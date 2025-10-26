Asia Express, 26 octombrie 2025. Cătălin Botezatu și-a ieșit din minți! Gestul care l-a enervat la maximum: "Îmi vine să-l bat!"
SpyNews, 26 octombrie 2025 23:50
Tensiunile continuă să crească în Asia Express. Cătălin Botezatu, enervat la maximum, la proba pentru imunitate. Și Karmen și Olga Barcari au fost scoase din minți. Gestul care le-a pus capac celor trei.
• • •
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:30
În Asia Express totul este posibil! Cum arată Cătălin Botezatu în rochie de mireasă | FOTO # SpyNews
Concurenții Asia Express șochează din nou! Concurenții au primit provocări diferite, iar Cătălin Botezatu a cucerit străzile Vietnamului atunci când a apărut îmbrăcat în rochie de mireasă. Imaginile vorbesc de la sine!
Acum 2 ore
23:00
Asia Express, 26 octombrie 2025. Echipa care a câștigat amuleta și ultimul joker din Vietnam. A fost o luptă strânsă # SpyNews
S-au aflat câștigătorii amuletei și a ultimului joker din cursa din Vietnam! A fost o luptă strânsă, iar doua echipe au luptat de la egal la egal. Iată cine a câștigat!
22:30
Oana Roman, despre suferințele din copilărie! Ce a marcat-o pe vedetă și are legătură și cu sora ei, Catinca: ”Eu nu aveam voie să fac nimic...” | VIDEO # SpyNews
Oana Roman își amintește și acum un moment care i-a marcat copilăria. Vedeta povestește că a suferit mult din această cauză, iar totul are legătură cu sora ei mai mare, Catinca. Iată ce ne-a dezvăluit Oana Roman, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:30
Lena și Gabi Enache au ajuns la capătul puterilor! Țepuiți, cei doi nu reușesc să își recupereze prejudiciul. Soția fotbalistului, declarații exclusive # SpyNews
Lena și Gabi Enache au ajuns la capatul rabdarii! După ce au fost tepuiți de partenerul de afaceri, un apropiat al cuplului, acestia nu reuțesc sa isi recupereze prejudiciul. Soția fotbalistului a facut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:20
Soare, la răcoare: rivalul lui Alex Bodi a primit pedeapsă cu executare, după ce procurorii au obținut modificarea condamnării, în dosarul atacului cu macetă de pe litoral.
22:20
Monica Gabor, vizită secretă în România! Ce a făcut în primele ore după ce a călcat pe pământ românesc | PAPARAZZI # SpyNews
După ani buni petrecuți în Statele Unite, Monica Gabor a revenit pe neașteptate în România, într-o vizită discretă, departe de ochii curioșilor. Fosta doamnă Columbeanu a fost surprinsă de paparazzi chiar în primele ore de la sosire. Ce a făcut când a călcat pe pământ românesc și cu cine s-a văzut.
22:20
Emanuel Cîrstea, cu iubita de mână, îi face ochi dulci unei blondine celebre pe TikTok! Avem imaginile | PAPARAZZI # SpyNews
„Dragoste, ispită dulce” sau „Ce este frumos și lui Dumnezeu îi place”, două sintagme ce ar putea descrie perfect situația care îl are drept protagonist pe Emanuel Cîrstea. „Cântărețul de la meteo”, așa cum mulți oameni îl știu, a făcut-o lată! Oare ce va spune iubita lui, atunci când va vedea imaginile surprinse de „curioși”?!
22:20
Când te prinde dragostea...cu greu îi mai scapi! Nicoleta Dragne, scene romantice cu iubitul, pe stadion! # SpyNews
Deși anii au trecut, fanii „Insula Iubirii” sunt cu ochii pe foștii concurenți și fostele ispite, mai ceva ca atunci când participau în emisiune. Bine...fanii și paparazzii noștri, bineînțeles. Nicoleta Dragne, ispită în sezoanele 3 și 4, în cadrul show-ului tentației, a surprins din nou.
