Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Cancan.ro, 26 octombrie 2025 23:50
Premierul Ilie Bolojan a liniștit românii, spunând clar că TVA nu va crește în 2026, confirmând astfel o veste de mare interes. Într-o declarație fermă la Digi24, Bolojan a detaliat strategia Guvernului privind deficitul bugetar […]
Acum 30 minute
23:50
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării # Cancan.ro
Aurelian Temișan, coleg în juriu cu fina sa, Andreea Bălan, părăsește barca TVR. Artistul are interzis de la Antena 1 să mai colaboreze cu postul național de televiziune. În aceeași situație se află, de asemenea, […]
23:50
Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ASIA, chiar și Alex Velea i-au căzut în plasă! “M-a asigurat că se va ocupa de tot” # Cancan.ro
Un nou scandal își face loc în peisajul artistic de la noi! Un celebru impresar care, de-a lungul timpului a avut sub aripă mai multe trupe cunoscute din România, este acuzat că a lăsat baltă […]
23:50
Fiica lui Virgil Ianțu a pierdut teren! L-a scăpat din ochi pe tânărul milionar și… Sebastian Dobrincu și-a făcut de cap cu două domnișoare! # Cancan.ro
După o vară plină, cu promenade pe Calea Victoriei și o vacanță de vis în Grecia alături de fiica lui Virgil Ianțu, pe Sebastian Dobrincu toamna l-a prins singur. Milionarul și Jasmine nu s-au mai […]
23:50
Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea un fiu de vârsta mea” # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii vorbeşte despre dragostea vieţii lui şi prima noapte de amor. Concurentul de la Antena 1 povesteşte cum au decurs cele mai tari date-uri, […]
23:50
23:40
Pentru majoritatea locatarilor de la bloc, lista de întreținere afișată lunar la avizier este un moment plin de emoții și întrebări. Sumele afișate par, uneori, mai mari decât se așteptau, iar curiozitatea, sau nemulțumirea, vin […]
Acum o oră
23:20
Celebra cântăreață se retrage de pe scenă, după ce a fost criticată că s-a îngrășat 30 de kilograme # Cancan.ro
Nelly Furtado, celebra cântăreață canadiană cunoscută pentru hiturile „I’m Like a Bird” și „Maneater”, a făcut un anunț surprinzător. Vedeta se retrage pentru o perioadă nedeterminată din cariera muzicală, după ce a fost umilită pentru […]
23:10
TRAGEDIE în Timiș! Doi soți au murit într-un accident rutier cumplit, după ce au plecat de la nunta nepoatei lor # Cancan.ro
Tragic accident în județul Timiș! Doi soți și-au pierdut viața pe drumul spre casă, după ce au participat la nunta nepoatei lor. Ziua care trebuia să rămână una dintre cele mai frumoase din viața unei […]
Acum 2 ore
22:40
Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După mai bine de un an și jumătate de relație, cei doi se pregătesc să facă pasul cel mare. Artista […]
22:30
Artan riscă ani grei de închisoare după ce a hărțuit o adolescentă de 18 ani. Poliția Capitalei s-a autosesizat! # Cancan.ro
Celebrul solist al trupelor Timpuri Noi și Partizan, Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, este acuzat de mama unei tinere de doar 18 ani că ar fi încercat să o sărute fără consimțământ […]
22:20
Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, semnal de alarmă de pe patul de spital: „Nu așteptați să vi se infecteze!” # Cancan.ro
Fosta ispită de la Insula Iubirii a trecut din nou printr-o intervenție chirurgicală și le avertizează pe femei asupra riscurilor la care se pot supune fără voia lor. Nicoleta Dragne a postat o fotografie pe […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 4 ore
22:00
”Mâncarea săracului”, unul dintre cele mai benefice alimente pentru organism. Îl găsești în toate supermarketurile dn România! # Cancan.ro
De multe ori trecută cu vederea și considerată un aliment modest, această legumă este, de fapt, una dintre cele mai valoroase legume pentru sănătate. Prezentă pe rafturile magazinelor aproape tot timpul anului și având un […]
21:20
Despărțirea dintre Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești a atras atenția fanilor și a internauților, care au urmărit cu interes modul în care cei doi gestionează viața personală după încheierea relației. Recent, atât cântărețul, […]
21:10
Cele 3 ZODII care riscă să rămână singure pentru tot restul vieții. Le va fi dificil să-și găsească sufletul pereche! # Cancan.ro
Astrologia ne dezvăluie aspecte surprinzătoare despre compatibilitatea în relații, iar unele zodii par să aibă șanse mai mici de a găsi iubirea adevărată. Fecioarele, Vărsătorii și Săgetătorii se numără printre nativii care, deși sunt fermecați […]
20:40
Marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Nimeni nu se aștepta la asta! # Cancan.ro
Gabriela Firea, primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale, nu a fost prezentă la marele eveniment religios al anului. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba […]
20:10
Horoscop 27 octombrie 2025. Află care este zodia care are discuții urâte în cuplu, zodia care își suspectează partenerul de infidelitate, dar și cine este abandonat de prieteni! Berbec Căsnicia ta va fi afectată din […]
