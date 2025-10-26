Darius Olaru, reacție sinceră după victoria cu UTA: „Ne-am bucurat din nou de fotbal!”

23:40

Adrian Șut, 26 de ani, a reacționat după ce FCSB a zdrobit-o pe UTA, 4-0, și s-a apropiat la doar 3 puncte de primul loc de play-off.Învingătoare cu UTA, câștigătoare a trei meciuri interne dintre ultimele 5, FCSB a relansat cursa pentru pozițiile de play-off.Adrian Șut, integralist astăzi, a comentat situația din prezent.„Noi sperăm să fie un nou început pentru noi, să începem să legăm victoriile. Dacă nu legăm victoriile, nu ne ajută cu nimic. ...