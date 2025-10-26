Amazon folosește inteligența artificială pentru a face roboții lucrători mai buni în depozite

20:50

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele opt luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,8%, cât şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,3%, arată datele INS.