22:20
Asia Express, 26 octombrie 2025. Marius Damian, povestitorul emisiunii, în lacrimi! Gestul care l-a făcut să se emoționeze # SpyNews
Momente sensibile pentru Marius Damian, povestitorul din Asia Express. Acesta a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut ce surpriză emoționantă i-au pregătit producătorii emisiunii.
Acum 4 ore
21:50
Motan salvat de la moarte! Cum l-au scos pompierii dintre dărâmăturile cauzate de explozia din Rahova. A ajuns în siguranță la stăpâni # SpyNews
Un motan a fost scos recent de sub dărâmăturile cauzate de explozia din cartierul Rahovei. Pompierii au reușit să-l salveze și au avut grijă ca acesta să ajungă în siguranță la stăpâni. Iată ce demersuri s-au făcut pentru găsirea animalelor de companie!
21:20
Alina Sorescu le-a făcut următorilor o destăinuire. Artista și-a dezvăluit cel de-al doilea prenume, pe care nu multă lume îl știa. A adăugat și o descriere.
20:30
Asia Express, 26 octombrie 2025. Cătălin Botezatu s-a alăturat concurenților în ultima etapă din Vietnam. Cum au reacționat cele cinci echipe # SpyNews
Concurenții Asia Express au avut parte de o surpriză de proporții, în această seară. Cătălin Botezatu și-a făcut apariția în emisiune, iar cele cinci echipe au rămas uimite. Cărei echipe i s-a alăturat creatorul de modă.
20:10
Cristina Pucean, răspuns pentru cei care o pun la zid. A fost acuzată că nu pare a fi supărată după separarea de Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean a postat un videoclip la scurt timp după ce Bogdan de la Ploiești le-a răspuns celor care l-au acuzat că încearcă o strategie de marketing. Internauții au pus-o la zid și pe Cristina Pucean și susțin că nu pare a fi supărată după despărțirea de cântăreț. Iată care a fost răspunsul ei!
Acum 6 ore
19:30
Fiica lui Luis Gabriel a împlinit două luni! Ce tematică spectaculoasă a ales Haziran pentru ședința foto a micuței Meleim | FOTO # SpyNews
Luis Gabriel și Haziran, soția lui, cei mai fericiți părinți! Aceștia au împreună doi copii, pe Joseph și pe micuța Meleim, care a împlinit două luni de viață, recent. Mama fetiței a marcat acest eveniment special printr-o sesiune foto superbă, cum rar ai mai văzut!
19:00
Betty Salam a descris în câteva cuvinte relația ei cu Roberto Tudor. Fiica lui Florin Salam, în al nouălea cer: "Fericirea nu o cauți tu" # SpyNews
Întrebată cât este de fericită alături de noul iubit, Betty Salam a oferit un răspuns pe măsură. Fiica lui Florin Salam trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Roberto Tudor și a făcut mărturisiri emoționante!
18:20
Mădălina Ghenea a revenit în mediul online, după o perioadă dificilă prin care tocmai a trecut. Cum se simte acum faimoasa actriță # SpyNews
Mădălina Ghenea a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce s-a confruntat cu o răceală cruntă și cu un proces delicat. Acum, celebra actriță a revenit în mediul online, acolo unde a fost întrebată care este starea ei acum. Iată ce a răspuns!
Acum 8 ore
17:50
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat și a plecat... la nunta fostei! Fanii i-au urat "Baftă!" # SpyNews
Andrei Bănuță s-a îmbrăcat la costum și a pornit spre un eveniment la care nu te-ai fi așteptat să afli că va merge! Cântărețul va fi prezent la nunta fostei sale iubite! Fanii l-au încurajat spunându-i că îi urează "Mult noroc".
17:10
Influenceriță bătută pe stradă fără niciun motiv. A fost lovită în față în repetate rânduri de un străin # SpyNews
O influenceriță a trecut prin momente de coșmar, recent. Tânăra a relatat întreaga întâmplare și a explicat că a fost lovită în față de un bărbat necunoscut, în plină zi. Atenție, imagini care te pot afecta emoțional!
