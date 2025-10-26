Bolojan: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună. Dacă aveau ideile astea trebuiau să le pună în aplicare cât au fost la guvernare
News.ro, 26 octombrie 2025 21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. El a precizat că dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună, pot iniţia moţiuni de cenzură şi pot face o majoritate aşa cum doresc. El a adăugat că dacă aveau aceste idei, atunci ar fi trebuit să le pună în aplicare cât timp au fost la guvernare.
Acum 5 minute
22:30
Acum 15 minute
22:20
Bolojan, despre negocierile privind pensiile magistraţilor: Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda, dar în lucruri esenţiale nu poţi să cedezi / Nu există nicăieri în Europa astfel de procente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu pensiile magistraţilor, că a purtat un dialog şi a explicat lucrurile, a cedat acolo unde se putea, dar a menţionat că în lucrurile esenţiale nu se poate ceda. El a precizat că nicăieri în Europa nu există astfel de procente, menţionând că în unele ţări pensiile în cazul magistraţilor sunt contributive, iar în altele sunt legate de media salariului pe mai mulţi ani.
Acum o oră
22:00
Zborurile către Aeroportul Internaţional din Los Angeles, suspendate din cauza deficitului de controlori de trafic aerian # News.ro
Zborurile către Aeroportul Internaţional din Los Angeles (LAX) au fost suspendate duminică, FAA invocând deficitul de controlori de trafic aerian cauzat de shutdown-ul administraţiei federale, relatează AP.
21:50
21:40
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Volos, în etapa a 8-a din campionatul Greciei, Super League.
21:40
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească.
21:40
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-2, de formaţia Osasuna, în etapa a 10-a din La Liga.
Acum 2 ore
21:30
Preşedintele USR: Şi pentru noi nu este confortabil cu PSD la guvernare / USR s-a format ca o antiteză la PSD / E bine atunci când porneşti pe un drum să nu te întrebi deja în a doua zi dacă nu cumva ar trebui să te întorci # News.ro
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabil cu PSD la guvernare, având în vedere că partidul pe care îl conduce s-a format ca alternativă la acest sistem de partide clientelare, dar a adăugat că atunci când porneşti pe un drum este bine să nu te întrebi deja în a doua zi dacă nu cumva ar trebui să te întorci sau dacă trebuie să îţi iei alt partener de drum.
21:20
Echipa italiană Bologna a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia AC Fiorentina, în etapa a 8-a din Serie A.
21:10
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita luni Vaticanul şi Roma, informează MTI. Orban va fi primit în audienţă privată de papa Leon al XIV-lea.
21:10
Fritz, despre proiectul privind pensiile magistraţilor: Să aşteptăm motivarea să vedem dacă problema a fost strict de procedură / Există acest semn de întrebare dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, poate nu ar fi aşteptat atâta timp să ne spună # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor respins de Curtea Constituţională a României, că trebuie aşteptată motivarea pentru a se vedea dacă problema a fost strict legată de procedură, respectiv lipsa acelui aviz de la CSM. El a precizat că există un semn de întrebare, şi anume dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate nu ar fi aşteptat chiar atâta timp să spună acest lucru.
21:00
Ministrul Educaţiei, după publicarea raportului de cercetare în şcoli privind consumul de alcool şi droguri: Dezvoltăm programe educaţionale de prevenire a factorilor de risc în şcoli, cu accent pe acţiuni de impact # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a reacţionat în urma publicării rezultatelor unui proiect de cercetare în şcoli privind consumul de alcool şi droguri care arată că în România 6% dintre elevi au consumat cel puţin o dată droguri, iar 81% dintre adolescenţii români au recunoscut că au consumat alcool şi a anunţat mai multe măsuri, printre care dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a factorilor de risc în şcoli, cu accent pe acţiuni de impact, nu doar pe campanii de conştientizare. De asemenea, ministrul Educaţiei are în vedere includerea temelor privind combaterea violenţei şi a consumului de droguri în orele curriculare de orientare şi consiliere.
20:50
Noi acuzaţii de malpraxis la Spitalul Orăşenesc Sinaia, la şapte ani de la acuzaţii similare/ Cazul unei femei de 34 de ani, ajunsă în stare critică la Fundeni/ Reacţia spitalului din Prahova/ Anunţul de ultimă oră al soţului femeii # News.ro
Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, se confruntă cu noi acuzaţii de malpraxis, la şapte ani de la acuzaţii similare, după ce familia unei paciente în vârstă de 34 de ani a reclamat că femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din Capitală, la câtva timp de la o intervenţie de rutină făcută în unitatea din Sinaia. Conducerea acestui spital a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia” nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic. Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit în cursul după-amiezii. Părerile unor foşti pacienţi sau rude ale acestora în privinţa medicului acuzat sunt împărţite, unii considerându-l un „foarte bun chirurg”, în timp ce alţii îl blamează.
