunii publice. ...
18:40
Jannik Sinner a cucerit al patrulea titlu al sezonului, la Viena, după ce s-a confruntat cu crampe în setul decisiv # Gazeta Sporturilor
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner (24 de ani), a cucerit al patrulea titlu din acest sezon la Viena, în concursul ATP 500, după o finală complicată cu Alexander Zverev (28 de ani, numărul 3 ATP), 3-6, 6-3, 7-5, și după ce s-a confruntat cu crampe în setul decisiv.Jannik Sinner a trecut peste crampe pentru a-și reafirma dominația în turneele indoor, cucerind trofeul în cel de la Viena la capătul unei confruntări aspre, solicitante, cu Alexander Zverev. ...
Acum 6 ore
18:20
Mirel Rădoi, supărat pe toată lumea după egalul de la Metaloglobus: „Nu sunt nebuni... La nivel de club lucrurile nu sunt stabile” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut o conferință de presă după remiza fără goluri de duminică după-amiaza, scor 0-0, cu Metaloglobus, din etapa a 14-a a Superligii, și a abordat mai multe subiecte, vorbind inclusiv despre nemulțumirile pe care le are vizavi de ceea ce se întâmplă la nivel intern în echipă. ...
18:10
Agitație la meciul lui Dennis Man! Derby-ul Feyenoord – PSV, întrerupt din cauza unei urgențe medicale în tribune # Gazeta Sporturilor
Meciul primelor două clasate din Eredivisie, Feyenoord – PSV, a fost întrerupt de două ori în repriza secundă, prima vebnind după o urgență medicală apărută în tribunele stadionului „De Kuip”.În minutul 55, când Feyenoord se pregătea să execute o lovitură liberă, arbitrul Allard Lindhout a fost nevoit să oprească jocul brusc, în urma unei agitații în sectorul suporterilor lui Feyenoord. ...
18:10
„Fără discuții!” » Decizia anunțată de Varga cu privire la antrenor după încă un pas greșit făcut de CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Andrea Mandorlini nu a schimbat fața lui CFR Cluj, ardelenii pierzând cu Farul, 0-2. Deși echipa e în criză și nu se apropie de play-off, Nelu Varga nu se abate de la planul său. Îl așteaptă în continuare pe Dan Petrescu.CFR Cluj este condusă în acest moment de interimarii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, cei care au fost în staff-ul ardelenilor cu Dan Petrescu și Andrea Mandorlini. ...
18:00
Golul fabulos marcat de Mbappe în Real Madrid - Barcelona, anulat: incredibil ce au arătat imaginile # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe a marcat un gol superb pentru Real Madrid în derby-ul cu Barcelona, în minutul 12. Reușita lui din afara careului a fost anulată după intervenția VAR, pentru un ofsaid milimetric.Kylian Mbappe a primit mingea de la Guler, la aproximativ 25 de metri de poarta adversă. Nu a stat pe gânduri și a trimis un șut perfect din voleu, învingându-l pe Szczesny.GALERIE FOTO. ...
17:40
Mihai Teja, după încă o surpriză uriașă reușită de Metaloglobus: „Am avut tot timpul încredere” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a analizat remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în etapa #14 din Superliga.După 2-1 cu FCSB, Metaloglobus a mai reușit o surpriză în Superliga. A scos un punct cu Universitatea Craiova, iar Mihai Teja și-a lăudat elevii, declarând căVIDEO. ...
17:30
Premier GSP revine luni, 27 octombrie, ora 17:00: Daniel Grigore îl va avea alături pe Mihai Mironică, comentator de Premier League. Mihai Mironică este una dintre cele mai cunoscute voci din presa sportivă. Comentator de Premier League la VOYO, editorialist la Gazeta Sporturilor și realizator al emisiunilor GSP Live Special, experimentatul jurnalist va sta de această dată pe scaunul invitatului. ...
17:20
Reacțiile ambelor echipe după ce Gloria Bistrița a produs surpriza în Liga Campionilor, reușind victoria contra lui Esbjerg: „Atacul a bătut apărarea” # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița s-a impus cu 38-35 (19-18) în fața echipei daneze Esbjerg, în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor, iar ambii antrenori au evidențiat evoluția portarului Renata De Arruda, dar și superioritatea atacului în fața apărării.A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Gloria Bistrița, a realizat o surpriză în runda a cincea de meciuri din grupa A. ...