16:30
Doi bărbați au fost arestați pentru „jaful secolului” de la Luvru! Au lăsat peste 150 de urme ADN și amprente. Ce naționalitate au # SpyNews
Autoritățile franceze au arestat doi bărbați în cadrul anchetei legate de celebrul jaful de 78 de milioane de lire sterline de la Muzeul Luvru. Cei doi suspecți sunt cercetați pentru implicarea în furtul spectaculos de opere de artă.
16:30
Victoria Beckham, mărturisiri dureroase despre copilăria sa. Soția lui David Beckham suferă de discalculie # SpyNews
Victoria Beckham a vorbit deschis despre traumele prin care a trecut în perioada copilăriei sale. Soția lui David Beckham a recunoscut că suferă de discalculie și nu i-a fost deloc ușor, mai ales când era elevă. Iată ce dezvăluiri dureroase a făcut!
Acum 12 ore
15:50
Philipp Plein, mesaj emoționant despre copiii săi în plin scandal cu fosta iubită: "Construiesc ceva sacru, ceva etern" # SpyNews
În mijlocul scandalului cu fosta iubită, Philipp Plein a ales să transmită un mesaj profund despre copiii săi. Cu această ocazie, designerul a arătat o latură sensibilă a lui.
15:20
Focuri de armă în sectorul 6 din București! Poliția e în alertă! Un autoturism a fost găsit avariat # SpyNews
Momente de panică în Sectorul 6 al Capitalei în această după amiază, 26 octombrie. Au fost auzite mai multe focuri de armă! Poliția a fost alertată imediat și a intervenit la fața locului. Un autoturism a fost găsit avariat.
14:20
Incident la sfințirea Catedralei Naționale! Un bărbat a fost reținut de jandarmi pentru distribuirea de ziare cu mesaje fasciste # SpyNews
Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Naționale! Un bărbat a fost reținut de jandarmi după ce a fost surprins împărțind ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă în apropierea lăcașului de cult.
14:10
Cântăreața Amme și-a îngrijorat recent fanii după ce a fost surprinsă cu perfuzia la mână. Artista a povestit ce i s-a întâmplat, oferind detalii despre starea ei.
13:50
Ce apartament poți închiria cu 3.100 dolari pe lună în New York. Partea bună: are totuși baie! # SpyNews
Cu 3.100 de dolari pe lună, opțiunile pentru închirierea unui apartament în New York sunt destul de limitate. Spațiile sunt foarte compacte, însă vestea bună este că apartamentul prezentat mai jos are totuși baie proprie.
13:10
Hilary Duff, ironizată de fani! Diva a început să plângă după ce a vărsat cafea pe geanta ei de la un brand de lux # SpyNews
Hilary Duff a izbucnit în lacrimi după ce a vărsat cafea pe geanta ei Balenciaga, un accesoriu de lux. Incidentul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unde fanii nu au ezitat să o ironizeze.
12:20
El este Sebastian, pompierul care în timpul liber a salvat viața unui vecin! Bărbatul căzuse în fântână și intrase în stop cardio-respirator | FOTO # SpyNews
Pompierul Sebastian, erou în tmpul liber! Bărbatul a dat dovadă de curaj și profesionalism, salvând viața unui vecin care căzuse într-o fântână și intrase în stop cardio-respirator. Sebastian a intervenit rapid și a reușit să salveze o viață.
11:20
Diseară, de la 20.00, la Asia Express – Drumul Eroilor: Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam! # SpyNews
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
11:10
Gabriela Cristea își sărbătorește ziua de naștere! Vedeta împlinește 51 de ani: "Îmi doresc..." | FOTO # SpyNews
Gabriela Cristea își sărbătorește astăzi, 26 octombrie, ziua de naștere. Vedeta împlinește 51 de ani plini de realizări și momente speciale, și a împărtășit cu fanii ei un mesaj emoționant. Ce își mai dorețte de la viață.
Acum 24 ore
10:30
Sfințirea Catedralei Naționale, un moment istoric, are loc astăzi! Președintele României, Nicușor Dan, participă la ceremonie # SpyNews
Astăzi, 26 octombrie, în România are loc un moment istoric: sfințirea Catedralei Naționale. Evenimentul de amploare adună mii de credincioși și oficialități, iar printre participanți se numără și Președintele României, Nicușor Dan, care a ajuns deja la Catedrala Națională și va fi prezent la ceremonia solemnă care va începe la ora 10:30.