20:40
Jucătorul italian Jannik Sinner, cap de serie numărul unu, l-a învins duminică pe germanul Alexander Zverev, scor 3-6, 6-3, 7-5, în finala turneului de la Viena, câştigând astfel al patrulea titlu ATP al sezonului şi reuşind al doilea triumf în capitala Austriei.
20:40
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii sunt pe locul al treilea în clasament.
Acum 4 ore
20:00
Paramilitarii anunţă că au preluat controlul asupra oraşului sudanez Al Fashir, asediat de 18 luni # News.ro
Paramilitarii sudanezi anunţă duminică faptul că au preluat controlul oraşului Al Fashir, după ce au cucerit cartierul general al armatei în ultimul mare oraş din Darfur pe care nu-l controlau, relatează AFP.
19:40
Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună.
19:40
Elveţianul Odermatt a început sezonul în stil mare, cu o victorie la slalomul uriaş din Sölden # News.ro
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul de Cupă Mondială la schi alpin în forţă, câştigând duminică proba de slalom uriaş la Sölden, în Austria.
19:30
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico.
19:20
Zeci de mii de manifestanţi la Haga în favoarea luptei împotriva modificărilor climatice, absente din dezbatere, cu trei zile înaintea alegerilor legislative # News.ro
Zeci de mii de persoane au manifestat duminică la Haga, într-o încercare de a aduce în prim-plan lupta împotriva modificărilor climatice, cu trei zile înaintea alegerilor legislative din Olanda, în care imigraţia şi accesul la locuinţe s-au impus ca teme de campanie, relatează AFP.
19:00
Bolojan, după vizita la Unicarm Satu Mare: Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească corect taxele şi impozitele. Ei sunt coloana vertebrală a economiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, după vizita făcută la un producător român din industria alimentară, Unicarm Satu Mare, că are un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească „corect” taxele şi impozitele. „Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti”, adaugă Bolojan. Premierul menţionează că a discutat cu familia care a pus pe picioare afacerea despre cum poate fi susţinut sectorul agroalimentar, dar şi întreaga industrie de procesare, pentru a oferi românilor hrană de calitate, iar firmele naţionale să fie competitive pe pieţele externe.
18:50
Maia Sandu a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral - FOTO # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral.
18:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, în Malaysia, o serie de acorduri comerciale cu ţări asiatice, sperând să facă acelaşi lucru, peste câteva zile, cu omologul său chinez Xi Jinping într-o întâlnire crucială pentru economia mondială, relatează AFP.
Acum 6 ore
18:20
Echipa italiană Cagliari a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Hellas Verona, în etapa a opta din Serie A. Cagliari a fost condusă cu 2-0.
18:10
China ia în calcul să amâne punerea în aplicare a restricţiilor impuse exportului pământurilor rare şi să reia achiziţiile de soia din Statele Unite, anunţă duminică secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent, evitând astfel o creştere masivă a taxelor vamale americane, un semn de destindere între cele două mari puteri mondiale, relatează AFP.
18:00
Într-un moment în care România îşi caută încă echilibrul între performanţă şi echitate, şcolile incluzive devin modele de umanitate şi rezilienţă. Directorii Sorina Marinela Perşinaru şi Mariana Stan au vorbit în cadrul emisunii Viitor pentru România de la Prima News despre provocările reale ale integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi despre importanţa de a privi fiecare elev ca pe o poveste unică.
18:00
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a câştigat duminică, în deplasare, derby-ul cu liderul Feyenoord, scor 3-2, în etapa a 10-a din Eredivisie.
17:50
Cluj: Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani/ Doi tineri, arestaţi preventiv/ Unul dintre ei ar fi profitat de o altă fată de 14 ani, cu care ar fi întreţinut peste o sută de acte sexuale # News.ro
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv. Iniţial, a fost arestat cel mai mare dintre tineri, acuzat că a violat o adolescentă de 15 ani, profitând că aceasta ar fi băut excesiv alcool la o petrecere şi nu se mai putea apăra. Ulterior, poliţiştii au stabilit că acelaşi tânăr ar mai fi agresat sexual o fată de 14 ani de cel puţin o sută de ori. După arestarea acestuia, anchetatorii au extins cercetările, care au relevat că adolescenta de 15 ani fusese agresată sexual în aceeaşi noapte şi de un alt tânăr de 18 ani, ajuns şi el în arest.
