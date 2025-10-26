Succes fără emoţii pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK rămâne lider
Primasport.ro, 26 octombrie 2025 21:50
Succes fără emoţii pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK rămâne lider
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
22:20
VIDEO | FCSB – UTA Arad 3-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad 3-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului
Acum o oră
22:00
VIDEO | Osasuna - Celta Vigo 2-3. Ionuţ Radu a greşit la unul din golurile gazdelor
21:50
Succes fără emoţii pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK rămâne lider
Acum 2 ore
21:30
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcut de Nelu Varga după eşecul cu Farul # Primasport.ro
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcut de Nelu Varga după eşecul cu Farul
21:20
VIDEO | Fiorentina-Bologna 2-2. ”Derby dell’Appennino” cu spectacol şi momente tensionate # Primasport.ro
VIDEO | Fiorentina-Bologna 2-2. ”Derby dell’Appennino” cu spectacol şi momente tensionate
21:00
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru campioană # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru campioană
20:50
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea, gol superb de la distanţă # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea, gol superb de la distanţă
20:40
Tottenham o bate pe Everton şi urcă pe podium în Premier League
20:40
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 4 ore
20:30
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul din Cupa Mondială de schi alpin în stil mare, cu o victorie la slalomul uriaş de la Solden # Primasport.ro
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul din Cupa Mondială de schi alpin în stil mare, cu o victorie la slalomul uriaş de la Solden
19:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona 2-1. Încă un episod demn de numele ”El Clasico”
19:10
Etapa surprizelor în Premier League! Aston Villa o bate pe Manchester City
18:50
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică # Primasport.ro
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică
18:50
Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău # Primasport.ro
Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău
18:40
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcută de Nelu Varga după eşecul cu Farul # Primasport.ro
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcută de Nelu Varga după eşecul cu Farul
18:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szczesny apără penalty-ul executat de Mbappe # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szczesny apără penalty-ul executat de Mbappe
Acum 6 ore
18:30
Mihai Teja mai produce o mare surpriză. ”Ne-am organizat foarte bine în apărare”
18:20
Nota primită de Dennis Man după ce a fost titular în derby-ul cu Feyenoord
18:20
VIDEO | Feyenoord - PSV 2-3. Dennis Man, titular în derby-ul din Eredivisie
18:20
Cagliari a revenit de la 0-2 şi a făcut egal cu Verona
18:10
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bellingham îi readuce pe ”galactici” în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bellingham îi readuce pe ”galactici” în avantaj
18:00
Hidroterapia în lapte, remediul ideal pentru o piele mai catifelată
17:50
Americanca Ann Li a câştigat turneul WTA de la Guangzhou
17:50
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul
17:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici” # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici”
17:30
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital # Primasport.ro
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital
17:30
Goana după o cifră colosală! Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
17:30
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau # Primasport.ro
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau
17:30
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul # Primasport.ro
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul
17:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe
17:00
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva” # Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva”
16:40
VIDEO | Ştefan Baiaram a spus totul despre conflictul cu Mirel Rădoi: „Am discutat cu Mister” # Primasport.ro
VIDEO | Ştefan Baiaram a spus totul despre conflictul cu Mirel Rădoi: „Am discutat cu Mister”
Acum 8 ore
16:20
LIVE VIDEO | Real Madrid - Barcelona, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! El Clasico, episodul 262 # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Real Madrid - Barcelona, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! El Clasico, episodul 262
16:10
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0! Remiză albă la Clinceni
15:00
Problemele continuă pentru Ceahlăul! Comisia de Disciplină a FRF a penalizat formaţia din Piatra Neamţ # Primasport.ro
Problemele continuă pentru Ceahlăul! Comisia de Disciplină a FRF a penalizat formaţia din Piatra Neamţ
14:50
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără evenimente notabile # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima repriză fără evenimente notabile
14:40
Costel Gâlcă atenţionează înainte de partida cu Unirea Slobozia: „Ne aşteaptă un meci greu” # Primasport.ro
Costel Gâlcă atenţionează înainte de partida cu Unirea Slobozia: „Ne aşteaptă un meci greu”
Acum 12 ore
14:10
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
13:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, 2-1! Gazdele rămân aproape de prima poziţie
13:00
Un câştigător de patru ori al SuperLigii şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Nu a fost uşor, dar e o decizie firească” # Primasport.ro
Un câştigător de patru ori al SuperLigii şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Nu a fost uşor, dar e o decizie firească”
12:30
Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
12:10
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
11:30
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj # Primasport.ro
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj
11:20
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat # Primasport.ro
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat
11:20
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu # Primasport.ro
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu
11:00
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon # Primasport.ro
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon
10:40
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren” # Primasport.ro
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.