10:00
Uraganul Melissa lovește Jamaica, aducând inundații catastrofale și valuri de furtună. Fenomenul s-a intensificat rapid și a ajuns la categoria 3 din 5 # SpyNews
Uraganul Melissa, care s-a intensificat rapid și a ajuns la categoria 3 din 5, amenință cu inundații puternice Jamaica și Haiti. Se preconizează că fenomenul se va intensifica și mai mult, devenind un uragan catastrofal major atunci când va ajunge în Jamaica.
09:30
O femeie a ascultat sfaturile oferite de ChatGPT și și-a schimbat viața. A renunțat la SUA și s-a mutat în Franța, așa cum i-a propus inteligența artificială # SpyNews
O femeie a avut 100% încredere în ChatGPT și a luat o decizie curajoasă după ce a ascultat sfaturile inteligenței artificiale. A renunțat la viața din Statele Unite și s-a mutat în Franța, acolo unde a început un nou capitol al vieții.
Ieri
23:40
Giulia Anghelescu a trecut prin momente de coșmar! S-au detectat scurgeri de gaze în complexul în care locuiește # SpyNews
Giulia Anghelescu a tras o sperietură de proporții atunci când a aflat că s-au detectat scurgeri de gaze în complexul în care locuiește. Autoritățile au intervenit rapid în zonă. Iată care este situația acum!
23:00
Anastasia Soare a mărturisit că momentul în care a ajuns în emisiunea lui Oprah Winfrey a fost "momentul ei de Oscar". Iată cum s-a întâmplat ca regina sprâncenelor să-i modeleze sprâncenele celebrei prezentatoare!
22:20
S-a întors din America și îngheață de frig în casă! Saveta Bogdan trăieşte un coşmar noapte de noapte: ”N-am căldură, n-am apă caldă, e îngrozitor” # SpyNews
Întoarsă din America, după patru luni, Saveta Bogdan a avut un șoc la venirea în România. Cântăreața e nevoită să doarmă pe frig în propriul apartament și să se spele cu apă rece. Artista povestește că trebuie să se înfofolească în haine groase chiar și pe timpul nopții pentru a nu îngheța.
22:20
„Justițiarul de Berceni”, bun de plată! Fostul prieten l-a spulberat, în instanță | Ce sumă trebuie să achite! # SpyNews
Un polițist care, din prieten, i-a devenit dușman „Justițiarului de Berceni”, l-a dat în judecată pe acesta, pentru calomnie, iar zilele trecute l-a făcut K.O. în instanță.
22:20
Povestea incredibilă a icoanei Sfântului Dimitrie Basarabov! O capodoperă regăsită! Cum a ajuns în mâinile celui care o căuta de un an de zile # SpyNews
În patrimoniul spiritual românesc, icoanele nu sunt doar obiecte de cult, ci cronici vizuale ale credinței și identității. O astfel de mărturie excepțională este icoana „Sfântul Dimitrie Basarabov”, realizată în jurul anului 1775, o piesă unică în România, de o frumusețe rară, îmbrăcată în ferecătură de argint aurit.
22:20
S-a ospătat și... a plecat! Ce gest nepoliticos a făcut de Cornelia Rednic! Cum a fost surprinsă cântăreața | PAPARAZZI # SpyNews
„Pune-te masă, ia-te masă”... singură, căci protagonista noastră nu are de gând. Era o vorbă: „nu ești tu, când ți-e foame”...eh, totuși, bunele maniere ar trebui să revină după ce îți „potolești” stomacul.
22:20
Nu s-a putut abține! Elias Flexxx nu-și ține mâinile acasă, nici măcar în public. Ce i-a făcut iubitei de față cu lumea # SpyNews
„Arde, uite cum arde”, spune o piesă românească. Elias Flexxx, „învățătorul financiar” de pe TikTok, nu își poate controla instinctele animalice, nici măcar în public. Fiul lui Adrian Thiess, un consultat politic din România, a fost surprins destul de „înfierbântat”.