20:10
Cât a ajuns să coste un metru cub de lemne în octombrie 2025. Vești proaste pentru români! # Cancan.ro
Pe măsură ce temperaturile scad și frigul își face simțită prezența, românii încep să se pregătească pentru sezonul rece, iar încălzirea locuințelor cu lemne rămâne o soluție preferată, mai ales în zonele fără rețea de […]
Acum 6 ore
19:40
Duminică, de sărbătoarea Sfântului Dumitru, Catedrala Națională din București a marcat un moment important în istoria sa prin sfințirea picturii realizate în mozaic bizantin care acoperă pereții edificiului. Ceremonia a fost oficiată de Patriarhul Bisericii […]
19:40
O tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT: „Ajută-mă!” # Cancan.ro
O descoperire cutremurătoare a șocat autoritățile din Bolton, Marea Britanie. O tânără de doar 23 de ani, Charlotte Leader, a fost găsită fără viață în propriul apartament, după ce nimeni nu a mai știut nimic […]
19:20
Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV # Cancan.ro
Minunea a durat doar trei zile pentru familia lui Cornel Păsat. Liderul trupei Flamingo Boys și-a făcut planuri deșarte, cum că după perioada de probe totul va reveni la normal. Soția sa l-a anunțat că […]
18:50
La mai puțin de un an de la eliberarea sa din închisoare, Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a revenit în mediul afacerilor, de data aceasta pe plan internațional. Mazăre a ales să își reconstruiască […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ”Tulburător!” # Cancan.ro
Comedianta Ioana State a vizitat recent Spitalul de Psihiatrie „Obregia”, cel mai mare centru medical de specialitate din România, fiind profund impresionată de condițiile și de situația pacienților. Experiența i-a oferit o perspectivă asupra dificultăților […]
18:10
Fermierul din Dolj care vinde „aurul din pământ” cu 50 de lei kilogramul. Doru a dat lovitura cu un produs banal! # Cancan.ro
În timp ce mulți agricultori se confruntă cu pierderi din cauza vremii capricioase, un fermier din Dolj a reușit să transforme o plantă aparent banală într-o adevărată comoară agricolă. Doru, un localnic pasionat de pământ […]
Acum 8 ore
18:00
Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și… Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea # Cancan.ro
Căsnicia dintre Cezar Ionașcu și soția lui, Oksana, a traversat de-a lungul acestui an perioade dificile. Cei doi soți care sunt căsătoriți de opt ani și au împreună șase copii, toți născuți acasă. În primăvară, […]
17:30
Turist canadian, de urgență la spital după ce a fost atacat de urs în Brașov! A scăpat ca prin minune din ghearele animalului # Cancan.ro
Un incident grav a avut loc sâmbătă dimineață, în zona montană a Brașovului. Un turist canadian a fost atacat de un urs în timp ce se afla pe traseul albastru care leagă Tâmpa de masivul […]
17:30
Alex, un tânăr de 22 de ani, găsit mort în condiții suspecte. Familia face acuzații grave: ”A fost ucis!” # Cancan.ro
La mai bine de o lună de la moartea lui Alexandru Andrei Vladic, un tânăr român de 22 de ani care lucra în construcții și locuia în Colleferro, familia sa continuă să caute răspunsuri. Cazul, […]
17:00
Lino Golden, mesaj subtil pentru fosta soție după ce și-a asumat public noua relație?! Fanii au reacționat # Cancan.ro
După divorțul de Delia Salchievici, Lino își trăiește prima poveste de dragoste asumată. Artistul a reapărut în atenția publicului cu un mesaj care a stârnit imediat valuri de reacții. Lino a postat pe TikTok o […]
16:40
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Un antrenor român […]
16:30
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 asistente medicale este, de fapt, o impostoare? Detaliul care o dă de gol # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:20
Cum a ajuns Anastasia Soare în emisiunea lui Oprah Winfrey, de fapt. Momentul i-a schimbat total viața! # Cancan.ro
Anastasia Soare este românca care a reușit să se facă remarcată la nivel global și care și-a construit un imperiu pornind de la zero. Regina sprâncenelor a vorbit despre apelul telefonic care i-a schimbat viața: […]
Acum 12 ore
16:00
Incident NEAȘTEPTAT la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! Un bărbat a fost reținut de jandarmi # Cancan.ro
Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Un bărbat a fost reținut de jandarmi, după ce a fost surprins că distribuia ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă, chiar în apropierea lăcașului de cult. […]
15:40
Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a fiului ei de 12 ani # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Bremen! Anna, o femeie în vârstă de 30 de ani, s-a stins din viață într-un mod cumplit, mult prea devreme. Ea a fost atacată de fostul iubit în timp ce se afla pe stradă […]
15:20
Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele! # Cancan.ro