17:40
17:40
Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik. Putin se bazează pe ”raţionalitatea militară” şi nu vrea să stabilească un calendar al opririi războiului. Trei morţi şi 30 de răniţi în Ucraina, un mort şi 1 # News.ro
Rusia anunţă duminică că a informat Statele Unite cu privire la un test final reuşit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, în plină ofenivă în Ucraina şi în plină incertitudine cu privire la o nouă întâlnire între Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
17:10
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 14-a a Superligii:
17:00
UPDATE - Dolj: Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie şi a condus-o până în judeţul Olt, unde a fost prins / Conducerea IPJ Dolj a deschis o anchetă şi a dispus cercetarea prealabilă a unui ofiţer şi a doi agenţi # News.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz şi a dispus cercetarea prealabilă faţă de un ofiţer şi doi agenţi de poliţie.
16:50
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia - către nordul Irakului -, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de îndată” măsuri juridice în vederea salvării unui proces de pace lansat în urmă cu un an, relatează AFP.
Acum 8 ore
16:20
16:20
16:20
Tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, arestaţi preventiv pentru furt calificat/ Prejudiciul estimat depăşeşte jumătate de milion de lei # News.ro
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cauzând un prejudiciu estimat la peste jumătate de milion de lei, au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi pentru furt calificat, tentativă la furt calificat şi complicitate la furt calificat.
16:20
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică # News.ro
Fostul fundaş Jerome Boateng nu se va alătura în cele din urmă echipei Bayern München pentru un stagiu de observare.
16:00
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme / Când e vorba de manipulare pe reţele, eu cred că nu avem încă instrumente eficiente / E nevoie de reguli acceptate la nivelul lumii democratice # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme şi a adăugat că atunci când este vorba de manipulare şi dezinformare pe reţele, atunci nu avem încă instrumente eficiente de combatere. Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli şi crede că în acest domeniu este nevoie de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice.
16:00
16:00
Dolj: Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie şi a condus-o până în judeţul Olt, unde a fost prins / Conducerea IPJ Dolj a deschis o anchetă # News.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz pentru a lămuri cum s-au întâmplat lucrurile.
16:00
Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă.
15:50
Liberalul Alexandru Muraru îi cere explicaţii ministrului Transporturilor privind evoluţia ”extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje” a proiectului autostrăzii A8 # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, îi cere ministrului Transporturilor să ofere explicaţii privind stadiul autostrăzii A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, liberalul precizând că evoluţia proiectului este ”extrem de lentă, fragmentată şi marcată de numeroase blocaje”.
15:40
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor/ Operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată - FOTO # News.ro
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate. Tot în Fărăgaş, doi turişti au murit după ce au alunecat câteva sute de metri într-o prăpastie, o a treia persoană, care a reuşit să-şi oprească alunecarea, fiind salvată.
15:30
Formaţia Torino a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Genoa, în etapa a opta a campionatului Italiei.
15:20
Americanca Ann Li, numărul 44 mondial, a câştigat, duminică, la Guangzhou (China) al doilea titlu din carieră.
15:00
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/ Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată # News.ro
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma şi precizează că nicio persoană nu a fost rănită.
15:00
Botoşani: Un bărbat de 46 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a sechestrat partenera şi a agresat-o fizic # News.ro
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o fizic, victima având nevoie de îngrijiri medicale.
15:00
Secretarul de Stat american Marco Rubio dă asigurări, într-o vizită în Israel, că eforturi continuă în vederea repatrierii rămăşiţelor ostaticilor, după ce s-a întâlnit cu familiile a doi militari israeliano-americani ale căror rămăşiţe se află între cele 13 corpuri reţinute în continuare în Fâşia Gaza, relatează AFP.
14:50
Un mort şi trei răniţi grav, în urma unui accident cu două maşini, petrecut în judeţul Harghita - FOTO # News.ro
O persoană a murit şi trei au fost grav rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, petrecut pe un drum din judeţul Harghita, în localitatea Voşlăbeni. La sosirea echipajelor de intervenşţie, trei persoane erau încarcerate, una fiind în stop cardio-respirator. În pofida încercărilor de resuscitare ale echipajului medical, aceasta nu a mai putut fi salvată.
Acum 12 ore
14:30
Cel puţin un mort şi şase răniţi în SUA, într-un atac armat la o petrecere studenţească de început de an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania. Un ”bărbat înarmat”, arestat # News.ro
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană.