22:00
Cum a reușit, de fapt, Anastasia Soare să își construiască o carieră de succes. Regina sprâncenelor, mărturisiri neștiute despre familia ei # SpyNews
Anastasia Soare a vorbit deschis despre cheia succesului, în cadrul emisiunii Conturul unui vis de la Antena 3 CNN. Regina sprâncenelor a dezvăluit detalii neștiute despre familia ei. Cine a ajutat-o să devină cea mai cunoscută româncă din Statele Unite.
21:10
Sfârșit tragic pentru doi turiști! Au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă, în Munții Făgăraș. Trupurile neînsuflețite nu au fost recuperate din cauza vremii # SpyNews
Tragedie de proporții în Munții Făgăraș! Doi turiști au murit după ce s-au rostogolit sute de metri pe o pantă. Cadavrele acestora nu au putut fi recuperate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
21:00
Ioana Grama și-a încheiat vacanța din Dubai, iar acum s-a reîntors acasă la fiica ei, Ayana. Influencerița a avut parte de o surpriză atunci când a ajuns în fața ușii apartamentului în care locuiește. Micuța și-a emoționat profund mama.
20:10
Cum le-a răspuns Bogdan de la Ploiești celor care l-au acuzat că încearcă să-și promoveze piesa. A vorbit despre certurile cu Cristina Pucean: "Tot ce contează..." # SpyNews
Bogdan de la Ploiești pare că suferă cumplit după Cristina Pucean. Cu toate acestea, internauții l-au pus la zid, acuzându-l că încearcă o strategie de marketing pentru a-și promova o piesă. Iată ce răspuns le-a oferit acestora!
19:40
După noile scurgeri de gaze din cartierul Rahova, se reia alimentarea! Echipele Distrigaz, la fața locului # SpyNews
După ce au fost detectate noi scurgeri de gaze în zona exploziei din cartierul Rahova, acum, se reia alimentarea. La momentul actual, echipele Distrigaz se află la fața locului, acolo unde încearcă să rezolve problema.
19:20
Dorian Popa se pregătește intens pentru Halloween! S-a costumat și s-a fotografiat într-un bolid. Vloggerul, de nerecunoscut | FOTO # SpyNews
Majoritatea vedetelor așteaptă cu nerăbdare Halloween-ul. Este și cazul artistului Dorian Popa, care deja și-a arătat prima transformare. Acesta s-a costumat într-un personaj reinventat și s-a filmat la volanul unei mașini de lux!
18:40
Atenție! Trecem la ora de iarnă, în această noapte. Cum ne poate afecta schimbarea ceasului # SpyNews
În aceasta noapte se va schimba ceasul, ceea ce înseamnă că trecem la ora de iarnă. Pe lângă faptul că vom dormi mai mult cu o oră, această perioadă ne poate afecta într-un fel sau altul. Iată ce efecte poate avea schimbarea orei asupra noastră!
18:00
Văru' Săndel, mărturisiri emoționante despre momentul în care și-a condus fiica spre altar: "Parcă nu mi-a convenit..." # SpyNews
Văru' Săndel a vorbit despre cât de greu a fost să se despartă de fiica sa. Cântărețul a făcut mărturisiri emoționante despre momentul în care și-a văzut fata îmbrăcâtă în rochie de mireasă. A trecut un an de la nuntă!
17:40
Poate şi singură! O starletă de la noi, în ipostaze neaşteptate! Cum arată fără pic de machiaj # SpyNews
O starletă de la noi a fost surprinsă de paparazzi Spynews în ipostaze neașteptate. Bonus a fost faptul că era nemachiată, așa cum rar o poți vedea. Iată despre cine este vorba!
16:50
Când au realizat Dana Nălbaru și Dragoș Bucur că vor să locuiască la țară. Cei doi au renunțat la viața de oraș în urmă cu un an jumate # SpyNews
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au povestit despre decizia lor de a locui la țară. Cei doi au renunțat la viața de oraș în urmă cu un an și jumătate, iar acum au explicat în detaliu ce i-a determinat să ia această decizie.