Ozana Barabancea, cunoscută pentru stilul ei nonconformist, a atras toate privirile sfințirea Catedralei Naționale din București. Acest eveniment istoric a reunit numeroase personalități publice, politicieni, dar și credincioși din toate colțurile lumii. Ozana Barabancea, cunoscută […]
15:10
DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express 2025 # Cancan.ro
Dan Alexa și Andrada au decis să își separe drumurile în vara acestui an, după întoarcerea lui din competiția Asia Express. Cu toate astea, semnele rupturii dintre cei doi au apărut încă din timpul competiției. […]
15:00
Episodul cu numărul 262 din El Clasico se va disputa duminică, de la ora 17:15. În fața unui stadion plin, pe Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona vor încerca să facă un nou meci […]
14:50
Filmul de pe NETFLIX care i-a lăsat pe români fără cuvinte! Povestea bazată pe fapte reale te ține cu sufletul la gură # Cancan.ro
Netflix dă, din nou, lovitura. O nouă producție de pe platformă i-a cucerit imediat pe români, urcând spectaculos în topul preferințelor în doar câteva zile. Acest documentar reușește să țină spectatorii cu sufletul la gură […]
14:10
Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri” # Cancan.ro
Duminică, 26 octombrie 2025, Catedrala Națională din București și-a deschis larg porțile pentru credincioșii din întreaga țară. Mii de oameni au participat la ceremonia de sfințire, un eveniment istoric pentru creștinii din toate colțurile țării. […]
14:00
Motivul REAL pentru care Regina Camilla s-a îmbrăcat în negru la întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea # Cancan.ro
Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost în vizită la Vatican. Suverana Marii Britanii s-a îmbrăcat în negru, pentru că doar 7 femei din lume au voie să poarte alb în timpul întâlnirii […]
13:40
El este Sebastian, pompierul-erou care a salvat viața unui vecin în timpul său liber. Bărbatul căzuse într-o fântână # Cancan.ro
Sebastian a devenit erou chiar și în afara programului de serviciu. Tânărul a demonstrat ce înseamnă curajul și profesionalismul, salvând viața unui vecin căzut într-o fântână. Cum s-a întâmplat totul vedeți în rândurile de mai […]
13:20
Astăzi, 26 octombrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Dacă ai rude, prieteni sau colegi care poartă numele Dumitru sau derivate, e momentul perfect să le […]
13:20
Nu e o glumă! Cât costă ceasul de aur pe care Gigi Becali l-a purtat în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului | EXCLUSIV # Cancan.ro
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, a reunit numeroase personalități din viața publică. Printre cei prezenți s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut prin implicarea sa în viața bisericească. […]
12:30
Gestul lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a fost singurul care a făcut asta! # Cancan.ro
La Catedrala Națională au ajuns atât fostul premier Marcel Ciolacu, cât și membrii Familiei Regale. De asemenea, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu și-au făcut apariția la evenimentul istoric. Președintele României, Nicușor Dan, a […]
12:30
Cea mai puternică rugăciune de Sfântul Dumitru. Rostește aceste cuvinte azi, 26 octombrie 2025, și vei scăpa de necazuri! # Cancan.ro
Astăzi, 26 octombrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Toți credincioșii se roagă astăzi pentru sănătate și bucurii. Iată ce rugăciune trebuie să spui astăzi, […]
12:10
Au fost arestați 2 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria # Cancan.ro
Au fost arestați doi suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. După o săptămână de la momentul în care mai multe persoane mascate au furat bijuterii în valoare de 76 de milioane de lire sterline, […]
12:00
Președintele României, alături de familie la sfințirea Catedralei. Prima Doamnă, apariție sobră la evenimentul istoric. Ce ținută a ales Maia Sandu # Cancan.ro
Astăzi a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini au venit din toate colțurile țării pentru a participa la acest eveniment […]
Acum 24 ore
11:00
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # Cancan.ro
Ziua de 26 octombrie 2025 va intra în istoria României. La sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului au ajuns, în aplauzele publicului, și Principesa Margareta a României și Principele Radu. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini din momentul […]
10:40
2 zodii care se îmbogățesc luna viitoare. Acești nativi se vor umple de bani în noiembrie 2025 # Cancan.ro
Luna noiembrie 2025 vine cu schimbări radicale pentru două semne zodiacale. Acești nativi vor fi extrem de norocoși și vor avea parte de o adevărată explozie financiară. După o perioadă lungă în care au muncit […]
10:20
Cu toate că probabil ați crezut că Bucureștiul este pe primul loc când vine vorba de cele mai scumpe locuințe din țara noastră, vă spunem că nu este deloc așa. Cluj-Napoca este cel mai scump […]