17:10
Marcus Tavernier, 26 de ani, a înscris direct din corner în Bournemouth - Nottingham Forest!Suntem obișnuiți cu golurile din faze fixe în Premier League, mai nou cele după aruncări lungi de la margine, dar astăzi am avut parte de ceva chiar mai special, un „olimpico”, gol direct din corner!Autorul lui a fost Marcus Tavernier, în minutul 25 al meciului dintre Bournemouth și Nottingham Forest. ...
17:00
Accident violent în MotoGP » Pilot în pericol de moarte: a fost transportat imediat la spital, unde va fi supus la mai multe operații # Gazeta Sporturilor
Noah Dettwiler, în vârstă de 20 de ani, se află în stare gravă și este supus mai multor intervenții chirurgicale după accidentul de la GP-ul Malaeziei. Potrivit ziarului german Blick, tatăl pilotului a dezvăluit că fiul său a suferit multiple stopuri cardiace și a pierdut mult sânge.Noah Dettwiler, accident înfiorător la GP-ul Malaeziei Noah Dettwiler se află în stare critică și este supus unor intervenții chirurgicale pentru multiple fracturi. ...
17:00
Pe cine a dat vina Mirel Rădoi după rezultatul rușinos cu Metaloglobus: „Frustrant!” » Ce a spus de Baiaram # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după semieșecul de pe terenul nou-promovatei. Craiova a avut un start foarte bun de campionat, a fost pe primul loc și s-a calificat în grupa principală de Conference League pentru prima dată în istorie, însă în ultimele săptămâni se află într-o ușoară scădere de formă.În viziunea lui Rădoi, jucătorii n-au respectat ceea ce s-a lucrat la antrenamente. ...
16:40
După ce a ratat pe bandă rulantă cu Metaloglobus, Baiaram a lămurit conflictul cu Rădoi: „Am vrut să dau ceasul înapoi” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce Universitatea Craiova a obținut doar o remiză albă la Clinceni în fața celor de la Metaloglobus. în etapa #14 a Superligii. Ștefan Bairam a ratat pe bandă rulantă în remiza cu Metaloglobus, iar la finalul meciului a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu antrenorul Mirel Rădoi înaintea meciului din Conference League cu Noah. ...
Acum 8 ore
16:30
„Joacă, bă, Rădoi, cu echipa bună!” » Scandal după Metaloglobus - Craiova: jucătorii au intrat în gura fanilor # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Scene tensionate după semieșecul oltenilor, au comis-o pe terenul nou-promovatei. Este a doua „victimă” de top pe care o face Metaloglobus, după ce a învins-o pe FCSB în etapa trecută.La Clinceni, Craiova a fost anihilată de tactica echipei lui Mihai Teja, iar fotbaliștii au mers în fața galeriei după fluierul final al lui Mihuleac.Au urmat reproșuri și injurii din partea fanilor echipei care și-a propus câștigarea titlului. ...
16:20
Argint și bronz pentru sabrerii români » Răzvan Ursachi și Matei Cîdu au urcat pe podiumul turneului satelit de la Sofia # Gazeta Sporturilor
Răzvan Ursachi (27 de ani, CS Dinamo) a obținut astăzi medalia de argint la turneul satelit FIE de la Sofia, în vreme ce Matei Cîdu (25 de ani, CSA Steaua) s-a oprit în semifinalele competiției, aducând acasă medalia de bronz. În drumul spre finală, Ursachi, numărul 61 mondial, l-a depășit în primul tur pe compatriotul său Chrisley Tătulescu, cu 15-5. ...
16:10
„Decizie fără precedent” » Echipa lui Laurențiu Reghecampf fuge din calea războiului și se mută în alt campionat # Gazeta Sporturilor
Al Hilal Omdurman, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), nu va juca în campionatul din Sudan în stagiunea următoare din cauza războiului civil aflat în desfășurare. Echipa românului a făcut cerere către o altă federație pentru a-și disputa meciurile într-un alt campionat.Federația de Fotbal din Rwanda a aprobat oficial participarea a trei cluburi din Sudan. Este vorba despre Al Hilal Omdurman, Al Merrikh și Ahli Wad Madani. ...
