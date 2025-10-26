Cu Ionuț Radu în poartă, Celta Vigo a obținut prima ei victorie în acest sezon de La Liga

15:30

David Miculescu și Joyskim Dawa, fotbaliștii de la FCSB, au vorbit înainte de duelul cu UTA Arad din etapa #14 din Superliga despre șansele roș-albaștrilor de a ajunge în play-off.Campioana României a avut parte de un început de sezon dezastruos, dar cu toate acestea fotbaliștii de la FCSB sunt siguri că vor ajunge în play-off la finalul sezonului regular. Momentan echipa condusă de Pintilii și Charalambous este la 6 puncte distanță de zona play-off-ului. ...