16:10
16:10
16:10
Adi Vasile, după înfrângerea lui CSM București cu Krim în Liga Campionilor: „Îmi asum întreaga responsabilitate” # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CSM București, a pierdut în deplasarea de la Ljubljana în fața lui Krim, 27-31 (11-15), un rezultat neașteptat, slovenele reușind prima lor victorie în grupa B a Ligii Campionilor. Antrenorul Adrian Vasile a spus că își asumă responsabilitatea pentru rezultatul nefavorabil. ...
15:40
Lamine Yamal va cumpăra fosta vilă a lui Pique și Shakira » Suma uriașă pe care o va plăti pentru proprietate # Gazeta Sporturilor
Pe lângă atenția pe care o atrage pe teren, Lamine Yamal (18 ani) stârnește rumoare și în afara lui. Extrema Barcelonei se pregătește să cumpere fosta vilă a lui Pique și Shakira din capitala Cataloniei. ...
15:40
După Napoli - Inter, Cristi Chivu a fost criticat de legendarul Fabio Capello: „În genunchi!” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut pe terenul lui Napoli, scor 1-3, în etapa 8 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) era condusă în minutul 54 cu 2-0, după reușitele lui De Bruyne și McTominay, a redus din diferență prin Calhanoglu, însă n-a fost suficient, iar Anguissa a stabilit scorul final în minutul 67. A doua zi, marele Fabio Capello (79 de ani) a ținut să critice jocul prestat de echipa românului. ...
15:30
Jucătorii de la FCSB suprind după seria de rezultate negative: „Știu că vom fi în play-off” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu și Joyskim Dawa, fotbaliștii de la FCSB, au vorbit înainte de duelul cu UTA Arad din etapa #14 din Superliga despre șansele roș-albaștrilor de a ajunge în play-off.Campioana României a avut parte de un început de sezon dezastruos, dar cu toate acestea fotbaliștii de la FCSB sunt siguri că vor ajunge în play-off la finalul sezonului regular. Momentan echipa condusă de Pintilii și Charalambous este la 6 puncte distanță de zona play-off-ului. ...
15:20
Matthaus îl vede pe puștiul de 17 ani la Mondiale: „Cine reușește la Bayern e de națională!” # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a înscris încă un gol de senzație pentru Bayern, la 3-0 cu Borussia Monchengladbach. Miercuri, puștiul de numai 17 ani marcase împotriva lui FC Bruges (4-0), în Champions League, și fusese desemnat omul meciului. Sâmbătă, Karl a primit o nouă șansă la Bayern, în deplasarea de la Monchengladbach (3-0), și din nou a făcut senzație. ...
15:00
Yannick Alexandrescu, învins în ultimul act al World Tennis Tour Junior Finals de la Chengdu # Gazeta Sporturilor
Jucătorul român Yannick Theodor Alexandrescu (17 ani, favorit 6) a pierdut în finala de la World Tennis Tour Junior Finals, echivalentul Turneului Campionilor din circuitul ATP, cu 2-6, 0-6 în fața germanului Max Schoenhaus, cap de serie 4.Tânărul jucător român Yannick Alexandrescu a disputat la Sichuan International Tennis Center din Chengdu, în China, finala World Tennis Tour Junior Finals, împotriva germanului Max Schoenhaus (18 ani). ...
15:00
Adelina a publicat „singura fotografie făcută anul acesta” cu Cristi Chivu, chiar de ziua antrenorului # Gazeta Sporturilor
Adelina (43 de ani), soția lui Cristi Chivu, a postat un mesaj pe rețelele de socializare de ziua soțului ei.Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, împlinește astăzi 45 de ani. Soția lui s-a folosit de aniversare pentru a transmite un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care subliniază cât de mult muncește tehnicianul român la echipa din Milano. ...
15:00
Benfica, echipa antrenată de Jose Mourinho (62 de ani), a învins-o categoric pe Arouca, scor 5-0, în etapa 9 din campionatul Portugaliei. Este cea mai clară victorie obținută de tehnician din momentul revenirii la Lisabona.Acesta s-a declarat extrem de mulțumit după victoria categorică. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.